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EA Sports
СОБЫТИЯ
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|09.08.2013
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FIFA WORLD в разработке
Компания Electronic Arts анонсировала скорый выход нового бесплатного загружаемого футбольного симулятора EA SPORTS FIFA World на территории России и Бразилии. Целевой аудиторией игры FIFA World должны стать российские и бразильские геймеры, не использующие игровые консоли. Среди особенностей новой
|02.08.2013
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EA SPORTS - официальный партнер "Барселоны"
Electronic Arts и футбольный клуб "Барселона" объявили, что EA SPORTS станет эксклюзивным и официальным видеоигровым партнером одного из самых известных и популярных футбольных клубов мира."Объединение в роли официального партнера с футбольным клубом ур
|22.05.2013
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EA SPORTS анонсирует технологию IGNITE
Компания Electronic Arts анонсировала новую технологию EA SPORTS IGNITE, на которой будут основаны игры EA SPORTS для универсальной игровой и развлекательной платформы Xbox One от Microsoft и PlayStation 4. EA SPORTS IGNITE изменяет с
|08.05.2013
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EA SPORTS и FIFA продлили соглашение
S, подразделение компании Electronic Arts, и Fédération Internationale de Football Association (FIFA) объявили о продлении действующего соглашения до 31 декабря 2022 года.По условиям этого соглашения EA SPORTS сохраняет исключительные права на выпуск видеоигр в жанрах "экшен" и "менеджер" под маркой FIFA. Кроме того, EA SPORTS обладает исключительными правами на выпуск официальной ви
|16.04.2013
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NHL 14. Официальный анонс
14, новые особенности которой позволят максимально точно передать агрессивность, динамичность и виртуозность хоккейных матчей НХЛ на консолях нынешнего поколения с помощью самых передовых разработок EA SPORTS. Выполняйте решающие броски с помощью технологии NHL Collision Physics, которая является дальнейшим развитием Player Impact Engine из EA SPORTS FIFA. Устраивайте яростные схват
|11.09.2012
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EA SPORTS Season Ticket 2012-2013
Electronic Arts анонсирует условия программы EA SPORTS Season Ticket на сезон 2012 – 2013. Спустя год с момента запуска программа станет больше и лучше и будет включать в себя доступ к платным загружаемым дополнениям (DLC) на сумму более
|09.02.2010
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EA Sports представляет FIFA Online
Electronic Arts анонсирует находящуюся в разработке бесплатную загружаемую игру EA SPORTS FIFA Online. Новый проект самой популярной и рейтинговой игровой серии будет доступен владельцам настольных компьютеров и ноутбуков при наличии широкополосного подключения к Интернету
|01.04.2008
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EA Sports PinCho Cup
Компания Electronic Arts совместно с КСК «PinCho» объявляет о проведении уникального для России турнира по игре FIFA 08 под названием EA Sports PinCho Cup. Турнир прежде всего выделяется тем, что для участия в нем не надо платить вступительный взнос. Достаточно вовремя прийти на место проведения и зарегистрироваться. У каждог
|26.07.2007
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В играх EA Sports появится реклама Massive
Вторая по величине компания, занимающаяся внутриигровой рекламой, Massive, объявила о подписании договора с EA по которому пять игр под лейблом EA Sports будут работать с сетью Massive Network.В число игр, в которые в режиме реального времени будет скачиваться реклама, входят: Madden NFL 08 (Xbox 360 и PC), NASCAR 08 (Xbox 360), NHL 08
EA Sports и организации, системы, технологии, персоны:
|U.S. Department of Defense - United States Navy, USN - ВМФ США - Военно-морские силы США - United States Marine Corps, USMC - Корпус морской пехоты США 666 1
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