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ФМБА России Гос.НИИ ОЧБ ГУП ГосНИИ ОЧБ Государственный научно-исследовательский институт особо чистых биопрепаратов

ФМБА России - Гос.НИИ ОЧБ ГУП - ГосНИИ ОЧБ - Государственный научно-исследовательский институт особо чистых биопрепаратов

ГУП «Гос.НИИ ОЧБ» ФМБА России — это многопрофильный научно-производственный комплекс, специализирующийся на разработке, производстве и внедрении инновационных отечественных лекарственных препаратов.

СОБЫТИЯ

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08.04.2022 «Гос.НИИ ОЧБ» ФМБА России автоматизирует обновление «1С» с сервисом «1С-ИжТиСи» 2
06.12.2010 Российские вакцины от ВИЧ начали проходить клинические испытания 1
22.05.2006 Инновации в науку: конкурс выявляет сильнейших 1
22.05.2006 Инновации в науку: конкурс выявляет сильнейших 1
27.02.2001 Биотехнологии: "светлое будущее" или фондовый "пузырь"? 1

Публикаций - 6, упоминаний - 7

ФМБА России и организации, системы, технологии, персоны:

Ростех - Росэлектроника - Вега - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 1129 3
9717 2
1С-ИЖТИСИ 46 2
Электронмаш 4 1
SAP SE 5630 1
Microsoft Corporation 25883 1
Oracle Corporation 7111 1
Базальт СПО - BaseALT - Базальт Свободное Программное Обеспечение 1000 1
EY - Ernst & Young Global - EY-Parthenon 390 1
Роспотребнадзор РФ - Вектор ГНЦ ВБ - Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии - Новосибирский НИИ Вектор 8 1
INNUTRA - Техкорм Нутришен - Nutreco 8 1
Ремедиум 1 1
Черкизово ГК - ЧМПЗ - Черкизовский мясоперерабатывающий завод - Петелинка - Куриное царство - Пава-Пава - Империя вкуса 140 1
ФМБА России - Федеральное медико-биологическое агентство 175 3
Судебная власть - Judicial power 2525 2
U.S. Department of State - Госдепартамент США - Государственный департамент США 560 2
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5476 1
UK Parliament - Парламент Соединённого Королевства Великобритании и Северной Ирландии - Палата лордов - Палата общин 76 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 827 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 54893 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 26441 2
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 3602 2
MedTech - Здравоохранение - Протезирование - Prosthetics - БиоМЭМС - Биомедицинские микроэлектромеханические системы - Бионика, Bionic - бионические модели - Эндопротезирование 294 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 35945 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36826 1
ЦРПТ - Честный знак РФ - Национальная система маркировки - ГИСМ - ГИС МТ - Государственная информационная система маркировки и прослеживаемости товаров - Система маркировки товаров средствами идентификации и отслеживания движения товаров 836 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33971 1
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 8053 1
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7879 1
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 14445 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24780 1
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8783 1
Patch - Патч - автоматизированное внесение определённых изменений в компьютерные файлы 2894 1
Clone - Клонирование 551 1
Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 4717 1
SAM Cloud-Ready - подготовка ИТ-инфраструктуры к миграции в облако - Cloud Migration Services - Сервисы миграции в облако 90 1
e-Business - Electronic Business - Е-бизнес, И-бизнес - Интернет-бизнес - Электронный бизнес 1775 1
Маркировка - Marking - Track & Trace системы 1416 1
Microsoft Dynamics 365 149 1
1С:ERP Управление предприятием 868 1
ФГИС Меркурий - Федеральная государственная информационная система электронной сертификации грузов, за которыми установлен государственный ветеринарный контроль на территории РФ 239 1
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2573 1
1С:ЗУП - 1С:Зарплата и управление персоналом - 1С:Зарплата и кадры - 1С:Кадры 715 1
1С:Бухгалтерия - 1С:БП - 1С:Бухгалтерия птицефабрики 1021 1
SAP Solutions - SAP Solution Manager 42 1
1С:Предприятие через интернет - 1С:Фреш - 1С:Fresh - 1С:Облако - 1С:Online 57 1
1С:УПП - 1С:Управление производственным предприятием 514 1
1С:Франчайзи - 1С Certified - 1С Partner Network - 1С:Совместимо - 1С:ЦКТП, Центр корпоративной технологической поддержки - артнёрские статусы, сертификаты и программы 265 1
ФГИС Меркурий ВетИС.API 15 1
Ремнев Юрий 4 2
Яценко Дмитрий 3 1
Балашова Ирина 1 1
Алисов Николай 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 168657 6
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 55109 5
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19790 4
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 48130 3
Германия - Федеративная Республика 13304 2
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Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 2107 2
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Инвестиции венчурные - Venture investments - Private Equity - Частные капиталовложения - Частные инвестиции 2328 1
Здравоохранение - Генетика - Genetics - Геном человека - The human genome - генетическая информация - наследственный ген - Федеральная научно-техническая программа развития генетических технологий - Национальная база генетической информации 1714 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4824 1
Здравоохранение - Вакцинация - Vaccination - Прививки 304 1
Здравоохранение - Трансплантология - раздел медицины, изучающий проблемы трансплантации органов (почек, печени, сердца), а также перспективы создания искусственных органов - Регенеративная медицина - пересадка органов 81 1
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3904 1
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 3080 1
Бизнес-модель - концептуальное описание предпринимательской деятельности 2216 1
Энергетика - Energy - Energetically - Энергетическая инфраструктура 5970 1
Пищевая промышленность - Пищевое производство - Продукты питания - Food Industry - Food products - Продовольственные товары - Продовольствие 1248 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11600 1
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 1008 2
Минздрав РФ - Первый МГМУ - Первый Московский государственный медицинский университет имени И. М. Сеченова - Сеченовка 291 2
Роспотребнадзор РФ - МНИИЭМ - Московский НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Г.Н. Габричевского 2 1
ФМБА России - Институт иммунологии ГНЦ ФГБУ 3 1
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 660 1
Минздрав РФ - НИЦЭМ имени Н.Ф. Гамалеи ФГБУ - Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи 16 1
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