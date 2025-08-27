«Яндекс Маркет» зафиксировал рост спроса на товары для обогрева из-за резкого похолодания

Похолодание в конце августа 2025 г. в ряде регионов России привело к увеличению спроса на товары для обогрева. С 14 по 24 августа 2025 г. число заказов на обогреватели выросло в 2,9 раза по сравнению с предыдущими 10 днями. Об этом CNews сообщили представители «Яндекс Маркета».

Чаще всего покупатели интересовались конвекторами, тепловентиляторами и инфракрасными обогревателями. Лидерами покупок стали модели от брендов Ballu, Neoline и Electrolux. Больше всего обогреватели заказывали в Москве и Московской области, Санкт-Петербурге, Ленинградской, Нижегородской и Свердловской областях.

Покупки текстиля с электроподогревом, например, электроодеял, электропростынь и электроматрасов, увеличились в тот же период в 2,8 раза. В этой категории пользователи чаще заказывали товары от EcoSapiens, Beurer и «Инкор». Наибольший спрос на такие товары зафиксирован в Московской, Калужской, Ивановской и Вологодской областях.