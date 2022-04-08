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ФМБА России Гос.НИИ ОЧБ ГУП

ФМБА России - Гос.НИИ ОЧБ ГУП

ГУП «Гос.НИИ ОЧБ» ФМБА России — это многопрофильный научно-производственный комплекс, специализирующийся на разработке, производстве и внедрении инновационных отечественных лекарственных препаратов.

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru


08.04.2022 «Гос.НИИ ОЧБ» ФМБА России автоматизирует обновление «1С» с сервисом «1С-ИжТиСи» 2

Публикаций - 2, упоминаний - 3

ФМБА России и организации, системы, технологии, персоны:

9471 1
1С-ИЖТИСИ 46 1
ФМБА России - Федеральное медико-биологическое агентство 172 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 63950 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25073 1
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Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4935 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15814 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33287 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1451433, в очереди разбора - 728095.
Создано именных указателей - 196360.
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