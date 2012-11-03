Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Funcom
Публикаций - 73, упоминаний - 94
Funcom упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|AOC 68 16
|1С 3934 11
|Blizzard Entertainment 218 3
|EA - Electronic Arts 952 2
|Facebook 3796 1
|Rogue Games 7 1
|Nvidia Corp 2087 1
|WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4704 2
|PDF - Межплатформенный открытый формат электронных документов 1027 1
|DVD - Digital Versatile Disc - цифровой многоцелевой диск - Digital Video Disc - цифровой видеодиск 374 1
|Русский язык 1028 2
|CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1020 1
|F2P - Free-to-play 24 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 786540, в очереди разбора - 690216.
Создано именных указателей - 46513.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 786540, в очереди разбора - 690216.
Создано именных указателей - 46513.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru