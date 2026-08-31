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SilverStone

SilverStone

Компания SilverStone основана в 2003 году на Тайване. Является одним из производителей компьютерных комплектующих. Компьютерные корпуса, блоки питания и оборудование разрабатываются собственной командой инженеров.

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru


31.08.2026 «М.Видео»: россияне пересели за виртуальные рули — продажи оборудования для симрейсинга выросли более чем на четверть 1
19.02.2024 Лучшие подарки для автомобилистов: выбор ZOOM 1
18.12.2022 Лучшие новогодние подарки для автолюбителей: выбор ZOOM 1
20.01.2022 3Logic Group стала дистрибьютором компании SilverStone 1
12.02.2021 Лучшие видеорегистраторы с радар-детектором: хиты продаж 1
15.09.2020 «Ситилинк» представила итоги продаж автомобильной электроники за лето 2020 года 1
26.11.2019 Лучшие видеорегистраторы с радар-детектором: выбор ZOOM 1
21.04.2011 Легенды гонок в SHIFT 2 UNLEASHED 1
03.12.2010 "Полный привод 3" в продаже 1
29.04.2008 Новая линейка компьютеров Meijin Extreme 1
04.12.2007 Выбор ZOOM.CNews: самые дорогие телефоны 1
08.06.2007 «Мейджин» представил игровой компьютер стоимостью $4 тыс. 1
01.03.2007 «Мейджин» представил новый корпус для компьютеров «hi-end» 1
23.11.2006 Meijin представила новую линейку игровых компьютеров 1
22.09.2006 Meijin представил новый игровой ПК 1
28.09.1999 Xerox представила на российском рынке цифровую многофункциональную систему третьего поколения - Document Centre DC340 1

Публикаций - 16, упоминаний - 16

SilverStone и организации, системы, технологии, персоны:

Meijin - Мейджин - Мэйдзин 36 5
Nvidia Corp 4042 3
Xiaomi - Сяоми 2254 2
Mobiado 16 1
OmniVision Technologies - Superpix Micro Technology 49 1
Baseus 45 1
Kitfort 78 1
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3359 1
МегаФон 10820 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15909 1
Apple Inc 13208 1
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5819 1
Xerox - The Haloid Company 1168 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9522 1
Sony 6747 1
Merlion - Citilink - Ситилинк - онлайн-ритейлер 801 1
EA - Electronic Arts 1317 1
Samsung - Harman - JBL 244 1
Автодория 44 1
Digma 256 1
Innolux Corporation - Pioneer Corporation - Pioneer Electronics - Pioneer Computers 438 1
Vertu 119 1
3Logic Group - Новый Ай Ти Проект 158 1
СтарЛайн НПО - StarLine 28 1
Neoline - Неолайн 18 1
1С-СофтКлаб - SoftClub 1146 1
1C - Avalon Style Entertainment 50 1
Black & Decker 18 1
CNHTC - China National Heavy Duty Truck Group - Sinotruk Group - SinoTrack - Sitrak - Синотрак Рус 2 1
Carl Zeiss AG 307 1
Petronas 6 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5986 2
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - Центры безопасности дорожного движения 1541 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6517 1
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18413 5
DVR - Digital Video Recorder - Цифровой видеомагнитофон - Цифровой видеорегистратор 480 5
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8546 5
Электроника - Дисплей - TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей - LCD (жидкокристаллический, проекционный) телевизор 6624 5
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14813 4
РЛС - Радиолокационная станция - Радар детектор - радарные системы - радарные комплексы - radio detection and ranging - радиообнаружение и измерение дальности - Радиопеленгация 429 4
DDR - Double data rate 3095 4
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 17030 4
LASER - Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation - Лазер - лазерные технологии - усиление света посредством вынужденного излучения 3691 4
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 13296 3
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6484 3
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26934 3
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22682 3
Scanner - Сканер - Устройство ввода - создание цифрового изображения объекта - сканирующее оборудование 3781 3
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10738 3
DVD - Digital Versatile Disc - цифровой многоцелевой диск - Digital Video Disc - цифровой видеодиск - DVD+RW Alliance - Recordable DVD Council - VOB - DVD-Video Object - Versioned Object Base - формат файлов, используемый для хранения DVD-Video 5713 3
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26418 2
Компьютеризация - PC - Personal Computers - ПК - Персональные компьютеры 5521 2
Аксессуары 4302 2
Карты памяти - Запоминающее устройство 2319 2
Антенна - Antenna - наземная антенная система - устройство, предназначенное для излучения или приёма радиоволн 2434 2
Режим реального времени - Real-time Mode - Система реального времени - Real-time system 5269 2
Зарядное устройство - Battery charger - Зарядная станция - Charging station 2547 2
Кибербезопасность - Signatura - Сигнатура - сигнатурные базы - обнаружение, основанное на сигнатурах 498 2
Транспорт - Автомобильный держатель - Car holder 36 2
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy - BLE, BTLE 7957 2
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10625 2
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13195 2
Транспорт - ADAS - Advanced Driver Assistance System - Системы помощи водителю и безопасности автомобиля 690 2
GNSS - Global Navigation Satellite System - ГНСС - Глобальные навигационные спутниковые системы - GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, IRNSS, Galileo, QZSS 3076 2
Motherboard - Mainboard - Main circuit board - Материнская плата - Системная плата - System board 1655 2
Картография и навигация - ГИС - Геоинформационная система - геотехнологии - геоинформационно-картографические технологии - геопространственные данные - Geographic information system, GIS - Интеллектуальное картографирование - Smart mapping 2238 2
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33645 2
High-End - высочайший («элитный») класс техники 722 2
Patch - Патч - автоматизированное внесение определённых изменений в компьютерные файлы 2860 2
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13756 2
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6429 2
БТиЭ - Пылесос - Vacuum cleaner 779 2
Детектор - Detector - Техническое средство или вещество, которое указывает на наличие определенного свойства объекта измерения при превышении порогового значения соответствующей величиной 925 2
PowerShare - Wireless charging - Wireless transmission of electricity - Беспроводная зарядка - Реверсивная зарядка - Беспроводная передача электричества 267 2
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5259 5
Intel Core 2 Duo - Intel Core 2 Extreme - Intel Penryn - Intel Yonah - Intel Conroe 1009 3
SilverStone F1 3 2
Nvidia GeForce GTX 525 2
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2980 2
Nvidia GeForce - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 875 2
Microsoft DirectX 724 2
Digma VR - Digma FreeDrive - серия видеорегистраторов 12 2
Neoline X-COP - серия радар-детекторов 10 2
SilverStone SUGO 1 1
SilverStone Grandia 1 1
Petronas Suvium Silverstone Challenge 4 1
Nvidia nForce 111 1
Mobiado Professional EM - Mobiado Professiona Executive Model 5 1
Nokia 6230 - Nokia 6230i 47 1
Mi 70mai 5 1
Ford Capri 1 1
Nokia Communicator - Nokia E90 - Nokia E65 9 1
TI TMS - TI TMS DaVinci - серия DSP-процессоров 35 1
Vertu Ascent 15 1
Porsche 911 - Porsche 997 - Porsche 930 - Porsche 996 - Porsche 959 32 1
Digma Ranger Signature - радар-детектор 1 1
Nokia 8800 Carbon Arte - Nokia 8800 Black Edition - Nokia 8800 Arte - Nokia 8800 Sapphire Arte - Nokia 8800 Carbon Arte - Nokia 8800 Gold Arte - Nokia 8800 Aston Martin 20 1
Merlion - Citilink - SunWind 14 1
Sharp AR - копир 3 1
Google Android 15295 1
Microsoft Office 4192 1
Nokia Symbian OS 1411 1
Intel Core - Семейство процессоров 1254 1
Oracle Java - язык программирования 3479 1
Apple Safari - браузер 903 1
AMD Athlon - серия микропроцессоров 863 1
Nvidia Quadro GPU 279 1
Epic Games - Unreal Engine 338 1
Qualcomm QC - Quick Charge - TurboPower - технология скоростной зарядки смартфона 189 1
Intel Core Quad 123 1
Intel Express Chipset Family 112 1
VK Combo 86 1
EA Need for Speed - компьютерная игра 292 1
Konqueror - браузер и файловый менеджер 23 1
Sakamoto Ryuichi - Сакамото Руичи 10 1
Панин Егор 3 1
Ходов Антон 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 167032 10
Европа 24995 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14826 2
Япония 13820 1
Финляндия - Финляндская Республика 3703 1
Канада 5085 1
Китай - Тайвань 4275 1
Таиланд - Королевство 931 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21788 5
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 6096 3
Алюминий - Aluminium - химический элемент 1523 3
Транспорт - Парковка - Паркинг - Parking - Автостоянка - Стоянки автомобилей - сервис оплаты городской парковки - city parking payment service - паркомат - паркон - управление паркингом 1252 2
Ergonomics - Эргономика 1758 1
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 7602 1
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6805 1
Торговля - FMCG&Retail - Одежда, обувь и аксессуары - Clothing, shoes and accessories 1945 1
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3320 1
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5534 1
Сельское хозяйство - Животноводство - Скотоводство - Animal husbandry - Мясная промышленность - Мясная продукция 652 1
Торговля оптовая - Wholesale trade 1270 1
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 3115 1
Здравоохранение - Стоматология - раздел медицины, занимающийся изучением зубов, их строения и функционирования 242 1
Электрод - Electrode - Катод - Эмиттер - электрический проводник, имеющий электронную проводимость и находящийся в контакте с ионным проводником (электролитом) 517 1
Дача - Дачный сезон - Дачники 1150 1
Энергетика - Энергообеспечение - Энергопотребление - обеспечение и потребление энергии 1016 1
Нефтегазовый сектор экономики - Дизель - дизельная энергетика - дизельное топливо - солярка 478 1
Здравоохранение - Хирургия - хирургические методы 344 1
Видеокамера - Видеосъёмка 720 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5757 1
Газы - CO2 - Углекислый газ - Диоксид углерода - Декарбонизация 482 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 6564 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57963 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11716 1
CNews - ZOOM.CNews 1866 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7640 1
Grammy - музыкальная премия американской Национальной академией искусства и науки звукозаписи (NARAS) - премия Грэмми 31 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1468414, в очереди разбора - 725413.
Создано именных указателей - 200131.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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