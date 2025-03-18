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Барышников Николай
|18.03.2025
|28 мая 2025 CNews проводит конференцию "Цифровизация агропромышленного комплекса 2025" 1
|11.12.2012
|"Ил-2 Штурмовик: Битва за Сталинград" в разработке 1
|20.03.2012
|Российский игровой рынок: "коробочные" продажи сдуваются 1
|17.08.2009
|Новый издатель Divinity 2 в России 1
|22.07.2009
|"Линия фронта. Битва за Харьков". Анонс 1
|24.10.2008
|Полночный Fallout 1
|06.10.2008
|1С - дистрибьютор продукции Warner Bros 1
|17.09.2008
|1С будет распространять игры от Еlectronic Arts 1
|05.09.2008
|Microsoft и 1С будут «играть» вместе 1
|15.08.2008
|1С выпустит игры Radar Group 1
|31.07.2008
|Игры от Gamecock в России 1
|30.07.2008
|Русский запуск Age of Conan в конце года 1
|02.07.2008
|1C выпустит игры от Capcom 1
|18.07.2007
|Игровой гигант открывает офис в Москве 1
|30.04.2007
|Atari будет распространять игры 1С в США 1
|26.12.2006
|1C подружилась с Microsoft 1
|01.12.2004
|"Бука" ушла сражаться с китайскими пиратами 1
Барышников Николай и организации, системы, технологии, персоны:
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
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