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Funcom



03.11.2012 Dreamfall Chapters в разработке 1
10.07.2012 The Secret World для PC во всех регионах 5
15.08.2011 Electronic Arts на Gamescom 2011 1
02.07.2011 Age of Conan теперь free-to-play 1
25.05.2011 Перезапуск Age of Conan 1
19.08.2009 Age of Conan: Rise of the Godslayer в разработке 1
03.06.2009 Карты оплаты Age of Conan 1
30.04.2009 Русско-польский Age of Conan открывается 2
27.03.2009 Русско-польский Age of Conan 2
03.02.2009 Бета-тест русской версии Age of Conan сегодня 1
12.01.2009 Age of Conan сокращается 1
10.12.2008 Русская версия Age of Conan в феврале 1
19.11.2008 DX10-версия Age of Conan уже скоро 1
13.10.2008 Любуемся «культурной» броней из Age of Conan 1
20.09.2008 Смена руководства в Age of Conan и Anarchy Online 2
18.09.2008 Вышел PvP патч Age of Conan 1
05.09.2008 Насколько важен успех WAR для MMO индустрии? 1
20.08.2008 Камни — головная боль AoC 1
18.08.2008 Скриншоты Secret World просочились в интернет 1
18.08.2008 Финансовый отчет Funcom 2
15.08.2008 DX10-версия Age of Conan на GC 2008 1
12.08.2008 Гейммастер AoC занялся виртуальным сексом с игроком 1
04.08.2008 Игроки возвращаются из AoC в WoW 1
30.07.2008 Русский запуск Age of Conan в конце года 4
30.06.2008 Anarchy Online исполняется 7 лет 1
20.06.2008 Age of Conan в продаже 1
10.06.2008 Age of Conan в печати 1
05.06.2008 Funcom уменьшила груди персонажей AoC 1
04.06.2008 Age of Conan: планы на лето 1
02.06.2008 Позиция Funcom относительно PvP в Age of Conan 1
27.05.2008 Age of Conan стала одной из самых продаваемых PC игр 2
21.05.2008 Поддержка DirectX 10 для Age of Conan откладывается 2
19.05.2008 Релиз Age of Conan и ответы на вопросы 1
16.05.2008 Обнародованы названия серверов Age of Conan 2
14.05.2008 Миллион заявок в бету Age of Conan 2
08.05.2008 Предрелизная презентация Age of Conan 1
08.05.2008 Age of Conan в оригинале 1
07.05.2008 Эпичное окончание беты Age of Conan 1
25.04.2008 Age of Conan: Видео 1
23.04.2008 Age of Conan в печати 1

Публикаций - 73, упоминаний - 94

Funcom упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

AOC 68 16
3934 11
Blizzard Entertainment 218 3
EA - Electronic Arts 952 2
Facebook 3796 1
Rogue Games 7 1
Nvidia Corp 2087 1
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4704 2
PDF - Межплатформенный открытый формат электронных документов 1027 1
DVD - Digital Versatile Disc - цифровой многоцелевой диск - Digital Video Disc - цифровой видеодиск 374 1
Blizzard Entertainment World of Warcraft 185 6
Microsoft DirectX 346 3
Microsoft Xbox 360 - Игровая приставка 2280 2
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 2248 1
Nvidia GeForce GTX 2130 1
C++ - Язык программирования 289 1
Microsoft Windows Vista Longhorn 940 1
Intel Core 2 Duo 309 1
EA Battlefield - Компьютерная игра 177 1
Россия - Российская федерация - РФ 58975 10
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5852 4
Северная Америка 1452 4
Германия - Федеративная Республика 3796 4
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14767 3
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 8238 3
США - Нью-Йорк 1147 3
Прибалтика - Балтия 630 3
Польша - Республика 854 2
Франция - Французская Республика 2209 2
Великобритания - Лондон 870 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 4146 2
Испания - Королевство 1302 2
Европа Восточная 1753 1
Норвегия - Королевство 446 1
Беларусь - Белоруссия 2152 1
Украина 3547 1
Европа 3900 1
Египет - Арабская Республика 376 1
Германия - Кельн 48 1
Океания 39 1
Германия - Лейпциг 32 1
Норвегия - Осло 37 1
Русский язык 1028 2
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1020 1
F2P - Free-to-play 24 1
Gamescom - международная выставка компьютерных игр 16 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 786540, в очереди разбора - 690216.
Создано именных указателей - 46513.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru






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