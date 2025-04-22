Разделы

Интернет Веб-сервисы Техника
|

«Яндекс Маркет»: в апреле 2025 г. спрос на кондиционеры вырос почти в два раза

Резкое потепление в середине апреля в ряде регионов России повысило спрос россиян на кондиционеры, свидетельствуют данные «Яндекс Маркета». В период с 14 по 20 апреля 2025 г. их покупки выросли в 1,8 раза по сравнению с аналогичным периодом 2024 г. Об этом CNews сообщили представители «Яндекс Маркета».

Чаще всего покупатели интересовались инверторными моделями, а самыми популярными брендами стали Rapid, Ballu, Neoline, GoldStar и Snow Leopard.

В топ-5 регионов по покупкам вошли Москва и Московская область, Краснодарский край, Санкт-Петербург, Ростовская область и Республика Татарстан.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Россиян отлучают от иностранной техники. Власти готовят тотальный запрет ввоза ноутбуков и серверов HP и Fujitsu

Серверы «Тринити» четвертого поколения включены в реестр Минпромторга

Intel выпустит «убийцу» новых чипов AMD Zen 5. Ради него придется поменять половину ПК

В России началось массовое высокоточное производство планок оперативной памяти. Первая партия отгружена заказчику

После обновления Windows 11 перестало запускаться ПО SAP

В Москве водители смогут отслеживать работу светофоров в реальном времени через навигаторы с «Яндекс Картами» и 2ГИС

Конференции

Low-code и no-code 2025

Рынок CRM 2025

Рынок IBP-систем 2025
Показать еще

MARKET.CNEWS

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

Техника

Лучшие стайлеры для волос: выбор ZOOM

Лучшие нейросети для улучшения качества фото: выбор ZOOM

Как помыть окна весной и не устать: лучшие роботы для мойки окон

Показать еще

Наука

Обнаружен самый древний кратер на Земле от падения метеорита — ему 3,47 миллиарда лет

ИИ обнаружил скрытый космический взрыв, который меняет основы астрономии

Найдена первая гробница египетского фараона после Тутанхамона: что внутри?
Показать еще
37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий Связь-2025 37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий Связь-2025

erid: 2W5zFHRYEHv

Рекламодатель: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЭКСПОЦЕНТР»

ИНН/ОГРН: 7718033809/1027700167153