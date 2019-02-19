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RBC Capital Markets



19.02.2019 Американский разработчик ПО для анализа машинных данных спешно покинул Россию 1
26.06.2017 Что нас ждёт в новом iPhone: версия ZOOM 1
27.04.2017 Первое падение выручки Twitter вызвало взлет акций 1
06.09.2016 Genesys покупает поставщика облачных решений для обслуживания клиентов Interactive Intelligence за $1,4 млрд 1
12.08.2014 Начато производство новых iPad 1
26.03.2013 Предсказаны сроки выхода iPhone 5S и «iPhone для бедных» 1
21.02.2013 Производитель Apple iPhone остановил наем новых сотрудников 1
06.02.2013 Dell будет выкуплена за $24,4 млрд 1
19.09.2011 Yahoo и AOL ищут покупателей на свои активы 1
23.05.2011 Взрыв на заводе Foxconn может сократить поставки iPad 2 на 36% 1
19.05.2011 250 тыс. планшетов BlackBerry PlayBook было продано за первый месяц 1
25.04.2011 Дмитрию Медведеву подарили планшет BlackBerry PlayBook 1
22.12.2010 Microsoft доработает Windows для поддержки процессоров ARM 1
22.11.2010 Новый iPad ожидается в первой половине 2011 г. 1
18.08.2010 Продажи флагманского смартфона BlackBerry разочаровали 1
28.05.2010 Во всем мире выстроились очереди за Apple iPad 2
21.05.2010 Apple продала больше iPad, чем компьютеров Mac 1
13.01.2010 Google объявил войну Китаю 1
01.12.2009 Продажи Motorola Droid достигли 700-800 тыс. штук 2
17.08.2009 Новый iPhone: первые разочарования 2
17.08.2009 Смартфоном iPhone 3G S довольны 99% владельцев — опрос 1
13.07.2009 Новые машины General Motors появятся на eBay 1
11.12.2008 Nortel на грани банкротства 1
02.07.2008 Объявлены цены на разблокированный iPhone 3G 1
02.07.2008 Каждый второй владелец смартфона желает купить iPhone 2
18.07.2007 Прибыль не вернула Yahoo! к жизни 1
06.12.2006 Yahoo проведёт реорганизацию 1
16.06.2006 Google готовит систему быстрых онлайновых покупок 1
14.06.2006 Google убьет PayPal новой платежной системой 1
05.06.2006 AMD поглотит ATI назло Intel? 1
15.05.2006 Названы самые популярные сайты в мире 1
30.03.2006 Google отобрал еще 6% рынка поисковых систем США у Microsoft и Yahoo 1
06.03.2006 Победа AMD: доходы Intel тают 1
17.10.2005 Nortel займется высокорентабельным ПО 1
24.06.2003 Рынок ждет решения ФРС 1
28.05.2003 Фондовый рынок: новые рекорды 2
30.07.2002 Разогнанные материнские платы на 845D продаются в бедные страны 1
25.07.2002 NASDAQ: индекс Dow продемонстрировал рекордный рост 1
25.07.2002 Индекс Dow продемонстрировал рекордный рост 1
31.05.2002 NASDAQ: международная напряженность сказывается на рынке 1

Публикаций - 46, упоминаний - 54

RBC Capital Markets упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Apple Inc - Эппл Рус 9079 14
Cisco Systems 3191 8
Yahoo! 2249 7
Amazon Inc - Amazon.com 1799 5
Nokia Corporation 4114 5
Samsung Electronics 7863 3
Microsoft Corporation 16925 3
Dell EMC 3631 3
Lenovo Motorola 2271 3
AMD - Advanced Micro Devices 2675 3
HP Inc. 4347 3
Nvidia Corp 2624 2
VK - Mail.ru Group 2746 2
Huawei 2984 1
Genesys Interactive Intelligence 5 1
HP - Hewlett-Packard 2077 1
Крок 1463 1
Sony 4352 1
Yota - Скартел 625 1
AppDynamics 30 1
Twitter 2208 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 3455 1
NTT DoCoMo 616 1
Intel Corporation 7576 1
Meta - Facebook 3966 1
Splunk 33 1
Уралсиб Банк 414 1
Связной ГК 1041 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1478 1
Роснефть НК 406 1
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 305 1
Полюс ПАО - Полюс Золото - Polyus Gold 83 1
ВТБ - Транскредитбанк 86 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1762 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 8876 1
AR - Augmented Reality - Дополненная реальность 262 1
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 887 1
Lightning 135 1
QWERTY-клавиатура 272 1
CDMA EV-DO - EVDO, Evolution-Data Only, Evolution-Data Optimized - технология передачи данных, используемая в сетях сотовой связи стандарта CDMA 222 1
Apple iPhone - серия смартфонов 5363 13
Apple iPad 3264 10
Apple iPhone 3 383 3
Palm Pre - комуникатор 68 2
Motorola XOOM 48 2
BlackBerry PlayBook 85 2
Apple iOS 5768 2
Google Android 10788 2
Apple Mac - Apple Macintosh 1807 2
Nvidia GeForce GTX 2667 2
Nokia Alcatel-Lucent SA 624 1
Apple iPad Pro 226 1
Apple - App Store 2214 1
Google YouTube - Видеохостинг 2054 1
Meta - Facebook Instagram - Инстаграм 570 1
Microsoft Windows 10 9011 1
Samsung Galaxy Tab S - Серия планшетов 341 1
Splunk ES - Splunk Enterprise Security 4 1
Apple A - чипсет - серия мобильных процессоров 247 1
Apple iPhone 8 157 1
Apple iPhone X - Серия смартфонов 212 1
Hedberg Matthew - Хедберг Мэтью 1 1
Schmidt Eric Emerson - Шмидт Эрик Эмерсон 262 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 22587 5
Россия - Российская федерация - РФ 72937 5
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 8280 4
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 6657 3
Канада 1936 3
Япония 5291 2
Германия - Федеративная Республика 5630 2
Франция - Французская Республика 3265 2
Австралия - Австралийский Союз 1695 2
Италия - Итальянская Республика 2051 2
Испания - Королевство 1843 2
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 1067 2
Австралия - Сидней 110 1
Мексика - Мексиканские Соединённые Штаты 723 1
Япония - Токио 571 1
Австрия - Австрийская Республика 757 1
Новая Зеландия 395 1
Люксембург Великое Герцогство 295 1
США - Калифорния - Купертино 225 1
Сингапур - Республика 1094 1
Великобритания - Лондон 1374 1
Китай - Гонконг - Специальный административный район 872 1
США - Калифорния - Кремниевая долина 506 1
Бельгия - Королевство 610 1
Ирландия - Республика 592 1
США - Невада - Лас Вегас - Las Vegas 569 1
Нидерланды 1413 1
Ближний Восток 2084 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 23560 1
Thomson Reuters - Рейтер 4864 8
EWeek 124 1
Piper Jaffray 82 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2002 до 11.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1005766, в очереди разбора - 907979.
Создано именных указателей - 47501.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru






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