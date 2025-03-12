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|Google LLC 11856 6
|Apple Inc 12174 5
|Microsoft Corporation 24706 3
|Blink 40 2
|БАРС Груп 546 1
|Netscape Communications Corporation 421 1
|Otello Corporation - Opera Software 332 1
|Salesforce.com 428 1
|Mozilla Foundation 201 1
|Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности 1448 1
|Proofpoint 38 1
|Peterson Chris - Петерсон Крис 4 2
|Jobs Steve - Джобс Стив 1010 1
|Nightingale Johnathan - Найтингейл Джонатан 8 1
|Bakita Joshua - Бакита Джошуа 2 1
|Barth Adam - Барс Адам 1 1
|Зайцев Михаил 271 1
|Россия - РФ - Российская федерация 146063 3
|США - Калифорния - Сан-Франциско 1415 1
|Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13363 1
|Исландия 242 1
|Нигерия - Федеративная Республика 319 1
|BleepingComputer - Издание 352 2
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