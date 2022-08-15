Выручка Positive Technologies за первое полугодие 2022 выросла на 78% и составила 3,5 млрд рублей

Positive Technologies представила консолидированные финансовые показатели за второй квартал и шесть месяцев 2022 г. По итогам первого полугодия объем продаж компании вырос на 72%, увеличившись с 1,8 до 3,1 млрд руб. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Выручка за 6 месяцев увеличилась на 78% год к году и составила 3,5 млрд руб. Валовая прибыль компании показала уверенный рост на 110% во втором квартале и на 77% по итогам первого полугодия. Показатель EBITDA вырос до 685 млн руб., увеличившись в 4,4 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Чистая прибыль Positive Technologies по итогам 6 месяцев 2022 г. составила 381 млн руб.

«Кибербезопасность сегодня — потребность первого уровня для бизнеса и для государства. Трансформация отрасли в 2022 г. показывает, что российские вендоры могут успешно заместить ушедших с рынка иностранных конкурентов, предоставив клиентам современные и эффективные решения, — сказал Максим Пустовой, управляющий директор Positive Technologies. — Мы наблюдаем высокий спрос на наши продукты, решения и услуги. Результатом этого являются наши сильные финансовые показатели, которые мы раскрываем на регулярной основе. Мы ставим перед собой задачу сделать наш бизнес максимально прозрачным и понятным для инвесторов, чтобы стать новой голубой фишкой на российском фондовом рынке».

Во втором квартале продолжилась трансформация отрасли кибербезопасности в России, сопровождающаяся активным замещением покинувших российский рынок иностранных вендоров. Positive Technologies — игрок рынка, способный кратно увеличить масштабы своего бизнеса и оперативно предоставить клиентам собственные продукты и услуги ИБ. При этом объем рынка ИБ в стране продолжает расти, и в перспективе до 2026 г., по оценкам Центра стратегических разработок, для российских вендоров будет увеличиваться со среднегодовым темпом роста в 32%. Изменения рынка кибербезопасности в России, активное наращивание бизнеса Positive Technologies и эффективный контроль над расходами оказали существенное влияние на финансовые показатели компании.

«Активный рост спроса на наши продукты и услуги привел к тому, что традиционно “низкий сезон продаж” в первой половине года в результате стал для Positive Technologies успешным. Мы существенно увеличили выручку и валовую прибыль, EBITDA выросла в 4,4 раза, а отношение чистого долга к EBITDA остается на стабильно низком уровне. По итогам первого полугодия чистая прибыль Positive Technologies составила 381 млн руб. по сравнению с убытком в аналогичном периоде годом ранее. Сильные финансовые результаты первого полугодия подтверждают, что, несмотря на активный рост, бизнес Positive Technologies становится все более операционно эффективным. Мы подтверждаем наш курс на выполнение ранее объявленных финансовых ориентиров по итогам 2022», — отметила Алла Макарова, финансовый директор Positive Technologies.

Продукты и услуги Positive Technologies показывают активно растущую динамику продаж. По итогам первого полугодия 2022 г. общий объем продаж вырос на 72% и составил 3,1 млрд руб. Текущая динамика продаж практически вдвое превышает среднегодовые темпы роста продаж (CAGR) с 2018 по 2021 г., составлявшие 39%. Во втором квартале 2022 г. объем продаж составил около 2 млрд руб., увеличившись на 36% год к году.

В структуре продаж по итогам 6 месяцев 2022 г. ключевыми продуктами компании являются MaxPatrol SIEM, MaxPatrol 8 и PT Application Firewall с долей в 29%, 14% и 9% соответственно. При этом все продукты и услуги компании демонстрируют высокие темпы роста продаж: PT Network Attack Discovery (+236% по сравнению с первым полугодием 2021 г.); PT Application Inspector (+132%); PT Application Firewall (+124%); MaxPatrol VM (новый продукт); MaxPatrol SIEM (+63%); PT Multiscanner / PT Sandbox (+22%); услуги в области ИБ (+128%); техническая поддержка (+52%).

На момент раскрытия отчетности по МСФО за первое полугодие 2022 г. Positive Technologies также подвела операционные итоги деятельности за 7 месяцев 2022 г. Объем продаж за июль 2022 г. составил 961 млн руб., увеличившись на 66% по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года. Таким образом, суммарный объем продаж за 7 месяцев 2022 г. составил 4,1 млрд руб., рост год к году составил 69%. При этом первое полугодие традиционно является для компании «низким сезоном продаж», так как основные объемы продаж и продлений лицензий приходятся на конец календарного года.

Ключевым клиентским сегментом для Positive Technologies остаются крупные корпоративные клиенты, генерирующие около ¾ от общего объема продаж. Количество крупных корпоративных клиентов, которым осуществлялись продажи в первом полугодии, выросло на 43%. При этом общее количество активных клиентов, которые приобрели продукты компании, увеличилось на 18%. На настоящий момент общее число клиентов, использующих продукты компании, составляет более 2,7 тыс., 36% из них относятся к крупному и среднему корпоративному бизнесу.

Выручка по итогам второго квартала 2022 г. увеличилась более чем в два раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 2,1 млрд руб. Суммарная выручка за первое полугодие составила 3,5 млрд руб., показав рост на 78%.

Основным драйвером роста выручки остаются продажи лицензий на разрабатываемое компанией ПО. Рост выручки от реализации лицензий за 6 месяцев 2022 г. составил +91%, а выручка от реализации услуг в области информационной безопасности и продажи программно-аппаратных комплексов выросли на 33%. При этом по итогам второго квартала выручка от реализации лицензий увеличилась на 135%.

Валовая прибыль по итогам II квартала 2022 г. увеличилась до 1,7 млрд руб. (+110% год к году). По итогам первого полугодия валовая прибыль выросла до 2,9 млрд руб., показав уверенный рост на 77% относительно аналогичного периода прошлого года. Высокие темпы роста валовой прибыли связаны с ростом выручки от реализации лицензий, которая является наиболее высокомаржинальным направлением бизнеса Positive Technologies.

Рентабельность по валовой прибыли во втором квартале 2022 г. показала рост на 2 процентных пункта по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и сохраняется по итогам первого полугодия на высоком уровне — 82%.

Операционные расходы по итогам 6 месяцев 2022 г. увеличились до 2,5 млрд руб., на 44% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Во втором квартале 2022 г. рост расходов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил 54%. При этом ключевыми статьями роста операционных расходов стали расходы на R&D (+62% во втором квартале и +17% по итогам 6 месяцев), а также маркетинговые и коммерческие расходы (+72% по итогам второго квартала и +78% в первом полугодии). Рост операционных расходов отражает расширение бизнеса, увеличение штата и развитие функций продаж и маркетинга.

Общехозяйственные и административные расходы выросли на 13% во втором квартале и на 16% по итогам первого полугодия, что подтверждает курс компании на эффективное управление ресурсами и оптимизацию операционных расходов.

По итогам второго квартала 2022 г. показатель EBITDA составил 423 млн руб. по сравнению с 5 млн руб. годом ранее. EBITDA за I полугодие 2022 г. выросла в 4,4 раза год к году до 685 млн руб. Рентабельность по EBITDA составила 20%, по сравнению с 8% в первом полугодии 2021 г.

По итогам 6 месяцев 2022 г. Positive Technologies показала чистую прибыль в размере 381 млн руб., из которых 235 млн рублей составила чистая прибыль за второй квартал 2022 г. по сравнению с убытком по итогам аналогичных периодов прошлого года. Такие результаты стали возможными благодаря существенному росту объема продаж и валовой прибыли, повышению эффективности бизнеса и контролю над расходами.

По итогам второго квартала коэффициент отношения чистого долга к EBITDA LTM составил 0,52 (по состоянию на 30 июня 2021 г. — 0,80; на конец 2021 г. — 0,41), что значительно ниже среднерыночных показателей и соответствует таргетируемому компанией диапазону. Чистый долг по состоянию на 30 июня 2022 г. составил 1,7 млрд руб., увеличившись год к году на 2%.

Общий объем кредитов и займов компании (за вычетом обязательств по аренде) на конец второго квартала 2022 г. увеличился на 49% год к году и составил 2,9 млрд руб. При этом доля краткосрочных кредитов увеличилась с 39% до 86% в связи с расширением бизнеса и соответствующим ростом потребностей в оборотном капитале, а также возможностью привлечения кредитных средств на более выгодных условиях.