Rogue Games

28.08.2025 Разработанная в Якутии игра впервые выходит на консолях PlayStation, Xbox и Switch 1
12.05.2022 Основатель и бессменный председатель совета директоров VK покинул пост после 10 лет в должности 2
Искусственный интеллект добрался и до Wi-Fi: как инновации помогают строить беспроводные сети в офисах 1
13.01.2021 Check Point Research обнаружила новый троян удаленного доступа Rogue от разработчика вредоносного ПО для Android 1
13.05.2020 Глава Mail.ru вложился в разработчика 3D-персонажей «Игры престолов» 2
28.01.2020 В процессорах Intel найдена «дыра, более опасная, чем чипокалипсис». Заплаток для нее пока нет 1
16.05.2019 Intel пыталась подкупить исследователей, чтобы скрыть зияющие «дыры» в своих процессорах 1
15.05.2019 В процессорах Intel найдены сразу четыре новых «дыры». Их исправление затормозит ПК до 40% 1
06.03.2019 Сооснователь Mail.ru Group совершил странную инвестицию 2
09.10.2014 Космические приключения на новый лад 1
30.04.2014 СМИ: США ведут прослушку на Украине через разведсамолеты 1
16.12.2013 Apple iPad mini Retina: обзор особо четкого планшета 7,9". ZOOM рекомендует 1
17.09.2013 Прожектор вместо вспышки 1
18.09.2012 «Т-Платформы» предложит новейшие средства разработки параллельного прикладного ПО 1
12.01.2012 В новых iPhone и iPad графика ускорится в 20 раз 1
12.01.2008 70 уровней без единого убийства 1
10.01.2008 Подробности о классе Варвар 1
18.12.2007 Источником океанских волн-убийц могут быть шумы 1
01.06.2007 Space Force: Rogue Universe. Демоверсия 1
17.09.2002 "Аплана" становится дистрибьютором программных средств компании Rogue Wave Software 1

Публикаций - 20, упоминаний - 23

