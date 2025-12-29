Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 188556
ИКТ 14598
Организации 11300
Ведомства 1495
Ассоциации 1076
Технологии 3543
Системы 26532
Персоны 81566
География 2996
Статьи 1573
Пресса 1269
ИАА 739
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2751
Мероприятия 877

Wolt Wolt Enterprises Oy

Wolt - Wolt Enterprises Oy

СОБЫТИЯ

Опубликовать описание организации — book@cnews.ru


29.12.2025 Causal AI: как научить нейросети объяснять свои решения 3
25.06.2024 Центральный университет и Arenadata заключили стратегическое партнерство в области больших данных и ИИ 1
13.01.2017 Глава Mail.Ru инвестировал в роботов-курьеров 1

Публикаций - 3, упоминаний - 5

Wolt и организации, системы, технологии, персоны:

Nest 39 1
Oculus VR 76 1
Eero 7 1
littleBits Electronics 10 1
Ring 63 1
Occipital 11 1
Zendesk 37 1
Orbotix 8 1
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1518 1
Qihoo 360 20 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 14357 1
Grishin Robotics 29 1
HPE SGI Cray - SGI Cray Slingshot -  SGI Cray Shasta - суперкомпьютерная платформа  131 1
ГПБ - ГС-инвест - Arenadata - Аренадата Софтвер 346 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4555 1
VK - Mail.ru Group 3536 1
Starship Technologies 16 1
Hermes - Сеть пунктов выдачи - Гермес 37 1
Mercedes-Benz Group - Mercedes-Benz AG 201 1
Mercedes-Benz Group - Daimler AG - Даймлер АГ - Daimler-Benz - Даймлер-Бенц АГ - Daimler-Chrysler - ДаймлерКрайслер Автомобили РУС 245 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3007 1
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1384 1
Shasta Ventures 8 1
Газпром нефть 673 1
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 490 1
Unilever - Юнилевер Русь 165 1
ММК - Магнитогорский металлургический комбинат - Магнитогорский меткомбинат 264 1
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1125 1
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 684 1
Магнит - Тандер - сеть магазинов 985 1
Рособрнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки 177 1
Data Engineering - Инжиниринг данных - Инженерия данных - Digital Engineering - Цифровой инжиниринг - Data Engineer - Инженер данных - Инженерная информатика 100 1
Scanner - Сканер - Устройство ввода - создание цифрового изображения объекта 3611 1
Транспорт - Топливо - Контроль топлива - СКЗиТ - системы контроля загрузки и топлива - ДУТ - датчики уровня топлива - Fuel gauge - Топливомер 1630 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14901 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13081 1
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7426 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6167 1
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 4843 1
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 6919 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 18385 1
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9391 1
DMP - Data Management Platform - Платформа управления данными 2417 1
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8182 1
БПЛА - Беспилотный летательный аппарат - Беспилотное воздушное судно, БВС - Беспилотная авиационная система, БАС - Дистанционно-пилотируемый летательный аппарат, ДПЛА - Unmanned aerial vehicle, UAV - Drone, Дрон - Copter, Коптер 3356 1
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2105 1
Ивашкевич Евгений 16 1
Гришин Дмитрий 210 1
Гоменюк Кирилл 1 1
Friis Janus - Фриис Янус 28 1
Яценко Дмитрий 2 1
Heinla Ahti - Хеинла Ахти 3 1
Пустовой Максим 36 1
Жариков Александр 4 1
Керемет Максим 1 1
Струченко Алексей 8 1
США - Калифорния - Редвуд-Сити 13 1
Германия - Федеративная Республика 12945 1
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2541 1
Земля - планета Солнечной системы 10671 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13570 1
Европа 24654 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53501 1
Россия - РФ - Российская федерация 157560 1
США - Колумбия - Вашингтон 1453 1
Эстония - Эстонская Республика 758 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55059 1
Инвестиции венчурные - Venture investments - Private Equity - Частные капиталовложения - Частные инвестиции 2253 1
STEM - S-science (наука), T-technology (технология), Е-engineering (инженерия), М-mathematics (математика) 51 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26005 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8142 1
Логистика - Курьерские услуги - Курьерская доставка 1439 1
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 3236 1
Математика - Mathematics - Математическое моделирование - Mathematical modeling 1004 1
Почта - услуги почтовой связи - почтовые услуги - почтовые отправления - почтовая логистика 1750 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17422 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31953 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51314 1
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5733 1
Образование в России 2560 1
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4335 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5516 1
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3737 1
Т-Банк - Тинькофф - Центральный университет 22 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1412000, в очереди разбора - 730388.
Создано именных указателей - 188556.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

Техника

7 способов восстановить удаленные фото и видео на Android

Cамые интересные нейросети для развлечений: выбор ZOOM

Темная сторона онлайн-знакомств: чем опасны дейтинг-сервисы

Показать еще

Наука

Инструменты возрастом 2,75 миллиона лет переписывают всю историю развития технологий человечества

Обнаружены строительные блоки жизни во льду за пределами Млечного Пути — живые существа могут быть разбросаны по всему космосу

Новое исследование показывает, почему время течет быстрее с возрастом
Показать еще