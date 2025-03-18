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Индексная книга (каталог) CNews*
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Все категории 171033
ИКТ 13315
Организации 10449
Ведомства 1452
Ассоциации 979
Технологии 3406
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Мероприятия 846

Барышников Николай


18.03.2025 28 мая 2025 CNews проводит конференцию "Цифровизация агропромышленного комплекса 2025" 1
11.12.2012 "Ил-2 Штурмовик: Битва за Сталинград" в разработке 1
20.03.2012 Российский игровой рынок: "коробочные" продажи сдуваются 1
17.08.2009 Новый издатель Divinity 2 в России 1
22.07.2009 "Линия фронта. Битва за Харьков". Анонс 1
24.10.2008 Полночный Fallout 1
06.10.2008 1С - дистрибьютор продукции Warner Bros 1
17.09.2008 1С будет распространять игры от Еlectronic Arts 1
05.09.2008 Microsoft и 1С будут «играть» вместе 1
15.08.2008 1С выпустит игры Radar Group 1
31.07.2008 Игры от Gamecock в России 1
30.07.2008 Русский запуск Age of Conan в конце года 1
02.07.2008 1C выпустит игры от Capcom 1
18.07.2007 Игровой гигант открывает офис в Москве 1
30.04.2007 Atari будет распространять игры 1С в США 1
26.12.2006 1C подружилась с Microsoft 1
01.12.2004 "Бука" ушла сражаться с китайскими пиратами 1

Публикаций - 17, упоминаний - 17

Барышников Николай и организации, системы, технологии, персоны:

8321 16
Microsoft Corporation 24717 3
EA - Electronic Arts 1288 3
Бука - Buka Entertaiment 482 2
Акелла - Акелла Онлайн - Macho Studio - Фаргус - TM Studio - TrashMasters - Полёт навигатора - Полёт дракона 847 2
Alawar - Алавар 57 2
Nintendo 762 2
1С-СофтКлаб - Snowball Studios - Сноуболл - Snowberry Connection 164 2
Apple Inc 12181 1
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5685 1
VK - Mail.ru Group 3463 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3998 1
Bethesda Softworks - Bethesda Game Studios 261 1
Ubisoft - Ubi Soft Entertainment 741 1
Capcom 281 1
Atari 154 1
ZeptoLab 14 1
Nival - Нивал - Nival Interactive, Нивал Интерактив - Nival Online, Нивал Онлайн - Nival Network 179 1
1С-СофтКлаб - SoftClub 1137 1
Funcom 105 1
Microsoft Russia - Майкрософт Россия 819 1
Game Insight 37 1
SoftClub - СофтКлуб 156 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12900 1
Innova Systems - Иннова 14 1
1С Game Studios 5 1
Руссобит-М 264 1
Okami - Оками 15 1
Связной ГК 1372 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2422 1
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг 1097 1
Warner Bros. International Television Distribution 278 1
Warner 534 1
АгроТерра 7 1
Агрокомплекс имени Н.И. Ткачева 61 1
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17180 11
DVD - Digital Versatile Disc - цифровой многоцелевой диск - Digital Video Disc - цифровой видеодиск 5584 3
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 13895 2
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28053 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 51461 2
PC game - Shooter - Стрелялки - Шутер - жанр компьютерных игр 991 2
PC game - Gameplay - Геймплей - игровой процесс - игровая механика 1425 2
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 7186 2
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 6331 2
Cloud Games - MMO, MMOG - Massively Multiplayer Online Game - Массовая многопользовательская онлайн-игра 316 2
PC game - Casual games - Казуальные игры - Мини-игры 223 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19878 2
Blu-Ray Disc Association - Blu-ray Disc - формат оптического носителя - Bluray Ultra HD-диски 1500 1
Data monetization - Монетизация данных 1657 1
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4057 1
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9254 1
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 4807 1
Cloud Games - Cloud Gaming - Облачный гейминг - Облачные игры - Онлайн-игры - Игровые сервисы 1629 1
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 10631 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24386 1
Аксессуары 3928 1
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12283 1
Мультиплеер - multiplayer - многопользовательская игра - кооперативная игра - сетевая игра 881 1
PC game - RPG - Role-playing game - Ролевая игра 679 1
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11290 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 14024 1
Транспорт - Беспилотный автомобиль - Автопилот - Автономное вождение - Беспилотная транспортная система (БПТС) - Технологии автономного транспорта - Автономные транспортные системы - Автоматизированные транспортные средства - Automated Guided Vehicle, AGV 1068 1
Microsoft Xbox 360 - Игровая приставка 3021 5
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 4043 4
Nintendo Wii - игровая консоль 759 4
Nintendo DS - игровая консоль 340 4
1С - Ubisoft - Ил-2 Штурмовик 57 3
Microsoft Xbox - Игровая приставка 1833 2
Google YouTube - Видеохостинг 2772 1
Apple iOS 7875 1
Apple - App Store 2909 1
Valve Software - Counter-Strike: Global Offensive - CS:GO 80 1
VK - Mail.ru Одноклассники 1801 1
Fallout 142 1
VK - Mail.ru Мой мир - социальная сеть 160 1
Steam VR - Платформа цифровой дистрибуции 393 1
Sony Playstation Portable - Sony PSP 660 1
1С Кодекс войны - компьютерная игра 40 1
Funcom - Age of Conan - компьютерная онлайн-игра 115 1
Haggard Games - Смерть шпионам 17 1
Monolith Productions - F.E.A.R. - First Encounter Assault Recon - Компьютерная игра (Шутер от первого лица) 61 1
Capcom - Lost Planet - Компьютерная игра (Шутер от третьего лица) 58 1
Sony Interactive Entertainment - Bungie Studios - Halo - компьютерная игра - шутер от первого лица 107 1
Capcom - Resident Evil - Компьютерная игра (survival horror) 145 1
EA - Crytek Crysis - компьютерная игра (шутер от первого лица) 93 1
1С:Мультимедиа 12 1
Crackpot Entertainment - Insecticide - Насекопы 7 1
Климов Сергей 7 2
Бадаев Алексей 23 2
Семенов Александр 151 1
Михалев Максим 16 1
Менькова Татьяна 62 1
Орловский Сергей 33 1
Гурин Александр 8 1
Ронжин Михаил 1 1
Шапиев Мурад 1 1
Букатина Инна 1 1
Белоглазов Георгий 3 1
Скрипкин Никита 2 1
Нечаев Павел 1 1
Амирджанов Сергей 1 1
Ряйкконен Павел 2 1
Sabatini Rafael - Сабатини Рафаэль 3 1
Кудр Владимир 4 1
Заярный Владимир 1 1
Пастушенко Алексей 1 1
Watkins Tony - Уоткинс Тони 8 1
Aas Trond Arne - Аас Тронд Арне 4 1
Россия - РФ - Российская федерация 146260 14
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14173 9
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52325 5
Европа 21840 4
Европа Восточная 3103 4
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43574 3
Прибалтика - Балтия - Балтийский регион 1356 3
Украина 7642 3
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14243 2
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 2897 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17219 1
Казахстан - Республика 5586 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13366 1
Земля - планета Солнечной системы 10421 1
Япония 13324 1
Беларусь - Белоруссия 5747 1
Сингапур - Республика 1862 1
Азия - Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1779 1
Германия - Федеративная Республика 12729 1
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1747 1
Франция - Французская Республика 7871 1
Испания - Королевство 3724 1
США - Калифорния 4634 1
Россия - ЦФО - Калужская область 991 1
Китай - Пекин - Beijing 1003 1
США - Иллинойс - Чикаго 432 1
Южная Корея - Сеул 364 1
Украина - Харьковская область - Харьков 218 1
Азия - Азиатский регион 5572 1
Бельгия - Королевство 1155 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11032 5
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24373 5
Издательское дело - Издательство - Книгоиздание - книжная индустрия - Publishing - Book Industry 1644 3
Вторая мировая война - WWII - World War - the Second World War 625 2
Вторая мировая война - Великая Отечественная война - Операция «Барбаросса» - План нападения Германии на СССР - День Победы - 9 Мая - Парад Победы 558 2
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8678 2
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3063 2
Английский язык 6684 2
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 4709 2
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10041 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48539 1
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2287 1
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14625 1
Астрономия - Astronomy - Астрофизика - Космическая физика - Наука о Вселенной, изучающая расположение, движение, структуру, происхождение и развитие небесных тел и систем 3721 1
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5582 1
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 2694 1
Internet Economy - Интернет-экономика - Сетевая экономика 5751 1
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 2758 1
Профсоюз - Профессиональный союз 267 1
Цензура - Свобода слово 498 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51702 1
Forbes - Форбс 840 1
Newzoo - Игровая аналитика 17 1
Discovery Research Group 22 1
Guinness World Records - Книга рекордов Гиннесса 183 1
ИгроМир 119 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
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