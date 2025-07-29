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Литвинова Наталья


УПОМИНАНИЯ


29.07.2025 Аналитическое приборостроение получит российские катоды 1
18.03.2024 Axenix и «Оптимакрос» стали партнерами в части проектов по бюджетированию 1
05.09.2023 Axenix и «Форсайт» стали партнерами в области импортозамещения платформенных решений для enterprise-сегмента 1
27.10.2006 Печатный цех компании 1С 1

Публикаций - 4, упоминаний - 4

Литвинова Наталья и организации, системы, технологии, персоны:

Accenture plc 687 2
Axenix - Аксеникс - АксТим - AxTeam - ex-Accenture Russia - Аксенчер Россия ПЛС 188 2
8608 1
Thoma Bravo - Anaplan 71 1
1С-СофтКлаб - Snowball Studios - Сноуболл - Snowberry Connection 164 1
Optimacros - Оптимакрос 73 1
Форсайт - ранее ITG Consulting - БК Софт, BC Soft - Бизнес Компьютер Софт - Фиткон 182 1
Петербургский Транзит 2 1
Петрович СТД - Петрович Строительный торговый дом 82 1
Минюст РФ - ФСИН РФ СИЗО - Следственный изолятор 190 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4559 1
Бюджетирование - Бюджетный процесс - Системы бюджетного управления - Технологии оперативного управления и бюджетирования - Бюджетное планирование - План-фактный анализ - Бюджетный контроль 1910 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 54239 2
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 22161 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 32533 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 21465 1
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная) аналитика 3370 1
IBP - Integrated Business Planning - интегрированные процессы планирования и управления производственных бизнес-процессов 47 1
ИБП - Источники бесперебойного питания - UPS - Uninterruptible Power Supply - Uninterruptible Power Source - обеспечение бесперебойного энергоснабжения - защита электронного оборудования 1489 1
CPM - Corporate Performance Management - EPM - Enterprise Performance Management - Управление эффективностью организации 590 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 25210 1
DVD - Digital Versatile Disc - цифровой многоцелевой диск - Digital Video Disc - цифровой видеодиск 5591 1
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17507 1
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5009 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11914 1
SAP IBP - SAP Integrated Business Planning 67 1
Форсайт Аналитическая платформа 13 1
IBM Cognos BI - IBM Cognos Business Intelligence 301 1
Axenix - In.Plan - платформа интегрированного планирования 20 1
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2907 1
Microsoft Xbox Game Studios - ZeniMax Media - id Software - Quake - Компьютерная игра (Шутер от первого лица) 126 1
Microsoft Windows 2000 8665 1
Linux OS 10388 1
Двинских Эдуард 1 1
Семисынов Олег 1 1
Первушин Иван 1 1
Бурунов Сергей 3 1
Брохман Лариса 1 1
Пожаров Александр 1 1
Щербакова Полина 1 1
Воеводин Александр 7 1
Кутасов Сергей 1 1
Габриэлян Сергей 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 151350 2
Казахстан - Алма-Ата - Алматы 612 2
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 2090 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 18067 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44632 2
Россия - ЦФО - Тверская область - Тверь 731 2
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2346 2
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 9460 2
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8058 2
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8062 2
KPI - Key Performance Indicators - КПИ - Ключевые индикаторы производительности - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 1466 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 49836 1
Метеорология - Метеостанция - Погодная станция - Прогноз погоды - Weather forecast 1623 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7551 1
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6704 1
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 3085 1
Зоология - наука о животных 2724 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 53342 1
Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 1257 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1374329, в очереди разбора - 748419.
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