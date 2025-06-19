Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 177067
ИКТ 13779
Организации 10724
Ведомства 1470
Ассоциации 1002
Технологии 3467
Системы 25799
Персоны 75887
География 2875
Статьи 1528
Пресса 1224
ИАА 702
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2651
Мероприятия 856

Google Public DNS


УПОМИНАНИЯ


19.06.2025 Google начала закрывать доступ к пиратским сайтам через свои публичные DNS 1
01.02.2019 Пользователи по всему миру не смогли подключиться к обновлениям Windows 10 1
03.04.2013 «Яндекс» начал фильтровать интернет 1
31.08.2011 Google придумал, как сделать интернет быстрее 1
31.05.2010 Symantec готовит антивирусы для iPhone, iPad, Android, телевизоров и плееров 1
04.12.2009 Google запустил собственные DNS-серверы 1

Публикаций - 6, упоминаний - 6

Google Public DNS и организации, системы, технологии, персоны:

Google LLC 11980 4
Defender 138 1
Cloudflare 119 1
BitGravity 2 1
CDNetworks 4 1
Yandex - Яндекс 7810 1
Gen Digital - NortonLifeLock (Symantec) 1696 1
Comcast 222 1
Microsoft Corporation 24886 1
X Corp - Twitter 2884 1
D-Link - Д-Линк Трейд 373 1
HTC Corporation 1501 1
Unsplash 1061 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2826 1
IETF - Internet Engineering Task Force - Инженерный совет Интернета 118 1
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 5064 6
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30706 4
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 16457 3
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 4199 3
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16406 2
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9456 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 29292 2
Компьютеризация - PC - Personal Computers - ПК - Персональные компьютеры 5329 2
Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 13059 2
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6491 2
LAN - Local Area Network - ЛВС - Локальная вычислительная сеть 3245 1
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД 5975 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24788 1
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11620 1
Blog - Weblog - Блог-платформы - Онлайн-дневники - Блогосфера 2992 1
Адресная книга - Address Book - Телефонная книга - Персональный органайзер - Жёлтые страницы - Personal organizer - Yellow Pages 975 1
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 14125 1
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9477 1
Телевизор - Телевизионный приёмник - Телеоборудование - ТВ-приемник - TV Receiver 7195 1
Search engine - поисковая система - поисковые технологии - поисковый робот - поисковый портал 2960 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 21209 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 32117 1
Firmware - Прошивка - Встроенное программное обеспечение 2559 1
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 3828 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11800 1
Стандартизация - Standardization 2185 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12625 1
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14659 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24971 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21953 1
Data monetization - Монетизация данных 1721 1
Patch - Патч - автоматизированное внесение определённых изменений в компьютерные файлы 2618 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system 26121 1
Blu-Ray Disc Association - Blu-ray Disc - формат оптического носителя - Bluray Ultra HD-диски 1507 1
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8666 1
CDN - Content Delivery Network - eCDN - Enterprise Content Delivery Networks - Сеть доставки (дистрибуции) содержимого 381 1
OpenDNS 15 4
Microsoft Windows 15946 1
Google Android 14318 1
Apple - App Store 2942 1
Google Play - Google Store - Android Market 3358 1
Apple iPad 3887 1
Apple iPhone - серия смартфонов 7184 1
Microsoft Windows Update - Центр обновления Windows 408 1
Microsoft Windows Defender Antivirus - Microsoft Windows Security Center - Защитник Windows - Microsoft Windows AntiSpyware - Центр обеспечения безопасности Windows 268 1
ZyXEL Keenetic 39 1
Microsoft Windows 10 1811 1
Яндекс.DNS 17 1
Gen Digital - NortonLifeLock Norton 360 27 1
D-Link DIR - Серия маршрутизаторов 48 1
Google Chrome - браузер 1601 1
Born Günter - Борн Гюнтер 3 1
Гоцуляк Сергей 4 1
Карнаухова Екатерина 8 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52663 4
США - Калифорния - Маунтин-Вью 109 2
Италия - Итальянская Республика 4386 1
Россия - РФ - Российская федерация 149889 1
США - Калифорния 4682 1
Япония 13383 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13419 1
AdTech - Баннеры - Баннерная реклама - Banner advertising - Интернет-реклама 1603 1
CMS - Ошибка 404 - Битые ссылки 404 - Error 404 18 1
Спорт - Футбол 743 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8254 1
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6093 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3407 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 7112 1
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 4790 1
Blacklist - Чёрный список 641 1
Порнография - Проституция - Pornography - Adults Only - индустрия развлечений для взрослых - контент для взрослых - сайты для взрослых 781 1
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 2827 1
TorrentFreak (TF) 144 1
BleepingComputer - Издание 374 1
ZDnet 660 1
GigaOM 71 1
IDC - International Data Corporation 4921 1
Чемпионат Италии по футболу 13 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1366529, в очереди разбора - 750914.
Создано именных указателей - 177067.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

Техника

Лучшие умные водонагреватели лета 2025: хиты продаж

Обзор умных часов HUAWEI WATCH 5 46 мм: новый уровень оценки здоровья

Обзор наушников HUAWEI FreeBuds 6: первые TWS-вкладыши с активным шумоподавлением

Показать еще

Наука

Найдены окаменелые зубы крокодила, похожего на собаку — его рост выше 6 метров

Астрономы озадачены существованием галактики без темной материи — это считалось невозможным

Ученые открыли «Оло» — совершенно новый цвет, который люди никогда раньше не видели
Показать еще