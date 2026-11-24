Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Konqueror браузер и файловый менеджер
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru
Публикаций - 24, упоминаний - 24
Konqueror и организации, системы, технологии, персоны:
|Carl Zeiss AG 310 4
|Prada 58 2
|Марвел-Дистрибуция - Fplus - Всёсмарт 27 1
|М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 3041 1
|Tata Motors - Jaguar Cars 126 1
|Citi - Citibank 159 1
|VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3986 1
|MacWorld 134 1
|SecurityLab - Секьюрити лаб 248 1
|Reddit 419 1
|The Register - The Register Hardware 1815 1
|Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6148 1
|BleepingComputer - Издание 470 1
|Ars Technica 453 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1488404, в очереди разбора - 720899.
Создано именных указателей - 204924.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1488404, в очереди разбора - 720899.
Создано именных указателей - 204924.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.