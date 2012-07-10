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Funcom

СОБЫТИЯ

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10.07.2012 The Secret World для PC во всех регионах

Студия Funcom и EA Partners, подразделение Electronic Arts, сообщают о поступлении в продажу современной массовой коллективной онлайн-игры (MMO) The Secret World. Стоимость игры для PC в России состав
18.08.2008 Финансовый отчет Funcom

Хотя количество активных подписчиков Age of Conan за последний месяц резко поредело (люди просто устали от множества багов и недоработок в игре), компания Funcom опубликовала финансовый отчет, из которого видно, что не все так плохо. В документе говорится, что:- Релиз AoC стал крупнейшим в жанре MMORPG со времен World of Warcraft.- Выход игры так
05.06.2008 Funcom уменьшила груди персонажей AoC

исчики, играющие женскими персонажами, вдруг заметили, что груди их красоток уменьшились на пару размеров! А ведь для некоторых это был определяющий момент при выборе героини. Поклонники AoC закидали Funcom требованиями объяснить, что происходит. На что создатели ответили, мол, ничего такого они не хотели, произошел досадный баг.«Это случилось из-за случайной ошибки в базе данных, отвечающе
02.06.2008 Позиция Funcom относительно PvP в Age of Conan

Устав от лавины петиций и жалоб на ганкеров в Age of Conan, компания Funcom опубликовала свою официальную позицию на этот счет.«На PvP серверах практически все зоны открыты для сражений, и вы, скорее всего, будете атакованы во время игры. Поэтому когда это проис
10.12.2007 Кто поедет в офис Funcom?

пригласить его 17 января в штаб-квартиру компании в Осло (Норвегия). Там счастливчик сможет вволю наиграться в Age of Conan, пообщаться с разработчиками и увидеть, как идет процесс работы над игрой. Funcom пока не решила, кому именно достанется такая привилегия, и предложила сообществу продемонстрировать свои преданность и креатив, представив что-нибудь интересное на тему AoC. Например, фи
27.06.2007 Funcom получила ещё $30 млн. инвестиций

Разработчик Age of Conan: Hyborian Adventures компания Funcom в преддверье релиза этой глобальной ролевой игры (позиционируемый некоторыми как убийца WoW) получила дополнительных инвестиций на сумму $30 млн.«Мы ожидаем мощного релиза Age of Conan к
12.07.2000 Funcom объявила о своем решении создавать игры только для X-Box

Ирландский разработчик Funcom - автор таких игр, как Anarchy Online, The Longest Jorney и т.д., объявил о своем решении создавать игры только для игровой приставки X-Box, которая, напоминаем, пока находится только в


Публикаций - 107, упоминаний - 107

Funcom и организации, системы, технологии, персоны:

AOC 113 20
9594 17
Square Enix - Domark Limited - Eidos Interactive 229 7
EA - Electronic Arts 1317 3
Blizzard Entertainment 343 3
Росатом - Атомэнергопром - РАСУ - Русатом Автоматизированные Системы Управления - 193 2
Новый диск 963 2
Square Enix 215 2
NCsoft 104 1
Katauri Interactive 46 1
1C - Avalon Style Entertainment 50 1
PowerColor 13 1
Tencent Games 7 1
СофтЛаб-НСК - SoftLab-NSK 21 1
SkyFallen Entertainment 26 1
Action Forms 13 1
Meta Platforms - Facebook 4621 1
Sony 6739 1
Галактика - Корпорация 1545 1
ИКС - Цитадель ГК 110 1
Rogue Games 20 1
Nvidia Corp 4002 1
Microsoft - Activision Blizzard 511 1
Gaijin Entertainment 89 1
Capcom 290 1
ONYX International 158 1
Microsoft Xbox Game Studios - ZeniMax Media - Zenimax Online Studios 45 1
Box inc - box.com - box.net 375 1
Kickstarter 136 1
Visa International 1993 1
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1930 1
ПриватБанк - PrivatBank 197 1
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Cloud Games - MMO, MMOG - Massively Multiplayer Online Game - Массовая многопользовательская онлайн-игра 364 6
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Телевизор - Телевизионный приёмник - Телеоборудование - ТВ-приемник - TV Receiver 7535 1
FinTech - ATM - Automatic Teller Machine - Автоматический банкомат - Банкоматные сети - Банкоматизация 2316 1
Funcom - Age of Conan - компьютерная онлайн-игра 116 91
Blizzard - World of Warcraft 362 6
Microsoft DirectX 723 5
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 4166 3
Microsoft Xbox 360 - Игровая приставка 3047 3
Games Workshop - Warhammer Online 91 2
Microsoft Xbox - Игровая приставка 1937 2
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Xbow GM Rally - компьютерная игра (автосимулятор) 3 1
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