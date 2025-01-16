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EA Firemonkeys Studios Real Racing Компьютерная игра (автосимулятор)



16.01.2025 7 увлекательных бесплатных игр для iOS и Android, в которые можно играть без геймпада 1
03.08.2016 Обзор планшета Acer Predator 8: охота на геймеров 1
13.04.2016 Обзор Samsung Galaxy S7 Edge: новые грани преимущества 1
16.03.2016 Обзор смартфона Moto X Force: сила памяти 1
16.02.2016 Обзор смартфона Vertu Signature Touch: Android за полмиллиона 1
10.02.2016 Обзор планшета Lenovo Yoga Tablet 3 Pro: мастер-йога 1
25.12.2015 Обзор смартфона Jinga Hotz M1 4G: приятный сюрприз 1
23.12.2015 Обзор смартфона HTC One A9: дежавю 1
24.07.2015 Lenovo A7000: первый смартфон с технологией Dolby Atmos 1
08.07.2015 Обзор новинок от Jinga: смартфоны IGO L1 и Trezor S1 1
05.05.2015 Обзор Samsung Galaxy S6 Edge: дорого-богато 1
28.04.2015 Обзор смартфона Huawei P8: флагман с корпусом без выступов 1
20.04.2015 Обзор смартфона Huawei Honor 4X: большая диагональ за небольшие деньги 1
09.04.2015 Обзор смартфона Huawei Honor 6 Plus: плюсов много не бывает 1
04.03.2015 Обзор смартфона ZTE Blade S6: оптимальный вариант 1
21.01.2015 Обзор планшета Etuline Tegra Note 7: бюджетный монстр от NVIDIA 1
19.01.2015 Три месяца с iPhone 6: так и не погнулся 1
14.10.2014 Тест смартфона Huawei Ascend Mate 7: дружелюбный великан 1
30.09.2014 Тест планшета NVIDIA Shield Tablet: играй в меня везде 1
24.09.2014 Тест смартфона Samsung Galaxy Alpha: металл! 1
03.06.2014 Обзор смартфона Lenovo Vibe Z: взрослый флагман по детской цене? 1
16.12.2013 Лучшие игры года для ОС Android. Выбор ZOOM 1
09.10.2013 Выбор ZOOM: топ-10 игр осени для Android 1
17.07.2013 Обзор смартфона HTC Butterfly: Гагарин, который не полетел 1
04.07.2013 Обзор флагмана-долгожителя ZTE Nubia Z5: китайская угроза А-брендам реальна 1
24.06.2013 Обзор Huawei Ascend Mate 6": хороший смартфон ищет большие надежные руки 1
03.06.2013 Обзор Sony Tablet Z: планшет, который мы ждали 1
18.04.2013 Обзор флагманского смартфона Samsung Galaxy S4: ось добра. ZOOM рекомендует 1
16.04.2013 Первый тест в России Lenovo IdeaPhone K900: суперсмартфон на Intel Atom 1
12.04.2013 LG Nexus 4: Обзор эталонного смартфона от Google 1
09.04.2013 Китайская Retina: обзор планшета 10" Perfeo 9726-RT 1
12.09.2012 Представлен iPhone 5: «Самый красивый продукт Apple». ФОТО 1

Публикаций - 32, упоминаний - 32

EA и организации, системы, технологии, персоны:

Samsung Electronics 10254 14
Apple Inc 12099 14
Lenovo Group 2292 6
Google LLC 11775 5
Huawei 3932 4
Meta Platforms - Facebook 4438 4
HTC Corporation 1499 4
Sony 6544 4
LG Electronics 3614 3
ZTE Corporation 747 3
Nvidia Corp 3487 3
X Corp - Twitter 2845 3
EA - Electronic Arts 1286 3
Qualcomm Technologies 1822 2
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5679 2
Dropbox 498 2
Jinga 25 2
Sharp Corporation 1041 2
Honor - Shenzhen Zhixin New Information Technology 697 2
Монолит-Инфо 121 2
Microsoft Corporation 24623 1
Acer Group - Асер Маркетинг Сервисиз 2545 1
Lenovo Motorola 3501 1
Samsung - Harman - JBL 216 1
Wacom 142 1
Bang&Olufsen - B&O 137 1
Vertu 117 1
Gameloft 50 1
Yandex - Яндекс 7339 1
Intel Corporation 12197 1
BBK OPPO Electronics 384 1
ASBIS Prestigio Solutions - Prestigio International 226 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3900 1
Meizu Technology - DreamSmart Group 163 1
Nintendo 755 1
Cyanogen Mod 53 1
EA Sports 67 1
Take-Two Interactive - Rockstar Games - BMG Interactive 255 1
Rovio Mobile 41 1
Панорама КБ - Конструкторское бюро 164 1
Лента - Сеть розничной торговли 2080 2
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 2
eBay Inc 1619 1
Alibaba Group - AliExpress - Global Digital Commerce Group 447 1
Евросеть 1404 1
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 793 1
Л1 - Инвестиционно-строительный холдинг - L1 135 1
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 465 1
Yamaha - Ямаха 107 1
Porsche SE - Porsche Automobil Holding SE - Порше Руссланд 102 1
Ростех - Швабе - Сапфир НПО - Сапфир АО Московский завод - Научно-производственная организация 57 1
Окей - О'Кей - Гипермаркет 206 1
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 1025 1
Магнит - Тандер - сеть магазинов 851 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 532 1
Верный - торговая сеть 291 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5435 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6272 1
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 254 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1433 1
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 525 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24118 28
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 20791 26
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24113 25
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 9598 24
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6038 23
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 6041 20
USB micro 962 20
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 2786 19
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - сим-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 4751 18
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25331 18
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy, BLE 7298 16
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 9274 16
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17061 15
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 12483 15
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12539 14
Акустические устройства - Динамик - Speaker - громкоговоритель 2105 14
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65946 13
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12185 13
Widget - Виджет - небольшое вспомогательное приложение 1847 13
Headset head - Гарнитура головная - стереогарнитура - комплект из наушников и микрофона 1044 13
Фотокамеры - Фронтальная камера - Front camera - селфи-камера, расположенная на передней панели смартфона - фронталка 2077 12
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 7983 12
LED-вспышка - светодиодная вспышка 2803 12
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 9981 11
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8457 11
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - 720p - Телевидение высокой чёткости 3262 11
Наушники - Headphones 3999 11
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 8122 10
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 2952 10
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24449 10
Микрофон - Microphone 2501 10
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи 10135 10
Wireless headphones - Bluetooth Handsfree Profile - Bluetooth Headset - Bluetooth-наушники - Беспроводные наушники/гарнитура - Bluetooth-колонки 1558 10
FTPS - FPS over SSL, по аналогии с HTTPS 558 9
TRS - TRRS - Tip, Ring, Sleeve - mini-jack - Audio jack - Аудиовыход 997 9
Фотокамеры - Автофокус - Автофокусировка 2381 9
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6044 9
SIM-card - Nano-SIM 256 8
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4006 8
Телевизор - Телевизионный приёмник - Телеоборудование - ТВ-приемник - TV Receiver 7090 8
Google Android 13994 29
AnTuTu Benchmark - AnTuTu Tester - программа для тестирования производительности смартфонов и планшетов 353 14
Google Android 4 - Android Ice Cream Sandwich 928 12
Apple iPhone - серия смартфонов 7082 10
Apple iOS 7809 10
Google Play - Google Store - Android Market 3291 10
Google Android 5 - Android Lollipop - Key Lime Pie 316 10
Apple iPhone 6 4862 9
UL Solutions - Futuremark - 3DMark 294 9
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 1555 8
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 4970 8
Google Android 4.1-4.3.1 - Android Jelly Bean 475 8
Gameloft Asphalt - Компьютерная игра (гоночная игра) 29 7
Samsung Galaxy 955 5
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2748 5
Huawei EMUI - Huawei Emotion UI - графическая оболочка 235 5
EA Need for Speed - компьютерная игра 288 5
Samsung Galaxy S6 - смартфон 149 5
Samsung Galaxy Note 695 4
Samsung Display - Corning Gorilla Glass 688 4
Apple iPhone 5 772 4
HTC One - серия смартфонов 181 4
Samsung Electronics TouchWiz 201 4
Mali-T ARM - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 146 4
Intel Atom - Intel Centrino Atom - серия микропроцессоров архитектур x86 и x86-64 939 3
Google Android 6 - Android M - Android Marshmallow 239 3
Apple iPhone 4 782 3
Apple Keynote 63 3
Lenovo Vibe - серия смартфонов 60 3
ZTE Blade - Серия смартфонов 63 3
Nvidia Tegra - серия процессоров 443 3
Microsoft - Activision Blizzard - Call of Duty - Компьютерная игра (Шутер) 324 3
Apple iPhone 3 - Apple iPhone 3GS 448 3
Google YouTube - Видеохостинг 2747 3
Microsoft Skype 2067 3
Bending Spoons - Evernote 196 3
Sony Xperia Z - серия смартфонов 107 3
Qualcomm Snapdragon 8cx - Snapdragon 8Gx 774 3
Microsoft Windows 15656 3
Samsung Galaxy S5 - серия смартфонов 118 3
Jobs Steve - Джобс Стив 1009 1
Zuckerberg Mark - Цукерберг Марк 335 1
Schiller Phil - Шиллер Филип 84 1
Алемжин Евгений 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 144186 14
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17025 10
Солнце - звезда Солнечной системы 5183 7
Европа 21767 3
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52100 3
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14191 2
Земля - планета Солнечной системы 10374 2
Азия - Азиатский регион 5528 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13317 2
Япония 13282 2
Германия - Федеративная Республика 12681 2
Италия - Итальянская Республика 4352 2
Франция - Французская Республика 7845 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43154 1
Южная Корея - Республика 6646 1
Америка - Американский регион 2160 1
США - Калифорния 4625 1
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 2875 1
Сингапур - Республика 1849 1
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3526 1
Канада 4881 1
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1732 1
Испания - Королевство 3706 1
Испания - Каталония - Барселона 742 1
США - Калифорния - Сан-Франциско 1412 1
США - Калифорния - Купертино 271 1
Сатурн - Титан (спутник) 468 1
Перу - Республика 274 1
Лига арабских государств - Организации Арабских государств - Arab League - Арабские страны 390 1
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 4949 13
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 10956 4
Ergonomics - Эргономика 1597 3
Статистика - Statistics - статистические данные 1733 3
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2252 3
Алюминий - Aluminium - химический элемент 1369 3
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 2727 3
Видеокамера - Видеосъёмка 692 3
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Алмаз - минерал, кубическая аллотропная форма углерода - Бриллиант 363 2
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8635 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13485 1
Астрономия - Космос - Созвездие - Звёздные скопления - Constellation 1675 1
Орехи - Nuts 55 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18450 1
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3646 1
Механика - раздел физики, наука, изучающая движение материальных тел и взаимодействие между ними 1307 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Confidential information 6048 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 10939 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 8647 1
Метеорология - Метеостанция - Погодная станция - Прогноз погоды - Weather forecast 1576 1
Пищевая промышленность - Рыбная промышленность - рыболовство - рыбодобыча - рыбопромысловое хозяйство 503 1
Табачная промышленность - табак, tobacco - курение, smoking - никотин, nicotine - сигареты 347 1
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Антитеррор - Терроризм - террористические акты - антитеррористические меры 1582 1
Русский язык - Кириллица - Кириллические алфавиты - Кириллическая письменность 137 1
Ювелирное изделие - Ювелирное украшение - Ювелирное искусство - Jewelry 597 1
Литий - Lithium - химический элемент 537 1
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5517 1
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Здравоохранение - Косметология - Cosmetology - косметика и парфюмерия - парфюмерно-косметическая продукция 900 1
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 5746 1
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 4990 1
Спорт - Футбол 646 1
CNews - ZOOM.CNews 1847 18
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 338 2
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 932 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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