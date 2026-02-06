Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 190230
ИКТ 14675
Организации 11369
Ведомства 1494
Ассоциации 1079
Технологии 3550
Системы 26590
Персоны 82676
География 3025
Статьи 1574
Пресса 1269
ИАА 740
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2756
Мероприятия 879

Security Vision SOC Security Vision Security Operation Center Security Vision SIEM


СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


06.02.2026 Больше автоматизации, выше эффективность: в Security Vision рассказали о главных улучшениях продуктов за 2025 год 4
31.12.2025 Security Vision открыла Центр кибербезопасности в новом КидБурге 1
29.12.2025 Как обновленная Security Vision SIEM трансформирует подход к защите данных 3
22.12.2025 Security Vision представила обновление SIEM-платформы 4
17.12.2025 Security Vision объединяет усилия с НКЦКИ, ФСТЭК и ФинЦЕРТ в борьбе с киберугрозами 2
18.11.2025 Компания Security Vision представила ASOC — единую платформу управления безопасной разработкой 1
11.08.2025 Security Vision и Кидзания приглашают на форум-фестиваль «Территория будущего. Москва 2030» 1
23.07.2025 Security Vision открыла центр кибербезопасности в «КидБурге» Магнитогорска 1
28.05.2024 В «КидБурге» открывается игротека Security Vision 1
30.01.2024 Как будут развиваться российские ИБ-экосистемы 1
12.07.2022 Двойная защита: российские компании «Базальт СПО» и «Интеллектуальная безопасность» объявили о совместимости своих продуктов 1
07.07.2021 «БПС-Сбербанк» создал центр информационной безопасности на базе Security Vision SOC 2
20.10.2020 Security Vision модернизировала систему ИБ в Центре спортивной подготовки сборных команд России 2
06.07.2020 Руслан Рахметов, Security Vision: Чем российское ПО на самом деле лучше западного 1
21.04.2020 Руслан Рахметов, Security Vision: Всеобщая цифровизация наступила принудительно и резко 1

Публикаций - 15, упоминаний - 26

Security Vision SOC и организации, системы, технологии, персоны:

Security Vision - Интеллектуальная безопасность 268 15
9103 3
Broadcom - VMware 2510 2
Cisco Systems 5234 2
Fortinet 418 2
UserGate - Юзергейт - Entensys - eSafeLine 407 2
ФСБ РФ - НКЦКИ - Национальный координационный центр по компьютерным инцидентам Федеральной службы безопасности 177 2
Palo Alto Networks 169 2
Google Siemplify 3 1
Swordfish Security - AppSec Solutions - АппСек Солюшенс 39 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5319 1
МегаФон 10077 1
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3317 1
Huawei 4279 1
IBM - International Business Machines Corp 9565 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 1175 1
Check Point Software Technologies 804 1
Oracle Corporation 6901 1
GitHub 988 1
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1539 1
Telegram Group 2634 1
Базальт СПО - BaseALT - Базальт Свободное Программное Обеспечение 797 1
Сбер - BI.Zone - БИЗон - Безопасная информационная зона 500 1
R-Vision - Р-Вижн 221 1
Kaspersky OT CyberSecurity - Kaspersky Industrial CyberSecurity - KICS CERT - Kaspersky Industrial Control Systems Cyber Emergency Response Team - Центр исследования безопасности промышленных систем «Лаборатории Касперского» 146 1
КидБург ГК 13 3
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8299 2
Сбер - Сбер Банк Беларусь - Сбербанк Беларусь - БПС-Сбербанк - Белпромстройбанк 27 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1524 1
ВТБ - Галс-Девелопмент - Центральный Детский Магазин на Лубянке 9 1
Кидзания - Мечтариум - детский развлекательный центр 12 1
Точка на карте - сеть отелей 7 1
Гознак ФГУП - Экспедиция заготовления государственных бумаг 263 1
СДМ-Банк 66 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5034 5
ЦБ РФ - ФинЦЕРТ - FinCERT - Financial Computer Emergency Response Team - Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере 249 4
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3278 2
ЦСП ФГБУ - Центр Сертификации Поставщиков 14 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13021 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3411 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5316 1
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 610 1
МСП Корпорация - Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства 400 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - ГРЧЦ ФГУП - Главный радиочастотный центр 273 1
Главгосэкспертиза России ФАУ - Главное управление государственной экспертизы 100 1
OWASP - Open Web Application Security Project 122 2
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 744 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 787 1
АДЭ - Ассоциация документальной электросвязи - Общественно-государственное объединение 181 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 31980 13
Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 2787 10
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 18682 7
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73743 6
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5976 6
Кибербезопасность - SOAR - Security Orchestration, Automation and Response - Incident Response Platform, IRP - Cybersecurity Incident Response Plan, CSIRP - Digital Forensics and Incident Response, DFIR - Реагирование и расследования инцидентов ИБ 1064 6
ITAM - IT Asset Management - Information Asset Management - Управление ИТ-активами 680 5
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57460 5
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34028 5
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 5409 5
Кибербезопасность - SGRC - Security Governance, Risk Management and Compliance - Управление безопасностью, рисками и соответствием законодательству 228 5
LCNC - No-Code - интуитивно понятный и простой интерфейс для создания пользовательских веб-приложений 1283 4
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4514 4
Dashboard - Дашборд - Информационная панель - Способ визуального представления данных 1493 4
Кибербезопасность - СЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 4579 4
ITSM - IT Service Management - Управление ИТ-услугами - ITSMT - IT Service Management Tool 850 4
Кибербезопасность - Cyber Threat Intelligence - Платформы и сервисы киберразведки - Threat Detection Technology (TDT) - Система анализа расследования киберпреступлений, выявления готовящихся атак, фишинга и онлайн мошенничества - Threat Hunting 818 4
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 8784 4
IAC - Infrastructure as Code - IaaC - Infrastructure-as-a-Сode - Инфраструктура, как код 125 3
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 11591 3
Kubernetes - K8S - открытое программное обеспечение для оркестровки контейнеризированных приложений 1187 3
HTTP - HyperText Transfer Protocol - Протокол передачи гипертекста 2327 3
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23213 3
CI/CD - Continuous integration & Continuous delivery - Непрерывная интеграция и доставка ПО 455 3
Кибербезопасность - MSSP - Managed Security Service Provider - Managed Security Services, MSS - Cybersecurity-as-a-Service, CSaaS - Security as a service, SECaaS - услуги управления информационной безопасностью - управляемые сервисы кибербезопасности  740 3
Кибербезопасность - Red Teaming - Red Team - анализ защищенности, тестирование на проникновение - имитация, симуляция кибератак - pentesting - пентестинг - белый хакинг - белые хакеры - этичный хакинг - белая шляпа - white hat - Penetration Testing - 882 3
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - ИБ-дефект - Exploit - Эксплоиты (эксплойты), использующие уязвимости в ПО 7042 3
Кибербезопасность - Security Awareness - Управление навыками информационной безопасности - Осведомлённость сотрудников в области кибербезопасности - Киберграмотность - Кибергигиена - Цифровая гигиена - Безопасное поведение в интернете 376 3
Кибербезопасность - MDR - Managed Detection and Response - Обнаружение киберугроз и реагирование на них - NDR - Network Detection and Response - Выявление и реагирование на сетевые угрозы - XDR, MXDR - Managed  Extended Detection and Response 351 3
Кибербезопасность - SSDLC - Secure SDLC - Security Software Development Life Cycle - Безопасный процесс разработки ПО - РБПО - Разработка безопасного программного обеспечения - Security as Code (SaC) 308 2
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 5924 2
Syslog - system log - системный журнал - logging - логирование - стандарт отправки и регистрации сообщений о происходящих в системе событиях (событийных журналов) 988 2
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 6017 2
Кибербезопасность - SVM - Security and Vulnerability Management - Управление уязвимостями - Системы анализа защищенности и управления уязвимостями - ASV - Approved Scanning Vendor - сканирование уязвимостей - сканеры безопасности 345 2
Кибербезопасность - DDP - Distributed Deception Platform - Платформы создания распределенной инфраструктуры ложных целей - Sandbox - Песочница - изолированная среда для безопасного исполнения компьютерных программ - Системы киберобмана 706 2
Кибербезопасность - ASOC - Application Security Orchestration and Correlation - платформа управления процессами безопасной разработки 16 2
SCM - Supply Chain Management - Системы управления цепочками поставок - SCP - Supply Chain Planning - DDMRP - Demand Driven Material Requirements Planning - SCE - Supply Chain Execution - DRP - Distribution Resources Planning - Управление снабжением 1442 2
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 4694 2
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 17181 2
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 3978 2
Security Vision IRP SOAR - Security Vision Incident Response Platform 70 6
Security Vision SGRC - Security Vision Security Governance, Risk Management - Security Vision Business Continuity Management 27 5
ФСБ РФ - ГосСОПКА - Государственная система обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак 288 4
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1563 3
Security Vision TIP - Security Vision Threat Intelligence Platform 18 3
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5198 3
Security Vision КИИ - Security Vision Критическая Информационная Инфраструктура 11 3
ФСТЭК РФ БДУ - Банк данных угроз Федеральной службы технико-экспортного контроля 71 3
Microsoft WMI - Microsoft Windows Management Instrumentation 51 3
Security Vision CRS - Security Vision Cyber Risk System 5 2
ПВС - СиПроВер - PVS-Studio 10 2
Security Vision NG SOAR - Security Vision Next Generation SOAR 18 2
Security Vision VM - Security Vision Vulnerability Management - Security Vision VA - Security Vision Vulnerability Assessment - Security Vision Vulnerability Scanner - управление уязвимостями 24 2
Security Vision AM - Security Vision Asset management 10 2
GitLab Inc - Gitlab - Веб-инструмент жизненного цикла DevOps с открытым исходным кодом 187 2
MITRE ATT&CK - MITRE Adversarial Tactics, Techniques, and Common Knowledge - Структурированный список поведений киберпреступников 127 2
Microsoft Azure DevOps 24 2
Fast Incident Response - FIR 1 1
RSA Archer - RSA Archer Threat Management - RSA Archer Operational Risk Management - RSA Archer Government - RSA Archer GRC 8 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - НТБ SafeInspect 88 1
UserGate MC - UserGate Management Center 22 1
Kaspersky DDoS Prevention - Kaspersky DDoS Protection - Kaspersky DDoS Intelligence 53 1
Kaspersky Security for Internet Gateway 4 1
МегаФон Security Awareness 6 1
R-Vision SGRC - R-Vision Security Governance, Risk Management and Compliance - Р-Вижн ЦКИБ - Р-Вижн Центр контроля информационной безопасности  23 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar addVisor - система повышения эффективности труда 39 1
Positive Technologies - PT ICS - Industrial Cybersecurity Suite - PT Cybersecurity Intelligence 28 1
Сбер - BI.Zone Secure SD-WAN 23 1
Сбер - BI.Zone Brand Protection 47 1
Kaspersky Symphony XDR - Kaspersky Extended Detection and Response 67 1
Positive Technologies - PT BlackBox - PT BlackBox Scanner DAST-сканер 25 1
Сбер - BI.Zone WAF - BI.Zone Web Application Firewall 41 1
Сбер - BI.Zone Compliance Platform - BI.Zone GRC - BI.Zone Governance, Risk and Compliance 25 1
Сбер - BI.Zone ThreatVision - BI.Zone Threat Intelligence 68 1
Сбер - BI.ZONE Secure DNS 11 1
Сбер - BI.Zone TDR - BI.Zone Threat Detection and Response 37 1
Сбер - BI.Zone CDP - BI.Zone Cloud DDoS Protection 3 1
Сбер - BI.Zone Mobile Security 2 1
UserGate SUMMA 41 1
R-Vision TDP - R-Vision Threat Deception Platform 11 1
Рахметов Руслан 62 9
Крылова Эльвира 4 2
Коханюк Илья 1 1
Каракулов Сергей 1 1
Трандин Сергей 104 1
Стюгин Михаил 20 1
Ходаков Сергей 42 1
Россия - РФ - Российская федерация 158235 8
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 46069 2
Россия - УФО - Челябинская область - Магнитогорск 320 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18784 1
Европа Восточная 3124 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3207 1
Россия - СФО - Новосибирск 4699 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3419 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 2237 1
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 1634 1
Россия - УФО - Челябинская область 1414 1
Москва - ЗелАО - Зеленоградский административный округ - Зеленоград - Префектура Зеленограда 914 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55060 5
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51315 4
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31951 4
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9690 3
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5517 3
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 1787 3
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15240 2
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4676 2
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8372 2
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6415 2
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8543 2
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 2971 2
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 10422 2
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 3215 2
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3724 2
Социальная инженерия - Социальный инжиниринг - Social Engineering - Психологическое манипулирование людьми - Psychological manipulation of people - Социотехнические атаки - Sociotechnical attacks 1076 2
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11447 1
Физика - Physics - область естествознания 2836 1
Химия - Chemistry - область естествознания - наука о веществах, их строении, свойствах и взаимных превращениях 2179 1
Аудит - аудиторский услуги 3114 1
Астрономия - Гравитация - притяжение, всемирное тяготение - gravity - gravitas 1197 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10758 1
Математика - Mathematics - Математическое моделирование - Mathematical modeling 1043 1
Здравоохранение - Эпидемиология - Эпидемия - Epidemiology - Epidemic - прогрессирующее распространение инфекционного заболевания среди людей 866 1
Экстремальная ситуация - экстремальные условия - жесткие условия эксплуатации 1239 1
Образование - Edutainment - Эдьютейнмент - технология обучения через развлечение 11 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7358 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6377 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11781 1
Кибербезопасность - CISO - Chief Information Security Officer - Директор по информационной безопасности - BISO - Business Information Security Officer - Директор по информационной безопасности бизнеса 1197 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20408 1
DarkNet - Deep Web - Даркнет - Дарквеб - Теневой интернет - Теневая Сеть - Темный интернет - Темная паутина - Скрытый интернет 568 1
Insider information - Инсайдерская информация - инсайдер 898 1
Gartner - Гартнер 3620 2
Российский рынок кибербезопасности - Российский ИБ-рынок - Российский рынок информационной безопасности 72 1
Juniper Research 552 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 616 1
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 679 1
Национальная банковская премия 2 1
День молодёжи - 27 июня 1003 1
WEF - The World Economic Forum - Всемирный экономический форум 182 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1417754, в очереди разбора - 726944.
Создано именных указателей - 190230.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Техника

Обзор планшета TECNO MEGAPAD Pro (T1201): взвешенный взгляд на устройство среднего класса

Обзор роутера HUAWEI WiFi Mesh X3 Pro: и умный, и красивый

Умные кухонные гаджеты для здорового питания: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Новое исследование показывает, что человеческий мозг работает на автопилоте две трети дня

14 000 лет назад волчонок съел кусок шерстистого носорога — это помогло раскрыть тайну вымирания гигантов ледникового периода

Дирижабли поднимут квантовые центры обработки данных в стратосферу — зачем это нужно?
Показать еще