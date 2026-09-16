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Positive Technologies XSpider сканер уязвимостей

Positive Technologies - XSpider - сканер уязвимостей

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


16.09.2026 Сканер уязвимостей XSpider PRO получил сертификат ФСТЭК России 2
27.02.2026 Финансовая разведка России покупает защитное ПО на сотни миллионов 1
03.12.2025 Positive Technologies представила сканер уязвимостей нового поколения для малого и среднего бизнеса 2
11.06.2025 Российские компании - разработчики ПО атакованы через почтовый сервер Microsoft Exchange 1
17.02.2025 Российский энергогигант закупает на полмиллиарда ПО «Касперского», Positive Technologies и других поставщиков ИБ 1
03.12.2024 SC SIEM интегрируется со сканерами безопасности 1
02.04.2024 Сооснователь Positive Technologies стал третьим российским долларовым миллиардером, заработавшим капитал на ПО 1
18.09.2023 Продукты и решения для результативной кибербезопасности — как пройдет Positive Security Day 1
23.11.2022 PT XDR внесен в реестр отечественного ПО 1
22.03.2022 Банки докатились до «Авито» и торрентов. Из-за санкций они закупают подержанное «железо» и качают пиратский софт 1
13.07.2021 Попавшая под санкции Positive Technologies сменила гендиректора накануне IPO 1
10.08.2020 Axoft расширила продуктовый портфель «песочницей» PT Sandbox 1
30.06.2020 Fortis и Positive Technologies подписали дистрибьюторское соглашение 1
23.10.2019 Работник российской больницы нечаянно взломал сайт правительства 1
13.12.2017 Positive Technologies увеличит оборот более чем на 40% по итогам 2017 года 1
05.09.2017 Система PT MultiScanner компании Positive Technologies сертифицирована МО РФ 1
23.05.2017 Positive Technologies представила бесплатный облачный сервис для выявления уязвимостей веб-приложений 1
07.03.2017 IDC впервые посчитала, сколько в России платят за исследования киберкриминала 1
09.01.2017 Positive Technologies предоставит вузам два новых продукта и поддержит дипломников и аспирантов 1
07.11.2016 Axoft пополнил свой продуктовый портфель решениями MaxPatrol SIEM LE и PT MultiScanner 1
17.06.2016 Продукты Positive Technologies вошли в реестр российского ПО 1
01.06.2016 Softline защитила персональные данные Единого лесопожарного центра Архангельской области 1
04.02.2016 Axoft стала официальным дистрибутором продукта XSpider 1
01.12.2015 Softline защитила персональные данные «Сентинел Кредит Менеджмент» 2
20.07.2015 Softline защитила персональные данные клиентов «Газпром газораспределение Орел» 2
17.03.2015 Softline подключила Тихоокеанский государственный университет к ФИС ЕГЭ 1
21.12.2010 «Информзащита» использует систему MaxPatrol в рамках услуг по контролю соответствия требованиям регуляторов 1
22.12.2008 Названы самые эффективные сетевые сканеры 2
12.05.2008 Более 2 тыс. организаций СНГ и Балтии проверили «здоровье» своих сетей 1
18.04.2008 MaxPatrol от Positive Technologies: комплексный мониторинг ИБ 1
26.03.2008 XSpider 7.7 от Positive Technologies «подготовит почву» для MaxPatrol 2
08.08.2006 Аудит безопасности: когда и чем проводить? 1
16.09.2005 Infosecurity Russia - 2005: второй блин почти не комом 2
03.06.2005 Минобороны допустило XSpider к гостайнам 2
19.08.2003 "Мастертел" и Positive Technologies протестируют сети клиентов на уязвимость 1
17.07.2003 Positive Technologies представила первый коммерческий продукт 2
26.08.2002 Выпущен новый сетевой сканер безопасности XSpider 1
23.08.2002 Positive Technologies - новая компания на рынке информационной безопасности 1

Публикаций - 38, упоминаний - 47

Positive Technologies и организации, системы, технологии, персоны:

Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1822 31
Microsoft Corporation 25841 6
Cisco Systems 5378 5
Softline - Софтлайн 3782 4
Oracle Corporation 7099 4
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5701 3
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3150 3
Информзащита 949 3
Softline - Цифровые Решения - Axoft - Аксофт - Сервисный ИТ-дистрибутор 438 3
SAP SE 5624 2
InfoTeCS - ИнфоТеКС - Информационные Технологии и Коммуникационные Системы 613 2
Trend Micro 652 2
Код Безопасности 819 2
Ростех - Октава - Тульский завод - Октава ДМ - Октава Дизайн и Маркетинг - Октава ДМ-Технологии - творческий индустриальный кластер 61 2
Google LLC 12761 2
Ростелеком Центр - ЦентрТелеком - Центральная телекоммуникационная компания 515 1
Thales - Gemalto - SafeNet - Rainbow Security - Rainbow Technologies 179 1
WatchGuard Technologies 76 1
Litota - RedLab - РэдЛаб - Редлаб - Редцентр - Redcenter - Renort 94 1
БИТ НПП - Безопасные информационные технологии НПП 7 1
Actimind 1 1
Прогресс ГК - Практика безопасности 55 1
RTM Group - RTM Technologies - РТМ Технологии 24 1
Samsung Electronics 11121 1
Ростелеком 11019 1
Broadcom - VMware 2621 1
F6 - F.A.С.С.T. - Эфшесть - Будущее АО - Fight Against Cybercrime Technologies - Технологии для борьбы с киберпреступлениями - Группа АйБи ТДС - Группа АйБи Сервис - Адаптивные технологии безопасности - ранее Group-IB - Группа информационной безопасности 957 1
Oracle - Sun Microsystems - Сан Майкросистемс - Май Эс Кью Эл 2254 1
Yandex - Яндекс 9320 1
Huawei 4699 1
LG Electronics 3744 1
IBM - International Business Machines Corp 9717 1
InfoWatch - Инфовотч 1196 1
Intel Security McAfee - McAfee Associates - Network Associates 838 1
HP Inc. 5907 1
Smart Engines - Смарт Энджинс - Смарт Энджинс Сервис 487 1
Thales - Gemalto - SafeNet 140 1
Veritas Technologies - Веритас Текнолоджис - Veritas Software Corporation 337 1
Ростелеком - Информ - Лукойл Информ - Лукойл Технологии - Лукойл Инжиниринг 172 1
Citrix Systems 871 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8971 2
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1905 2
СКМ ПКО - Сентинел Кредит Менеджмент Профессиональная Коллекторская организация « 17 1
Резонанс НПП 407 1
Наукоград - технопарк 158 1
Рестэк ВО - Рестэк Выставочное объединение 30 1
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 731 1
Nordic Star - Borenius 2 1
СБС-Агро АКБ - СБС - Столичный банк сбережений - Столичный Банк - Агропромбанк СССР - Агропромышленный банк 16 1
Арикапитал УК 6 1
ЕМПП - Адвокатское Бюро Города Москвы 6 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1152 1
РЖД - Российские железные дороги 2105 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3158 1
Газпром ПАО 1497 1
ВТБ - Почта Банк 515 1
Hyundai Motor Company 439 1
Leta Capital - Leta GIV - венчурный фонд 76 1
Россети МРСК ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания 329 1
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 1954 1
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1736 1
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 526 1
ММК - Магнитогорский металлургический комбинат - Магнитогорский меткомбинат 277 1
Газпром газораспределение 21 1
Emirates Airlines - Эмирейтс авиакомпания 59 1
Intesa - Интеза Санпаоло - Банк Интеза - КМБ-Банк - Банк кредитования малого бизнеса 66 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5786 7
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3212 5
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5734 4
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 14007 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3677 2
U.S. Department of the Treasury - Министерство финансов США - Департамент казначейства США - United States Department of the Treasury 210 2
Районные суды РФ 196 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5994 1
Росстандарт - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии - Ростехрегулирование - Госстандарт 382 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6657 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5459 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4972 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1519 1
Росфинмониторинг - ФСФМ - Федеральная служба по финансовому мониторингу - Росфинмониторинг 259 1
Европол - Полицейская служба Европейского союза 92 1
ФЦТ РФ - Федеральный центр тестирования ФГБУ 31 1
Правительство Архангельской области - органы государственной власти 41 1
OWASP - Open Web Application Security Project 152 2
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1529 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6520 1
OpenPOWER Foundation - Consortium 48 1
РНК СИГРЭ - Российский национальный комитет Международного Совета по большим электрическим системам высокого напряжения 4 1
АДЭ - Ассоциация документальной электросвязи - Общественно-государственное объединение 181 1
PCI SSC - Payment Card Industry Security Standards Council - Совет по стандартам безопасности индустрии платежных карт 83 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 35554 24
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Scanner - Сканер - Устройство ввода - создание цифрового изображения объекта - сканирующее оборудование 3802 13
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 14380 12
Оцифровка - Digitization 5234 10
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Positive Technologies - PT SIEM - MP SIEM - MaxPatrol SIEM - MaxPatrol Security Information and Event Management - MaxPatrol EDR 491 23
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Positive Technologies - PT AI - PT Application Inspector - PT Application Security 94 7
Код Безопасности - Secret Net НСД СЗИ - Secret Net Studio - Secret Net LSP 165 5
Tenable Security - Nessus Security Scanner - Tenable Vulnerability Management 18 4
Positive Technologies - PT NAD - PT Network Attack Discovery 174 4
Positive Technologies - PT ISIM - Industrial Security Incident Manager 108 4
Positive Technologies - PT MultiScanner 24 4
Linux OS 11618 3
Apple Retina - Apple Super Retina - Apple Liquid Retina 454 3
Positive Technologies - PT Sandbox 118 3
Код Безопасности - ПАК Соболь АПМДЗ - Аппаратно-программный модуль доверенной загрузки 114 3
Microsoft Windows 2000 8678 3
Microsoft Exchange - MS Exchange 1851 2
Positive Technologies - PT ESC - PT Expert Security Center - PT CSIRT - PT Computer Security Incident Response Team 189 2
InfoTeCS - ViPNet Client 123 2
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3716 2
ФСТЭК РФ БДУ - Банк данных угроз Федеральной службы технико-экспортного контроля 84 2
Алтэкс-Софт - RedCheck 22 1
Microsoft BMP - bitmap - формат хранения растровых изображений 352 1
Aladdin Knowledge Systems - ALDN 46 1
Xinuos - Xinuos OpenServer - SCO UNIX - SCO Open Desktop - SCO OpenServer - SCO UnixWare - SCO OpenLinux 69 1
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SQL - уязвимости - SQL-угрозы - Вредоносное ПО - SQL injection - SQL-инъекция - Внедрение SQL-кода 211 1
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IBM System - IBM eServer OpenPower 19 1
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Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2026 годы.
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