Commvault оснастила свои решения поддержкой AWS Snowball Компания Commvault, специализирующаяся в области защиты корпоративных данных и управления информацией, анонсировала поддержку Amazon Web Services (AWS) Snowball — защищённого решения для транспортировки больших объёмов данных в «облако» AWS и из него. Как сообщили CNews в Commvault, сотрудничество с AWS позволяет компании ускорить миграцию раб

Издательство Snowball вошло в состав группы компаний «1С-СофтКлаб» Российское издательство Snowball, созданное в 1996 году для разработки, локализации и продвижения компьютерных игр, и

"Alchemia. Тайна затерянного города". Демо Опубликована демоверсия игры "Alchemia. Тайна затерянного города" (разработчик — Springtail Studio; соиздатели в России — "1С-СофтКлаб" и Snowball Studios).Из демоверсии игроки узнают, с чего началось необычное путешествие главного героя по имени Нослик в таинственный подземный город, где создаются странные машины и трудятся алхи

Новый издатель Divinity 2 в России Фирма «1С», Snowball Studios и издательство dtp entertainment сообщают о подписании контракта на издание

Snowball - локализатор игр для PlayStation Компания Sony Computer Entertainment Inc. (SCEI) и студия Snowball сообщают о заключении стратегического партнёрского соглашения. Согласно договору SCEI присваивает Snowball статус официального разработчика игр для игровых консолей PlayStation

Mass Effect без интернет-активации Компания Snowball.ru и фирма 1С объявили, что в русской версии Mass Effect не будет интернет-активации. Игру можно будет ставить бесконечное число раз на неограниченное число компьютеров. Интернет-соеди

"Закат солнечной империи": Патч 1.03 1C и студия snowball.ru сообщают о выходе обновления к космической стратегии "Закат солнечной империи" (р

"Пенумбра 2. Дневники мертвецов" в печати гры "Пенумбра 2. Дневники мертвецов" (Penumbra: Black Plague, разработчик Frictional Games, зарубежный издатель Paradox Interactive). Российский релиз проекта, локализацией которого занималась студия snowball.ru, состоится одновременно с мировым - 15 февраля. Эта игра - один из наиболее атмосферных и мрачных триллеров последних лет. Главный герой - молодой человек по имени Филипп - отправля

"Линия фронта. Ближний Восток" в печати Компания 1C отправила в печать русскую версию игры Combat Mission Shock Force, локализацией которой занималась студия Snowball Interactive. В продажу игра "Линия фронта. Ближний Восток" поступит 28 сентября.За этот небольшой кусок пустныни всегда шла война: иудеи жгли Иерихон, римляне громили Иерусалим, арабы

Combat Mission Shock Force в продаже Компания 1C отправила в продажу игру Combat Mission Shock, локализацией которой занималась студия Snowball Interactive. За этот небольшой кусок пустныни всегда шла война: иудеи жгли Иерихон, римляне громили Иерусалим, арабы резали греков, крестоносцы убивали арабов... Но сейчас за Ближний В

Combat Mission Shock Force в печати Компания 1C отправила в печать игру Combat Mission Shock, локализацией которой занималась студия Snowball Interactive. В розничную продажу продолжение серии варгеймов поступит 3 августа (2 CD-ROM).За этот небольшой кусок пустныни всегда шла война: иудеи жгли Иерихон, римляне громили Иеруса

"Хроники Нарнии" — новая глава Студия snowball.ru, компания "Новый Диск" и Disney Interactive Studios сообщают о подписании контракта на издание в России и странах бывшего СССР игры "Хроники Нарнии. Принц Каспиан".В новом проекте,

"13 полк. Военное искусство" в продаже 1C и Snowball Interactive сообщают о поступлении в продажу игры "13 полк. Военное искусство", известную на Западе как Take Command: 2nd Manassas. Игра посвящена одному из самых знаменитых сражений г

"13 полк. Военное искусство" в печати 1C и Snowball Interactive отправили в печать игру "13 полк. Военное искусство", известную на Западе как Take Command: 2nd Manassas. В продажу игра поступит 6 апреля 2007 года (2 СD-ROM).Игра посвяще

«Европа III» — в продаже агазинов русская версия игры Europa Universalis III, оригинальная версия которой уже получила медаль «Наш Выбор» от «Боевого Народа» и стала лучшей игрой января. Локализацией игры занималась компания Snowball Interactive. Игра вышла в рамках серии 1С:SNOWBALL ИГРУШКИ (2 CD-ROM).Встаньте во главе любого из более чем 250 государств и проведите его через триста лет сражений, заговоров, революц

«Европа III» — в печати Отправилась в печать русская версия игры Europa Universalis III, оригинальная версия которой уже получила медаль от «Боевого Народа» как лучшая игра января. Локализацией игры занималась компания Snowball Interactive. Выйдет «Европа III» 16 февраля в рамках серии 1С:SNOWBALL ИГРУШКИ (2 CD-ROM).Встаньте во главе любого из более чем 250 государств и проведите его через триста лет сражений

"Виктория. Революции": Патч 2.01 Компания 1C выпустила патч версии 2.01 для глобальной стратегии "Виктория. Революции" (оригинальное название Victoria: Revolutions), локализацией которой занималась студия Snowball Interactive. Скачать патч можно c серверов Боевого Народа (1,2 МБ). Список изменений и исправлений неизвестен.На нашем сайте Вы можете почитать Обзор Victoria: Revolutions.Дополнение к

«Космическая федерация 2». Патч 1.4 Компания 1C и студия Snowball Interactive выпустили обновление за номером 1.4 для игры «Космическая федерация 2» (в оригинале Galactic Civilizations 2: Dread Lords). Скачать патч, исправляющий ряд ошибок предшеству

"Бесконечное путешествие" в продаже 1C и студия Snowball Interactive отправили в розничную сеть локализованную версию квеста The Longest Journey. Русское название - "Бесконечное путешествие".Девушке снятся драконы и говорящие деревья - к чем

"Бесконечное путешествие" без "творчества" Оригинальным пиар-ходом завершилась локализация компанией Snowball Interactive квеста The Longest Journey. На днях было объявлено о "творческой адаптации" игры, заключавшейся в изменении сценария, персонажей и места действия. Однако, как стало известн

"Виктория. Революции" в продаже Компания 1C отправила в продажу глобальную стратегию "Виктория. Революции" (оригинальное название Victoria: Revolutions), локализацией которой занималась студия Snowball Interactive. В продажу игра поступила в рамках серии 1С:SNOWBALL ИГРУШКИ (1 СD-ROM).На нашем сайте Вы можете почитать Обзор Victoria: Revolutions.Дополнение к игре Victoria: An Empire

"Бесконечное путешествие" в печати Компания 1C отправила в печать игру The Longest Journey, "творческой" локализацией которой занималась Snowball Interactive. Русская версия игры значительно переработана: изменены сюжет, имена персонажей и текстуры.Особенности локализации: место действие будет происходить в альтернативном Ленинг

"Виктория. Революции" в печати 1C отправляет в печать глобальную стратегию "Виктория. Революции" (оригинальное название Victoria: Revolutions), локализацией которой занималась студия Snowball Interactive. В продажу игра поступит 24 ноября в рамках серии 1С:SNOWBALL ИГРУШКИ (1 СD-ROM).На нашем сайте Вы можете почитать Обзор Victoria: Revolutions.Дополнение к игре Victoria: A

"Бесконечное путешествие" на новый лад Компания 1C сообщила некоторые подробности о русской версии игры The Longest Journey, локализацией которой занимается Snowball Interactive. Русская версия игры значительно переботана: изменены сюжет, имена персонажей и текстуры.Особенности локализации: место действие будет происходить в альтернативном Ленингра