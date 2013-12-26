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Lumen Technologies CenturyLink Level 3 Communications
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru
|26.12.2013
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Level 3 развивает CDN-сеть в России
В течение 2013 г. международный оператор связи Level 3 Communications, Inc (NYSE:LVLT) последовательно наращивал инфраструктуру своей сети д
|25.07.2011
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ТТК установил прямое соединение с IP-сетью Level 3 Communications
Компания «ТрансТелеКом» (ТТК) сообщила об установлении прямого соединения с IP-сетью компании Level 3 Communications, международного провайдера телекоммуникационных услуг. Соглашение межд
|17.05.2011
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Level 3 будет осуществлять доставку и дистрибуцию контента для RuTube
Российский видеопортал RuTube объявил о том, что подключил услугу CDN (доставка и дистрибуция контента) у одной из крупнейших мировых телекоммуникационных компаний Level 3. В ходе тестирования Level 3 продемонстрировал, что способен не только доставлять через свою сеть до 50% трафика RuTube, но и увеличить качество показа видео. RuTube начал исполь
|12.04.2011
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Американский интернет-провайдер Level 3 покупает конкурента за $1,9 млрд
Американский интернет-провайдер Level 3 договорился о приобретении 100% своего конкурента Global Crossing. Сумма сделки составит около $1,9 млрд, сообщает РБК. Акционеры Global Crossing получат 16 акций Level 3 за кажд
|01.10.2009
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«Синтерра» соединилась с Level 3
ый оператор связи «Синтерра» объявил о начале сотрудничества с международным оператором – компанией Level 3 Communications. В рамках подписанного соглашения автономные системы операторов были с
|17.10.2006
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Level 3 Communications приобретает компанию Broadwing за $1,4 млрд.
Американская компания Level 3 Communications, провайдер коммуникационных услуг, приобретает телекоммуникационную ко
|07.04.2003
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Level 3 отдаст подразделение веб-хостинга в аренду
Компания из штата Колорадо, США, Level 3, объявила о сдаче в аренду недавно приобретенного у Genuity бизнеса веб-хостинга. В пятницу, 4 апреля, Level 3 подписала соглашение с Computer Science Corporation, по которому по
|27.12.2002
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FTC и министерство юстиции США разрешили слияние Genuity с Level 3
Федеральная комиссия США по торговле (FTC) и министерство юстиции США (DOJ) во вторник одобрили приобретение компанией Level 3 компании Genuity за $242 млн. По заявлению FTC и DOJ, одобрение не потребовало запроса дополнительной информации. Компании объявили о сделке 27 ноября, чему предшествовали несколько мес
|11.10.2002
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Level 3 купит Genuity целиком или по частям
Компания услуг хостинга и поддержки интернет-инфраструктур Genuity готовится к продаже части или всех своих мощностей другой компании такого же профиля - Level 3, сообщает InternetNews.com со ссылкой на свои источники. В результате сделки Level 3 усилит свои позиции в сфере услуг веб-хостинга с поддержкой, а Genuity избежит почти неминуем
|11.07.2002
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Level 3 получила $500 млн. на развитие
Компания из штата Колорадо Level 3 Communications сообщила о получении $500 млн. от трех институциональных инвесторов во
|08.05.2002
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Level 3 приобретет Software Spectrum
ся в форме выкупа акций по цене $37 за каждую акцию. После завершения операции Software Spectrum будет объединена с другим реселлером - Corporate Software - с годовым оборотом $1 млрд., приобретенным Level 3 в марте за $89 млн. наличными плюс $50 млн. в виде погашения долга. Эта покупка позволит Level 3 избежать нарушения обязательств по банковских договорам вплоть до середины 2003 г
|27.04.2002
|Квартальный доход Level 3 упал на 14%
|05.02.2002
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Level 3 и Williams не спешат становиться банкротами
Компания Level 3 Communications, оператор глобальной сети связи на основе IP-протокола, выпустила на п
|31.01.2002
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Level 3 подвела финансовые итоги 2001 года
наличных средств компании достиг $2,1 млрд., это на 67% больше $1,26 млрд., полученных в 2000 году. Level 3 также объявила о заключении соглашения сроком на 3 года и стоимостью $100 млн., в соо
|21.12.2001
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Reach купит активы азиатского филиала Level 3 Communications за $80 млн.
встралийской Telstra и гонконгской Pacific Century CyberWorks, приобретёт активы азиатского филиала Level 3 Communications за $80 млн. Reach перейдут подводные кабели и центры обработки данных,
|10.12.2001
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Level 3 приобретёт подразделение McLeodUSA по предоставлению услуг доступа в интернет
ящего в ee состав подразделения по оптовой продаже услуг коммутируемого доступа в интернет компании Level 3 Communications. Сумма сделки составляет $55 млн. наличными и долговыми обязательствам
|05.12.2001
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Level 3 присоединит к своей сети восемь европейских городов
Владелец глобальных сетей, компания Level 3, объявила о расширении своего европейского сегмента посредством покупки оптоволоконных сетей в восьми городах континента. Таким образом, к девяти городам Европы, соединенным сетью Le
|29.11.2001
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Level 3 продаст AOL каналы передачи данных
America Online заключила долгосрочные контракты на покупку у Level 3 Communications каналов передачи данных на территории Северной Америки для обеспечения
|29.10.2001
|Level 3 сообщила о росте убытков и о предстоящих увольнениях
|12.09.2001
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Level 3 предложила план выкупа своих долговых обязательств
Американский поставщик сетевых решений Level 3 Communications заявил о том, что собирается выкупить долговые обязательства на сумму
|27.08.2001
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Level 3 выкупит сеть у обанкротившейся Viatel
el подала иск о защите от притязаний кредиторов в связи с возможностью банкротства. В рамках сделки Level 3 освободит Viatel от уплаты долга в размере $8 млн., зарегистрированного судом по дела
|17.08.2001
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Adelphia приобрела каналы связи у Level 3
Компания Level 3 Communications, оператор оптоволоконной сети передачи данных, достигла соглашения с ф
|13.08.2001
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Level 3 приобретет у Sonus коммутационное оборудование для сетей IP-телефонии
IP-протоколу компанией Sonus Networks. По соглашению, сумма которого не сообщается, Sonus поставит Level 3 коммутаторы и другое оборудование, необходимое для строительства сети.
|18.07.2001
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Акции Level 3 выросли после объявления о сделке с Verizon
В понедельник акции поставщика инфраструктуры для широкополосных сетей - компании Level 3 - выросли на 49 центов, или более чем на 13% до $4,14, достигнув пика $4,56 утром, после заявления о подписании "многомиллионного" контракта с Verizon Communications. По условиям контра
|10.07.2001
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Level 3 Communications опровергла мрачные прогнозы экспертов
Телекоммуникационная компания Level 3 Communications, предоставляющая услуги высокоскоростной связи для бизнес-клиентов, за
|28.06.2001
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Level 3 предоставит высокоскоростной доступ в cеть MSN
Во вторник компания Level 3 Communications объявила о заключении трехгодичного контракта с Microsoft по предостав
|29.01.2001
|Level 3 понесла квартальные убытки в $552 млн. при обороте $433 млн.
|10.01.2001
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Level 3 и Flag Telecom построят кабельную сеть, которая соединит Гонконг, Сеул, Токио и Тайпей
Компаниии Level 3 и Flag Telecom планируют построить подводную кабельную сеть, которая соединит Гонконг, Сеул, Токио и Тайпей. Существующая североазиатская сеть Level 3 (Гонконг, Тайвань, Япония)
|14.12.2000
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Level 3 намерена увеличить прогноз оборота на 2001 год
ней встречи инвесторов, финансовый аналитик Франк Говернали (Frank Governali) сообщил, что компания Level 3 Communications увеличит прогноз на 2001 год. При этом, он основывается на увеличении
|04.12.2000
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Level 3 начала эксплуатацию трансатлантического кабеля "Yellow"
Компания Level 3 Communications сообщила на прошлой неделе о завершении строительства и вводе в эксплу
|11.09.2000
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Alcatel и Level 3 завершили создание французско-германского участка общеевропейской оптической сети передачи данных Ring 1
Компании Alcatel и Level 3 Communications объявили о завершении строительства оптоволоконного французско-германс
|21.07.2000
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Level 3 завершила создание фрагмента оптоволоконной сети во Флориде
по и Орландо) и может теперь предоставлять Интернет-услуги в 25 крупных городах США. Вице-президент Level 3, Kevin O'Hara, заявил о том, что сеть даст провайдерам и прочим компаниям по передаче
|19.07.2000
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CoreExpress заплатит $100 млн. за аренду оптоволоконных кабелей Level 3
Американский оператор сетей связи компания CoreExpress заплатит свыше $100 млн компании Level 3 Communications за 20-летнюю аренду ее оптоволоконных кабелей для широкополосной связи. Линии связи уже проложены, но оборудование для передачи данных по ним еще не установлено. CoreExpr
|04.02.2000
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Убыток Level 3 оказался меньше ожидаемого
Компания Level 3 Communications сообщила об увеличении своего убытка за четвертый квартал до $191 млн. или 56 центов на акцию с $39 млн. или 13 центов на акцию за аналогичный период прошлого года. Анали
|26.01.2000
|Компания Level 3 проложит подводный кабель Гонконг-Токио
|15.12.1999
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Компания Level 3 предлагает передачу голоса по сети с использованием протокола VoIP
Телекоммуникационная компания из Колорадо, США, Level 3, сообщила о начале предоставления голосовой связи по Интернет с использованием протокола передачи звуковых данных (VoIP - voice over IP). Технология VoIP разбивает голосовую информацию
|24.06.1999
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Lucent и Level 3 заключили договор на поставку оборудования
3 Communications и Lucent Technologies заключили соглашение, в рамках которого Lucent поставит для Level 3 оборудование, включая новейшие программные коммутаторы. Договор рассчитан минимум на
|18.06.1999
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NorthPoint заключила договор с Level 3
NorthPoint Communications Group заключила договор с компанией Level 3 Communications, которая строит глобальную оптоволоконную телефонную и информационную
|19.02.1999
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Level 3 понесла убытки по итогам четвертого квартала
Компания Level 3 сообщила, что по итогам четвертого квартала ее убыток составил $35 млн, или 11 центов на акцию; год назад компания получила прибыль в размере 18 центов на акцию. Доход компании вырос с
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