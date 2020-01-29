Получите все материалы CNews по ключевому слову
HPE Juniper Networks Juniper Mist Wi-Fi
УПОМИНАНИЯ
|Искусственный интеллект добрался и до Wi-Fi: как инновации помогают строить беспроводные сети в офисах 1
HPE и организации, системы, технологии, персоны:
|Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1872 1
|Россия - РФ - Российская федерация 152955 1
|Wired - Издание 239 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1383285, в очереди разбора - 733636.
Создано именных указателей - 182749.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.