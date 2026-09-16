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Positive Technologies XSpider сканер уязвимостей
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru
Публикаций - 38, упоминаний - 47
Positive Technologies и организации, системы, технологии, персоны:
|Максимов Юрий 37 4
|Лукацкий Алексей 142 3
|Полякова Оксана 9 2
|Лепихин Владимир 2 2
|Шишкин Виктор 5 2
|Касперский Евгений 338 2
|Филиппов Максим 55 2
|Баранов Денис 24 2
|Фефелов Владислав 17 2
|Бойков Алексей 3 1
|Карплюк Александр 1 1
|Зенкин Денис 263 1
|Царев Евгений 30 1
|Пустовой Максим 36 1
|Жаворонков Артем 1 1
|Гордейчик Сергей 25 1
|Калемберг Денис 32 1
|Момчилович Ирина 28 1
|Масленников Денис 19 1
|Эмм Максим 16 1
|Разумов Илья 13 1
|Скомаровский Дмитрий 6 1
|Киреев Евгений 4 1
|Суверов Сергей 8 1
|Тирский Дмитрий 4 1
|Савченко Дмитрий 2 1
|Семченко Павел 3 1
|Цибин Валерий 1 1
|Монахов Константин 3 1
|Евдокимов Виктор 1 1
|Берлизов Владимир 2 1
|Бегишев Алексей 1 1
|Минаков Антон 1 1
|Кипятков Валентин 5 1
|Галкин Климентий 3 1
|Орловский Виктор 408 1
|Курбатов Владимир 35 1
|Данилин Алексей 22 1
|Волож Аркадий 271 1
|Чачава Александр 124 1
|Коммерсантъ - Издательский дом 2469 2
|Forbes - Форбс 1014 1
|Комсомольская правда ИД 84 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1472416, в очереди разбора - 724474.
Создано именных указателей - 201243.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1472416, в очереди разбора - 724474.
Создано именных указателей - 201243.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.