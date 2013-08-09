Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 199231
ИКТ 15374
Организации 11762
Ведомства 1510
Ассоциации 1112
Технологии 3583
Системы 27061
Персоны 86987
География 3117
Статьи 1580
Пресса 1318
ИАА 757
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2830
Мероприятия 894

EA Sports

EA Sports

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru


09.08.2013 FIFA WORLD в разработке

Компания Electronic Arts анонсировала скорый выход нового бесплатного загружаемого футбольного симулятора EA SPORTS FIFA World на территории России и Бразилии. Целевой аудиторией игры FIFA World должны стать российские и бразильские геймеры, не использующие игровые консоли. Среди особенностей новой
02.08.2013 EA SPORTS - официальный партнер "Барселоны"

Electronic Arts и футбольный клуб "Барселона" объявили, что EA SPORTS станет эксклюзивным и официальным видеоигровым партнером одного из самых известных и популярных футбольных клубов мира."Объединение в роли официального партнера с футбольным клубом ур
22.05.2013 EA SPORTS анонсирует технологию IGNITE

Компания Electronic Arts анонсировала новую технологию EA SPORTS IGNITE, на которой будут основаны игры EA SPORTS для универсальной игровой и развлекательной платформы Xbox One от Microsoft и PlayStation 4. EA SPORTS IGNITE изменяет с
08.05.2013 EA SPORTS и FIFA продлили соглашение

S, подразделение компании Electronic Arts, и Fédération Internationale de Football Association (FIFA) объявили о продлении действующего соглашения до 31 декабря 2022 года.По условиям этого соглашения EA SPORTS сохраняет исключительные права на выпуск видеоигр в жанрах "экшен" и "менеджер" под маркой FIFA. Кроме того, EA SPORTS обладает исключительными правами на выпуск официальной ви
16.04.2013 NHL 14. Официальный анонс

14, новые особенности которой позволят максимально точно передать агрессивность, динамичность и виртуозность хоккейных матчей НХЛ на консолях нынешнего поколения с помощью самых передовых разработок EA SPORTS. Выполняйте решающие броски с помощью технологии NHL Collision Physics, которая является дальнейшим развитием Player Impact Engine из EA SPORTS FIFA. Устраивайте яростные схват
11.09.2012 EA SPORTS Season Ticket 2012-2013

Electronic Arts анонсирует условия программы EA SPORTS Season Ticket на сезон 2012 – 2013. Спустя год с момента запуска программа станет больше и лучше и будет включать в себя доступ к платным загружаемым дополнениям (DLC) на сумму более

09.02.2010 EA Sports представляет FIFA Online

Electronic Arts анонсирует находящуюся в разработке бесплатную загружаемую игру EA SPORTS FIFA Online. Новый проект самой популярной и рейтинговой игровой серии будет доступен владельцам настольных компьютеров и ноутбуков при наличии широкополосного подключения к Интернету
01.04.2008 EA Sports PinCho Cup

Компания Electronic Arts совместно с КСК «PinCho» объявляет о проведении уникального для России турнира по игре FIFA 08 под названием EA Sports PinCho Cup. Турнир прежде всего выделяется тем, что для участия в нем не надо платить вступительный взнос. Достаточно вовремя прийти на место проведения и зарегистрироваться. У каждог
26.07.2007 В играх EA Sports появится реклама Massive

Вторая по величине компания, занимающаяся внутриигровой рекламой, Massive, объявила о подписании договора с EA по которому пять игр под лейблом EA Sports будут работать с сетью Massive Network.В число игр, в которые в режиме реального времени будет скачиваться реклама, входят: Madden NFL 08 (Xbox 360 и PC), NASCAR 08 (Xbox 360), NHL 08

Публикаций - 71, упоминаний - 71

EA Sports и организации, системы, технологии, персоны:

EA - Electronic Arts 1317 43
Microsoft Corporation 25775 9
Meta Platforms - Facebook 4621 3
Sony Interactive Entertainment - Sony Computer Entertainment - Sony Computer Entertainment Europe, SCEE - Sony Computer Entertainment America, SCEA - Sony Computer Entertainment Inc, SCEI - Team Soho 238 3
X Corp - Twitter 2938 2
Sony 6739 2
Nintendo 823 2
Microsoft - Activision Blizzard 511 2
Марвел-Дистрибуция - Marvel Distribution Company - Марвел КТ 358 2
EA DICE 165 2
Microsoft Xbox Game Studios - Microsoft Studios - Microsoft Game Studios - Microsoft MSN Games - Microsoft Gaming Zone - Microsoft Entertainment and Devices Division 73 1
Spore 33 1
Разумные решения НПК - Smart Solutions 7 1
Hobby world - 4game - Фогейм 24 1
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 1
AMD - Advanced Micro Devices 4641 1
КСК Технологии 47 1
Blizzard Entertainment 343 1
Google LLC 12690 1
Nvidia Corp 4002 1
Ubisoft - Ubi Soft Entertainment 771 1
Crytek 146 1
Gameloft 52 1
THQ 299 1
EA - BioWare 205 1
Konami 111 1
NHL - National Hockey League - НХЛ - Национальная Хоккейная Лига 61 15
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 3
РПЛ - РФПЛ - Российская Премьер-Лига - Профессиональная футбольная лига - РПЛ - Чемпионат России по футболу 57 3
Крокус Экспо МВЦ - международный выставочный центр 207 2
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 2
Lucasfilm Games - LucasArts Entertainment 54 1
Боруссия - футбольный клуб, Дортмунд 4 1
LACC - Los Angeles Convention Center - Выставочный центр Лос-Анджелеса 10 1
Juventus Football Club - Ювентус 11 1
ВТБ - Открытие ФК - Росгосстрах - РГС 431 1
Adidas - Адидас 170 1
Walt Disney Company 647 1
Warner Bros. International Television Distribution 289 1
Marriott Hotels - Marriott Grand - Courtyard by Marriott - Marriott Vacation Club - Marriott Aurora - JW Marriott - Marriott Marquis 129 1
Tata Motors - Jaguar Cars 126 1
СОГАЗ Страховая Группа - Страховое общество газовой промышленности 277 1
Walt Disney Company - Pixar Animation Studios 67 1
U.S. Department of Defense - United States Navy, USN - ВМФ США - Военно-морские силы США - United States Marine Corps, USMC - Корпус морской пехоты США 666 1
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 264 43
Bundesliga - Бундеслига - Чемпионат Германии по футболу - Сборная Германии по футболу 18 2
EFL - English Football League - Английская футбольная лига 23 2
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18329 49
Симулятор - Simulator - имитатор - имитация 1101 10
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34985 8
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7892 7
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22559 7
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14769 6
PC game - Shooter - Tacticool - Стрелялки - Шутер - жанр компьютерных игр 1104 5
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 5
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 5027 5
Joystick - Джойстик 1149 4
Аналоговые технологии - Аналоговый сигнал 2913 4
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15433 4
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6409 4
Медиаплеер - Media player - видеоплеер - video player - проигрыватель 4771 3
DSS - Decision Support Systems - СППР - Система поддержки принятия решений 1008 3
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11803 3
PC game - Gameplay - Геймплей - игровой процесс - игровая механика 1509 2
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13482 2
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26797 2
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 2
Акустические устройства - Аудиосистема - музыкальный центр - MIDI - Musical Instrument Digital Interface - Цифровой интерфейс музыкальных инструментов 4430 2
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13631 2
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 2702 2
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13054 2
AdTech - Цифровые решения в области продвижения товаров и услуг онлайн и анализа потребительского спроса - Рекламные платформы - см также MarTech 5362 2
GPU - Graphics processing unit - Графический процессор - Видеопроцессор - Видеокарта, видеоадаптер, видеоплата, видеоускоритель, графический адаптер, плата, ускоритель - графическая карта 4613 2
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 2
Мультиплеер - multiplayer - многопользовательская игра - кооперативная игра - сетевая игра 903 1
Многозадачность - Multitasking - мультизадачность - многозадачный экран - многозадачный режим - Split Screen - Многоэкранный режим 932 1
PowerPC - PPC - Performance Optimization With Enhanced RISC – Performance Computing - микропроцессорная RISC-архитектура 250 1
Multimedia - Мультимедиа - Мультимедийный комплекс - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 5920 1
HVAC - Heating, Ventilation & Air Conditioning - ОВиК, ОВКВ - отопление, вентиляция, кондиционирование и охлаждения воздуха - Климатическое оборудование - Гаджеты климатические - Climate equipment, technology, gadgets - Air conditioners 3055 1
Frame rate - Кадровая частота - FPS - Frame Per Second - Количество кадров в секунду - Фреймрейт 152 1
Видеоигры - Video game - видеоигровая индустрия 554 1
Desktop computer - Десктоп - Настольный компьютер - Настольный ПК 2812 1
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 6471 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26307 1
Микрофон - Microphone 2809 1
Компьютеризация - PC - Personal Computers - ПК - Персональные компьютеры 5500 1
Аксессуары 4282 1
EA Sports - FIFA - компьютерная игра (спортивный симулятор) 213 51
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 4166 41
Microsoft Xbox 360 - Игровая приставка 3047 33
Microsoft Xbox - Игровая приставка 1937 16
Microsoft Xbox One - игровая приставка 272 11
EA Sports - Player Impact Engine 14 9
Nintendo Wii - игровая консоль 760 8
EA Battlefield - Компьютерная игра 295 7
Sony Playstation Portable - Sony PSP 666 7
Nintendo DS - игровая консоль 340 5
EA Sports - NHL Collision Physics 5 5
Sony PlayStation Vita - PS Vita - Sony NGP - Sony Next Generation Portable 86 5
Boeing ATL - Boeing Advanced Tactical Laser 8 4
EA Need for Speed - компьютерная игра 292 4
Sony Interactive Entertainment - Bungie Studios - Halo - компьютерная игра - шутер от первого лица 142 3
Microsoft Windows 8 - Microsoft Windows RT 1440 3
Microsoft Windows Phone OS - Microsoft Windows Smartphone - Microsoft WP-смартфон 1640 3
EA The Sims - компьютерная игра 169 3
EA Madden NFL - Компьютерная игра 18 3
Microsoft - Activision Blizzard - Call of Duty - Компьютерная игра (Шутер) 342 3
Атлетико Минейро 2 2
Konami - Pro Evolution Soccer Компьютерная игра (спортивный симулятор) 31 2
EA Star Wars 60 2
Nintendo Wii Mario Kart 36 2
Sony Interactive Entertainment - Naughty Dog - Uncharted 67 2
Apple iPhone - серия смартфонов 7623 2
Google Android 15244 2
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2125 2
Nintendo Switch - Игровая приставка 101 2
Wargaming - World of Tanks - Мир танков 196 2
Apple iPod Touch 747 2
GTA - Grand Theft Auto - компьютерная игра (action-adventure) 386 2
Microsoft Xbox Live 309 2
EA Origin 195 2
Microsoft Kinect 201 2
EA Command & Conquer - Компьютерная игра 134 2
Gameloft Asphalt - Компьютерная игра (гоночная игра) 64 2
Sony Playstation Network - PSN 204 2
Medal of Honor - Компьютерная игра (Шутер от первого лица) 88 1
Epic Games - Gears of War - Компьютерная игра - Шутер от третьего лица 121 1
Makita Kaz - Макита Каз 5 5
Rutter David - Раттер Дэвид 5 3
Овечкин Александр 13 3
Wilson Andrew - Уилсон Эндрю 9 3
Bond James - Бонд Джеймс 86 1
Чех Петр 2 1
Ricotiello John - Рикотелло Джон 1 1
Алемжин Евгений 1 1
Moore Piter - Мур Питер 6 1
Pachter Michael - Пачтер Майкл 46 1
Bach Patrick - Бах Патрик - Бэч Патрик 8 1
Troedsson Karl-Magnus - Тродсон Карл-Магнус 4 1
Sebastian Colin - Себастьян Колин 18 1
Марков Василий 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 166168 22
Европа 24964 11
Германия - Федеративная Республика 13221 7
Канада - Британская Колумбия 81 4
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 4
Италия - Итальянская Республика 4508 4
Франция - Французская Республика 8177 4
Бразилия - Федеративная Республика 2520 4
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 3
Испания - Королевство 3840 3
Америка Северная - Североамериканский регион 3414 3
Германия - Северный Рейн-Вестфалия - Кёльн 114 3
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19140 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 2
Япония 13807 2
Польша - Республика 2031 2
Америка - Американский регион 2206 2
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3660 2
Испания - Каталония - Барселона 752 2
США - Калифорния - Лос-Анджелес 818 2
Бразилия - Сан-Паулу 182 2
Австралазия - Австралийский материк, Тасмания, Новая Зеландия, Новая Гвинея и прилегающие острова севернее и восточнее Австралии в Тихом океане 22 1
Иран - Тегеран 161 1
Германия - Северный Рейн-Вестфалия - Дортмунд 13 1
Великобритания - Северо-Западная Англия - Манчестер 91 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3450 1
Земля - планета Солнечной системы 10865 1
Азия - Азиатский регион 5920 1
Швеция - Королевство 3782 1
Финляндия - Финляндская Республика 3697 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 1
Россия - УФО - Свердловская область 1951 1
Канада 5082 1
США - Нью-Йорк 3180 1
Африка - Африканский регион 3641 1
Ближний Восток 3154 1
Россия - ПФО - Самарская область 1577 1
Россия - ПФО - Нижегородская область 2296 1
Украина 7928 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край 2282 1
Спорт - Футбол 776 34
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6758 21
Астрономия - Космос - Созвездие - Звёздные скопления - Constellation 1747 5
Физика - Physics - область естествознания 2940 4
Спорт - Хоккей 269 4
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 4
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11686 4
Английский язык 7030 3
Здравоохранение - усталость - утомление - сонливость - потеря внимания 718 3
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 6170 3
Franchising - Франчайзинг - коммерческая концессия - вид отношений между рыночными субъектами 236 3
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 7529 2
Механика - раздел физики, наука, изучающая движение материальных тел и взаимодействие между ними 1666 2
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 9107 2
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16058 2
Спин - собственный момент импульса элементарных частиц, имеющий как квантовую, так и классическую природу 122 1
Ergonomics - Эргономика 1755 1
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 6057 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 1
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5620 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8841 1
Патент - охранный документ исключительного права, авторства и приоритета изобретения, полезной модели, промышленного образца либо селекционного достижения - Изобретательство - Новаторство 1727 1
Античность - Древний Рим - Древнеримское государство - Римская империя 93 1
Металлы - Платина - Platinum 500 1
Металлы - Золото - Gold 1251 1
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 3174 1
Увлечения и хобби - Hobbies 395 1
Интернет-пользователь - internet user - интернет-сообщество - internet community - интернет-аудитория - internet audience 2169 1
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6692 1
Музеи, выставки, библиотеки - музейная, выставочная, библиотечная деятельность 1578 1
Издательское дело - Издательство - Книгоиздание - книжная индустрия - Publishing - Book Industry 1819 1
Статистика - Statistics - статистические данные 1889 1
Консалтинг управленческий - Реструктуризация - Restructuring - Реорганизация - Reorganization 2391 1
Пищевая промышленность - Рыбная промышленность - рыболовство - рыбодобыча - рыбопромысловое хозяйство 562 1
Человеческие ресурсы - Увольнение персонала - Сокращение кадров 1403 1
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования - Контрактное производство 1574 1
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5770 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 1
Опека и попечительство - Федеральный закон 48-ФЗ - Об опеке и попечительстве 105 1
Спорт - Йога - Fitness - Фитнес - Зарядка - Гимнастика - вид физической активности 838 1
JeuxVideo 2 1
Газпром ГПМ - Матч ТВ - спортивный телеканал 317 1
Газпром ГПМ РТВ - Пятница! - телеканал 141 1
Paramount Skydance - Paramount Media Networks - Paramount Network - Nashville Network - National Network - New TNN - Viacom Media Networks - Spike TV - MTV Networks - MTV Entertainment Group 273 1
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 749 6
E3 - Electronic Entertainment Expo 104 3
Gamescom - международная выставка компьютерных игр 60 3
ИгроМир 125 2
NASCAR - National Association of Stock Car Auto Racing - Национальная ассоциация гонок серийных автомобилей 32 2
Microsoft Ignite 44 2
Чемпионат Италии по футболу 14 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 1
La Liga - Ла Лига - Campeonato Nacional de Liga de Primera División - Испанская лига - Чемпионат Испании по футболу 9 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

Техника

Лучшие автономные газонокосилки в 2026 году: хиты продаж

Лучшие видеорегистраторы в 2026 году: хиты продаж

Как безопасно купить б/у смартфон: подробная инструкция

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще