«Ситилинк» представила итоги продаж автомобильной электроники за лето 2020 года

Эксперты «Ситилинк» изучили покупательский спрос на автомобильную электронику и технику с мая по август 2020 года. По отношению к аналогичному периоду прошлого года продажи автомобильных холодильников выросли на 111% (в количестве реализованных единиц), автомобильных сабвуферов – на 68%, музыкальных усилителей – на 33%, магнитол и видеорегистраторов – на 17%.

Месяцами с пиковыми показателями продаж в отдельных группах товаров стали май и июль. Так, например, товары категории «Автозвук» продемонстрировали увеличение спроса в мае: усилители +90%, сабвуферы +93 и магнитолы на 43%. В июне россияне приобрели сразу на 184% больше автомобильных холодильников, сабвуферов на 137% и видеорегистраторов на 30%.

В топ-5 самых популярных магнитол вошли PIONEER MVH-S120UB, PIONEER MVH-S120UBG, PIONEER MVH-S120UBW, SOUNDMAX SM-CCR3064F и ACV AVS-812BB. Среди усилителей чаще всего покупали: SWAT M-1.500 и SWAT M-4.65, KICX SP 4.80AB и KICX AP 4.120AB, а также ACV LX-2.100. Пятерка самых популярных сабвуферов включает модели JBL GT-X1200, EDGE EDB12D2X-E7 и EDGE EDB12BR-E9, а также ALPINE SWE-815 и PIONEER TS-WX300TA.

Стабильной популярностью у автовладельцев пользуются видеорегистраторы и радар-детекторы, а также устройства с совмещенным функционалом. В ТОП-5 самых популярных видеорегистраторов с радар-детектором – SILVERSTONE F1 NTK-351Duo и SILVERSTONE F1 Crod A85-FHD, DIGMA FreeDrive 207 Night FHD и DIGMA FreeDrive 205 Night FHD, а также видеорегистратор 70MAI Smart Dash Cam Pro.

«Увеличение продаж в торговой группе связано, в том числе с перераспределением покупателями собственного бюджета. Традиционные затраты на услуги и путешествия, которые были долгое время ограничены, стали дополнительным стимулом к тюнингу музыкальных систем в автомобилях. Об этом свидетельствует состав покупательской корзины. – сказал Егор Панин, руководитель направления ТВ, Аудио, Авто дирекции закупок «Ситилинк», – Традиционный пик продаж автомобильной электроники пришелся на май и июль и совпал с нашими ожиданиями. По некоторым группам он оказался выше по отношению к аналогичному периоду прошлого года. В том числе, за счет маркетинговых акций и активного расширения продуктового портфеля компании в соответствующем направлении».