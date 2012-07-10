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Funcom
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru
|10.07.2012
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The Secret World для PC во всех регионах
Студия Funcom и EA Partners, подразделение Electronic Arts, сообщают о поступлении в продажу современной массовой коллективной онлайн-игры (MMO) The Secret World. Стоимость игры для PC в России состав
|18.08.2008
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Финансовый отчет Funcom
Хотя количество активных подписчиков Age of Conan за последний месяц резко поредело (люди просто устали от множества багов и недоработок в игре), компания Funcom опубликовала финансовый отчет, из которого видно, что не все так плохо. В документе говорится, что:- Релиз AoC стал крупнейшим в жанре MMORPG со времен World of Warcraft.- Выход игры так
|05.06.2008
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Funcom уменьшила груди персонажей AoC
исчики, играющие женскими персонажами, вдруг заметили, что груди их красоток уменьшились на пару размеров! А ведь для некоторых это был определяющий момент при выборе героини. Поклонники AoC закидали Funcom требованиями объяснить, что происходит. На что создатели ответили, мол, ничего такого они не хотели, произошел досадный баг.«Это случилось из-за случайной ошибки в базе данных, отвечающе
|02.06.2008
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Позиция Funcom относительно PvP в Age of Conan
Устав от лавины петиций и жалоб на ганкеров в Age of Conan, компания Funcom опубликовала свою официальную позицию на этот счет.«На PvP серверах практически все зоны открыты для сражений, и вы, скорее всего, будете атакованы во время игры. Поэтому когда это проис
|10.12.2007
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Кто поедет в офис Funcom?
пригласить его 17 января в штаб-квартиру компании в Осло (Норвегия). Там счастливчик сможет вволю наиграться в Age of Conan, пообщаться с разработчиками и увидеть, как идет процесс работы над игрой. Funcom пока не решила, кому именно достанется такая привилегия, и предложила сообществу продемонстрировать свои преданность и креатив, представив что-нибудь интересное на тему AoC. Например, фи
|27.06.2007
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Funcom получила ещё $30 млн. инвестиций
Разработчик Age of Conan: Hyborian Adventures компания Funcom в преддверье релиза этой глобальной ролевой игры (позиционируемый некоторыми как убийца WoW) получила дополнительных инвестиций на сумму $30 млн.«Мы ожидаем мощного релиза Age of Conan к
|12.07.2000
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Funcom объявила о своем решении создавать игры только для X-Box
Ирландский разработчик Funcom - автор таких игр, как Anarchy Online, The Longest Jorney и т.д., объявил о своем решении создавать игры только для игровой приставки X-Box, которая, напоминаем, пока находится только в
Funcom и организации, системы, технологии, персоны:
|AOC 113 20
|1С 9594 17
|Square Enix - Domark Limited - Eidos Interactive 229 7
|EA - Electronic Arts 1317 3
|Blizzard Entertainment 343 3
|Росатом - Атомэнергопром - РАСУ - Русатом Автоматизированные Системы Управления - 193 2
|Новый диск 963 2
|Square Enix 215 2
|NCsoft 104 1
|Katauri Interactive 46 1
|1C - Avalon Style Entertainment 50 1
|PowerColor 13 1
|Tencent Games 7 1
|СофтЛаб-НСК - SoftLab-NSK 21 1
|SkyFallen Entertainment 26 1
|Action Forms 13 1
|Meta Platforms - Facebook 4621 1
|Sony 6739 1
|Галактика - Корпорация 1545 1
|ИКС - Цитадель ГК 110 1
|Rogue Games 20 1
|Nvidia Corp 4002 1
|Microsoft - Activision Blizzard 511 1
|Gaijin Entertainment 89 1
|Capcom 290 1
|ONYX International 158 1
|Microsoft Xbox Game Studios - ZeniMax Media - Zenimax Online Studios 45 1
|Box inc - box.com - box.net 375 1
|Kickstarter 136 1
|Visa International 1993 1
|MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1930 1
|ПриватБанк - PrivatBank 197 1
|IGN 54 2
|CNews Games - Боевой народ - Combat folks 371 1
|IGN Entertainment - Imagine Games Network - FilePlanet 11 1
|The Guardian - Британская газета 406 1
|Norwegian Film Institute - Норвежский институт кино - Институт Кино Норвегии 1 1
|РУДН - Российский университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы 121 1
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