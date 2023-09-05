Axenix и «Форсайт» стали партнерами в области импортозамещения платформенных решений для enterprise-сегмента

Компания Axenix получила партнерский статус разработчика программных решений на базе BI-платформы «Форсайт. аналитическая платформа». Это позволит Axenix расширить спектр платформенных решений в своем арсенале и продолжить реализовывать проекты в области бизнес-анализа и автоматизации бизнес-процессов на базе систем отечественной разработки для заказчиков enterprise-уровня. Об этом CNews сообщили представители Axenix.

Компания «Форсайт» — российский BI-вендор, разработчик продуктов для аналитики данных. Флагманский продукт — «Форсайт. аналитическая платформа», предназначен для создания высокопроизводительных аналитических решений для корпоративных и государственных заказчиков.

«Платформа «Форсайт» показывает себя как надежный и гибкий продукт для enterprise-сегмента. Безусловно, требуется время для наработки подходов и практик при внедрении платформы, но мы верим, что стратегическое сотрудничество позволит достичь высоких результатов на проектах за счет объединения технических и консалтинговых усилий», — отметила Наталья Литвинова, руководитель практики «Финансовая консолидация» Axenix.

«Сегодня растет спрос на российский BI, и рынку нужны, во-первых, зрелые продукты, уже доказавшие свою работоспособность в серьезных проектах, во-вторых, опытные команды внедрения, способные применить на практике свои знания в области построения BI-систем на базе российского ПО. Партнерство компаний «Форсайт» и Axenix закрывает обе потребности рынка и позволяет с оптимизмом смотреть в будущее в сфере развития российской бизнес-аналитики», — отметил Александр Стуров, руководитель департамента по работе с партнерами компании «Форсайт».

«Форсайт. Аналитическая платформа» изначально создавалась для российского рынка и полностью является разработкой компании «Форсайт». Она работает на различных типах операционных систем Linux, разворачивается на российских СУБД и может подключаться к различным учетным системам, в том числе российским.

Кроме того, платформа имеет сертификат ФСТЭК России на соответствие четвертому уровню доверия и пятому классу защиты.

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В настоящий момент Axenix реализует несколько отраслевых решений на базе платформы «Форсайт», в том числе ведет настройку расширения платформы для целей бюджетирования в металлургической области.

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Российская компания Axenix (ранее Accenture) осуществляет деятельность под юридическим наименованием ООО «Акстим». Axenix предоставляeт услуги в области цифровых сервисов, облачных технологий и решений для обеспечения информационной безопасности. В офисах и центрах разработки в Москве, Твери, Ростове-на-Дону, Краснодаре, Санкт-Петербурге и Алматы работают около 2000 сотрудников. Компания предлагает услуги в области стратегии и бизнес-консалтинга, технологических решений и других операций, направленных на цифровизацию бизнеса.