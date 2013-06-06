ать и сегодня и это не только принесет экономическую пользу, но и снизит вред для окружающей среды. Древние римляне изготавливали выдающийся цемент, который во многом превосходил многие совреме

од 1000-1200 н.э., который историки считают концом "темной эпохи" в истории Европы. Что же касается Древнего Рима , то его упадок, начавшийся в третьем веке, политический хаос, нашествие варваро