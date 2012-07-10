The Secret World для PC во всех регионах Студия Funcom и EA Partners, подразделение Electronic Arts, сообщают о поступлении в продажу современной массовой коллективной онлайн-игры (MMO) The Secret World. Стоимость игры для PC в России состав

Финансовый отчет Funcom Хотя количество активных подписчиков Age of Conan за последний месяц резко поредело (люди просто устали от множества багов и недоработок в игре), компания Funcom опубликовала финансовый отчет, из которого видно, что не все так плохо. В документе говорится, что:- Релиз AoC стал крупнейшим в жанре MMORPG со времен World of Warcraft.- Выход игры так

Funcom уменьшила груди персонажей AoC исчики, играющие женскими персонажами, вдруг заметили, что груди их красоток уменьшились на пару размеров! А ведь для некоторых это был определяющий момент при выборе героини. Поклонники AoC закидали Funcom требованиями объяснить, что происходит. На что создатели ответили, мол, ничего такого они не хотели, произошел досадный баг.«Это случилось из-за случайной ошибки в базе данных, отвечающе

Позиция Funcom относительно PvP в Age of Conan Устав от лавины петиций и жалоб на ганкеров в Age of Conan, компания Funcom опубликовала свою официальную позицию на этот счет.«На PvP серверах практически все зоны открыты для сражений, и вы, скорее всего, будете атакованы во время игры. Поэтому когда это проис

Кто поедет в офис Funcom? пригласить его 17 января в штаб-квартиру компании в Осло (Норвегия). Там счастливчик сможет вволю наиграться в Age of Conan, пообщаться с разработчиками и увидеть, как идет процесс работы над игрой. Funcom пока не решила, кому именно достанется такая привилегия, и предложила сообществу продемонстрировать свои преданность и креатив, представив что-нибудь интересное на тему AoC. Например, фи

Funcom получила ещё $30 млн. инвестиций Разработчик Age of Conan: Hyborian Adventures компания Funcom в преддверье релиза этой глобальной ролевой игры (позиционируемый некоторыми как убийца WoW) получила дополнительных инвестиций на сумму $30 млн.«Мы ожидаем мощного релиза Age of Conan к