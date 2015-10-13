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CDNetworks

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru


13.10.2015 К 2019 г. 72% от всего интернет-видеотрафика в мире будет приходиться на сети CDN 1
03.10.2011 «Мегафон» построил распределенную сеть для быстрой загрузки контента 1
31.08.2011 Google придумал, как сделать интернет быстрее 1
09.08.2010 На сети доставки контента приходится 50% мирового интернет-трафика 1

Публикаций - 5, упоминаний - 5

CDNetworks и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком - РТК-ЦОД - Ngenix - Современные сетевые технологии - ССТ 70 3
ВымпелКом - CDNvideo - СДН-видео 47 3
МегаФон 10742 2
Akamai Technologies - Akamai Systems - Limelight Networks 173 2
МегаФон - Синтерра - Synterra 818 2
Google LLC 12690 1
Riverbed Technology 115 1
Cloudflare 172 1
Verizon Communications - Bell Atlanitic 1031 1
Lumen Technologies - CenturyLink - Level 3 Communications 92 1
IBM - International Business Machines Corp 9699 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 1
BitGravity 2 1
Telia Company - TeliaSonera - Sonera Telecom 1053 1
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3090 1
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2145 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 1
IETF - Internet Engineering Task Force - Инженерный совет Интернета 120 1
CDN - Content Delivery Network - eCDN - Enterprise Content Delivery Networks - Сеть доставки (дистрибуции) содержимого 450 5
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DNS - Domain Name System - Система доменных имён 5787 2
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 4556 1
Кибербезопасность - IoC - Indicator of Compromise - Индикатор компрометации - OpenIOC - открытый стандарт описания индикаторов компрометации 696 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24410 1
IX, IXP - Internet Exchange Point - Точка обмена интернет-трафиком 103 1
Backbone network - core network - магистральная сеть - опорная сеть - ЕМЦСС - Единая магистральная цифровая сеть связи 298 1
Адресная книга - Address Book - Телефонная книга - Персональный органайзер - Жёлтые страницы - Personal organizer - Yellow Pages 1013 1
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9661 1
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7892 1
Видеосервис - Видеохостинг - Медиасервисы - Over the Top (OTT) - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр - Интернет-кинотеатр - Медиаприставка - Video as a Service (VaaS) - видео как сервис - Виртуальный кинозал - Домашний кинозал 3273 1
Стандартизация - Standardization 2339 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26307 1
Multimedia - Мультимедиа - Мультимедийный комплекс - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 5920 1
Кибербезопасность - DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Распределенный отказ в обслуживании - Многовекторные атаки - L7-атака - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 3829 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34985 1
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 1
Kubernetes - K8S - открытое программное обеспечение для оркестровки контейнеризированных приложений 1406 1
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 9303 1
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16978 1
OpenDNS 16 1
Google Public DNS - Google Cloud DNS 12 1
Riverbed SteelHead 49 1
Microsoft Azure 1526 1
Microsoft Windows Defender Antivirus - Microsoft Windows Security Center - Microsoft Windows Defender Firewall - Защитник Windows - Microsoft Windows AntiSpyware - Центр обеспечения безопасности Windows 300 1
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5726 1
PHP Hypertext Preprocessor - язык программирования 673 1
Google Cloud Platform - GCP 383 1
Городецкий Ярослав 14 1
Ширяев Андрей 2 1
Мазур Николай 8 1
Ulevitch David - Улевич Дэвид 3 1
Россия - РФ - Российская федерация 166168 4
Европа 24964 2
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи - Сочинский регион 1775 1
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3660 1
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4487 1
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3467 1
Индия - Bharat 5870 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19140 1
Америка Северная - Североамериканский регион 3414 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 2364 1
Россия - ДФО - Хабаровский край - Хабаровск 1303 1
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 3178 1
Россия - СФО - Новосибирск 4876 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5778 2
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8970 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11686 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8249 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5715 1
GigaOM 71 1
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1086 2
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1283 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
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