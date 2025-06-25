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Сбер BI.ZONE Secure DNS


УПОМИНАНИЯ


25.06.2025 Обновление Bi.Zone Secure DNS: новая статистика, переработанная фильтрация и расширенный API 1
14.11.2024 Bi.Zone обновила сервис Secure DNS 1
10.06.2024 Обновление Bi.Zone Secure DNS: повышение прозрачности трафика и управляемости сервиса 1
30.01.2024 Как будут развиваться российские ИБ-экосистемы 1
11.09.2023 MONT стал официальным дистрибьютором сервисов BI.ZONE 1
31.08.2022 ВСК защищена более чем от 13 тыс. нежелательных ресурсов ежедневно 1

Публикаций - 6, упоминаний - 6

Сбер и организации, системы, технологии, персоны:

Сбер - BI.Zone - БИЗон - Безопасная информационная зона 365 5
MONT - МОНТ 158 1
МегаФон 9361 1
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1320 1
UserGate - Юзергейт - Entensys - eSafeLine 351 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5059 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 1023 1
R-Vision - Р-Вижн 174 1
Fortinet 395 1
Kaspersky OT CyberSecurity - Kaspersky Industrial CyberSecurity - KICS CERT - Kaspersky Industrial Control Systems Cyber Emergency Response Team - Центр исследования безопасности промышленных систем «Лаборатории Касперского» 139 1
Security Vision - Интеллектуальная безопасность 219 1
Palo Alto Networks 154 1
Cisco Systems 5164 1
Microsoft Corporation 24899 1
Страховой Дом ВСК - Группа ВСК - Всероссийская страховая компания - ранее Военно-страховая компания 207 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1178 1
ЦБ РФ - ФинЦЕРТ - FinCERT - Financial Computer Emergency Response Team - Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере 208 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 29374 6
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 5069 5
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 4944 4
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21995 4
Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 13084 4
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 68835 4
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 53562 3
Кибербезопасность - DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Распределенный отказ в обслуживании - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 3274 3
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16322 3
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 4223 3
Кибербезопасность - Фишинг - Phishing 2103 2
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 3365 2
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 21235 2
Кибербезопасность - MSSP - Managed Security Service Provider - Managed Security Services, MSS - Cybersecurity-as-a-Service, CSaaS - Security as a service, SECaaS - услуги управления информационной безопасностью - управляемые сервисы кибербезопасности  689 2
SD-WAN - Software Defined Networking in a Wide Area Network - Программно-определяемая глобальная сеть 243 2
Кибербезопасность - Фишинг - Phishing - Фишинговые электронные письма - Мошенничество с электронной почтой - Business email compromise, BEC - invoice fraud - Компрометация деловой электронной переписки 1561 2
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5408 2
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 10644 2
Кибербезопасность - Cyber Threat Intelligence - Платформы и сервисы киберразведки - Threat Detection Technology (TDT) - Система анализа расследования киберпреступлений, выявления готовящихся атак, фишинга и онлайн мошенничества 663 2
DGA - Domain Generation Algorithms - алгоритмы генерации доменов 37 2
LAN - Local Area Network - ЛВС - Локальная вычислительная сеть 3247 1
C&C - Command and Control server 88 1
Кибербезопасность - Botnet - Ботнет - Вредоносное ПО - зомби-сеть 952 1
Кибербезопасность - Управление ИТ-рисками - Информационная безопасность и киберриски (цифровые риски) - Страхование киберрисков - Киберстрахование 347 1
Электронный ключ - Аппаратный ключ - Dongle 407 1
Спам - Спамминг - Spam - Навязчивая реклама - Анти-спам решения - Спам-фильтр - технологии борьбы со спамом 4085 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 21083 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 15364 1
Кибербезопасность - Red Teaming - Red Team - анализ защищенности, тестирование на проникновение - имитация, симуляция кибератак - pentesting - пентестинг - белый хакинг - белые хакеры - этичный хакинг - белая шляпа - white hat - Penetration Testing - 733 1
Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 2428 1
Кибербезопасность - PAM - Privileged Access Manager - Контроль и управление привилегированным доступом пользователей - DAG - Data Access Governance - DACL - Discretionary Access Control List - список избирательного управления доступом 378 1
АСУ ТП - Автоматизированная система управления технологическим процессом - Автоматизация технологических процессов - АСТУ - автоматизированная система технологического (телемеханического) управления 1324 1
Кибербезопасность - NGFW - Next-Generation Firewall - Межсетевые экраны нового поколения - МФМЭ - многофункциональный межсетевой экран 653 1
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 3829 1
Кибербезопасность - Security Awareness - Управление навыками информационной безопасности - Осведомлённость сотрудников в области кибербезопасности - Киберграмотность - Кибергигиена - Цифровая гигиена - Безопасное поведение в интернете 322 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10776 1
Кибербезопасность - WAF - Web Application Firewal - Файрвол веб-приложений - Защита веб-приложений - Межсетевой экран веб-приложений 528 1
Кибербезопасность - SASE - Secure Access Service Edge - Комплексная платформа пограничных сервисов защищенного доступа (технология веб-изоляции) 49 1
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 7081 1
Кибербезопасность - СЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 4134 1
Сбер - BI.Zone Secure SD-WAN 17 5
Сбер - BI.Zone ThreatVision - BI.Zone Threat Intelligence 40 3
Сбер - BI.Zone CESP - BI.Zone Cloud Email Security & Protection 26 2
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4751 2
Сбер - BI.Zone WAF - BI.Zone Web Application Firewall 31 2
Сбер - BI.Zone TDR - BI.Zone Threat Detection and Response 26 2
Microsoft Windows BitLocker 938 1
Positive Technologies - PT ICS - Industrial Cybersecurity Suite - PT Cybersecurity Intelligence 26 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar Dozor - СМАП Дозор-Джет - СКВТ Дозор-Джет - DLP-система 245 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar appScreener - Fuzzy Logic Engine 205 1
Kaspersky United Monitoring and Analysis Platform - Kaspersky Unified Monitoring and Analysis Platform - KUMA SIEM-система 69 1
Positive Technologies - PT Sandbox 87 1
Positive Technologies - PT AF - PT Application Firewall - PT Application Firewall Cloud DDoS Protection 147 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar JSOC - Jet Security Operations Center 281 1
Google Android 14332 1
Сбер - BI.Zone Brand Protection 25 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - НТБ SafeInspect 81 1
Positive Technologies - PT AI - PT Application Inspector - PT Application Security 74 1
Positive Technologies - PT NAD - PT Network Attack Discovery 115 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar inRights - ранее Jet inView Identity Manager - Jet inView Security 165 1
Сбер - BI.Zone CDP - BI.Zone Cloud DDoS Protection 3 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar DAG - DCAP-система управления и контроля доступа к данным 18 1
Apple iOS 7999 1
Positive Technologies - PT SIEM - MP SIEM - MaxPatrol SIEM - MaxPatrol Security Information and Event Management - MaxPatrol EDR 382 1
Kaspersky SD-WAN - Kaspersky SD-WAN Edge Service Router - KESR 20 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar MSS ERA - Event Registration and Analysis - Экосистема управляемых сервисов кибербезопасности 127 1
R-Vision TDP - R-Vision Threat Deception Platform 11 1
Сбер - BI.Zone - SSDLC 2 1
Security Vision IRP SOAR - Security Vision Incident Response Platform 61 1
Positive Technologies - PT ISIM - Industrial Security Incident Manager 79 1
Security Vision TIP - Security Vision Threat Intelligence Platform 15 1
Security Vision BCP - Security Vision Business Continuity Plan 3 1
Ростелеком - ГОСТ VPN - Gost VPN 50 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar webProxy - шлюз веб-безопасности 137 1
Kaspersky Secure Connection - Kaspersky Secure Remote Workspace, KSRW - Kaspersky Secure Mail Gateway - Kaspersky Security Mail Gateway - Kaspersky SMTP-Gateway - Kaspersky Linux Mail Server 60 1
МегаФон Security Awareness 5 1
ФСБ РФ - ГосСОПКА - Государственная система обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак 261 1
Security Vision UEBA - Security Vision User and Entity Behavior Analytics 8 1
Kaspersky Symphony XDR - Kaspersky Extended Detection and Response 46 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar addVisor - система повышения эффективности труда 39 1
Меджлумов Муслим 22 1
Ермилова Любовь 6 1
Замулин Александр 1 1
Левин Константин 37 1
Россия - РФ - Российская федерация 150117 3
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5783 2
Энергетика - Energy - Energetically 5273 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 49512 2
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3104 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7074 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14258 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4550 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5279 1
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 2799 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 52963 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8007 1
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3532 1
Аудит - аудиторский услуги 2839 1
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 1412 1
Судебная власть - Уголовное преступление - уголовное наказание - правонарушение (общественно опасное деяние) - задержание, арест, лишение свободы - тюремное заключение 3590 1
Gartner - Гартнер 3576 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2025 годы.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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