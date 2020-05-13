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littleBits Electronics

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru


13.05.2020 Глава Mail.ru вложился в разработчика 3D-персонажей «Игры престолов» 1
06.03.2019 Сооснователь Mail.ru Group совершил странную инвестицию 1
06.04.2018 Глава Mail.ru инвестирует в «умные» велосипеды 1
01.03.2018 Глава Mail.ru продал стартап с пятикратной прибылью 1
31.10.2017 Председатель совета директоров Mail.Ru продает большую часть своих акций 1
13.01.2017 Глава Mail.Ru инвестировал в роботов-курьеров 1
15.12.2016 Глава Mail.Ru предложил законодательно приравнять роботов к животным или юрлицам 1
11.04.2016 Гендиректор Mail.ru Group вложит $100 млн в робототехнику и частный космос 1
29.07.2015 Глава Mail.ru Group инвестировал в создателя «первого в мире мобильного 3D-сканера» 1
25.06.2015 Глава Mail.ru Group инвестировал в создателя игрушечных роботов. Видео 2

Публикаций - 11, упоминаний - 12

littleBits Electronics и организации, системы, технологии, персоны:

VK - Mail.ru Group 3598 10
Grishin Robotics 29 10
Orbotix 8 7
Occipital 11 7
Ring 65 5
Eero 8 5
Wonder 23 3
Bolt 37 2
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Indiegogo 57 1
Virgin Group 144 1
Microsoft - Activision Blizzard 510 1
Марвел-Дистрибуция - Marvel Distribution Company - Марвел КТ 358 1
Starship Technologies 18 6
Gobee.bike 3 3
Obike 3 3
Goldman Sachs Group - Голдман Сакс груп - Goldman Sachs & Co Bank - Goldman Sachs Credit Partners L.P. 594 2
USM Holdings - Ardoe Finance 13 1
Wolt - Wolt Enterprises Oy 4 1
True Ventures 10 1
Shasta Ventures 8 1
MENA Venture Investments 1 1
Lerer Hippeau Ventures 1 1
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Crunchbase 74 4
IGN 54 1
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