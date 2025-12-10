Bi.Zone запустила бесплатный публичный DNS-сервис на основе Bi.Zone Secure DNS

Компания Bi.Zone представила бесплатный сервис Bi.Zone Public DNS. Он предназначен для корректного и быстрого разрешения доменных имен на всех конечных пользовательских устройствах. Об этом CNews сообщили представители Bi.Zone.

Сервис Bi.Zone Public DNS основан на решении Bi.Zone Secure DNS. Оптимизированная инфраструктура обеспечивает среднюю задержку при разрешении доменных имен 11 миллисекунд. Архитектура построена с резервированием, поэтому Bi.Zone Public DNS работает отказоустойчиво и обеспечивает безопасное разрешение доменных имен из любой сети: корпоративной, домашней или мобильной.

Дмитрий Царев, руководитель управления облачных решений кибербезопасности, Bi.Zone: «Мы сделали Bi.Zone Public DNS бесплатным, чтобы каждый пользователь мог чувствовать себя в интернете безопаснее. Сервис решает эту задачу на уровне инфраструктуры, без установки дополнительных программ. На сайте Bi.Zone уже доступна подробная инструкция по подключению Bi.Zone Public DNS. Это занимает меньше минуты и не требует специальных знаний».

Bi.Zone Secure DNS проверяет корректность DNS-транзакций в соответствии со стандартами RFC и защищает от подмены ответов, нарушения цепочек DNSSEC, спуфинга и отправления DNS-кеша.

Bi.Zone Public DNS поддерживает все ключевые протоколы: Do53 (TCP/UDP), DoT и DoH. Это позволяет ему работать с любыми устройствами: компьютерами, смартфонами, роутерами и IoT-техникой.

Bi.Zone Public DNS обеспечивает анонимность и конфиденциальность: вся информация обрабатывается и хранится на территории России. Сервис не формирует поведенческие профили пользователей, не использует эти данные для таргетированной рекламы и не передает третьим сторонам.

В 2025 г. пользователи и компании продолжают использовать зарубежные DNS-сервисы, такие как Google Public DNS и Cloudflare DNS. Появление Bi.Zone Public DNS предлагает альтернативу, которая обеспечивает локальную защиту данных.