FIFA WORLD в разработке Компания Electronic Arts анонсировала скорый выход нового бесплатного загружаемого футбольного симулятора EA SPORTS FIFA World на территории России и Бразилии. Целевой аудиторией игры FIFA World должны стать российские и бразильские геймеры, не использующие игровые консоли. Среди особенностей новой

EA SPORTS - официальный партнер "Барселоны" Electronic Arts и футбольный клуб "Барселона" объявили, что EA SPORTS станет эксклюзивным и официальным видеоигровым партнером одного из самых известных и популярных футбольных клубов мира."Объединение в роли официального партнера с футбольным клубом ур

EA SPORTS анонсирует технологию IGNITE Компания Electronic Arts анонсировала новую технологию EA SPORTS IGNITE, на которой будут основаны игры EA SPORTS для универсальной игровой и развлекательной платформы Xbox One от Microsoft и PlayStation 4. EA SPORTS IGNITE изменяет с

EA SPORTS и FIFA продлили соглашение S, подразделение компании Electronic Arts, и Fédération Internationale de Football Association (FIFA) объявили о продлении действующего соглашения до 31 декабря 2022 года.По условиям этого соглашения EA SPORTS сохраняет исключительные права на выпуск видеоигр в жанрах "экшен" и "менеджер" под маркой FIFA. Кроме того, EA SPORTS обладает исключительными правами на выпуск официальной ви

NHL 14. Официальный анонс 14, новые особенности которой позволят максимально точно передать агрессивность, динамичность и виртуозность хоккейных матчей НХЛ на консолях нынешнего поколения с помощью самых передовых разработок EA SPORTS. Выполняйте решающие броски с помощью технологии NHL Collision Physics, которая является дальнейшим развитием Player Impact Engine из EA SPORTS FIFA. Устраивайте яростные схват

EA SPORTS Season Ticket 2012-2013 Electronic Arts анонсирует условия программы EA SPORTS Season Ticket на сезон 2012 – 2013. Спустя год с момента запуска программа станет больше и лучше и будет включать в себя доступ к платным загружаемым дополнениям (DLC) на сумму более

EA Sports представляет FIFA Online Electronic Arts анонсирует находящуюся в разработке бесплатную загружаемую игру EA SPORTS FIFA Online. Новый проект самой популярной и рейтинговой игровой серии будет доступен владельцам настольных компьютеров и ноутбуков при наличии широкополосного подключения к Интернету

EA Sports PinCho Cup Компания Electronic Arts совместно с КСК «PinCho» объявляет о проведении уникального для России турнира по игре FIFA 08 под названием EA Sports PinCho Cup. Турнир прежде всего выделяется тем, что для участия в нем не надо платить вступительный взнос. Достаточно вовремя прийти на место проведения и зарегистрироваться. У каждог