Получите все материалы CNews по ключевому слову
Google Public DNS
УПОМИНАНИЯ
Google Public DNS и организации, системы, технологии, персоны:
|Google LLC 11980 4
|Defender 138 1
|Cloudflare 119 1
|BitGravity 2 1
|CDNetworks 4 1
|Yandex - Яндекс 7810 1
|Gen Digital - NortonLifeLock (Symantec) 1696 1
|Comcast 222 1
|Microsoft Corporation 24886 1
|X Corp - Twitter 2884 1
|D-Link - Д-Линк Трейд 373 1
|HTC Corporation 1501 1
|Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2826 1
|TorrentFreak (TF) 144 1
|BleepingComputer - Издание 374 1
|ZDnet 660 1
|GigaOM 71 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1366529, в очереди разбора - 750914.
Создано именных указателей - 177067.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.