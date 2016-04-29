Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 199231
ИКТ 15374
Организации 11762
Ведомства 1510
Ассоциации 1112
Технологии 3583
Системы 27061
Персоны 86987
География 3117
Статьи 1580
Пресса 1318
ИАА 757
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2830
Мероприятия 894

1С-СофтКлаб Snowball Studios Сноуболл Snowberry Connection

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru


29.04.2016 Commvault оснастила свои решения поддержкой AWS Snowball

Компания Commvault, специализирующаяся в области защиты корпоративных данных и управления информацией, анонсировала поддержку Amazon Web Services (AWS) Snowball — защищённого решения для транспортировки больших объёмов данных в «облако» AWS и из него. Как сообщили CNews в Commvault, сотрудничество с AWS позволяет компании ускорить миграцию раб
01.05.2010 Издательство Snowball вошло в состав группы компаний «1С-СофтКлаб»

Российское издательство Snowball, созданное в 1996 году для разработки, локализации и продвижения компьютерных игр, и
21.04.2010 "Alchemia. Тайна затерянного города". Демо

Опубликована демоверсия игры "Alchemia. Тайна затерянного города" (разработчик — Springtail Studio; соиздатели в России — "1С-СофтКлаб" и Snowball Studios).Из демоверсии игроки узнают, с чего началось необычное путешествие главного героя по имени Нослик в таинственный подземный город, где создаются странные машины и трудятся алхи
17.08.2009 Новый издатель Divinity 2 в России

Фирма «1С», Snowball Studios и издательство dtp entertainment сообщают о подписании контракта на издание

09.06.2008 Snowball - локализатор игр для PlayStation

Компания Sony Computer Entertainment Inc. (SCEI) и студия Snowball сообщают о заключении стратегического партнёрского соглашения. Согласно договору SCEI присваивает Snowball статус официального разработчика игр для игровых консолей PlayStation

12.05.2008 Mass Effect без интернет-активации

Компания Snowball.ru и фирма 1С объявили, что в русской версии Mass Effect не будет интернет-активации. Игру можно будет ставить бесконечное число раз на неограниченное число компьютеров. Интернет-соеди
31.03.2008 "Закат солнечной империи": Патч 1.03

1C и студия snowball.ru сообщают о выходе обновления к космической стратегии "Закат солнечной империи" (р
05.02.2008 "Пенумбра 2. Дневники мертвецов" в печати

гры "Пенумбра 2. Дневники мертвецов" (Penumbra: Black Plague, разработчик Frictional Games, зарубежный издатель Paradox Interactive). Российский релиз проекта, локализацией которого занималась студия snowball.ru, состоится одновременно с мировым - 15 февраля. Эта игра - один из наиболее атмосферных и мрачных триллеров последних лет. Главный герой - молодой человек по имени Филипп - отправля
19.09.2007 "Линия фронта. Ближний Восток" в печати

Компания 1C отправила в печать русскую версию игры Combat Mission Shock Force, локализацией которой занималась студия Snowball Interactive. В продажу игра "Линия фронта. Ближний Восток" поступит 28 сентября.За этот небольшой кусок пустныни всегда шла война: иудеи жгли Иерихон, римляне громили Иерусалим, арабы

03.08.2007 Combat Mission Shock Force в продаже

Компания 1C отправила в продажу игру Combat Mission Shock, локализацией которой занималась студия Snowball Interactive. За этот небольшой кусок пустныни всегда шла война: иудеи жгли Иерихон, римляне громили Иерусалим, арабы резали греков, крестоносцы убивали арабов... Но сейчас за Ближний В
26.07.2007 Combat Mission Shock Force в печати

Компания 1C отправила в печать игру Combat Mission Shock, локализацией которой занималась студия Snowball Interactive. В розничную продажу продолжение серии варгеймов поступит 3 августа (2 CD-ROM).За этот небольшой кусок пустныни всегда шла война: иудеи жгли Иерихон, римляне громили Иеруса
19.07.2007 "Хроники Нарнии" — новая глава

Студия snowball.ru, компания "Новый Диск" и Disney Interactive Studios сообщают о подписании контракта на издание в России и странах бывшего СССР игры "Хроники Нарнии. Принц Каспиан".В новом проекте,

09.04.2007 "13 полк. Военное искусство" в продаже

1C и Snowball Interactive сообщают о поступлении в продажу игры "13 полк. Военное искусство", известную на Западе как Take Command: 2nd Manassas. Игра посвящена одному из самых знаменитых сражений г
30.03.2007 "13 полк. Военное искусство" в печати

1C и Snowball Interactive отправили в печать игру "13 полк. Военное искусство", известную на Западе как Take Command: 2nd Manassas. В продажу игра поступит 6 апреля 2007 года (2 СD-ROM).Игра посвяще
16.02.2007 «Европа III» — в продаже

агазинов русская версия игры Europa Universalis III, оригинальная версия которой уже получила медаль «Наш Выбор» от «Боевого Народа» и стала лучшей игрой января. Локализацией игры занималась компания Snowball Interactive. Игра вышла в рамках серии 1С:SNOWBALL ИГРУШКИ (2 CD-ROM).Встаньте во главе любого из более чем 250 государств и проведите его через триста лет сражений, заговоров, революц
08.02.2007 «Европа III» — в печати

Отправилась в печать русская версия игры Europa Universalis III, оригинальная версия которой уже получила медаль от «Боевого Народа» как лучшая игра января. Локализацией игры занималась компания Snowball Interactive. Выйдет «Европа III» 16 февраля в рамках серии 1С:SNOWBALL ИГРУШКИ (2 CD-ROM).Встаньте во главе любого из более чем 250 государств и проведите его через триста лет сражений
31.01.2007 "Виктория. Революции": Патч 2.01

Компания 1C выпустила патч версии 2.01 для глобальной стратегии "Виктория. Революции" (оригинальное название Victoria: Revolutions), локализацией которой занималась студия Snowball Interactive. Скачать патч можно c серверов Боевого Народа (1,2 МБ). Список изменений и исправлений неизвестен.На нашем сайте Вы можете почитать Обзор Victoria: Revolutions.Дополнение к
29.01.2007 «Космическая федерация 2». Патч 1.4

Компания 1C и студия Snowball Interactive выпустили обновление за номером 1.4 для игры «Космическая федерация 2» (в оригинале Galactic Civilizations 2: Dread Lords). Скачать патч, исправляющий ряд ошибок предшеству
01.12.2006 "Бесконечное путешествие" в продаже

1C и студия Snowball Interactive отправили в розничную сеть локализованную версию квеста The Longest Journey. Русское название - "Бесконечное путешествие".Девушке снятся драконы и говорящие деревья - к чем
24.11.2006 "Бесконечное путешествие" без "творчества"

Оригинальным пиар-ходом завершилась локализация компанией Snowball Interactive квеста The Longest Journey. На днях было объявлено о "творческой адаптации" игры, заключавшейся в изменении сценария, персонажей и места действия. Однако, как стало известн
24.11.2006 "Виктория. Революции" в продаже

Компания 1C отправила в продажу глобальную стратегию "Виктория. Революции" (оригинальное название Victoria: Revolutions), локализацией которой занималась студия Snowball Interactive. В продажу игра поступила в рамках серии 1С:SNOWBALL ИГРУШКИ (1 СD-ROM).На нашем сайте Вы можете почитать Обзор Victoria: Revolutions.Дополнение к игре Victoria: An Empire

24.11.2006 "Бесконечное путешествие" в печати

Компания 1C отправила в печать игру The Longest Journey, "творческой" локализацией которой занималась Snowball Interactive. Русская версия игры значительно переработана: изменены сюжет, имена персонажей и текстуры.Особенности локализации: место действие будет происходить в альтернативном Ленинг
20.11.2006 "Виктория. Революции" в печати

1C отправляет в печать глобальную стратегию "Виктория. Революции" (оригинальное название Victoria: Revolutions), локализацией которой занималась студия Snowball Interactive. В продажу игра поступит 24 ноября в рамках серии 1С:SNOWBALL ИГРУШКИ (1 СD-ROM).На нашем сайте Вы можете почитать Обзор Victoria: Revolutions.Дополнение к игре Victoria: A
17.11.2006 "Бесконечное путешествие" на новый лад

Компания 1C сообщила некоторые подробности о русской версии игры The Longest Journey, локализацией которой занимается Snowball Interactive. Русская версия игры значительно переботана: изменены сюжет, имена персонажей и текстуры.Особенности локализации: место действие будет происходить в альтернативном Ленингра
27.10.2006 Печатный цех компании 1С

DVD c игрой, подробное руководство пользователя и сувенирную футболку.Все скриншоты в галерее."Космическая федерация 2" (в оригинале - Galactic Civilizations 2: Dread Lords) - локализована компанией Snowball Interactive. Действие игры разворачивается в 23 веке. Империя дренгинов медленно, но верно покоряет галактику, сметая все на своем пути. Но в один прекрасный день Дренгины столкнулись


Публикаций - 177, упоминаний - 203

1С-СофтКлаб и организации, системы, технологии, персоны:

9594 116
1С-СофтКлаб - SoftClub 1146 72
Paradox Interactive 136 54
CD Projekt RED 90 19
TaleWorlds Entertainment 23 18
Stardock Corporation - Stardock Entertainment - Stardock Systems 50 17
Галактика - Корпорация 1545 8
DTP Entertainment AG - DTP Neue Medien AG 31 7
EA - BioWare 205 7
Frictional Games 19 7
Nitro Games 25 5
Росатом - Атомэнергопром - РАСУ - Русатом Автоматизированные Системы Управления - 193 4
Новый диск 963 3
Wargaming Seattle - Gas Powered Games 76 3
Springtail Studio 3 3
Larian Studios 32 3
Amazon Inc - Amazon.com 3277 2
IBM - International Business Machines Corp 9699 2
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 947 2
Sony 6739 2
Nvidia Corp 4002 2
Capcom 290 2
Sega Sammy - SEGA - Sega Group Corporation 435 2
Arcadia - Аркадия 15 2
Bandai Namco Entertainment 118 2
Battlegoat Studios 2 1
SAP SE 5601 1
Alibaba Group 473 1
Microsoft Corporation 25775 1
Meta Platforms - Facebook 4621 1
Commvault 187 1
Oracle Corporation 7074 1
Vertex - Vertex Interactive 23 1
EA - Electronic Arts 1317 1
Tencent 190 1
Poly - Plantronics 144 1
AMD Graphics Product Group - ATI 973 1
Bethesda Softworks - Bethesda Game Studios 273 1
Google LLC 12690 1
Марвел-Дистрибуция - Marvel Distribution Company - Марвел КТ 358 1
X5 Group - Виктория - Сеть супермаркетов 228 8
РПЦ - Русская православная церковь - Московский патриархат 238 3
ВДНХ - Выставка достижений народного хозяйства - Выставочный комплекс - ВВЦ 444 2
Ecclesia Catholica - Католическая церковь - Римско-католическая церковь - Римская (Папкская) курия - Curia Romana - Святой (Папский) Престол 92 2
Петербургский Транзит 2 1
Walt Disney Company 647 1
Восточный Банк - Восточный экспресс банк - Дальвнешторгбанк 391 1
Петрович СТД - Петрович Строительный торговый дом 104 1
Мегаполис ГК - Мегаполис ТК - Мегаполис ТД - Мегаком - Фортуна Лоджистик Сигарный дом - СовИнтерАвтоСервис 226 1
Walt Disney Company - Pixar Animation Studios 67 1
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство войны США - Военное министерство США - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1894 3
Правительство Сирии - Правительство Сирийской Арабской Республики - органы государственной власти 23 3
U.S. Department of Defense - United States Navy, USN - ВМФ США - Военно-морские силы США - United States Marine Corps, USMC - Корпус морской пехоты США 666 3
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1058 2
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 2
РККА - Рабоче-Крестьянская Красная Армия - Красная Армия 72 1
Минюст РФ - ФСИН РФ СИЗО - Следственный изолятор 215 1
Аль-Каида - террористическая организация 67 4
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18329 69
Patch - Патч - автоматизированное внесение определённых изменений в компьютерные файлы 2843 23
PC game - RPG - Role-playing game - Ролевая игра 729 22
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 10255 16
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22559 15
DVD - Digital Versatile Disc - цифровой многоцелевой диск - Digital Video Disc - цифровой видеодиск - DVD+RW Alliance - Recordable DVD Council - VOB - DVD-Video Object - Versioned Object Base - формат файлов, используемый для хранения DVD-Video 5711 12
PC game - Gameplay - Геймплей - игровой процесс - игровая механика 1509 10
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7892 8
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34985 5
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность - Искусственная реальность - Иммерсивность - Immersive - Иммерсивные технологии 3192 5
Акустические устройства - Аудиосистема - музыкальный центр - MIDI - Musical Instrument Digital Interface - Цифровой интерфейс музыкальных инструментов 4430 4
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 4
PC game - Shooter - Tacticool - Стрелялки - Шутер - жанр компьютерных игр 1104 4
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 3
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 3
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 3
CD-ROM drives - Compact Disc Read-Only Memory - оптический привод - разновидность компакт-дисков с записанными на них данными, доступными только для чтения (read-only memory — память «только для чтения») 2083 3
Мультиплеер - multiplayer - многопользовательская игра - кооперативная игра - сетевая игра 903 3
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 6471 3
Jewel Case - Jewel-упаковка - Джевел упаковка 38 2
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 7460 2
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24410 2
Холодильник - Холодильное оборудование - Fridge, refrigerator, cooler, freezer 1158 2
Симулятор - Simulator - имитатор - имитация 1101 2
Пожарная безопасность - Fire safety - Системы пожарной сигнализации, огнезащиты и пожаротушения - Противопожарная защита - Федеральный закон 123-ФЗ - Технический регламент о требованиях пожарной безопасности - огнетушитель - fire extinguisher 1401 2
PC game - Arcade game - Arcade genre - Аркады - аркадный игровой процесс 397 2
Ragdoll-физика 11 1
Кибербезопасность - Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Вымогательское ПО - Винлокер - Вредоносное ПО - сетевой червь и программа-вымогатель денежных средств - ransomware (ransom выкуп и software) 3319 1
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 5027 1
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12904 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 1
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 1
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7871 1
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 3333 1
DRM - Digital Rights Management - IRM - Information Rights Management - TPM - Technological Protection Measures - Технические средства защиты авторских прав 419 1
HCI - Hyper-Converged Infrastructure - Гиперконвергентная инфраструктура - Гиперконвергенция - HCIS - Гиперконвергентные интегрированные системы 1114 1
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 6569 1
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13631 1
BSoD - Blue Screen of Death, Blue Screen of Doom - Синий экран смерти 144 1
Corel WordPerfect Office - Corel Paradox - реляционная СУБД 122 33
CD Projekt RED - The Witcher - Ведьмак - Компьютерная игра (action) 153 21
TaleWorlds Entertainment - Mount & Blade: Warband 28 20
EA Mass Effect - компьютерная игра 135 13
1С-СофтКлаб - Snowball Studios - Sins of a Solar Empire - Закат Солнечной империи 18 8
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 4166 5
1С-СофтКлаб - Snowball Studios - 1С:Snowball Игрушки 6 5
Microsoft Xbox 360 - Игровая приставка 3047 4
Amanita Design - Машинариум 7 4
BattleGoat Studios - Supreme Ruler 4 3
AMD EPYC - AMD EPYC Rome - AMD EPYC Genoa - AMD EPYC Milan - Серия микропроцессоров 276 3
Paradox Entertainment - Victoria: An Empire Under the Sun - Компьютерная игра (глобальная стратегия) 4 3
Microsoft Windows 16882 2
Fallout 170 2
Epic Games - Unreal Engine 337 2
Microsoft - Activision Blizzard - Call of Duty - Компьютерная игра (Шутер) 342 2
Nintendo Wii - игровая консоль 760 2
Sony Playstation Portable - Sony PSP 666 2
Penumbra: Overture - Компьютерная игра (survival horror) 12 2
EA Star Wars 60 2
1С - Ubisoft - Ил-2 Штурмовик 58 2
Larian Studios - Divinity II: Ego Draconis 17 2
СофтЛаб-НСК - Дальнобойщики: Транспортная компания 22 1
Google YouTube - Видеохостинг 3002 1
Apache HTTP Server - Apache Web Server 631 1
IBM DB2 396 1
Microsoft Windows 7 2007 1
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1672 1
Apple Mac - Apple Macintosh 3114 1
Intel x86 - архитектура процессора 2151 1
Microsoft Azure 1526 1
Microsoft Windows XP 2431 1
Oracle MySQL - Реляционная СУБД (РСУБД) 652 1
MongoDB - Документоориентированная система управления базами данных с открытым исходным кодом 188 1
Microsoft Xbox - Игровая приставка 1937 1
Oracle Database - Oracle DB СУБД - объектно-реляционная система управления базами данных 1316 1
Nvidia GeForce - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 871 1
Amazon Web Services - AWS S3 - Amazon S3 - Amazon Simple Storage Service - AWS S3 Object Lock - AWS S3 Object Storage - облачное объектное хранилище 155 1
Microsoft Windows Vista Longhorn 1787 1
Blizzard - World of Warcraft 362 1
Климов Сергей 7 4
Романов Алексей 51 3
Хмельницкий Богдан 5 3
Разин Степан 4 3
Lee Robert - Ли Роберт 9 3
Покровский Кирилл 9 2
Барышников Николай 17 2
Дворский Якуб 2 2
Taylor Chris - Тейлор Крис 35 1
Нуралиев Борис 298 1
Копп Владислав 6 1
Мартынов Дмитрий 37 1
Воеводин Александр 40 1
Харламов Александр 6 1
Невский Александр 21 1
Bond James - Бонд Джеймс 86 1
Nowakowski Michał - Новаковский Михал 1 1
Кутасов Сергей 1 1
Габриэлян Сергей 1 1
Бурунов Сергей 4 1
Нечаев Павел 1 1
Литвинова Наталья 4 1
Щербакова Полина 1 1
Пожаров Александр 1 1
Брохман Лариса 1 1
Донских Евгений 3 1
Gop Tomasz - Гоп Томаш 1 1
Двинских Эдуард 1 1
Семисынов Олег 1 1
Заярный Владимир 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 166168 123
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 76
Прибалтика - Балтия - Балтийский регион 1377 60
Европа 24964 25
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 17
Земля - планета Солнечной системы 10865 11
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3134 8
Сирия - Сирийская Арабская Республика 278 7
Европа Восточная 3138 6
Африка - Африканский регион 3641 6
Турция - Турецкая республика 2620 5
США - Техас 1048 5
Солнце - звезда Солнечной системы 5490 5
Азия - Азиатский регион 5920 4
Швеция - Королевство 3782 4
Ближний Восток 3154 4
Испания - Королевство 3840 4
Ирак - Республика 709 4
Украина - Харьковская область - Харьков 221 4
Израиль - Иерусалим 109 4
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 3
Польша - Республика 2031 3
Индия - Bharat 5870 3
Франция - Французская Республика 8177 3
Венгрия 855 3
Америка Северная - Североамериканский регион 3414 3
Зимбабве - Республика 125 3
Турция - Стамбул - Константинополь - Царьград - Византий 197 3
США - Айова 129 3
Индийский океан 162 3
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 2
Америка - Американский регион 2206 2
Канада 5082 2
Германия - Федеративная Республика 13221 2
Италия - Итальянская Республика 4508 2
Чехия - Чешская Республика 1349 2
Греция - Греческая Республика 1017 2
Великобритания - Шотландия 341 2
Афганистан - Исламский Эмират Афганистан - Исламская Республика Афганистан 623 2
Швеция - Стокгольм 410 2
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11686 74
Английский язык 7030 27
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 9107 26
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 7529 20
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 14
Астрономия - Astronomy - Астрофизика - Космическая физика - Наука о Вселенной, изучающая расположение, движение, структуру, происхождение и развитие небесных тел и систем 3814 14
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 11
Вторая мировая война - Великая Отечественная война - Операция «Барбаросса» - План нападения Германии на СССР - День Победы - 9 Мая - Парад Победы 661 10
Металлы - Золото - Gold 1251 9
Античность - Древний Рим - Древнеримское государство - Римская империя 93 6
Средневековье - Крестовые походы - The Crusades 89 6
Здравоохранение - Генетика - Genetics - Геном человека - The human genome - генетическая информация - наследственный ген - Федеральная научно-техническая программа развития генетических технологий - Национальная база генетической информации 1712 4
Античность - Древняя Греция - Эллада - эллинистический мир 116 4
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 3
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 3
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8970 3
Средневековье - Средние века - Middle Ages 152 3
США - гражданская война 34 3
Здравоохранение - усталость - утомление - сонливость - потеря внимания 718 3
ОПК - Артиллерия - Artillery 75 3
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 5109 2
Физика - Physics - область естествознания 2940 2
Метеорология - Метеостанция - Погодная станция - Прогноз погоды - Weather forecast 1710 2
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5510 2
Лесное хозяйство - Лесная промышленность - Лесозаготовительная техника - Регулирование лесопользования - контроль за использованием лесных ресурсов - Инициатива устойчивого лесопользования - Sustainable Forestry Initiative 1486 2
Механика - раздел физики, наука, изучающая движение материальных тел и взаимодействие между ними 1666 2
Астрономия - Космос - Созвездие - Звёздные скопления - Constellation 1747 2
Здравоохранение - Болезнь - Заболевание - Disease - Morbus 2024 2
Здравоохранение - Паника - паническая атака - Фобия - боязнь - phobia - fear - иррациональный неконтролируемый страх или устойчивое переживание излишней тревоги 1000 2
Зоология - Животные - Птицы - Birds - Орнитология 786 2
Палеонтология - Динозавры - Dinosauria - Dinosaurs 297 2
Издательское дело - Издательство - Книгоиздание - книжная индустрия - Publishing - Book Industry 1819 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12307 1
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5770 1
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4992 1
Вторая мировая война - WWII - World War - the Second World War 660 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10345 1
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5582 1
Маша и медведь - анимационный сериал для детей 34 1
Здравоохранение - Психология - психологическая поддержка - психические расстройства - психоанализ - психическое здоровье - психоэмоциональное здоровье 1534 1
CNews Games - Боевой народ - Combat folks 371 5
CNews Games - Боевой народ - Combat folks - ИгроWeek 75 1
Gartner - Гартнер 3658 1
Forrester Research 834 1
Forrester Wave 45 1
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 375 1
U.S. Congress Library - Библиотека конгресса США 71 3
РУДН - Российский университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы 121 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 3
ИгроМир 125 3
Gamescom - международная выставка компьютерных игр 60 1
Международный женский день - 8 марта 418 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

Техника

Лучшие автономные газонокосилки в 2026 году: хиты продаж

Лучшие видеорегистраторы в 2026 году: хиты продаж

Как безопасно купить б/у смартфон: подробная инструкция

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще