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Яценко Дмитрий
СОБЫТИЯ
|25.06.2024
|Центральный университет и Arenadata заключили стратегическое партнерство в области больших данных и ИИ 1
|08.04.2022
|«Гос.НИИ ОЧБ» ФМБА России автоматизирует обновление «1С» с сервисом «1С-ИжТиСи» 1
Яценко Дмитрий и организации, системы, технологии, персоны:
|МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15496 1
|1С 9471 1
|1С-ИЖТИСИ 46 1
|Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1724 1
|VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4849 1
|ГПБ - ГС-инвест - Arenadata - Аренадата Софтвер 400 1
|Рособрнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки 184 1
|ФМБА России - Федеральное медико-биологическое агентство 172 1
|Пустовой Максим 36 1
|Гоменюк Кирилл 1 1
|Керемет Максим 1 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2026 годы.
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