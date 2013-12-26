Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 199231
ИКТ 15374
Организации 11762
Ведомства 1510
Ассоциации 1112
Технологии 3583
Системы 27061
Персоны 86987
География 3117
Статьи 1580
Пресса 1318
ИАА 757
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2830
Мероприятия 894

Lumen Technologies CenturyLink Level 3 Communications

Lumen Technologies - CenturyLink - Level 3 Communications

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru


26.12.2013 Level 3 развивает CDN-сеть в России

В течение 2013 г. международный оператор связи Level 3 Communications, Inc (NYSE:LVLT) последовательно наращивал инфраструктуру своей сети д
25.07.2011 ТТК установил прямое соединение с IP-сетью Level 3 Communications

Компания «ТрансТелеКом» (ТТК) сообщила об установлении прямого соединения с IP-сетью компании Level 3 Communications, международного провайдера телекоммуникационных услуг. Соглашение межд
17.05.2011 Level 3 будет осуществлять доставку и дистрибуцию контента для RuTube

Российский видеопортал RuTube объявил о том, что подключил услугу CDN (доставка и дистрибуция контента) у одной из крупнейших мировых телекоммуникационных компаний Level 3. В ходе тестирования Level 3 продемонстрировал, что способен не только доставлять через свою сеть до 50% трафика RuTube, но и увеличить качество показа видео. RuTube начал исполь
12.04.2011 Американский интернет-провайдер Level 3 покупает конкурента за $1,9 млрд

Американский интернет-провайдер Level 3 договорился о приобретении 100% своего конкурента Global Crossing. Сумма сделки составит около $1,9 млрд, сообщает РБК. Акционеры Global Crossing получат 16 акций Level 3 за кажд
01.10.2009 «Синтерра» соединилась с Level 3

ый оператор связи «Синтерра» объявил о начале сотрудничества с международным оператором – компанией Level 3 Communications. В рамках подписанного соглашения автономные системы операторов были с
17.10.2006 Level 3 Communications приобретает компанию Broadwing за $1,4 млрд.

Американская компания Level 3 Communications, провайдер коммуникационных услуг, приобретает телекоммуникационную ко
07.04.2003 Level 3 отдаст подразделение веб-хостинга в аренду

Компания из штата Колорадо, США, Level 3, объявила о сдаче в аренду недавно приобретенного у Genuity бизнеса веб-хостинга. В пятницу, 4 апреля, Level 3 подписала соглашение с Computer Science Corporation, по которому по
27.12.2002 FTC и министерство юстиции США разрешили слияние Genuity с Level 3

Федеральная комиссия США по торговле (FTC) и министерство юстиции США (DOJ) во вторник одобрили приобретение компанией Level 3 компании Genuity за $242 млн. По заявлению FTC и DOJ, одобрение не потребовало запроса дополнительной информации. Компании объявили о сделке 27 ноября, чему предшествовали несколько мес
11.10.2002 Level 3 купит Genuity целиком или по частям

Компания услуг хостинга и поддержки интернет-инфраструктур Genuity готовится к продаже части или всех своих мощностей другой компании такого же профиля - Level 3, сообщает InternetNews.com со ссылкой на свои источники. В результате сделки Level 3 усилит свои позиции в сфере услуг веб-хостинга с поддержкой, а Genuity избежит почти неминуем
11.07.2002 Level 3 получила $500 млн. на развитие

Компания из штата Колорадо Level 3 Communications сообщила о получении $500 млн. от трех институциональных инвесторов во
08.05.2002 Level 3 приобретет Software Spectrum

ся в форме выкупа акций по цене $37 за каждую акцию. После завершения операции Software Spectrum будет объединена с другим реселлером - Corporate Software - с годовым оборотом $1 млрд., приобретенным Level 3 в марте за $89 млн. наличными плюс $50 млн. в виде погашения долга. Эта покупка позволит Level 3 избежать нарушения обязательств по банковских договорам вплоть до середины 2003 г
27.04.2002 Квартальный доход Level 3 упал на 14%
05.02.2002 Level 3 и Williams не спешат становиться банкротами

Компания Level 3 Communications, оператор глобальной сети связи на основе IP-протокола, выпустила на п
31.01.2002 Level 3 подвела финансовые итоги 2001 года

наличных средств компании достиг $2,1 млрд., это на 67% больше $1,26 млрд., полученных в 2000 году. Level 3 также объявила о заключении соглашения сроком на 3 года и стоимостью $100 млн., в соо
21.12.2001 Reach купит активы азиатского филиала Level 3 Communications за $80 млн.

встралийской Telstra и гонконгской Pacific Century CyberWorks, приобретёт активы азиатского филиала Level 3 Communications за $80 млн. Reach перейдут подводные кабели и центры обработки данных,
10.12.2001 Level 3 приобретёт подразделение McLeodUSA по предоставлению услуг доступа в интернет

ящего в ee состав подразделения по оптовой продаже услуг коммутируемого доступа в интернет компании Level 3 Communications. Сумма сделки составляет $55 млн. наличными и долговыми обязательствам
05.12.2001 Level 3 присоединит к своей сети восемь европейских городов

Владелец глобальных сетей, компания Level 3, объявила о расширении своего европейского сегмента посредством покупки оптоволоконных сетей в восьми городах континента. Таким образом, к девяти городам Европы, соединенным сетью Le
29.11.2001 Level 3 продаст AOL каналы передачи данных

America Online заключила долгосрочные контракты на покупку у Level 3 Communications каналов передачи данных на территории Северной Америки для обеспечения
29.10.2001 Level 3 сообщила о росте убытков и о предстоящих увольнениях
12.09.2001 Level 3 предложила план выкупа своих долговых обязательств

Американский поставщик сетевых решений Level 3 Communications заявил о том, что собирается выкупить долговые обязательства на сумму

27.08.2001 Level 3 выкупит сеть у обанкротившейся Viatel

el подала иск о защите от притязаний кредиторов в связи с возможностью банкротства. В рамках сделки Level 3 освободит Viatel от уплаты долга в размере $8 млн., зарегистрированного судом по дела
17.08.2001 Adelphia приобрела каналы связи у Level 3

Компания Level 3 Communications, оператор оптоволоконной сети передачи данных, достигла соглашения с ф
13.08.2001 Level 3 приобретет у Sonus коммутационное оборудование для сетей IP-телефонии

IP-протоколу компанией Sonus Networks. По соглашению, сумма которого не сообщается, Sonus поставит Level 3 коммутаторы и другое оборудование, необходимое для строительства сети.
18.07.2001 Акции Level 3 выросли после объявления о сделке с Verizon

В понедельник акции поставщика инфраструктуры для широкополосных сетей - компании Level 3 - выросли на 49 центов, или более чем на 13% до $4,14, достигнув пика $4,56 утром, после заявления о подписании "многомиллионного" контракта с Verizon Communications. По условиям контра
10.07.2001 Level 3 Communications опровергла мрачные прогнозы экспертов

Телекоммуникационная компания Level 3 Communications, предоставляющая услуги высокоскоростной связи для бизнес-клиентов, за
28.06.2001 Level 3 предоставит высокоскоростной доступ в cеть MSN

Во вторник компания Level 3 Communications объявила о заключении трехгодичного контракта с Microsoft по предостав
29.01.2001 Level 3 понесла квартальные убытки в $552 млн. при обороте $433 млн.
10.01.2001 Level 3 и Flag Telecom построят кабельную сеть, которая соединит Гонконг, Сеул, Токио и Тайпей

Компаниии Level 3 и Flag Telecom планируют построить подводную кабельную сеть, которая соединит Гонконг, Сеул, Токио и Тайпей. Существующая североазиатская сеть Level 3 (Гонконг, Тайвань, Япония)

14.12.2000 Level 3 намерена увеличить прогноз оборота на 2001 год

ней встречи инвесторов, финансовый аналитик Франк Говернали (Frank Governali) сообщил, что компания Level 3 Communications увеличит прогноз на 2001 год. При этом, он основывается на увеличении

04.12.2000 Level 3 начала эксплуатацию трансатлантического кабеля "Yellow"

Компания Level 3 Communications сообщила на прошлой неделе о завершении строительства и вводе в эксплу
11.09.2000 Alcatel и Level 3 завершили создание французско-германского участка общеевропейской оптической сети передачи данных Ring 1

Компании Alcatel и Level 3 Communications объявили о завершении строительства оптоволоконного французско-германс
21.07.2000 Level 3 завершила создание фрагмента оптоволоконной сети во Флориде

по и Орландо) и может теперь предоставлять Интернет-услуги в 25 крупных городах США. Вице-президент Level 3, Kevin O'Hara, заявил о том, что сеть даст провайдерам и прочим компаниям по передаче
19.07.2000 CoreExpress заплатит $100 млн. за аренду оптоволоконных кабелей Level 3

Американский оператор сетей связи компания CoreExpress заплатит свыше $100 млн компании Level 3 Communications за 20-летнюю аренду ее оптоволоконных кабелей для широкополосной связи. Линии связи уже проложены, но оборудование для передачи данных по ним еще не установлено. CoreExpr
04.02.2000 Убыток Level 3 оказался меньше ожидаемого

Компания Level 3 Communications сообщила об увеличении своего убытка за четвертый квартал до $191 млн. или 56 центов на акцию с $39 млн. или 13 центов на акцию за аналогичный период прошлого года. Анали
26.01.2000 Компания Level 3 проложит подводный кабель Гонконг-Токио
15.12.1999 Компания Level 3 предлагает передачу голоса по сети с использованием протокола VoIP

Телекоммуникационная компания из Колорадо, США, Level 3, сообщила о начале предоставления голосовой связи по Интернет с использованием протокола передачи звуковых данных (VoIP - voice over IP). Технология VoIP разбивает голосовую информацию

24.06.1999 Lucent и Level 3 заключили договор на поставку оборудования

3 Communications и Lucent Technologies заключили соглашение, в рамках которого Lucent поставит для Level 3 оборудование, включая новейшие программные коммутаторы. Договор рассчитан минимум на

18.06.1999 NorthPoint заключила договор с Level 3

NorthPoint Communications Group заключила договор с компанией Level 3 Communications, которая строит глобальную оптоволоконную телефонную и информационную

19.02.1999 Level 3 понесла убытки по итогам четвертого квартала

Компания Level 3 сообщила, что по итогам четвертого квартала ее убыток составил $35 млн, или 11 центов на акцию; год назад компания получила прибыль в размере 18 центов на акцию. Доход компании вырос с


Публикаций - 92, упоминаний - 122

Lumen Technologies и организации, системы, технологии, персоны:

Verizon Communications - Bell Atlanitic 1031 9
Cisco Systems 5372 9
Microsoft Corporation 25775 9
IBM - International Business Machines Corp 9699 9
Amazon Inc - Amazon.com 3277 8
Intel Corporation 12811 8
Oracle Corporation 7074 8
Lumen Technologies - CenturyLink - Qwest Communications 326 8
Deutsche Telekom - T-Mobile - Sprint Nextel Corporation - Sprint Communications - Nextel Communications - Nextel Partners - NeoWorld Communications 1422 7
Lumen Technologies - CenturyLink - Level 3 Communications - Global Crossing - Global Crossing North America - Global Crossing Europe - South American Crossing - Atlantic Crossing - Pacific Crossing - Asia Global Crossing - East Asia Crossing 194 7
Oracle - Sun Microsystems - Сан Майкросистемс - Май Эс Кью Эл 2253 6
AT&T Inc 1725 6
Nokia Bell Labs - Лаборатории Белла - Lucent Technologies - Лусент Текнолоджис - Bell Labs - Western Electric 1453 6
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2666 6
Nortel Networks - Northern Telecom 1329 6
Verizon - WorldCom 501 6
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3090 5
Verizon Business 14 4
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 4
Telia Company - TeliaSonera - Sonera Telecom 1053 4
HP - Hewlett-Packard 3662 4
AOL Inc - America Online 1883 4
Google LLC 12688 4
Nvidia Corp 4002 4
JDSU - JDS Uniphase 219 4
Tellabs - NetCore Systems 65 4
Adelphia Communications Corporation - Adelphia Business Solutions 42 3
Qualcomm Technologies 1974 3
МТС - Комстар ОТС Директ - ранее МТУ-Интел 384 3
Red Hat 1378 3
Infinera 40 3
Lam Research - Novellus Systems 113 3
Cogent Communications 23 2
SunGard - Comdisco 7 2
Windstream - McLeodUSA 27 2
Linx Telecommunications Holding B.V. 5 2
Zayo Group - AboveNet Communications - Metromedia Fiber Network 34 2
AT&T - NorthPoint 32 2
Aether Systems - Aether Technologies 36 2
Internet2 Consortium - Интернет2 Консорциум - UCAID - University Corporation for Advanced Internet Development 50 2
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2790 19
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1975 14
Expedia Group 136 6
Williams Companies - Williams Cos - Williams Communications 43 5
eBay Inc 1640 5
JPMorgan Chase - Дж.П. Морган - J.P. Morgan & Co - J.P. Morgan Securities - J.P. Morgan Asset Management - Chase Bank - Chase Manhattan Bank 575 4
Citi - Citigroup - Citigroup Global Markets - 321 4
Enron - Enrongate 122 3
Prudential Financial 52 2
USA Networks 29 2
Alcoa 49 2
Seaport Securities 22 2
Cowen - SG Cowen 66 2
Continental Airlines 30 2
Ehrenkrantz King Nussbaum 38 2
Global Partners Securities 42 2
Jefferies Group - Jefferies & Co - Putnam Lovell Securities 82 2
Robertson Stephens 52 2
Walnut Asset Management 3 2
Morgan Stanley - Морган Стэнли 495 2
Bank of America - Банк Америки 271 2
Merck - Мерк - МСД Фармасьютикалс - фармацевтическая, химическая и биологическая компания 96 2
Berkshire Hathaway 34 2
ExxonMobil - Exxon Neftegas Limited (ENL) - Эксон Нефтегаз Лимитед (ЭНЛ) 91 2
GM - General Motors - Джи ЭМ СНГ 479 2
RBC Capital Markets 59 2
Bank of America Securities - BofA Securities - Bank of America Merrill Lynch - BAML - Bank of America Capital Management 89 2
Gardia - Гардия - AIG - American International Group - AIG Insurance - АИГ страховая компания - Чартис 57 2
Lehman Brothers Holdings - Lehman Brothers Merchant Banking Partners - Lehman Brothers Securities 245 2
NGI Fund 36 1
Thermo Fisher Scientific - Invitrogen 6 1
Belavia - Белавиа - Белорусские авиалинии - Авиакомпания 8 1
Agency.com 18 1
Smurfit-Stone Container 2 1
Challenger, Gray & Christmas 64 1
Kearney - A.T. Kerney 47 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 1
Adidas - Адидас 170 1
Альфа-Банк 1979 1
Евросеть 1421 1
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 1057 3
U.S. Fed - Federal Reserve System - Федеральная резервная система, ФРС США 72 2
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 2
U.S. Congress Legislation - Конгресс США 647 2
U.S. FFIEC - Federal Financial Institution Examination Council - Federal Reserve Board of Governors, FRB - Federal Deposit Insurance Corporation, FDIC - National Credit Union Administration, NCUA - Office of the Comptroller of the Currency, OCC 401 2
U.S. Department of Commerce - NIST - National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартизации и технологий США 410 1
Судебная власть - Judicial power 2500 1
Совбез РФ - Совет безопасности Российской федерации 344 1
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1190 1
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1208 1
U.S. FCC - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 689 1
U.S. Department of Justice - DOJ - Минюст США - Министерство юстиции США 631 1
U.S. FTC - Federal Trade Commission - ФТК США - Федеральная торговая комиссия США 453 1
U.S. Department of Defense - DARPA - U.S. Defense Advanced Research Projects Agency - Управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США 525 1
U.S. District Court - Федеральные окружные суды США 514 1
Softswitch Consortium 1 1
ASHRAE - American Society of Heating, Refrigerating and Air-Conditioning Engineers - Ассоциация производителей оборудования отопления 16 1
SMPTE - Society of Motion Picture and Television Engineers - Общество инженеров кино и телевидения, OИКиТ 25 1
ACCIS - Association of Consumer Credit Information Suppliers - Ассоциация поставщиков кредитной информации 2 1
IATA - The International Air Transport Association - Международная ассоциация воздушного транспорта 73 1
Linux Foundation - Free Standards Group 206 1
TIA - Telecommunications Industry Association 90 1
International Red Cross and Red Crescent Movement - Международное движение Красного Креста и Красного Полумесяца - Российский Красный Крест 84 1
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 18
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 16
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 9
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12904 8
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4991 8
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9791 8
Электроника - Микроэлектроника, полупроводниковые приборы, материалы - Electronics - Microelectronics, semiconductor devices - Микроэлектронная компонентная база, МЭКБ - Наноэлектроника - Nanoelectronics 4780 6
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 6
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24409 6
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 4556 6
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34984 5
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - голос по IP - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8699 5
IP-сеть - TCP - Transmission Control Protocol - Протокол управления передачей - TCP/IP - Сетевая модель передачи данных, представленных в цифровом виде 1010 5
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26306 4
Пропускная способность - Bandwidth 1907 4
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7892 4
CDN - Content Delivery Network - eCDN - Enterprise Content Delivery Networks - Сеть доставки (дистрибуции) содержимого 450 4
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 4
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 4
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 4
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11531 3
Сеть передачи данных - Data transmission network 4038 3
Сетевое оборудование - Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 3900 3
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 4183 3
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6462 3
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute Tier - Tier Certification of Constructed Facility - Сертификация надежности и отказоустойчивости ЦОДов 1353 3
Хостинг - Hosting - Услуга предоставления ресурсов для размещения информации на сервере 3240 3
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13309 3
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 6492 3
Dial-up - диалап - коммутируемый удаленный доступ 435 3
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18328 2
Multimedia - Мультимедиа - Мультимедийный комплекс - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 5920 2
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16236 2
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14767 2
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9661 2
Kubernetes - K8S - открытое программное обеспечение для оркестровки контейнеризированных приложений 1406 2
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9923 2
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10677 2
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22557 2
4K UHD - 4K Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 3938 2
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2959 3
Microsoft Windows 16882 3
Microsoft Windows 2000 8678 3
Apple iOS 8583 2
Linux OS 11533 2
Apple macOS 2419 2
Microsoft Xbox - Игровая приставка 1937 2
Microsoft Exchange - MS Exchange 1846 2
Flant DKP - Flant Deckhouse Kubernetes Platform 213 1
AMD Radeon 295 1
Arbor Networks Peakflow 8 1
Amazon Chime 1 1
IBM Storage - IBM DS servers 61 1
Dell Display Manager 3 1
Finastra - Financial Software Solutions - Misys FusionRisk 13 1
IBM Watson - IBM Watson Research Center 166 1
Google Android 15243 1
Microsoft Windows 10 1938 1
Dell Latitude - Серия ноутбуков 251 1
Apple Mac - Apple Macintosh 3114 1
Intel x86 - архитектура процессора 2151 1
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 1597 1
ARM Holdings - ARM Cortex - Серия микропроцессоров 1215 1
Microsoft Azure 1526 1
Dell InfinityEdge 20 1
Intel Core - Семейство процессоров 1251 1
Microsoft Windows Hello 210 1
Google Cloud Platform - GCP 383 1
PHP Hypertext Preprocessor - язык программирования 673 1
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5726 1
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2125 1
Intel Xeon CPU - Intel Prestonia - Серия серверных микропроцессоров 1445 1
Apple iPadOS 141 1
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers - Microsoft ADFS - Microsoft Active Directory Federation 1684 1
Apple iPhone 6 4861 1
Intel Core i7 Kaby Lake - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1371 1
Intel Core i5 Ivy Bridge - Intel Arrandale - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1444 1
Microsoft Windows Defender Antivirus - Microsoft Windows Security Center - Microsoft Windows Defender Firewall - Защитник Windows - Microsoft Windows AntiSpyware - Центр обеспечения безопасности Windows 300 1
Broadcom - Omnissa Workspace ONE - VMware Workspace Suite - VMware Workspace ONE 79 1
Cisco Webex - Cisco Webex Meetings - Cisco WebEx Events - Cisco CMS - Cisco Meeting Server - Cisco CMM - Cisco Meeting Manager - Cisco MeetingPlace - Cisco Webex Room - WebEx Communications - Intranets.com 256 1
Buffett Warren - Баффет Уоррен 65 5
Cardillo Peter - Кардильо Питер 55 2
Weisberg Ted - Вайсберг Тед 22 2
Philips Robert - Филипс Роберт 3 2
Piskorowski Bryan - Пискоровски Брайан 36 2
Baker Jack - Бэйкер Джек 17 2
Johnson Matthew - Джонсон Мэтью 6 2
Rigas John - Ригас Джон 4 2
Perkins Drew - Перкинс Дрю 2 2
Hyman Barry - Хайман Барри 40 2
Bush George - Буш Джордж 336 2
Johnson Mat - Джонсон Мэт 7 2
Семенов Николай 26 1
Кукушкин Евгений 15 1
Колесников Павел 5 1
Зигуля Юрий 17 1
Valovic Tom - Валовик Том 1 1
Баркун Владимир 1 1
Акинин Максим 1 1
Powell Colin - Пауэлл Колин 15 1
Ерзнкян Минас 2 1
Russo Patricia - Руссо Патриция 17 1
Parker Denise - Паркер Дениз 1 1
Frieberg Erik - Фриберг Эрик 3 1
Mata Angel - Мата Энджел 4 1
Taylor Mark - Тейлор Марк 7 1
Фокин Дмитрий 21 1
Слизень Виталий 244 1
Добкин Аркадий 82 1
Morgan Kathy - Морган Кэти 4 1
Котов Виталий 41 1
Талалыкин Александр 6 1
Спаринапти Антон 16 1
Васильев Дмитрий 76 1
Ваньков Вадим 23 1
Рыжов Александр 4 1
Гуштуров Леонид 23 1
Репин Николай 18 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54747 41
Европа 24964 20
Россия - РФ - Российская федерация 166168 15
Америка Северная - Североамериканский регион 3414 8
Азия - Азиатский регион 5920 7
Великобритания - Лондон 2432 6
Германия - Гессен - Франкфурт-на-Майне 448 6
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 5
Япония 13807 5
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1823 5
Швеция - Стокгольм 410 4
Бельгия - Брюссель 243 4
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 3
Южная Корея - Республика 7052 3
Швеция - Королевство 3782 3
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3660 3
Германия - Федеративная Республика 13221 3
Ближний Восток 3154 3
Нидерланды - Амстердам 630 3
Китай - Тайвань 4245 3
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 3
Нидерланды 3746 3
США - Техас 1048 3
США - Калифорния - Лос-Анджелес 818 3
Ирак - Республика 709 3
США - Флорида 786 3
США - Колорадо 385 3
США - Техас - Хьюстон 260 3
США - Калифорния - Санта-Круз 30 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 2
Индия - Bharat 5869 2
Америка - Американский регион 2206 2
Канада 5081 2
Бельгия - Королевство 1192 2
Африка - Африканский регион 3641 2
Франция - Французская Республика 8177 2
США - Калифорния 4829 2
США - Калифорния - Северная Калифорния - Сан-Франциско 1461 2
США - Колумбия - Вашингтон 1487 2
США - Калифорния - Северная Калифорния - Сан-Хосе 415 2
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18148 14
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6692 14
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 9
Фондовая биржа - Blue chips - Голубые фишки - акции крупнейших компаний 535 8
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 8
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5715 7
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8249 5
Аренда 2687 5
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 5
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4802 5
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7523 4
Internet Economy - Интернет-экономика - Сетевая экономика 5884 4
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 8073 4
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 3
Network traffic - Сетевой трафик - Интернет-трафик 2825 3
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8491 3
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12307 3
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 6079 3
ВВП - Валовой внутренний продукт - Gross domestic product 971 3
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3863 2
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 7529 2
Алюминий - Aluminium - химический элемент 1516 2
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3789 2
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2481 2
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 2
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 7039 2
U.S. FIPS - Federal Information Processing Standards - Федеральные стандарты обработки информации США 88 2
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6583 2
Здравоохранение - Психология - психологическая поддержка - психические расстройства - психоанализ - психическое здоровье - психоэмоциональное здоровье 1534 2
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16058 2
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10876 2
Национальный проект - Производительность труда и поддержка занятости - Производительность.рф - Эффективная и конкурентная экономика 1074 2
Exodus 76 2
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2748 1
Технопарки - инновационные центры и наукограды - Technoparks, innovation centers and science cities - ИТ-кампус - Индустриальный парк 929 1
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 5111 1
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5620 1
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6556 1
Энергетика - Energy - Energetically 5855 1
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6758 1
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia - CNN Money - CNNfn 934 13
CNET Networks - CNET News 1643 8
Известия ИД 770 7
Dow Jones - MarketWatch 334 7
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia - AOL TW - AOL Time Warner 555 5
Total Telecom 613 4
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 2
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6095 2
InterNetNews - InternetNews.com 218 2
Optics 143 2
Informa PLC - CommsDesign 23 1
The Verge - Издание 619 1
FT - Financial Times 1296 1
The Register - The Register Hardware 1784 1
TDaily - TelecomDaily - Telecom Daily News - Телеком Дейли 313 1
Hacker News 92 1
Paramount Skydance - Paramount Media Networks - Paramount Network - Nashville Network - National Network - New TNN - Viacom Media Networks - Spike TV - MTV Networks - MTV Entertainment Group 273 1
Yahoo! News - Yahoo! Actualites 856 1
Network World 31 1
Стрим-ТВ - телекомпания 166 1
NBC Universal Media - NBC Universal Television Group 76 1
Internet Stock Report 994 15
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 3
S&P Global - Standard & Poor's - Standard and Poor’s 552 2
S&P 500 565 2
Dow Jones & Company - DJIA - Доу Джонс 156 2
Thomson Financial - Thomson First Call 386 2
Fortune Global 1000 51 1
MForum Analytics 20 1
Sage Research 4 1
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1086 1
Fortune Global 500 295 1
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute 364 1
comScore 379 1
CSUEB - Cal State - California State University East Bay - Калифорнийский государственный университет 527 2
Karlsruhe Institute of Technology - Karlsruher Institut für Technologie (KIT) - Технологический институт Карлсруэ 49 1
University of Washington - Вашингтонский университет - Университет Вашингтона - Университет штата Вашингтон 262 1
USC - University of Southern California - Университет Южной Калифорнии 70 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 2
CHiME Challenge - Speech Separation and Recognition Challenge - Международный конкурс 10 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463271, в очереди разбора - 724356.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

Техника

Лучшие видеорегистраторы в 2026 году: хиты продаж

Как безопасно купить б/у смартфон: подробная инструкция

Обзор пылесоса Dreame Z40 AquaCycle Pro: сухая и влажная уборка без усилий

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще