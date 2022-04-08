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ФМБА России Гос.НИИ ОЧБ ГУП
ГУП «Гос.НИИ ОЧБ» ФМБА России — это многопрофильный научно-производственный комплекс, специализирующийся на разработке, производстве и внедрении инновационных отечественных лекарственных препаратов.
СОБЫТИЯ
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|08.04.2022
|«Гос.НИИ ОЧБ» ФМБА России автоматизирует обновление «1С» с сервисом «1С-ИжТиСи» 2
ФМБА России и организации, системы, технологии, персоны:
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