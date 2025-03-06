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Positive Technologies PT MultiScanner
Positive Technologies и организации, системы, технологии, персоны:
|Красавина Евгения 6 4
|Филиппов Максим 48 3
|Пустовой Максим 31 3
|Макарова Алла 2 2
|Новиков Алексей 61 1
|Савельев Михаил 42 1
|Сафронов Дмитрий 11 1
|Степанюк Дмитрий 3 1
|Максимов Юрий 27 1
|Полякова Оксана 8 1
|Качалин Алексей 5 1
|Чачава Александр 102 1
|Путин Владимир 3201 1
|Баранов Денис 17 1
|Жаворонков Артем 1 1
|Конусов Андрей 86 1
|Матыков Олег 6 1
|Нагибин Дмитрий 8 1
|Медведев Дмитрий 1655 1
|Чуприс Сергей 4 1
|Фефелов Владислав 14 1
|Суверов Сергей 2 1
|Ложкин Руслан 34 1
|Миньковский Евгений 1 1
|Назаров Егор 8 1
|Поломошнов Андрей 1 1
|Биржанов Ержан 1 1
|Васильев Дмитрий 66 1
|Андреева Анна 2 1
|Хайретдинов Рустэм 83 1
|Ладошкин Никита 2 1
|Лапшин Владимир 4 1
|Реутов Арсений 2 1
|ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 312 1
|Коммерсантъ - Издательский дом 1903 1
|TAdviser - Центр выбора технологий 396 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11266 1
|Gartner - Гартнер 3562 2
|CNews Security - рейтинг - Крупнейшие компании России в сфере защиты информации 56 1
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3233 1
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8160 1
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Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2025 годы.
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