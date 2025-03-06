Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 170187
ИКТ 13255
Организации 10398
Ведомства 1449
Ассоциации 974
Технологии 3399
Системы 25207
Персоны 72840
География 2760
Статьи 1511
Пресса 1196
ИАА 683
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2584
Мероприятия 843

Positive Technologies PT MultiScanner


06.03.2025 Positive Technologies проверит защищенность девяти своих продуктов на Standoff Bug Bounty 1
31.10.2024 Эксперты «Линзы» получили сертификацию по ключевым продуктам Positive Technologies 1
30.01.2024 Как будут развиваться российские ИБ-экосистемы 1
21.11.2023 Positive Technologies выпустила продукт для защиты контейнерных сред PT Container Security 1
01.02.2023 Positive Technologies закрыла свои офисы в Европе 1
23.11.2022 PT XDR внесен в реестр отечественного ПО 1
31.10.2022 Positive Technologies в III квартале 2022 года увеличила выручку на 171% и достигла максимальных исторических показателей рентабельности бизнеса 1
15.08.2022 Выручка Positive Technologies за первое полугодие 2022 выросла на 78% и составила 3,5 млрд рублей 1
13.07.2021 Попавшая под санкции Positive Technologies сменила гендиректора накануне IPO 1
18.01.2021 Веб-кабинет «Абсолют банка» для оформления банковских гарантий защищен PT Multiscanner 1
27.11.2019 Состав идеального SOC 1
29.01.2019 Positive Technologies и «Информзащита» обеспечат защиту клиентов IZ:SOC 1
26.11.2018 Сергей Чуприс -

В Калининграде появится центр ГосСОПКА

 1
12.09.2018 Positive Technologies и Государственная техническая служба КНБ Казахстана будут сотрудничать в сфере кибербезопасности 1
14.05.2018 ВГТРК внедрила решение PT MultiScanner для защиты корпоративных ресурсов от вредоносного ПО 1
25.04.2018 Positive Technologies представила технологическую платформу для построения центров «ГосСОПКА» 1
07.12.2017 Positive Technologies представила новую версию PT MultiScanner 1
05.09.2017 Система PT MultiScanner компании Positive Technologies сертифицирована МО РФ 1
06.04.2017 Технологии Positive Technologies теперь доступны в виде сервисов 1
22.12.2016 Решение Positive Technologies защищает онлайн-сервис приема документов «Ингосстраха» 1
07.11.2016 Axoft пополнил свой продуктовый портфель решениями MaxPatrol SIEM LE и PT MultiScanner 1
22.09.2016 Positive Technologies представила систему выявления вредоносного контента PT MultiScanner 1
17.05.2016 Новая версия PT Application Firewall блокирует DDoS-атаки и упрощает расследование инцидентов 1
03.12.2015 Positive Technologies создает экспертный центр для защиты компаний от новых угроз 1

Публикаций - 24, упоминаний - 24

Positive Technologies и организации, системы, технологии, персоны:

Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1217 22
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4931 3
ФСБ РФ - НКЦКИ - Национальный координационный центр по компьютерным инцидентам Федеральной службы безопасности 143 2
Microsoft Corporation 24695 2
Google LLC 11849 2
Cisco Systems 5127 2
SAP SE 5293 2
Oracle Corporation 6719 2
Информзащита 769 1
Yandex - Яндекс 7463 1
Dr.Web - Доктор Веб 1256 1
Apple Inc 12164 1
Huawei 3963 1
ESET - ESET Software 1135 1
Axoft - Аксофт - Сервисный ИТ-дистрибутор 330 1
Honeywell 283 1
Sophos - SophosLabs 416 1
ГПБ - ГС-инвест - Avanpost - Аванпост 156 1
ДиалогНаука 252 1
Actimind 1 1
Специальные технологии 65 1
Ростех - Октава - Тульский завод - Октава ДМ - Октава Дизайн и Маркетинг - Октава ДМ-Технологии - творческий индустриальный кластер 36 1
Arbor Networks 58 1
Netsparker 4 1
Siemens AG - Siemens Group 2593 1
Softline - Софтлайн 2862 1
ИКС - Гарда ГК - Гарда Технологии 134 1
Acunetix 5 1
Red Hat 1317 1
МегаФон 8993 1
UserGate - Юзергейт - Entensys - eSafeLine 321 1
Сбер - BI.Zone - БИЗон - Безопасная информационная зона 326 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 941 1
R-Vision - Р-Вижн 159 1
Fortinet 392 1
Kaspersky OT CyberSecurity - Kaspersky Industrial CyberSecurity - KICS CERT - Kaspersky Industrial Control Systems Cyber Emergency Response Team - Центр исследования безопасности промышленных систем «Лаборатории Касперского» 135 1
Security Vision - Интеллектуальная безопасность 199 1
Palo Alto Networks 149 1
Базовые Решения - Platformix - Платформикс 132 1
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1646 2
Ингосстрах СПАО 422 1
Leta Capital - Leta GIV - венчурный фонд 70 1
Абсолют Банк 234 1
ОСК - Янтарь - Прибалтийский судостроительный завод 5 1
SANS Institute - Escal Institute of Advanced Technologies - SANS Technology Institute - SANS Software Security Institute - SANS Internet Storm Center 117 1
Лукойл Калининградморнефть 6 1
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 483 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 532 1
Автотор - Калининградский автомобилестроительный завод 28 1
Nordic Star - Borenius 2 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1003 1
Арикапитал УК 2 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4196 3
ЦБ РФ - ФинЦЕРТ - FinCERT - Financial Computer Emergency Response Team - Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере 191 2
U.S. Department of the Treasury - Министерство финансов США - Департамент казначейства США - United States Department of the Treasury 195 2
ЦСР - Центр стратегических разработок 142 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3156 1
Комитет национальной безопасности Республики Казахстана - РГП ГТС - Государственная техническая служба 1 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4807 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3004 1
Росстандарт - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии - Ростехрегулирование - Госстандарт 342 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1222 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4559 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11774 1
Правительство Калининградской области - Калининградская областная Дума - органы государственной власти 84 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6283 1
АДЭ - Ассоциация документальной электросвязи - Общественно-государственное объединение 179 1
РНК СИГРЭ - Российский национальный комитет Международного Совета по большим электрическим системам высокого напряжения 4 1
CIS - Center for Internet Security 10 1
CNCF - Cloud Native Computing Foundation 41 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27977 23
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67034 20
Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 12752 17
Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 2250 11
Кибербезопасность - Firewall - Фаервол - Сетевой экран - Брандмауэр - Межсетевой экран - межсетевое экранирование 2087 9
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7455 6
Кибербезопасность - NTA - Network traffic analysis - Системы анализа трафика - Мониторинг трафика - Брокер сетевых пакетов - Network packet broker 261 5
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 51232 5
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты, использующие уязвимости в ПО 6225 5
Оцифровка - Digitization 4593 5
Кибербезопасность - MSSP - Managed Security Service Provider - Managed Security Services, MSS - Cybersecurity-as-a-Service, CSaaS - Security as a service, SECaaS - услуги управления информационной безопасностью - управляемые сервисы кибербезопасности  671 4
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19760 4
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 12842 4
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 10190 4
Кибербезопасность - SOAR - Security Orchestration, Automation and Response - Incident Response Platform, IRP - Cybersecurity Incident Response Plan, CSIRP - Digital Forensics and Incident Response, DFIR - Реагирование и расследования инцидентов ИБ 781 4
Кибербезопасность - DevSecOps - Development Security Operations - AppSec - ASPM - Application Security Posture Management 268 4
Кибербезопасность - APT - Advanced Persistent Threats - Таргетированные, направленные или целевые атаки - развитая устойчивая угроза - сложно детектируемые сетевые атаки 661 3
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12654 3
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29979 3
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 6779 3
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15862 3
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 11168 3
Кибербезопасность - СЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 3885 3
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5120 3
Кибербезопасность - DDP - Distributed Deception Platform - Платформы создания распределенной инфраструктуры ложных целей - Sandbox - Песочница - изолированная среда для безопасного исполнения компьютерных программ - Системы киберобмана 604 3
Кибербезопасность - SVM - Security and Vulnerability Management - Управление уязвимостями - Системы анализа защищенности и управления уязвимостями - ASV - Approved Scanning Vendor - сканирование уязвимостей - сканеры безопасности 245 3
Кибербезопасность - IDS - Intrusion Detection System - IPS - Intrusion Prevention System - Система обнаружения и предотвращения вторжений-проникновений 830 2
Кибербезопасность - EDR - End-point Detection and Response - Интегрированное решение обеспечения безопасности конечных точек (компьютерных аппаратных устройств) 401 2
Syslog - system log - системный журнал - logging - логирование - стандарт отправки и регистрации сообщений о происходящих в системе событиях (событийных журналов) 741 2
REST - Representational state transfer - Архитектурный стиль взаимодействия компонентов распределённого приложения в сети - RESTful API 338 2
Кибербезопасность - DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Распределенный отказ в обслуживании - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 3143 2
FinTech - ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Дистанционные банковские сервисы - Мобильный банк - Мобильные финансовые сервисы - Mobile banking- Телебанкинг - Remote Banking 4191 2
ICAP - The Internet Content Adaptation Protocol - Протокол расширения для прокси-сервера 62 2
Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Вымогательское ПО - Винлокер - Вредоносное ПО - сетевой червь и программа-вымогатель денежных средств - ransomware (ransom выкуп и software) 2966 2
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13882 2
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24347 2
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13340 2
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 6717 2
Кибербезопасность - zero-day - 0-day - Уязвимость нулевого дня - Zero Day Initiative, ZDI - Инициатива нулевого дня - Международная инициатива по устранению уязвимостей программного обеспечения 663 2
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9463 2
Positive Technologies - PT SIEM - MP SIEM - MaxPatrol SIEM - MaxPatrol Security Information and Event Management - MaxPatrol EDR 352 17
Positive Technologies - PT AF - PT Application Firewall - PT Application Firewall Cloud DDoS Protection 137 15
Positive Technologies - PT NAD - PT Network Attack Discovery 101 11
Positive Technologies - PT AI - PT Application Inspector - PT Application Security 65 10
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4541 10
Positive Technologies - PT Sandbox 76 7
Positive Technologies - PT ISIM - Industrial Security Incident Manager 72 6
ФСБ РФ - ГосСОПКА - Государственная система обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак 249 4
Positive Technologies - XSpider 34 4
Positive Technologies - PT ESC - PT Expert Security Center - PT CSIRT - PT Computer Security Incident Response Team 133 3
Positive Technologies - PT Platform 8 2
Kaspersky Endpoint Detection and Response - Kaspersky EDR - KEDR 105 2
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5271 2
Positive Technologies - PT XDR - PT Extended Detection and Response - PT EDR - PT Endpoint Detection and Response 21 2
Positive Technologies - PT BlackBox - PT BlackBox Scanner DAST-сканер 20 2
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers 1339 1
MITRE ATT&CK - MITRE Adversarial Tactics, Techniques, and Common Knowledge - Структурированный список поведений киберпреступников 99 1
Информзащита IZ:SOC - центр мониторинга и противодействия компьютерным атакам 39 1
Microsoft PowerView 14 1
Cisco Netflow - Сетевой протокол учёта трафика 43 1
SAP NetWeaver 137 1
SAP SOAP - SAP Simple Object Access Protocol 4 1
SAP ICM - SAP Incentives and Commissions Management 5 1
Tor Project - Tor - Onion routing - ПО для анонимного сетевого соединения - Луковая маршрутизация 272 1
JavaScript - JS - язык программирования 1203 1
SAP Management Console 5 1
Oracle Java - язык программирования 3098 1
Microsoft Windows 15756 1
Arbor Networks Peakflow 8 1
СКБ Контур - Контур.Фокус 1084 1
Docker - Платформа распределённых приложений 341 1
Positive Technologies - PT ICS - Industrial Cybersecurity Suite - PT Cybersecurity Intelligence 25 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar Dozor - СМАП Дозор-Джет - СКВТ Дозор-Джет - DLP-система 231 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar appScreener - Fuzzy Logic Engine 193 1
Kaspersky United Monitoring and Analysis Platform - Kaspersky Unified Monitoring and Analysis Platform - KUMA SIEM-система 63 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar JSOC - Jet Security Operations Center 269 1
Google Android 14094 1
Сбер - BI.Zone Brand Protection 20 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - НТБ SafeInspect 78 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar inRights - ранее Jet inView Identity Manager - Jet inView Security 157 1
Красавина Евгения 6 4
Филиппов Максим 48 3
Пустовой Максим 31 3
Макарова Алла 2 2
Новиков Алексей 61 1
Савельев Михаил 42 1
Сафронов Дмитрий 11 1
Степанюк Дмитрий 3 1
Максимов Юрий 27 1
Полякова Оксана 8 1
Качалин Алексей 5 1
Чачава Александр 102 1
Путин Владимир 3201 1
Баранов Денис 17 1
Жаворонков Артем 1 1
Конусов Андрей 86 1
Матыков Олег 6 1
Нагибин Дмитрий 8 1
Медведев Дмитрий 1655 1
Чуприс Сергей 4 1
Фефелов Владислав 14 1
Суверов Сергей 2 1
Ложкин Руслан 34 1
Миньковский Евгений 1 1
Назаров Егор 8 1
Поломошнов Андрей 1 1
Биржанов Ержан 1 1
Васильев Дмитрий 66 1
Андреева Анна 2 1
Хайретдинов Рустэм 83 1
Ладошкин Никита 2 1
Лапшин Владимир 4 1
Реутов Арсений 2 1
Россия - РФ - Российская федерация 145861 16
Казахстан - Республика 5577 3
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14160 3
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43495 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52284 2
Беларусь - Белоруссия 5733 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17525 1
Россия - СФО - Новосибирск 4339 1
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2767 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3134 1
Канада 4896 1
Россия - ЮФО - Республика Крым - Крымский регион 916 1
Россия - СФО - Томская область - Томск 938 1
Казахстан - Астана - Нур-Султан - Акмола - Целиноград - Акмолинск 392 1
Зимбабве - Республика 116 1
Россия - УФО - Екатеринбург 3984 1
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток 1582 1
Россия - СЗФО - Калининградская область 1303 1
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 1480 1
Америка Латинская 1818 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13357 1
Европа 21820 1
Африка - Африканский регион 3492 1
Азия - Азиатский регион 5565 1
Великобритания - Лондон 2389 1
Чехия - Чешская Республика 1310 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48427 9
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51549 9
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14559 6
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6197 4
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29414 3
Страхование - Страховое дело - Insurance 5886 3
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 5834 3
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11035 3
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16443 3
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7015 3
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 1260 3
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4701 3
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2414 2
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7551 2
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6199 2
Кредитование - Сrediting - Заём 6759 2
Gross profit - Валовая прибыль - разница между выручкой и себестоимостью сбытой продукции или услуги 383 2
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3231 2
Рентабельность - Операционная рентабельность - Операционная эффективность - Profitability - Operational profitability, efficiency - относительный показатель экономической эффективности 1599 2
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 2751 2
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3448 2
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13709 2
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 7685 2
Слепые зоны 114 1
Фондовая биржа - IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 1972 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 3980 1
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3056 1
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3667 1
Механика - раздел физики, наука, изучающая движение материальных тел и взаимодействие между ними 1333 1
Статистика - Statistics - статистические данные 1749 1
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2329 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24321 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8631 1
Финансовые показатели - Financial indicators 2509 1
Почта - услуги почтовой связи - почтовые услуги - почтовые отправления - почтовая логистика 1576 1
Рыночная капитализация - Market capitalization 526 1
CA - Certification authority - Удостоверяющие центры 890 1
Страхование - Автострахование - ОСАГО - Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств 380 1
Compliance - Комплаенс - Соответствие внутренним или внешним требованиям (нормам) 300 1
География - Geography - комплекс естественных и общественных наук, изучающих структуру, функционирование и эволюцию географической оболочки, взаимодействие и распределение в пространстве природных и природно-общественных геосистем и их компонентов 1455 1
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 312 1
Коммерсантъ - Издательский дом 1903 1
TAdviser - Центр выбора технологий 396 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11266 1
Gartner - Гартнер 3562 2
CNews Security - рейтинг - Крупнейшие компании России в сфере защиты информации 56 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3233 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8160 1
CNews Fast рейтинг 46 1
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 445 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1531 1
РАН СО ННЦ - Новосибирский научный центр - Академгородок Новосибирск 153 1
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 545 1
iFin - Электронные финансовые услуги и технологии - Международный форум 35 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7647 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1344951, в очереди разбора - 765085.
Создано именных указателей - 170187.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

MARKET.CNEWS

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

Техника

Лучшие гаджеты для ухода за собой в подарок к 8 марта: выбор ZOOM

Лучшие женские умные часы: выбор ZOOM

Бесплатные нейросети для генерации видео, доступные в России: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Беспилотники раскрыли тайны 3000-летней кавказской мегакрепости

Ученые измерили скорость человеческой мысли — результаты расстроили

Обнаружена сверхмассивная черная дыра, которая стреляет лучом энергии прямо в Землю
Показать еще