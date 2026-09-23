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С поставщика БПЛА в Минобороны взыскали миллиард

С компании Алексея Костылева «Бархат Тим» суд взыскал почти 1 млрд рублей в пользу созданного по распоряжению Правительства Москвы АНО «Конгрессно-выставочное бюро города Москвы». Сам Костылев находится в СИЗО. Его подозревают в мошенничестве с поставками БПЛА в Минобороны, в связи с чем российский бюджет тоже не досчитался миллиарда рублей.

Миллиардные контракты Костылева

Арбитражный суд Москвы постановил взыскать в пользу АНО «Конгрессно-выставочное бюро города Москвы» 976,9 млн руб. с ООО «Бархат Тим», компании Алексея Костылева, находящегося в данный момент под арестом по делу о махинациях при исполнении гособоронзаказа на поставку БПЛА. Решение суда опубликовано на портале «Электронное правосудие».

Указанная судом сумма включает задолженность «Бархат Тим» перед истцом по двум невыполненным контрактам на поставку оборудования (какого именно не указано), заключенным в 2023 г., а также расходы на уплату госпошлины.

Учредителем ООО «Бархат Тим» является Алексей Костылев, как пишет РИА «Новости», ссылаясь на открытые источники. Костылев заключен под стражу и отправлен в СИЗО в конце февраля 2026 г. Ему вменяется хищение в составе группы лиц более 1 млрд руб. бюджетных средств в результате неисполнения контрактов с Минобороны на поставки БПЛА, также относящимся к 2023 г.

Обвинение в мошенничестве

Обвинение в мошенничестве в особо крупном размере по ч. 4 ст. 159 УК, как писал РБК, Костылеву предъявили в марте 2026 г. В 1 млрд руб. оценен ущерб, а сумма контрактов на закупку и поставку БПЛА для Минобороны, составляла несколько миллиардов, по данным следствия.

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© DikiYaqua / Фотобанк Фотодженика
Компания Костылева, обвиняемого в хищениях у Минобороны, задолжала московской некоммерческой организации один миллиард рублей

Алексей Костылев родом из Смоленской области, где он основал издание Readovka, позже переехавшее в Москву. Пост главного редактора он покинул летом 2025 г.

В 2024 г. предприниматель попал в ДТП на квадроцикле, получил тяжелые травмы, две недели находился в коме, потом проходил реабилитацию. В связи с этим его адвокаты просили выпустить его из-под ареста. Тверской районный суд Москвы в сентябре 2026 г. продлил срок содержания Костылева под стражей на три месяца.

Аресты по делам о поставках БПЛА

В последнее время в России произведен ряд арестов по нескольким делам о мошенничестве с поставками БПЛА.

Кузьминский райсуд Москвы санкционировал арест Вячеслава Барбасова и Иракли Хазалии, действующего и бывшего гендиректоров производителя беспилотных систем ООО «Дрон Солюшнс», как писал CNews в августе 2026 г.

В июле 2026 г. были задержаны заместитель директора по развитию ГК «Эфко» Екатерина Кустова, директор по развитию управляющей компании ГК Владислав Романцев, миллиардер, председатель совета директоров и основной акционер группы компаний «Эфко» Валерий Кустов и гендиректор ГК «Эфко» Евгений Ляшенко. Тогда же по подозрению в растрате в особо крупном размере попала под арест замглавы управления беспилотных систем и робототехники Минпромторга России Алла Половченя.

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Гендиректор «Транспорта будущего» и бывший советник губернатора Самарской области Юрии Козаренко был арестован в начале мая 2026 г. «Транспорт будущего», которым Козаренко руководил с мая 2022 г. по март 2026 г., является оператором экспериментально-правового режима (ЭПР) в сфере БАС в Самарской области и учредителем научно-производственного центра (НПЦ) беспилотных авиационных систем «Самара».


Анна Любавина

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