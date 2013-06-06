Античность Древний Рим Древнеримское государство Римская империя
|06.06.2013
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Древнеримский бетон оказался лучше современного
ать и сегодня и это не только принесет экономическую пользу, но и снизит вред для окружающей среды. Древние римляне изготавливали выдающийся цемент, который во многом превосходил многие совреме
|17.01.2011
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Наводнения погубили Древний Рим
од 1000-1200 н.э., который историки считают концом "темной эпохи" в истории Европы. Что же касается Древнего Рима, то его упадок, начавшийся в третьем веке, политический хаос, нашествие варваро
|24.07.2009
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Обнаружены обломки древнеримских кораблей с непонятным грузом
ого моря, у побережья Апеннинского полуострова и вблизи архипелага Вентотене (между Римом и Неаполем) исследовательская группа археологов из фонда "Аврора" обнаружила на глубине около 100 м остатки 5 древнеримских торговых судов. Предполагается, что корабли погибли в различное время - в период с первого столетия до нашей эры до пятого столетия нашей эры. Они перевозили, в частности, вино из
|03.02.2009
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"Европа. Древний Рим: Золотой век" в печати
1С сообщает об отправке в печать стратегии "Европа. Древний Рим: Золотой век" (оригинальное название Europa Universalis: Rome — Vae Victis, разра
|15.08.2008
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"Европа. Древний Рим" в продаже
Поступила в продажу игра "Европа. Древний Рим" — локализация глобальной стратегии Europa Universalis: Rome (разработчик и заруб
|05.08.2008
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"Европа. Древний Рим" в печати
В печать отправлена игра "Европа. Древний Рим" — локализация глобальной стратегии Europa Universalis: Rome (разработчик и заруб
|05.12.2007
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Обнаружен древнеримский трон
ociated Press, в ходе раскопок древнеримской деревни Вилла деи Папири, расположенной в окрестностях Геркуланума и погибшей вместе с ним при извержении Везувия в 79 г. н. э., археологи обнаружил
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