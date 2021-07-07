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Интеграция Внедрения
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«БПС-Сбербанк» создал центр информационной безопасности на базе Security Vision SOC

Security Vision и «БПС-Сбербанк» запустили ситуационный центр информационной безопасности на базе платформы Security Vision Security Operation Center (SOC).

Команда Security Vision (создатель Security Vision SOC и других IT-продуктов на базе платформы информационной безопасности Security Vision) совместно со специалистами «БПС-Сбербанка» осуществила интеграцию Security Vision SOC с основными средствами защиты банка, а также с системой класса ITSM (Atlassian Jira). Данная интеграция обеспечила взаимодействие подразделения киберзащиты с другими ИТ службами банка в рамках решения их профильных задач.

Внедрение Security Vision SOC позволило объединить множество систем и процессов банка в единый механизм, обеспечив качественно более высокий уровень защиты его информационных активов. Важным результатом создания ситуационного центра стали автоматизация и оптимизация рутинных операций подразделения киберзащиты. Благодаря функциям оркестрации работа аналитиков по обработке инцидентов, заведению заявки, получению аналитической информации стала выполняться в единой среде Security Vision.

Security Vision и «БПС-Сбербанк» планируют развивать сотрудничество в направлении дальнейшей автоматизации ключевых процессов информационной безопасности банка.

Руслан Рахметов, генеральный директор Security Vision: «Платформа Security Vision выходит за рамки классических SOC/IRP/SOAR/SGRC систем, позволяя адаптивно автоматизировать как ИБ, так и ИТ процессы. При ее внедрении важно не пытаться автоматизировать сразу все свои процессы, а сначала выбирать ключевые и двигаться последовательно. Именно такой подход выбрали коллеги БПС-Сбербанка, что демонстрирует их профессионализм и нацеленность на результат. Спасибо за командную работу».

Сергей Каракулов, директор Департамента безопасности БПС-Сбербанка: «Продукты Security Vision используются Группой Сбербанк и на практике показали высокую эффективность. Поэтому банк был уверен в вендоре. В результате проекта мы усовершенствовали контроль обеспечения информационной безопасности в ключевых процессах, влияющих на сохранность ИТ-активов. Это важная задача для банка, и мы благодарим партнеров за профессиональную поддержку в ее решении».

Сергей Ходаков, операционный директор кластера информационных технологий, Фонд «Сколково»: «Security Vision уже 5 лет является резидентом «Сколково». На протяжении этого времени мы наблюдаем непрерывное развитие и самого вендора, и его продуктов, а также успешную историю сотрудничества с крупнейшими государственными и коммерческими организациями. Достаточно часто продукты Security Vision после первого, локального внедрения успешно масштабируются на другие процессы заказчика. Думаю, есть все предпосылки к тому, чтобы данный проект развивался таким же образом».

Владимир Бахур

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