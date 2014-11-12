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Oracle JD Edwards EnterpriseOne JDE JD Edwards J.D. Edwards World Solution Company Premisys
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru
|12.11.2014
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Oracle представила новинки в линейке бизнес-приложений JD Edwards EnterpriseOne
Корпорация Oracle анонсировала новинки в линейке бизнес-приложений JD Edwards EnterpriseOne с целью помочь заказчикам повышать прибыль и оптимизировать бизнес-п
|05.08.2014
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Oracle выпустила 57 мобильных приложений для JD Edwards
Корпорация Oracle выпустила 57 новых мобильных бизнес-приложений Oracle JD Edwards EnterpriseOne Mobile Enterprise Applications. Новые приложения для управлен
|19.05.2014
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Обновленные Oracle BI Applications расширяют понимание процессов закупок и управления талантами
трументы интеграции («коннекторы») между решением Oracle Procurement and Spend Analytics и системой Oracle JD Edwards. Кроме того, Oracle представила новый аналитический модуль Oracle Human Res
|25.04.2014
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Новое приложение Oracle In-Memory Application позволит изучать спрос и предложение в реальном времени
Корпорация Oracle представила приложение Oracle JD Edwards EnterpriseOne In-Memory Planning Advisor, призванное помочь специалистам по
|11.06.2013
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Oracle начала продажи новых бизнес-приложений JD Edwards EnterpriseOne In-Memory Applications
шения на базе технологии вычислений в оперативной памяти, объявила о начале продаж новых приложений Oracle JD Edwards EnterpriseOne In-Memory Applications для ERP-системы Oracle JD Edwards
|21.02.2013
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В ERP-системе JD Edwards Enterprise One закрыта уязвимость спустя 3 года с момента обнаружения
Digital Security оказала содействие корпорации Oracle в устранении опасной уязвимости в ERP-системе JD Edwards Enterprise One — в части использования толстого клиента на рабочих станциях. Уязви
|22.05.2012
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ERP-система Oracle JD Edwards EnterpriseOne обновлена до версии 9.1
Корпорация Oracle объявила о выпуске новой версии системы управления предприятием Oracle JD Edwards EnterpriseOne, призванной помочь организациям во всех отраслях и регионах с
|27.03.2012
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Oracle представила мобильное приложение для управления отчетами о расходах
Корпорация Oracle анонсировала приложение Oracle JD Edwards EnterpriseOne Mobile Expense Management, которое упрощает и оптимизирует уп
|20.02.2012
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Oracle представила новые мобильные бизнес-приложения для Oracle JD Edwards EnterpriseOne
Корпорация Oracle анонсировала мобильные бизнес-приложения для Oracle JD Edwards EnterpriseOne. Новые решения включают Oracle JD Edwards EnterpriseOn
|06.07.2010
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Oracle интегировала систему управления перевозками Transportation Management 6.1 с ERP-комплексом JD Edwards EnterpriseOne 9.0
ии системы управления глобальными перевозками Oracle Transportation Management 6.1 с ERP-комплексом Oracle JD Edwards EnterpriseOne 9.0, за счет чего удалось расширить функциональные возможност
|12.04.2010
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Oracle представила интеграционное решение для управления проектами проектирования и строительства
Корпорация Oracle представила интеграционное решение Oracle JD Edwards EnterpriseOne Integration to Primavera Contract Management, призванное помо
|19.06.2009
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«Алиди» перевела все филиалы на Oracle JD Edwards EnterpriseOne
шении проекта по переводу всех филиалов компании на единую систему управления ресурсами предприятия Oracle JD Edwards EnterpriseOne. Проект внедрения единой ERP-системы продолжался около года с
|18.05.2007
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«СД Фудс» внедрила Oracle JD Edwards EnterpriseOne
Robertson & Blums Corporation-Russia (RBC — Russia) внедряет Oracle JD Edwards EnterpriseOne в компании «СД Фудс» — договор о поставке был подписан в
|02.03.2007
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InterStep планирует удвоить рыночную долю вместе с Oracle JDE
В феврале 2007 года в компании InterStep завершен основной этап внедрения новой информационной системы Oracle JDE. После внедрения данной модели планирования, разработанной совместно с Deloitte, InterStep планирует увеличить размер рыночной доли на 50%. Решение о внедрении Oracle JDE было
|21.02.2007
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AD Smartec внедряет Oracle JD Edwards EnterpriseOne
Robertson & Blums Corporation-Russia внедряет Oracle JD Edwards EnterpriseOne в компании AD Smartec — договор о поставке и внедрении продук
|04.12.2006
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R&K Consulting: вышла в Центральную Азию
казахстанских и российских предприятий, специалисты R&K Consulting представили специальное решение Oracle JD Edwards & GESTORI Retail. Решение для управления розницей было разработано R&K Cons
|05.06.2006
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Oracle выпустила новую версию JD Edwards EnterpriseOne 8.12
Корпорация Oracle объявила о выпуске новой версии — JD Edwards EnterpriseOne 8.12. Последний релиз предлагает дополнительные модули и расширенные
|26.04.2005
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"Сантехкомплект" внедрит Oracle JD Edwards EnterpriseOne
Компания R&K Consulting объявляет о начале проекта по внедрению ERP-системы Oracle JD Edwards EnterpriseOne в компании «Сантехкомплект». Длительность проекта составит од
|06.04.2005
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"Связной" внедрит Oracle JD Edwards EnterpriseOne
Группа компаний «Связной» начала внедрение информационного решения корпорации Oracle — JD Edwards EnterpriseOne, которое проходит при поддержке консалтинговой компании «Делойт и Ту
|16.03.2005
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Oracle обнародовал планы выпуска продуктов Oracle-PeopleSoft
чшую функциональность, шаблоны бизнес-процессов и опыт использования продуктов Oracle, PeopleSoft и JD Edwards. Руководство Oracle планирует сохранить примерно 90% сотрудников подразделений раз
|02.07.2004
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PeopleSoft поддержит Linux с EnterpriseOne
Компания Peoplesoft объявила о предстоящем релизе пакета инструментов, который позволит EnterpriseOne работать с ОС Linux и платформами WebLogic. EnterpriseOneTools 8.93 также снижа
|17.06.2004
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PeopleSoft явился в Москву перекроить ERP-рынок?
системы ПО PeopleSoft EnterpriseOne. Напомним, что изначально этот продукт был разработан компанией JD Edwards, которая была приобретена PeopleSoft год назад. С того момента это программное обе
|23.03.2004
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PeopleSoft готовит к выпуску новый EnterpriseOne
Electronic Product code. Также компания обновила набор инструментария World, приобретенный вместе с JD Edwards в прошлом году, внеся туда около 250 улучшений и изменений. Все они вошли в пакет
|26.02.2004
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PeopleSoft добавил новые компоненты в EnterpriseOne
На этой неделе компания PeopleSoft представляет три важных компонента для системы EnterpriseOne – пакета управления взаимоотношениями с поставщиками. PeopleSoft представит два компонента, сделанных в виде портала для SRM-пакета, которые позволят производителям «забирать» мат
|09.09.2003
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PeopleSoft представил планы по поддержке ПО от JD Edwards
PeopleSoft опубликовал новый план выпуска своих продуктов с учетом вновь приобретенной компании JD Edwards, из которого видно, что объединенная компания четко разграничила имеющийся в ее распоряжении ассортимент ПО. Компания собирается уделить основное внимание двум линиям продуктов: Peop
|01.09.2003
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PeopleSoft завершил выкуп акций J.D. Edwards
29 августа PeopleSoft сообщил о том, что, следуя заключенному 18 июля соглашению с J.D. Edwards & Company, выкупил все оставшиеся акции, не предложенные к проводившемуся People
|18.07.2003
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PeopleSoft и J.D.Edwards завершают слияние
До конца дня 17 июля в PeopleSoft подсчитывали количество акций, которые обмениваются на бумаги J. D. Edwards. Каждая акция J. D. Edwards, по оценкам специалистов PeopleSoft, оценивается примерно в $14,74 — немного выше цифры в $14,36, которая называлась около месяца назад при
|16.07.2003
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PeopleSoft разрешили купить J.D. Edwards
Государственные антимонопольные органы окончательно разрешили PeopleSoft приобретение J.D. Edwards за $1,75 млрд., которые будут выплачены наличными и в виде акций. Одновременно с этим у Oracle, все еще рассчитывающего приобрести PeopleSoft вместе с J.D. Edwards или без,
|30.06.2003
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Клиенты JD Edwards за слияние с PeopleSoft, но против Oracle
Как показал последний опрос мнений, заказчики JD Edwards практически единодушно выступают против поглощения ее компанией Oracle, однако положительно относятся к слиянию с PeopleSoft. Почти 96% опрошенных пользователей отрицательно отнеслис
|19.06.2003
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SAP пошел в атаку на альянс PeopleSoft-J.D.Edwards
Компания SAP начала глобальную рекламную кампанию по переманиваю клиентов PeopleSoft и J.D. Edwards, которые занервничали в результате действий компании Oracle, также положившей глаз на PeopleSoft. Немецкий поставщик корпоративного ПО планирует разместить в крупнейших газетах мир
|18.06.2003
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Oracle vs. PeopleSoft: ответный удар корпорации
. Всего 4 дня до того – 2 июня – PeopleSoft заявил о поглощении другого своего конкурента, компании J.D.Edwards, за $1,7 млрд. Объединившаяся компания станет вторым (после SAP) по величине в ми
|16.06.2003
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PeopleSoft vs Oracle: судебные иски множатся
. Представители PeopleSoft обвиняют Oracle в попытке сорвать $1,85-миллиардное слияние PeopleSoft и J.D.Edwards, в результате которого объединившаяся компания станет вторым (после SAP) по велич
|03.06.2003
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Крупное слияние на рынке корпоративного ПО
Приобретение J.D.Edwards состоится путем обмена ее акций на бумаги PeopleSoft в соотношении 1:0,86. Таким
|03.06.2003
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PeopleSoft покупает J.D. Edwards
PeopleSoft сообщил о покупке своего конкурента J.D. Edwards & Co. за $1,6 млрд. в акциях в целях улучшения своих позиций в конкурентной борь
|31.03.2003
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J.D.Edwards: новое решение для управления спросом
роса, является составной частью новой версии системы Supply Chain Management 9.0 (SCM 9.0) компании J.D.Edwards. Новый модуль, ориентированный на коллективную работу всех функциональных подразд
|29.01.2003
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JD Edwards выпустил CRM 2.0
Известный поставщик решений для среднего бизнеса компания JD Edwards выпустила вторую версию своего пакета CRM. В CRM 2.0 более 175 улучшений и расширений по сравнению с предыдущей версией, а также усилена интеграция с другими решениями компании, в пе
|26.11.2002
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Началось внедрение ERP-системы J.D. Edwards OneWorld на Чебоксарском агрегатном заводе
Чебоксарский агрегатный завод выбрал систему J.D. Edwards OneWorld для совершенствования процессов управления предприятием и повышения эфф
|24.06.2002
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J.D. Edwards объявила о поддержке новой операционной среды Sun Solaris 9
системы UNIX, предоставляемой корпорацией Sun Microsystems, Solaris 9, для программного обеспечения J.D. Edwards OneWorld Xe. Операционная среда Solaris 9 предоставляет разработчикам программно
|17.06.2002
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Началась эксплуатация системы J.D. Edwards OneWorld в компании "Рамзай"
ера. Внедрение системы осуществляют специалисты компании Robertson&Blums - бизнес-партнера компании J.D. Edwards & Co на территории России, стран СНГ и Балтии. С момента начала проекта внедрени
|10.06.2002
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J.D. Edwards & Company выпустила 5 версию своего решения J.D. Edwards
Корпорация J.D. Edwards & Company объявила о выходе на рынок решения J.D. Edwards 5, нового семей
Oracle JD Edwards EnterpriseOne и организации, системы, технологии, персоны:
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