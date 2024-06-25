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Индексная книга (каталог) CNews*
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Яценко Дмитрий

СОБЫТИЯ


25.06.2024 Центральный университет и Arenadata заключили стратегическое партнерство в области больших данных и ИИ 1
08.04.2022 «Гос.НИИ ОЧБ» ФМБА России автоматизирует обновление «1С» с сервисом «1С-ИжТиСи» 1

Публикаций - 3, упоминаний - 3

Яценко Дмитрий и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15496 1
9471 1
1С-ИЖТИСИ 46 1
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1724 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4849 1
ГПБ - ГС-инвест - Arenadata - Аренадата Софтвер 400 1
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1195 1
Газпром нефть 702 1
ММК - Магнитогорский металлургический комбинат - Магнитогорский меткомбинат 272 1
Unilever - Юнилевер Русь 171 1
ФМБА России - Гос.НИИ ОЧБ ГУП 2 1
Wolt - Wolt Enterprises Oy 4 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3124 1
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1491 1
Магнит - Тандер - сеть магазинов 1046 1
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 689 1
Рособрнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки 184 1
ФМБА России - Федеральное медико-биологическое агентство 172 1
DMP - Data Management Platform - Платформа управления данными 2826 1
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 3557 1
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Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 21500 1
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7777 1
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8544 1
Пустовой Максим 36 1
Гоменюк Кирилл 1 1
Керемет Максим 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 164175 2
Россия - ПФО - Удмуртия - Ижевск 759 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33287 2
STEM - S-science (наука), T-technology (технология), Е-engineering (инженерия), М-mathematics (математика) 65 1
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4935 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26953 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57018 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15814 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 52883 1
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 3417 1
Образование в России 2743 1
Математика - Mathematics - Математическое моделирование - Mathematical modeling 1073 1
Т-Банк - Тинькофф - Центральный университет 45 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1451433, в очереди разбора - 728095.
Создано именных указателей - 196360.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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