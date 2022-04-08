«Гос.НИИ ОЧБ» ФМБА России автоматизирует обновление «1С» с сервисом «1С-ИжТиСи»

Благодаря сотрудничеству с ижевской фирмой система учета предприятия поддерживается в актуальном состоянии. Об этом CNews сообщили представители «1С-ИжТиСи».

ГУП «Гос.НИИ ОЧБ» ФМБА России — это многопрофильный научно-производственный комплекс, специализирующийся на разработке, производстве и внедрении инновационных отечественных лекарственных препаратов.

Ведение учета на предприятии осуществляется в кастомизированной конфигурации «1С: Управление производственным предприятием».

Задачи по обновлению программы было решено передать на аутсорсинг компании «1С-ИжТиСи». В итоге использование автоматизированного решения позволило поддерживать конфигурацию в актуальном состоянии без привлечения программистов с необходимыми навыками.

«Мы сотрудничаем с «1С-ИжТиСи» с 2020 г. и можем отметить, что компания отличается заинтересованностью и искренним желанием помочь клиенту. В качестве основного преимущества ижевской ИТ-фирмы считаем оптимальное соотношение цены и качества за услуги по обновлению измененных “1С”, чем и обратила на себя наше внимание», — сказал Дмитрий Яценко, заместитель директора по информатизации ГУП «Гос. НИИ ОЧБ» ФМБА России.