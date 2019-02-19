Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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RBC Capital Markets
Публикаций - 46, упоминаний - 54
RBC Capital Markets упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Apple Inc - Эппл Рус 9079 14
|Cisco Systems 3191 8
|Yahoo! 2249 7
|Amazon Inc - Amazon.com 1799 5
|Nokia Corporation 4114 5
|Samsung Electronics 7863 3
|Microsoft Corporation 16925 3
|Dell EMC 3631 3
|Lenovo Motorola 2271 3
|AMD - Advanced Micro Devices 2675 3
|HP Inc. 4347 3
|Nvidia Corp 2624 2
|VK - Mail.ru Group 2746 2
|Huawei 2984 1
|Genesys Interactive Intelligence 5 1
|HP - Hewlett-Packard 2077 1
|Крок 1463 1
|Sony 4352 1
|Yota - Скартел 625 1
|AppDynamics 30 1
|Twitter 2208 1
|Kaspersky - Лаборатория Касперского 3455 1
|NTT DoCoMo 616 1
|Intel Corporation 7576 1
|Meta - Facebook 3966 1
|Splunk 33 1
|Уралсиб Банк 414 1
|Связной ГК 1041 1
|М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1478 1
|Роснефть НК 406 1
|Лукойл ПАО - Нефтяная компания 305 1
|Полюс ПАО - Полюс Золото - Polyus Gold 83 1
|ВТБ - Транскредитбанк 86 1
|Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1762 1
|Apple iPhone - серия смартфонов 5363 13
|Apple iPad 3264 10
|Apple iPhone 3 383 3
|Palm Pre - комуникатор 68 2
|Motorola XOOM 48 2
|BlackBerry PlayBook 85 2
|Apple iOS 5768 2
|Google Android 10788 2
|Apple Mac - Apple Macintosh 1807 2
|Nvidia GeForce GTX 2667 2
|Nokia Alcatel-Lucent SA 624 1
|Apple iPad Pro 226 1
|Apple - App Store 2214 1
|Google YouTube - Видеохостинг 2054 1
|Meta - Facebook Instagram - Инстаграм 570 1
|Microsoft Windows 10 9011 1
|Samsung Galaxy Tab S - Серия планшетов 341 1
|Splunk ES - Splunk Enterprise Security 4 1
|Apple A - чипсет - серия мобильных процессоров 247 1
|Apple iPhone 8 157 1
|Apple iPhone X - Серия смартфонов 212 1
|Thomson Reuters - Рейтер 4864 8
|EWeek 124 1
|Piper Jaffray 82 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2002 до 11.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1005766, в очереди разбора - 907979.
Создано именных указателей - 47501.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
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