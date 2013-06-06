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Античность Древний Рим Древнеримское государство Римская империя


Taк дeлaли дopoги в Дpeвнем Pимe. Taк дeлaли дopoги в Дpeвнем Pимe.
Taк дeлaли дopoги в Дpeвнем Pимe.


06.06.2013 Древнеримский бетон оказался лучше современного

ать и сегодня и это не только принесет экономическую пользу, но и снизит вред для окружающей среды. Древние римляне изготавливали выдающийся цемент, который во многом превосходил многие совреме
17.01.2011 Наводнения погубили Древний Рим

од 1000-1200 н.э., который историки считают концом "темной эпохи" в истории Европы. Что же касается Древнего Рима, то его упадок, начавшийся в третьем веке, политический хаос, нашествие варваро
24.07.2009 Обнаружены обломки древнеримских кораблей с непонятным грузом

ого моря, у побережья Апеннинского полуострова и вблизи архипелага Вентотене (между Римом и Неаполем) исследовательская группа археологов из фонда "Аврора" обнаружила на глубине около 100 м остатки 5 древнеримских торговых судов. Предполагается, что корабли погибли в различное время - в период с первого столетия до нашей эры до пятого столетия нашей эры. Они перевозили, в частности, вино из
03.02.2009 "Европа. Древний Рим: Золотой век" в печати

1С сообщает об отправке в печать стратегии "Европа. Древний Рим: Золотой век" (оригинальное название Europa Universalis: Rome — Vae Victis, разра
15.08.2008 "Европа. Древний Рим" в продаже

Поступила в продажу игра "Европа. Древний Рим" — локализация глобальной стратегии Europa Universalis: Rome (разработчик и заруб
05.08.2008 "Европа. Древний Рим" в печати

В печать отправлена игра "Европа. Древний Рим" — локализация глобальной стратегии Europa Universalis: Rome (разработчик и заруб
05.12.2007 Обнаружен древнеримский трон

ociated Press, в ходе раскопок древнеримской деревни Вилла деи Папири, расположенной в окрестностях Геркуланума и погибшей вместе с ним при извержении Везувия в 79 г. н. э., археологи обнаружил

Публикаций - 87, упоминаний - 112

Античность и организации, системы, технологии, персоны:

Paradox Interactive 134 14
8213 8
1С-СофтКлаб - Snowball Studios - Сноуболл - Snowberry Connection 164 5
Google LLC 11775 4
Microsoft Corporation 24625 3
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2640 3
SAP SE 5277 2
Philips 2053 2
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Creative Assembly 79 2
Ростех - Росэлектроника - Импульс НПО 1256 2
Ростех - Росэлектроника - Концерн Созвездие - ВНИИС - Воронежский научно-исследовательский институт связи 389 2
Schneider Electric 575 1
Ростелеком 9700 1
Ланит - Норбит - Norbit 368 1
Samsung Electronics 10254 1
Nvidia Corp 3487 1
X Corp - Twitter 2845 1
ЭЛАР - Электронный архив - НПО Опыт 1008 1
Phantom EFX 5 1
GE - General Electric - Дженерал электрик 452 1
Ramax - Рамакс 115 1
Когорта - Kogorta - Legal Softwave - Лигал Софтвэйв 43 1
BQ - Bright & Quick - Новая линия 391 1
Wargaming Seattle - Gas Powered Games 75 1
KPMG 256 1
Meta Platforms - Facebook 4438 1
Vertiv - ранее Emerson Network Power 71 1
DataPro - ДатаПро 93 1
EA - Electronic Arts 1286 1
Crytek 143 1
EA Sports 67 1
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Парус Корпорация 552 1
HP - Hewlett-Packard 3623 1
Thales Group 124 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 532 3
Ростех - ОАК - Сухой - Авиационный холдинг - ОКБ Сухого - Опытно-конструкторское бюро П.О. Сухого 664 2
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 2
L’Oreal 57 2
Westinghouse Savannah River 2 2
Лента - Сеть розничной торговли 2080 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2803 1
РЖД - Российские железные дороги 1903 1
Альфа-Банк 1769 1
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2724 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7302 1
Lockheed Martin 756 1
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1150 1
Grundig 41 1
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 800 1
Beko 70 1
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ВТБ - ВТБ24 665 1
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Goldman Sachs Group - Голдман Сакс груп - Goldman Sachs & Co Bank - Goldman Sachs Credit Partners L.P. 577 1
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Barclays 120 1
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eBay Inc 1619 1
Braun GmbH 76 1
Walt Disney Company 622 1
Volvo Cars 253 1
Boeing 1009 1
Airbus Group - Airbus Industries 224 1
Carl Zeiss AG 303 1
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Airbus EADS - European Aeronautic Defence and Space Company - Европейский аэрокосмический и оборонный концерн - Европейский аэрокосмический консорциум - Европейская авиакосмическая военно-промышленная компаня 174 1
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Малый театр - Государственный Академический Малый театр 2 1
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РЖД ФПК - Федеральная Пассажирская Компания Российские железные дороги 64 1
Правительство Египта - Верховный совет древностей Египта 63 5
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