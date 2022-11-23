PT XDR внесен в реестр отечественного ПО

PT Extended Detection and Response (PT XDR) — продукт для оперативного выявления киберугроз на серверах и рабочих станциях, а также реагирования на них, включен в Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных. Согласно приказу Министерства цифрового развития РФ, 31 октября 2022 г. продукт, разработанный Positive Technologies, зарегистрирован в классе средств для обнаружения и предотвращения атак, а также в классе средств автоматизации процессов ИБ.

PT XDR собирает и анализирует данные из множества систем, выявляет в ИТ-инфраструктуре компании сложные целевые атаки, позволяет верифицировать их факт. Продукт также предоставляет различные варианты реагирования на угрозы, в том числе и по ранее заданному сценарию. PT XDR включает в себя технологические разработки из экосистемы продуктов Positive Technologies для обнаружения сложных атак и использует накопленную экспертизу специалистов компании.

«Включение продукта в реестр отечественного ПО — важный и необходимый шаг для каждой IT-компании, работающей на российском рынке информационной безопасности. PT XDR как один из элементов комплексной защиты при реализации подхода результативной кибербезопасности поможет выявить продвинутые и ранее неизвестные атаки для госструктур и компаний с госучастием, на которые традиционно направлено наибольшее количество атак», — отметил Егор Назаров руководитель по развитию направления защиты от комплексных атак, Positive Technologies.

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В реестр отечественного ПО внесено более полутора десятка продуктов Positive Technologies, в частности: система мониторинга событий информационной безопасности MaxPatrol SIEM; межсетевой экран уровня веб-приложений PT Application Firewall (PT AF); анализатор исходного кода PT Application Inspector (PT AI); система глубокого анализа технологического трафика PT Industrial Security Incident Manager (PT ISIM); система защиты от вредоносных программ PT MultiScanner; песочница для риск-ориентированной защиты PT Sandbox; система нового поколения для управления уязвимостями MaxPatrol VM; система управления инцидентами и взаимодействия с ГосСОПКА «ПТ ведомственный центр»; сканер уязвимостей XSpider; система контроля защищенности и соответствия стандартам безопасности информационных систем MaxPatrol 8; система анализа сетевого трафика PT Network Attack Discovery (PT NAD).