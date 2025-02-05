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Индексная книга (каталог) CNews*
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Пустовой Максим



05.02.2025 Выручка группы Arenadata превысила 6 млрд руб. в 2024 году 1
08.11.2024 Выручка «Группы Аренадата» выросла на 114% за 9 месяцев 2024 г. 1
01.10.2024 IPO Группы Arenadata прошло по верхней границе ценового диапазона 1
18.09.2024 Группа Arenadata объявляет о намерении провести IPO на Московской бирже 1
28.08.2024 Выручка группы Arenadata увеличилась более чем в два раза по итогам первого полугодия 2024 г. 1
25.06.2024 Центральный университет и Arenadata заключили стратегическое партнерство в области больших данных и ИИ 1
23.05.2024 Исследование: группа Arenadata лидирует по количеству внедрений продуктов 1
28.09.2023 Максим Пустовой, Arenadata: Рынок дата-решений сегодня является одним из самых инвестиционно привлекательных в стране 2
21.09.2023 К 2027 году российский рынок СУБД и инструментов обработки данных составит 170 млрд руб 1
08.06.2023 Arenadata получила лицензии ФСТЭК 1
31.10.2022 Positive Technologies в III квартале 2022 года увеличила выручку на 171% и достигла максимальных исторических показателей рентабельности бизнеса 1
29.09.2022 Акционеры Positive Technologies заработали на бирже почти миллиард 1
29.09.2022 Positive Technologies объявила итоги SPO 1
19.09.2022 Positive Technologies объявляет о запуске secondary public offering (SPO) 1
19.09.2022 Акции Positive Technologies переведены в первый котировальный список Московской биржи 1
15.08.2022 Выручка Positive Technologies за первое полугодие 2022 выросла на 78% и составила 3,5 млрд рублей 1
04.08.2022 Власти ужесточают доступ к реестру российского ПО. Под ударом «Яндекс», Ozon, «Авито», «Циан» 1
06.04.2022 Positive Technologies выплатит акционерам половину чистой прибыли 1
13.07.2021 Попавшая под санкции Positive Technologies сменила гендиректора накануне IPO 1
16.07.2020 Positive Technologies планирует провести дебютный выпуск облигаций на Московской бирже 1
13.05.2016 «ОТП Банк» перевел карточные договоры клиентов на многопотоковые приложения «ЦФТ-Банк» 1
02.03.2016 Продолжается регистрация на конференцию CNews: «ИКТ в финансовом секторе 2016» 1
19.02.2016 Продолжается регистрация на конференцию CNews: «ИКТ в финансовом секторе 2016» 1
13.08.2015 GlowByte Consulting внедрила IBM Campaign в «ОТП Банке» 1
07.08.2015 Конференция CNews. «ИКТ в финсекторе: лучшие практики оптимизации» 1
30.07.2015 Конференция CNews. «ИКТ в финсекторе: лучшие практики оптимизации» 1
03.03.2015 Конференция CNews: «ИКТ в финансовом секторе 2015» 1
27.01.2015 AT Consulting обновила CRM-систему в «ОТП Банке» 1
03.09.2013 Максим Пустовой - В 2014 году мы планируем завершить переход на новую АБС 1
28.02.2013 Максим Пустовой возглавил дивизион операционного управления «ОТП Банка» 2
10.09.2010 Интернет-банкинг для частных клиентов в «Банке Интеза» функционирует с помощью SOA-решения от «Неофлекс» 1

Публикаций - 31, упоминаний - 33

Пустовой Максим и организации, системы, технологии, персоны:

Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1192 12
ГПБ - ГС-инвест - Arenadata - Аренадата Софтвер 231 9
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8756 3
SAP SE 5280 2
Microsoft Corporation 24645 2
Huawei 3942 2
Oracle Corporation 6700 2
ЦФТ - Центр Финансовых Технологий 510 2
Телеком-защита 53 2
IBM - International Business Machines Corp 9443 2
Yandex - Яндекс 7373 2
АРТ-Банк - АРТ-Финтех 17 2
РДТЕХ - Разумные деловые технологии 247 2
Broadcom - VMware - Greenplum 98 2
Развитие Бизнеса / Ру 81 2
Ростелеком 9716 1
Cisco Systems 5117 1
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 791 1
Honeywell 282 1
Neoflex - Неофлекс 220 1
ICL Services - АйСиЭл Сервисез - ДжиДиСи Сервисез - Глобал Дата Консалтинг энд Сервисез 119 1
ВымпелКом - Билайн - beeline cloud by datafort - билайн клауд - билайн облако - ранее DataFort - ДатаФорт 288 1
Росатом - РИР - Лига Цифровой Экономики - AT Consulting - ЭйТи Консалтинг - АТ Консалтинг - Группа ЭйТи - Эдвансед трансформейшн консалтинг 363 1
BSS - Банк Софт Системс - БСС 669 1
GlowByte - ГлоуБайт Аналитические Решения - ГлоуБайт Лаборатория данных - ГлоуБайт Маркетинговые решения - ГлоуБайт Софт 134 1
Ростех - Октава - Тульский завод - Октава ДМ - Октава Дизайн и Маркетинг - Октава ДМ-Технологии - творческий индустриальный кластер 35 1
TietoEVRY - Tieto 138 1
Custis - Customized Information Systems - Кастис - ЗИС - ЗаказныеИнформСистемы 124 1
ГПБ - ГС-инвест - Avanpost - Аванпост 154 1
Google LLC 11797 1
Actimind 1 1
ГПБ - ГС-инвест - Arenadata - Пикодата - Picodata 9 1
Cloudera 58 1
Открытые технологии 701 1
Alibaba Group 423 1
Accenture plc 682 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12665 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3925 1
Luxoft Holding - Luxoft International - Luxoft Global Operations - Люксофт 287 1
Teradata 212 1
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1635 13
OTP Group - ОТП Банк - Инвестсбербанк 241 11
Intesa - Интеза Санпаоло - Банк Интеза - КМБ-Банк - Банк кредитования малого бизнеса 64 5
МДМ Банк - Московский Деловой Мир АКБ 281 5
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2808 3
ВТБ - Почта Банк 467 3
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 514 3
Альфа-Банк 1774 3
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 926 3
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ 652 3
МТС Финанс - MTS Finance - Мобайл ТелеСистемс Б.В. - Mobile TeleSystems Finance - МТС банк - МТС Финтех 481 3
СДМ-Банк 63 3
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк Дом - ранее DeltaCredit (ДельтаКредит) 83 3
ПСБ - Связь-банк АКБ - Межрегиональный коммерческий банк развития связи и информатики 160 3
Citi - Citibank - Ситибанк 319 3
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк Авто - Русфинанс банк, РФБ 55 3
UniCredit - ЮниКредит Банк - Международный Московский Банк 251 3
ВТБ - Открытие ФК - Росгосстрах Банк - РГС Банк - Русь-Банк - Русский межрегиональный банк развития 104 3
ТКБ - ТрансКапиталБанк 86 3
Совкомбанк - Хоум банк - Банк Хоум Кредит - ХКФ-банк - ХКБанк - Home Credit and Finance Bank 326 3
БКС ФГ - Финансовая группа - БКС банк 153 3
Nordea Bank - Нордеа Банк - Оргрэсбанк АБ 101 3
Межтопэнергобанк 9 3
Восточный Банк - Юниаструм Банк 53 3
АвтоВАЗ - РН банк - банк Альянса Renault-Nissan и UniCredit 13 3
Интерактивный Банк - iBank 19 3
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 660 2
Абсолют Банк 230 2
Альфа-Капитал УК 102 2
ВТБ - ВТБ24 665 2
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1158 2
Русский Трастовый Банк 8 2
НСПК - Национальная система платежных карт 815 1
Leta Capital - Leta GIV - венчурный фонд 69 1
ПСБ - Промсвязьбанк 854 1
БСПБ - Банк Санкт-Петербург 176 1
Кредит Европа банк 66 1
Пробизнесбанк АКБ 134 1
Домашние Деньги - DDOnline - Микрофинансовая организация 41 1
Лайф ФГ - Финансовая группа 161 1
ЦСР - Центр стратегических разработок 138 4
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4121 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11672 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4762 1
Росстандарт - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии - Ростехрегулирование - Госстандарт 342 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1907 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4525 1
U.S. Department of the Treasury - Министерство финансов США - Департамент казначейства США - United States Department of the Treasury 195 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4976 1
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения 1378 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2718 1
Рособрнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки 163 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6274 1
РНК СИГРЭ - Российский национальный комитет Международного Совета по большим электрическим системам высокого напряжения 4 1
АДЭ - Ассоциация документальной электросвязи - Общественно-государственное объединение 178 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19439 14
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66311 11
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27555 9
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6585 5
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 7111 5
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21195 5
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 3313 5
FinTech - ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Дистанционные банковские сервисы - Мобильный банк - Мобильные финансовые сервисы - Mobile banking- Телебанкинг - Remote Banking 4177 5
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 10122 5
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11395 5
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5283 5
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DMP - Data Management Platform - Платформа управления данными 2129 4
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15755 3
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Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5060 3
Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 2205 3
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50659 3
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 11009 3
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7412 3
Контактный центр - Колл-центр - Call-center - Центр обработки вызовов - ЦОВ 4025 2
ИТ-аутсорсинг - IT outsourcing 1291 2
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24188 2
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12558 2
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24513 2
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9404 2
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 3869 2
Омниканальность - Omni channel - омниканальные коммуникации - многоканальная коммуникации - мультиканальность 1049 2
Электроэнергетика - Smart Grid - Smart Metering - Умные (интеллектуальные) сети электроснабжения - умная энергетика - зеленая энергетика - Программы энергосбережения и повышения энергоэффективности 2185 2
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10221 2
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 10535 2
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 12776 2
Кибербезопасность - Firewall - Фаервол - Сетевой экран - Брандмауэр - Межсетевой экран - межсетевое экранирование 2065 2
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11158 2
Free software - Software libre - СПО - Свободное программное обеспечение 373 2
e-Business - Electronic Business - Е-бизнес, И-бизнес - Интернет-бизнес - Электронный бизнес 1763 2
Positive Technologies - MaxPatrol SIEM - MaxPatrol Security Information and Event Management - MaxPatrol EDR 343 4
Positive Technologies - PT NAD - PT Network Attack Discovery 97 4
Positive Technologies - PT AF - PT Application Firewall - PT Application Firewall Cloud DDoS Protection 134 4
Positive Technologies - PT Sandbox 73 4
Apache Hadoop 429 4
Positive Technologies - PT AI - PT Application Inspector - PT Application Security 63 3
Positive Technologies - PT MultiScanner 23 3
ГПБ - ГС-инвест - Arenadata DB - Arenadata DataBase - ADB - Распределенная СУБД 99 3
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4465 2
Google Android 14023 1
Apple iOS 7823 1
Microsoft Azure 1409 1
Positive Technologies - PT ISIM - Industrial Security Incident Manager 70 1
Oracle Siebel CRM On Demand - Oracle Siebel Customer Relationship Management 262 1
MasterCard Contactless - ранее MasterCard PayPass 175 1
Visa payWave 77 1
Google App Engine 36 1
ЦФТ Банк БИК - Банковский информационный комплекс - СПЭД БИК IBSo - IB System Object 142 1
Positive Technologies - XSpider 33 1
Домашние Деньги - Digital Cash 15 1
Informatica PowerCenter 20 1
Oracle Java - язык программирования 3082 1
ФСБ РФ - ГосСОПКА - Государственная система обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак 249 1
Яндекс.Директ - Yandex Direct 283 1
NVision Барьер 650 1
Positive Technologies - PT BlackBox - PT BlackBox Scanner DAST-сканер 18 1
OTP Group - ОТП Банк - ОТП Директ 5 1
Yandex ClickHouse - Кликхаус - колоночная аналитическая СУБД с открытым кодом 141 1
ГПБ - ГС-инвест - Arenadata Cluster Manager - ADCM 17 1
Apache Kafka - распределённый программный брокер сообщений 162 1
ГПБ - ГС-инвест - Arenadata EDP - Arenadata Enterprise Data Platform - AEDP 60 1
Kaspersky Anti-Virus - Антивирус Касперского - AntiViral Toolkit Pro, AVP 449 1
Затуловский Аркадий 16 3
Pilecký Martin - Пилецки Мартин 26 3
Попов Андрей 111 3
Евтушенко Алексей 40 3
Бухтияров Андрей 18 3
Степанов Сергей 24 3
Илюхин Олег 17 3
Сумин Денис 9 3
Дремач Кирилл 8 3
Леушев Андрей 73 3
Чиков Сергей 18 3
Goykhman Elliot - Гойхман Эллиот 50 3
Федосов Виктор 8 3
Емельянов Алексей 10 3
Шелин Ярослав 8 3
Соколов Ренат 8 3
Шеин Валерий 18 3
Быков Владислав 8 3
Дугаев Михаил 4 3
Герштейн Михаил 3 3
Горелов Андрей 7 3
Жучков Евгений 3 3
Кобышев Сергей 4 3
Савин Константин 4 3
Ануфриев Вадим 3 3
Теряев Владимир 4 3
Сотин Денис 205 2
Каштанов Дмитрий 28 2
Веневцев Андрей 9 2
Козлов Михаил 174 2
Кузякин Дмитрий 24 2
Поляков Евгений 14 2
Баранов Денис 17 2
Шестаков Александр 38 2
Круглов Максим 26 2
Максимов Юрий 26 2
Благирев Вячеслав 15 2
Фищук Борис 5 2
Хлавна Михаил 4 2
Макарова Алла 2 2
Россия - РФ - Российская федерация 144756 24
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43289 7
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17426 4
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52162 2
Казахстан - Республика 5540 2
Россия - ЮФО - Республика Крым - Крымский регион 908 1
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2748 1
Россия - СФО - Новосибирск 4309 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3111 1
Россия - СФО - Томская область - Томск 934 1
Казахстан - Астана - Нур-Султан - Акмола - Целиноград - Акмолинск 382 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14129 1
Азербайджан - Азербайджанская Республика 1032 1
Азия Юго-Восточная - ЮВА - Индокитай 1117 1
Беларусь - Белоруссия 5679 1
Армения - Республика 2285 1
Таджикистан - Республика 861 1
Узбекистан - Республика 1729 1
Молдавия - Республика Молдова 709 1
Америка Южная 853 1
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан 1266 1
Монголия 349 1
Индийский океан - Персидский залив 205 1
Грузия 1243 1
Туркмения - Туркменистан 431 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48128 18
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16334 15
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14384 11
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6177 10
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4679 9
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7502 8
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5775 7
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24165 7
Бухгалтерия - МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 1641 6
Фондовая биржа - IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 1958 6
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51187 6
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3118 5
Кредитование - Сrediting - Заём 6712 5
Фондовая биржа - SPO - Secondary Public Offering - Вторичное публичное размещение акций компании 72 4
Фондовая биржа - Blue chips - Голубые фишки - акции крупнейших компаний 533 4
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 2932 3
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 5782 3
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6145 3
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8462 3
Финансовые показатели - Financial indicators 2485 3
Рыночная капитализация - Market capitalization 523 3
Инвестиции - Брокерское обслуживание - брокерские услуги - брокерский счет 948 3
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 7857 3
Gross profit - Валовая прибыль - разница между выручкой и себестоимостью сбытой продукции или услуги 381 3
Дивидендная политика - Дивиденды - Dividend Policy 1158 3
Рентабельность - Операционная рентабельность - Операционная эффективность - Profitability - Operational profitability, efficiency - относительный показатель экономической эффективности 1588 3
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4481 3
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13557 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29152 2
Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 1206 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 10967 2
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 6934 2
Кибернетика - Cybernetics 244 2
Оферта - Offero - предложение о заключении сделки, в котором изложены существенные условия договора 167 2
CRM - Клиентоориентированность - Клиентоориентированный сервис - Клиентоцентричность 313 2
Общее собрание акционеров - ГОСА - годовое общее собрание акционеров - ВОСА - Внеочередное общее собрание акционеров 402 2
Трудозатраты - количество времени, необходимое для изготовления одной детали или совершения одной операции одному работнику 103 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8648 1
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3662 1
Ergonomics - Эргономика 1599 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11248 3
Коммерсантъ - Издательский дом 1875 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2025 годы.
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