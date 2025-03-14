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Alibaba UCWeb UC Browser браузер

Alibaba UCWeb UC Browser - браузер

14.03.2025 В мобильном интернете революция. В браузере для Android впервые в истории появились расширения как на ПК, спасибо Microsoft 1
11.08.2021 В Mozilla испугались, что новый Firefox «сломает» сайты, и призвали на помощь пользователей 1
02.04.2021 Российским призывникам запретили иметь смартфоны 1
17.08.2020 Китай запретил любимый программистами текстовый редактор 1
02.04.2020 Браузер Microsoft Edge внезапно вырвался на второе место в мире по популярности 1
16.11.2018 Обзор смартфона BQ 6016L Mercury 1
18.04.2018 Обзор ZTE Blade V9: интересная новинка с MWC 2018 1
07.09.2017 Свет увидел недорогой смартфон с огромной селфи-камерой 1
27.07.2017 Обзор смартфона BQ-5201 Space 1
15.06.2017 Обзор смартфона BQ Strike Power: долгоиграющая рабочая лошадка 1
22.05.2017 Alibaba Group увеличила прибыль на 271% в секторе цифровых медиа и развлечений 1
01.08.2016 UC Browser для Android дополнен интеллектуальной навигацией и улучшенным агрегатором новостей 1
30.05.2016 UC Browser встраивает новую технологию для ускорения Android-версии 1
24.05.2016 Аудитория UC Browser достигла 400 млн активных пользователей в месяц 1
13.05.2016 Сервис AccuWeather будет встроен в UC Browser для Android 1
12.11.2015 Вышел браузер Firefox для iPhone и iPad 1
05.11.2015 UC Browser для Android получил обновленный блокировщик рекламы 1
26.10.2015 Обновленная облачная платформа UC Browser ускорит загрузку данных и сэкономит трафик 1
07.09.2015 Обновился UC Browser для Android 1
26.08.2015 Обновленный UC Browser для iOS позволяет сжимать трафик и блокировать рекламу 1
21.08.2015 Wexler предустановит UC Browser на свои устройства 1
27.07.2015 UCWeb оснастила UC Browser для ПК поддержкой русского языка и облачной технологии 1
14.04.2015 Сверхпопулярный UC Browser из Китая отправился завоевывать ПК по всему миру 1
09.02.2015 UC Browser увеличил аудиторию до 100 млн активных пользователей 1
15.01.2015 UC Browser покажет уведомления Facebook в режиме реального времени 1
22.12.2014 UCWeb открывает офис в России 1
18.08.2014 В UC Browser for Android добавлен блокировщик рекламы 1
11.06.2014 На китайском интернет-рынке состоялась крупнейшая в истории покупка 1
16.04.2013 Первый тест в России Lenovo IdeaPhone K900: суперсмартфон на Intel Atom 1
13.03.2013 Обзор флагмана Lenovo S890: 5" оправданной экономии 1

Публикаций - 30, упоминаний - 30

Alibaba UCWeb UC Browser и организации, системы, технологии, персоны:

Alibaba UCWeb - Alibaba UC Mobile Business Group - Alibaba Mobile Operating System 19 16
Alibaba Group 428 14
Google LLC 11860 12
Yandex - Яндекс 7485 9
Lenovo MBG - Lenovo Mobile Business Group - Lenovo Mobile Communication Technology 26 6
Meta Platforms - Facebook 4448 5
Samsung Electronics 10304 3
Lenovo Group 2297 3
BQ - Bright & Quick - Новая линия 393 3
Microsoft Corporation 24712 2
Tencent - Sogou 6 2
X Corp - Twitter 2851 2
HTC Corporation 1500 2
ZTE Corporation 750 2
ДОК 830 2
Mozilla Foundation 201 2
Tencent 159 1
Blink 40 1
Wexler 60 1
Apple Inc 12177 1
IBM - International Business Machines Corp 9451 1
Intel Corporation 12236 1
Amazon Inc - Amazon.com 3023 1
Huawei 3971 1
LG Electronics 3622 1
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5685 1
Nvidia Corp 3518 1
Qualcomm Technologies 1834 1
BBK vivo - Vivo Mobile Communications - Vivo Communication Technology 301 1
TSMC - Taiwan Semiconductor Manufacturing Company - TSMT - Taiwan Surface Mount Technology 912 1
Vodafone Group 1384 1
China Telecom - Чайна Телеком 257 1
China Mobile 407 1
Fly 204 1
Honor - Shenzhen Zhixin New Information Technology 723 1
Salesforce.com 428 1
PUBG Corporation 44 1
Integer - Интеджер 11 1
WebSoft - ВебСофт Девелопмент 26 1
Alibaba Group - AliExpress - Global Digital Commerce Group 448 3
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 894 2
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 532 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7421 1
Яндекс.Вертикали - Авто.ру - Auto.ru 151 1
Меркури - Mercury 213 1
Лента - Сеть розничной торговли 2098 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 1
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон 1804 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3014 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4566 1
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1230 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5500 1
Правительство Южной Кореи - органы государственной власти 89 1
U.S. Department of Defense - United States Army - Армия США - Сухопутные войска США 608 1
Подари жизнь - Российский негосударственный благотворительный фонд 24 3
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6285 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1441 1
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9252 24
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25624 11
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 7878 11
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24371 10
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21405 9
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24385 9
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 2830 7
LED-вспышка - светодиодная вспышка 2807 7
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12610 6
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - сим-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 4824 6
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 6057 6
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 9406 6
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 9696 6
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 12556 6
USB micro 967 6
Биометрия - Дактилоскопия - Fingerprinting 2365 5
CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 20945 5
Фотокамеры - Автофокус - Автофокусировка 2396 5
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy, BLE 7352 4
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10041 4
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6080 4
Фотокамеры - Фронтальная камера - Front camera - селфи-камера, расположенная на передней панели смартфона - фронталка 2106 4
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 7183 4
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 7168 4
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 10617 4
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17171 4
Зарядное устройство - Battery charger - Зарядная станция - Charging station 2166 4
Акустические устройства - Динамик - Speaker - громкоговоритель 2124 4
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 6476 3
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12157 3
Аккумулятор электрический - Powerbank - внешний аккумулятор - аккумуляторная батарея 2259 3
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6078 3
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальные технологии 8654 3
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Парламентская газета 28 1
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NetMarketShare Web Analytics 29 1
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