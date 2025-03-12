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Индексная книга (каталог) CNews*
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Все категории 170583
ИКТ 13282
Организации 10422
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HTML KHTML компонент для просмотра HTML-документов, разработанный для среды KDE для UNIX-систем


12.03.2025 Исправлена критическая уязвимость в iPhone, iPad и Mac, которую хакеры использовали в «чрезвычайно сложных кибератаках» 1
15.02.2024 Началась кампания по захвату аккаунтов в Microsoft Azure. Основная цель - высокопоставленные управленцы. 1
23.12.2021 Самый популярный в мире браузер скоро поломает интернет 1
11.08.2021 В Mozilla испугались, что новый Firefox «сломает» сайты, и призвали на помощь пользователей 1
16.12.2019 Google забанила в своих сервисах популярные Linux-браузеры 1
04.04.2013 Покушение на основы: Google Chrome переходит на новый браузерный движок 1
03.09.2010 Браузеры на основе webkit набирают популярность 1
03.04.2009 Вышел KDE 4.2.2 1
06.10.2008 Анонсирован релиз KDE 4.1.2 1
04.09.2008 Анонсирован выход KDE 4.1.1 1
03.04.2008 Свободная графическая среда KDE обновлена до версии 4.0.3 1
06.03.2008 KDE 4 теперь «понимает» 49 языков: новая версия 1
14.06.2005 Apple и сообщество open-source снова вместе 1
03.02.2004 Apple выпустил обновление Safari 2
08.01.2003 Apple представила браузер Safari 1

Публикаций - 15, упоминаний - 16

HTML и организации, системы, технологии, персоны:

Google LLC 11856 6
Apple Inc 12174 5
Microsoft Corporation 24706 3
Blink 40 2
БАРС Груп 546 1
Netscape Communications Corporation 421 1
Otello Corporation - Opera Software 332 1
Salesforce.com 428 1
Mozilla Foundation 201 1
Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности 1448 1
Proofpoint 38 1
Tata Motors - Jaguar Cars 123 1
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9246 8
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7506 6
HTML - HyperText Markup Language - Стандартизированный язык разметки документов в интернете 1861 4
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24370 3
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 11190 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67165 2
SVG - Scalable Vector Graphics - язык разметки масштабируемой векторной графики 151 1
Flash Video - FLV - формат файлов, медиаконтейнер 1160 1
Кибербезопасность - SSL - Secure Sockets Layer - Слой защищённых сокетов 977 1
GNU General Public License - GNU GPL - Открытое Лицензионное Соглашение 620 1
H.264, H.263, MPEG-4 Part 10, AVC (Advanced Video Coding) - лицензируемый стандарт сжатия видео 1283 1
VIM - Virtualized Infrastructure Manager - Системы управления виртуализованной инфраструктурой 14 1
HTML - XHTML - Extensible HyperText Markup Language 111 1
FTP - File Transfer Protocol - Протокол передачи файлов 858 1
HTTP - HyperText Transfer Protocol - Протокол передачи гипертекста 2238 1
HTTPS - HyperText Transfer Protocol Secure - Расширение протокола HTTP для поддержки шифрования в целях повышения безопасности 1223 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13373 1
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 7153 1
Bug - Баг - Запись в системе отслеживания ошибок ПО - Программный сбой - Программная ошибка - Ошибка программного обеспечения 2014 1
Web-server - WEB-сервер - Веб-сервер - HTTP-сервер 843 1
DVI - Digital Visual Interface "цифровой видеоинтерфейс" 794 1
Desktop computer - Десктоп - Настольный компьютер - Настольный ПК 2555 1
Компьютеризация - PC - Personal Computers - ПК - Персональные компьютеры 5294 1
Компьютеризация - Клавиатура - QWERTY - ЙЦУКЕН-клавиатура 3479 1
Email - Почтовый шлюз - Почтовый сервер - сервер электронной почты - почтовый сервис - почтовый клиент - Mail Transfer Agent, MTA 1845 1
Машинное зрение - Распознавание - Recognition 3436 1
Многозадачность - Multitasking - мультизадачность - многозадачный экран - многозадачный режим - Split Screen - Многоэкранный режим 788 1
Pop up 46 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 28044 1
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 12854 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30021 1
Кибербезопасность - НСД - Несанкционированный (неправомерный) доступ к информации - контроль целостности - компрометация (криптография) - Compromise Assessment - Data security 2210 1
Кибербезопасность - MFA - Multi-factor Authentication - Multifactor Authentication - Многофакторная, мультифакторная аутентификация пользователей 186 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21395 1
Кибербезопасность - Фишинг - Phishing - Фишинговые электронные письма - Мошенничество с электронной почтой - Business email compromise, BEC - invoice fraud - Компрометация деловой электронной переписки 1469 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15881 1
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 4927 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 31114 1
Кибербезопасность - Фишинг - Phishing 1954 1
Кибербезопасность - Брутфорс - Полный перебор - метод «грубой силы - brute force - метод решения математических задач 198 1
Linux KDE Plasma 227 8
Apple Safari - браузер 859 7
Google Chrome - браузер 1571 6
Mozilla Firefox - браузер 1893 6
JavaScript - JS - язык программирования 1205 5
Konqueror - браузер и файловый менеджер 23 5
Microsoft Edge - браузер 1997 4
Apple WebKit - фреймворк отображения веб-страниц - браузерный движок 110 4
Linux OS 10062 3
Opera Browser - Браузер 1023 3
Apple macOS X - OS X Rhapsody - OS X Mavericks 1521 3
Mozilla Gecko - браузерный движок 66 3
Microsoft Windows NT 879 3
Google Chromium Authors - Chromium - браузер 255 2
Yandex.Browser - Яндекс.Браузер 425 2
Microsoft Internet Explorer (IE, MSIE) - Интернет Эксплорер - браузер 1096 2
Linux KDE Kopete 6 2
StatCounter 401 2
Oracle Java - язык программирования 3102 1
Falkon - Браузер с открытым исходным кодом 5 1
Netscape Navigator - Netscape Communicator - браузер 111 1
Google YouTube - Видеохостинг 2770 1
Apple Mac - Apple Macintosh 2988 1
Apple QuickTime - MOV Motion JPEG 397 1
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2061 1
Microsoft EdgeHTML - Проприетарный браузерный движок 64 1
Falkon (ранее Qupzilla) - кроссплатформенный обозреватель (браузер) с открытым исходным кодом 5 1
Microsoft Compiled HTMLHelp - CHM - проприетарный формат файлов контекстной справки 66 1
Apple WebKit Open Source 1 1
Google Account 20 1
Duda 2 1
Apple macOS 2080 1
Microsoft Windows 10 1775 1
Microsoft Windows 15765 1
Samsung Internet - браузер 11 1
Slack - Мессенджер - Searchable Log of All Conversation and Knowledge - Журнал бесед и данных с функцией поиска 206 1
Google Search - Googlearchy - Гугл Поиск - Гуглеархия 429 1
Alibaba UCWeb UC Browser - браузер 29 1
Microsoft Azure 1414 1
Microsoft Office 365 947 1
Peterson Chris - Петерсон Крис 4 2
Jobs Steve - Джобс Стив 1010 1
Nightingale Johnathan - Найтингейл Джонатан 8 1
Bakita Joshua - Бакита Джошуа 2 1
Barth Adam - Барс Адам 1 1
Зайцев Михаил 271 1
Россия - РФ - Российская федерация 146063 3
США - Калифорния - Сан-Франциско 1415 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13363 1
Исландия 242 1
Нигерия - Федеративная Республика 319 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16463 1
Webmaster - Вебмастер 127 1
Кибербезопасность - CISO - Chief Information Security Officer - Директор по информационной безопасности - BISO - Business Information Security Officer - Директор по информационной безопасности бизнеса 758 1
BleepingComputer - Издание 352 2
Reddit 317 1
9to5Google 48 1
MacWorld 133 1
Net Applications 127 1
MacWorld Expo 35 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1346181, в очереди разбора - 764505.
Создано именных указателей - 170583.
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