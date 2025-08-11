Разделы

Безопасность
|

Security Vision и Кидзания приглашают на форум-фестиваль «Территория будущего. Москва 2030»

С 14 августа по 14 сентября 2025 года на территории МГТУ им. Н.Э. Баумана (Москва, Бригадирский переулок, д. 13) пройдет масштабный форум-фестиваль «Территория Будущего. Москва 2023» – площадка, где встречаются технологии, образование и инновации.


Security Vision совместно с парком профессий Кидзания подготовили для гостей серию полезных и увлекательных активностей:
Тест «Кто ты в сфере информационной безопасности?»
Каждый сможет пройти мини-опрос на интерактивном терминале и определить, какая профессия в кибербезопасности ему ближе: архитектор ИТ-безопасности, аналитик ИТ-безопасности, специалист SOC, администратор систем безопасности, разработчик или тестировщик ПО, консультант по ИБ и другие. Результат теста можно будет получить на электронную почту вместе с подарком от Кидзании
Профессия «Белый хакер»
Адаптированная версия популярной игры из Центра Кибербезопасности Security Vision в Кидзании. Участники с помощью планшета исследуют систему, находят уязвимости и предлагают рекомендации по ее защите.
Компьютерная игра от Security Vision «Кибербитва»
Захватывающее сражение, показывающее работу систем киберзащиты. Чтобы победить, понадобятся командная работа, стратегическое мышление и технические навыки.

Компания Security Vision последовательно развивает образовательные проекты для детей и подростков, чтобы формировать культуру безопасного поведения в цифровой среде и знакомить молодое поколение с профессиями в сфере информационной безопасности. Вместе с парком профессий Кидзания мы создаем интерактивные форматы, которые помогают не только получить знания о кибербезопасности, но и попробовать себя в роли специалистов будущего.

«Территория будущего. Москва 2030» — это возможность в масштабах всего города познакомиться с будущим, опробовав его технологии, которые уже сегодня применяются в столице. Дети и взрослые смогут пообщаться с роботами и искусственным интеллектом, посмотреть на работу современного беспилотного транспорта, поиграть на технологичных спортивных площадках, изучить новые образовательные, медицинские и промышленные инновации, погрузиться в VR-пространство и многое другое. Security Vision уверена, что популяризация кибербезопасности сегодня – это вклад в цифровое будущее страны.

Ждем вас на нашей локации с 14 августа по 14 сентября со вторника по воскресенье!

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Почему прикладной ИИ для бизнеса невозможен без мультиагентных кластеров

Пенсионный фонд закупает российское ПО для модернизации систем кибербезопасности

CNews Analytics оценивает объем российского ИТ-рынка в 2024 г. в ₽3,1 трлн

Власти придумали, как не лишать россиян мобильного интернета. Работать будут сайты из «белого списка»

Сергей Трандин, «Базальт СПО»: Выбор заказчиками ОС со сертификатом ФСТЭК — тенденция, которая будет развиваться и дальше

Новый гендиректор Intel под прицелом властей США. Он угрожает национальной безопасности

Конференции

IT Elements 2025

Цифровизация финансового сектора

Оптимизация цифровой инфраструктуры и ПАК 2025
Показать еще

CNewsMarket

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

Техника

Лучшие роутеры с Wi-Fi 6: хиты продаж

Как использовать eSIM в России в 2025 году

Лучшие накладные беспроводные наушники стоимостью до 12 000 рублей: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Кладбище китов в Сахаре показало, что когда-то у них были ноги и пальцы

Астрономы обнаружили пропавшую материю Вселенной — помогла огромная газовая нить, протянувшаяся через космос

Руины одного из чудес света подняли со дна моря — скоро появится его цифровой двойник
Показать еще