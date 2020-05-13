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littleBits Electronics
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru
Публикаций - 11, упоминаний - 12
littleBits Electronics и организации, системы, технологии, персоны:
|VK - Mail.ru Group 3598 10
|Grishin Robotics 29 10
|Orbotix 8 7
|Occipital 11 7
|Ring 65 5
|Eero 8 5
|Wonder 23 3
|Bolt 37 2
|Double Robotics 6 2
|RobotLAB 5 2
|Amazon Inc - Amazon.com 3264 2
|Rogue Games 20 2
|Google LLC 12645 2
|Oculus VR 79 2
|Nest 43 2
|Ziva Dynamics 1 1
|Box inc - box.com - box.net 374 1
|Jawbone 37 1
|3D Robotics 3 1
|Rethink Robotics 5 1
|Starsky Robotics 2 1
|SolarCity 4 1
|Anthropic 136 1
|Neoteny Labs 1 1
|Netmarble - Kabam 5 1
|МегаФон 10682 1
|Alibaba Group 472 1
|Qualcomm Technologies 1968 1
|Apple Inc 13110 1
|Meta Platforms - Facebook 4615 1
|Qihoo 360 20 1
|Fitbit 61 1
|Tencent 189 1
|HPE SGI Cray - SGI Cray Slingshot - SGI Cray Shasta - суперкомпьютерная платформа 133 1
|Zendesk 39 1
|SpaceX - Space Exploration Technologies 281 1
|Indiegogo 57 1
|Virgin Group 144 1
|Microsoft - Activision Blizzard 510 1
|Марвел-Дистрибуция - Marvel Distribution Company - Марвел КТ 358 1
|Crunchbase 74 4
|IGN 54 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1458695, в очереди разбора - 728275.
Создано именных указателей - 197975.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1458695, в очереди разбора - 728275.
Создано именных указателей - 197975.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.