«М.Видео-Эльдорадо» фиксирует рост продаж товаров российских брендов бытовой техники и электроники до 164% на рынке России в 2024 году

«М.Видео-Эльдорадо» проанализировала статистику продаж отечественных брендов бытовой техники и электроники в 2024 г. на рынке России. Коммерческий директор «М.Видео-Эльдорадо» Сергей Уваров: «Мы видим устойчивый рост спроса на российские бренды, и этот тренд будет только укрепляться. Потребители все чаще делают выбор в пользу отечественных производителей, отмечая их конкурентоспособность, доступность и высокое качество продукции. Мы, в свою очередь, продолжаем расширять сотрудничество с отечественными брендами, чтобы предлагать нашим клиентам самые современные и надежные решения».

Одним из наиболее заметных трендов стал рост спроса на игровые аксессуары. Продажи отечественных игровых наушников и гарнитур на рынке России увеличились на 143% в денежном и на 164% в количественном выражении. Об этом CNews сообщили представители «М.Видео-Эльдорадо».

Лидерами по продажам в данной категории стали российские бренды Defender, «Бюрократ», Evolution и Artplays в денежном выражении, а также Defender, Sven, «Бюрократ» и Artplays в количественном выражении. Defender и Sven укрепили свои позиции благодаря ассортименту игровых периферийных устройств, включая клавиатуры, мыши и гарнитуры. «Бюрократ» занимает лидирующие позиции в сегменте игровых кресел, а Artplays и Evolution специализируются на геймпадах, контроллерах и аксессуарах для консолей.

Существенный рост на рынке России зафиксирован и в сегменте отечественных устройств хранения данных — на 110% в денежном и на 61% в количественном выражении. Среди российских брендов, демонстрирующих наибольший рост в этом сегменте, выделяются Digma, Sunwind, Mirex и Flexis в денежном выражении и Digma, Sunwind, Qumo и Tesla в количественном выражении. Digma и Sunwind развивают линейки SSD и внешних накопителей. Mirex сохраняет лидерство в производстве флеш-накопителей и карт памяти, а Qumo и Tesla наращивают свою долю рынка, предлагая продукты в категории портативных носителей данных.

Стабильно высоким спросом пользуются отечественные мониторы, продажи которых выросли на 110% в денежном и на 57% в количественном выражении. Крупнейшими брендами в этом сегменте стали «Яндекс», Digma, Sunwind и Delta в денежном выражении, а также «Яндекс», Digma, Sunwind и Rombica в количественном выражении. «Яндекс» укрепляет позиции благодаря интеграции умных технологий в свою продукцию, Digma и Sunwind делают упор на доступные модели, а Delta и Rombica развивают сегмент офисных и профессиональных мониторов.

Не менее значительный рост на рынке России продемонстрировали кондиционеры отечественных брендов. Спрос на эти устройства увеличился на 76% в денежном и на 63% в количественном выражении. Лидерами категории среди российских брендов стали Ballu, Centek, Leran и Royal Clima в денежном выражении, а также Ballu, Centek, Neoline и Leran в количественном выражении. Ballu и Royal Clima укрепили позиции благодаря ассортименту бытовых и полупромышленных моделей. Centek и Leran развивают сегмент доступных кондиционеров с расширенным функционалом, а Neoline делает акцент на компактных и мобильных системах охлаждения.

Отечественные фильтры и картриджи для воды продемонстрировали прирост на 57% в денежном и 65% в количественном выражении. Лидерами рынка стали Start и Bork, причем Start предлагает доступные решения для городских квартир, а Bork делает ставку на премиальный сегмент.

Российские акустические системы — как домашние, так и автомобильные — также оказались в числе лидеров роста. Продажи домашних колонок выросли на 40% в денежном и 31% в количественном выражении, а автомобильных — на 34% в денежном и на 30% в количественном выражении. Лидерами стали Sven, Ginzzu, Denn и Hi.

Не менее значительный рост демонстрирует рынок отечественных посудомоечных машин. Продажи увеличились на 24% в денежном и на 21% в количественном выражении. Лидерами категории стали Weissgauff, Leran, Monsher и «Бирюса».

По итогам года наибольший рост в денежном выражении показали отечественные бренды «Яндекс», Polaris, Weissgauff, Gefest, Leran, Sber, Redmond и IRU. «Яндекс» и Sber усилили позиции в сфере умных устройств и мультимедиа, Polaris и Weissgauff показали рост благодаря расширению ассортимента бытовой техники, а Gefest и Leran укрепили сегмент крупной кухонной техники. Sber развивал экосистемные устройства, а Redmond продолжил тренд на умную бытовую технику.

В количественном выражении лидерами стали «Яндекс», Polaris, Defender, Cactus, Redmond, Scarlett, Kitfort, Centek и TFN. Defender и Cactus продемонстрировали рост в сегменте компьютерных аксессуаров. Scarlett, Kitfort и Centek расширяли ассортимент бюджетной бытовой техники. TFN стал одним из наиболее быстрорастущих брендов в сфере электроники.