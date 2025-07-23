Security Vision открыла центр кибербезопасности в «КидБурге» Магнитогорска

19 июля в Магнитогорске – легендарном городе металлургов, промышленном сердце Урала и одном из стратегически важных центров российской индустрии – состоялось торжественное открытие центра кибербезопасности Security Vision – уникального образовательного пространства в рамках открытия музея занимательной науки – «КидБург «Эксперименты». Это уже 12 центр кибербезопасности Security Vision для детей и подростков, открытый в игротеках «КидБурга» по всей территории России в рамках глобального просветительского проекта компании.

«КидБург «Эксперименты» – научно-познавательный музей, где юные посетители смогут в игровой форме изучать законы физики, химии и других наук. Это место, где все экспонаты можно и нужно пробовать самому, трогать руками, а также, где можно провести незабываемый день рождения в стиле кибербезопасности.

Центр кибербезопасности стал еще одной яркой точкой притяжения для детей и родителей, желающих не только весело провести время, но и познакомиться с основами цифровой безопасности. В настоящей штаб-квартире киберагентов Security Vision юные защитники могут в интерактивной форме узнать, как защитить персональные данные, распознавать уловки мошенников и освоить правила цифровой гигиены. А экспонат «Эффект бабочки» наглядно демонстрирует, как небольшая уязвимость в системе может привести к масштабным последствиям, подобно тому, как падение одной костяшки домино вызывает цепную реакцию.

«Мы уверены, что киберграмотность должна закладываться с детства. Именно поэтому Security Vision продолжает масштабировать проект по всей России и открывать новые центры, где дети могут изучать кибербезопасность в увлекательной форме. Наша цель – не только развлечь, но и научить подрастающее поколение основам цифровой грамотности, которые так важны в современном мире. Открытие в Магнитогорске – городе с богатейшими промышленными традициями, сердце отечественной металлургии – имеет для нас особое значение. Здесь, где создается промышленное будущее страны, мы закладываем основы ее цифровой безопасности. Это закономерный шаг в реализации нашей миссии по созданию безопасного цифрового будущего для всей России», – отметил генеральный директор Security Vision Руслан Рахметов.

Центр кибербезопасности Security Vision в «КидБург «Эксперименты» в Магнитогорске предлагает два формата программ для посещения: «Киберагенты Security Vision» – захватывающий квест, где участникам предстоит спасти будущее от злого ученого и перезапустить искусственный интеллект; «Большая игра: Эра безопасности» – командное приключение, в котором дети разгадают замыслы хакеров и спасут инновационный проект.

Каждая программа длится 1 час и рассчитана на группу до 30 человек. Мероприятия проводятся с элементами театрализации, загадками и заданиями, которые погружают детей в мир современных технологий и профессий.

«Для нас это не просто расширение географии и новая точка на карте нашей страны, но и важный стратегический шаг в развитии компании. Мы создаем разные форматы и пространства, где успешно сочетаются образование и развлечения. В рамках данного формата, мы удачно совместили зоны интерактивных экспонатов, зоны для активных игр и мультимедийных аттракционов. Мы помогаем детям раскрывать свой потенциал, развивать компетенции для будущих открытий и достижений. Теперь на территории городского курорта «Притяжение» у каждого жителя Челябинской области от мала до велика будет возможность нестандартно, интересно и с удовольствием изучать точные науки на практике, вживую соприкоснуться с физикой и химией, узнать новое о природных явлениях. А если впереди есть планы отметить шумно и весело день рождения, то «КидБург» – это место бесконечного веселья и радости. Здесь созданы уникальные локации для семейных торжеств, а фееричные программы, созданные специалистами «КидБурга», позволят удовлетворить практически любые запросы клиента от погружения малышей в интерактивную сказку до возможности распутать сложные киберпреступления детям более старшего возраста. В специально созданной совместно с генеральным партнером Security Vision интерактивной зоне дети в рамках профориентационной программы для школьных групп познакомятся с цифровой гигиеной в игровой форме, научатся распознавать интернет-угрозы и получат первые навыки безопасного поведения в Сети. Мы создаем в Магнитогорске не просто развлекательный центр, а современную образовательную платформу, где каждый элемент направлен на развитие ключевых компетенций XXI века», — отметила Эльвира Крылова, генеральный директор группы компаний «КидБург».