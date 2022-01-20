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3Logic Group стала дистрибьютором компании SilverStone

ИТ-компания 3Logic Group заключила дистрибьюторское соглашение с SilverStone – тайваньским производителем аппаратного обеспечения для персональных компьютеров. Об этом CNews сообщили представители 3Logic Group.

Теперь клиентам 3Logic Group доступна вся продуктовая линейка вендора: корпуса для компьютеров и серверов, блоки питания, кулеры, вентиляторы, аксессуары для ПК.

Продукция SilverStone уже находится на складе 3Logic Group, доставка осуществляется по всей территории России и в ряд стран СНГ. Для оптовых покупателей возможны поставки под заказ. На товарные позиции действует гарантия производителя (до 5 лет).

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