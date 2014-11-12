Oracle JD Edwards EnterpriseOne - JDE - JD Edwards - J.D. Edwards World Solution Company - Premisys

Oracle представила новинки в линейке бизнес-приложений JD Edwards EnterpriseOne Корпорация Oracle анонсировала новинки в линейке бизнес-приложений JD Edwards EnterpriseOne с целью помочь заказчикам повышать прибыль и оптимизировать бизнес-п

Oracle выпустила 57 мобильных приложений для JD Edwards Корпорация Oracle выпустила 57 новых мобильных бизнес-приложений Oracle JD Edwards EnterpriseOne Mobile Enterprise Applications. Новые приложения для управлен

Обновленные Oracle BI Applications расширяют понимание процессов закупок и управления талантами трументы интеграции («коннекторы») между решением Oracle Procurement and Spend Analytics и системой Oracle JD Edwards. Кроме того, Oracle представила новый аналитический модуль Oracle Human Res

Новое приложение Oracle In-Memory Application позволит изучать спрос и предложение в реальном времени Корпорация Oracle представила приложение Oracle JD Edwards EnterpriseOne In-Memory Planning Advisor, призванное помочь специалистам по

Oracle начала продажи новых бизнес-приложений JD Edwards EnterpriseOne In-Memory Applications шения на базе технологии вычислений в оперативной памяти, объявила о начале продаж новых приложений Oracle JD Edwards EnterpriseOne In-Memory Applications для ERP-системы Oracle JD Edwards

В ERP-системе JD Edwards Enterprise One закрыта уязвимость спустя 3 года с момента обнаружения Digital Security оказала содействие корпорации Oracle в устранении опасной уязвимости в ERP-системе JD Edwards Enterprise One — в части использования толстого клиента на рабочих станциях. Уязви

ERP-система Oracle JD Edwards EnterpriseOne обновлена до версии 9.1 Корпорация Oracle объявила о выпуске новой версии системы управления предприятием Oracle JD Edwards EnterpriseOne, призванной помочь организациям во всех отраслях и регионах с

Oracle представила мобильное приложение для управления отчетами о расходах Корпорация Oracle анонсировала приложение Oracle JD Edwards EnterpriseOne Mobile Expense Management, которое упрощает и оптимизирует уп

Oracle представила новые мобильные бизнес-приложения для Oracle JD Edwards EnterpriseOne Корпорация Oracle анонсировала мобильные бизнес-приложения для Oracle JD Edwards EnterpriseOne. Новые решения включают Oracle JD Edwards EnterpriseOn

Oracle интегировала систему управления перевозками Transportation Management 6.1 с ERP-комплексом JD Edwards EnterpriseOne 9.0 ии системы управления глобальными перевозками Oracle Transportation Management 6.1 с ERP-комплексом Oracle JD Edwards EnterpriseOne 9.0, за счет чего удалось расширить функциональные возможност

Oracle представила интеграционное решение для управления проектами проектирования и строительства Корпорация Oracle представила интеграционное решение Oracle JD Edwards EnterpriseOne Integration to Primavera Contract Management, призванное помо

«Алиди» перевела все филиалы на Oracle JD Edwards EnterpriseOne шении проекта по переводу всех филиалов компании на единую систему управления ресурсами предприятия Oracle JD Edwards EnterpriseOne. Проект внедрения единой ERP-системы продолжался около года с

«СД Фудс» внедрила Oracle JD Edwards EnterpriseOne Robertson & Blums Corporation-Russia (RBC — Russia) внедряет Oracle JD Edwards EnterpriseOne в компании «СД Фудс» — договор о поставке был подписан в

InterStep планирует удвоить рыночную долю вместе с Oracle JDE В феврале 2007 года в компании InterStep завершен основной этап внедрения новой информационной системы Oracle JDE. После внедрения данной модели планирования, разработанной совместно с Deloitte, InterStep планирует увеличить размер рыночной доли на 50%. Решение о внедрении Oracle JDE было

AD Smartec внедряет Oracle JD Edwards EnterpriseOne Robertson & Blums Corporation-Russia внедряет Oracle JD Edwards EnterpriseOne в компании AD Smartec — договор о поставке и внедрении продук

R&K Consulting: вышла в Центральную Азию казахстанских и российских предприятий, специалисты R&K Consulting представили специальное решение Oracle JD Edwards & GESTORI Retail. Решение для управления розницей было разработано R&K Cons

Oracle выпустила новую версию JD Edwards EnterpriseOne 8.12 Корпорация Oracle объявила о выпуске новой версии — JD Edwards EnterpriseOne 8.12. Последний релиз предлагает дополнительные модули и расширенные

"Сантехкомплект" внедрит Oracle JD Edwards EnterpriseOne Компания R&K Consulting объявляет о начале проекта по внедрению ERP-системы Oracle JD Edwards EnterpriseOne в компании «Сантехкомплект». Длительность проекта составит од

"Связной" внедрит Oracle JD Edwards EnterpriseOne Группа компаний «Связной» начала внедрение информационного решения корпорации Oracle — JD Edwards EnterpriseOne, которое проходит при поддержке консалтинговой компании «Делойт и Ту

Oracle обнародовал планы выпуска продуктов Oracle-PeopleSoft чшую функциональность, шаблоны бизнес-процессов и опыт использования продуктов Oracle, PeopleSoft и JD Edwards. Руководство Oracle планирует сохранить примерно 90% сотрудников подразделений раз

PeopleSoft поддержит Linux с EnterpriseOne Компания Peoplesoft объявила о предстоящем релизе пакета инструментов, который позволит EnterpriseOne работать с ОС Linux и платформами WebLogic. EnterpriseOneTools 8.93 также снижа

PeopleSoft явился в Москву перекроить ERP-рынок? системы ПО PeopleSoft EnterpriseOne. Напомним, что изначально этот продукт был разработан компанией JD Edwards, которая была приобретена PeopleSoft год назад. С того момента это программное обе

PeopleSoft готовит к выпуску новый EnterpriseOne Electronic Product code. Также компания обновила набор инструментария World, приобретенный вместе с JD Edwards в прошлом году, внеся туда около 250 улучшений и изменений. Все они вошли в пакет

PeopleSoft добавил новые компоненты в EnterpriseOne На этой неделе компания PeopleSoft представляет три важных компонента для системы EnterpriseOne – пакета управления взаимоотношениями с поставщиками. PeopleSoft представит два компонента, сделанных в виде портала для SRM-пакета, которые позволят производителям «забирать» мат

PeopleSoft представил планы по поддержке ПО от JD Edwards PeopleSoft опубликовал новый план выпуска своих продуктов с учетом вновь приобретенной компании JD Edwards, из которого видно, что объединенная компания четко разграничила имеющийся в ее распоряжении ассортимент ПО. Компания собирается уделить основное внимание двум линиям продуктов: Peop

PeopleSoft завершил выкуп акций J.D. Edwards 29 августа PeopleSoft сообщил о том, что, следуя заключенному 18 июля соглашению с J.D. Edwards & Company, выкупил все оставшиеся акции, не предложенные к проводившемуся People

PeopleSoft и J.D.Edwards завершают слияние До конца дня 17 июля в PeopleSoft подсчитывали количество акций, которые обмениваются на бумаги J. D. Edwards. Каждая акция J. D. Edwards, по оценкам специалистов PeopleSoft, оценивается примерно в $14,74 — немного выше цифры в $14,36, которая называлась около месяца назад при

PeopleSoft разрешили купить J.D. Edwards Государственные антимонопольные органы окончательно разрешили PeopleSoft приобретение J.D. Edwards за $1,75 млрд., которые будут выплачены наличными и в виде акций. Одновременно с этим у Oracle, все еще рассчитывающего приобрести PeopleSoft вместе с J.D. Edwards или без,

Клиенты JD Edwards за слияние с PeopleSoft, но против Oracle Как показал последний опрос мнений, заказчики JD Edwards практически единодушно выступают против поглощения ее компанией Oracle, однако положительно относятся к слиянию с PeopleSoft. Почти 96% опрошенных пользователей отрицательно отнеслис

SAP пошел в атаку на альянс PeopleSoft-J.D.Edwards Компания SAP начала глобальную рекламную кампанию по переманиваю клиентов PeopleSoft и J.D. Edwards, которые занервничали в результате действий компании Oracle, также положившей глаз на PeopleSoft. Немецкий поставщик корпоративного ПО планирует разместить в крупнейших газетах мир

Oracle vs. PeopleSoft: ответный удар корпорации . Всего 4 дня до того – 2 июня – PeopleSoft заявил о поглощении другого своего конкурента, компании J.D.Edwards, за $1,7 млрд. Объединившаяся компания станет вторым (после SAP) по величине в ми

PeopleSoft vs Oracle: судебные иски множатся . Представители PeopleSoft обвиняют Oracle в попытке сорвать $1,85-миллиардное слияние PeopleSoft и J.D.Edwards, в результате которого объединившаяся компания станет вторым (после SAP) по велич

Крупное слияние на рынке корпоративного ПО Приобретение J.D.Edwards состоится путем обмена ее акций на бумаги PeopleSoft в соотношении 1:0,86. Таким

PeopleSoft покупает J.D. Edwards PeopleSoft сообщил о покупке своего конкурента J.D. Edwards & Co. за $1,6 млрд. в акциях в целях улучшения своих позиций в конкурентной борь

J.D.Edwards: новое решение для управления спросом роса, является составной частью новой версии системы Supply Chain Management 9.0 (SCM 9.0) компании J.D.Edwards. Новый модуль, ориентированный на коллективную работу всех функциональных подразд

JD Edwards выпустил CRM 2.0 Известный поставщик решений для среднего бизнеса компания JD Edwards выпустила вторую версию своего пакета CRM. В CRM 2.0 более 175 улучшений и расширений по сравнению с предыдущей версией, а также усилена интеграция с другими решениями компании, в пе

Началось внедрение ERP-системы J.D. Edwards OneWorld на Чебоксарском агрегатном заводе Чебоксарский агрегатный завод выбрал систему J.D. Edwards OneWorld для совершенствования процессов управления предприятием и повышения эфф

J.D. Edwards объявила о поддержке новой операционной среды Sun Solaris 9 системы UNIX, предоставляемой корпорацией Sun Microsystems, Solaris 9, для программного обеспечения J.D. Edwards OneWorld Xe. Операционная среда Solaris 9 предоставляет разработчикам программно

Началась эксплуатация системы J.D. Edwards OneWorld в компании "Рамзай" ера. Внедрение системы осуществляют специалисты компании Robertson&Blums - бизнес-партнера компании J.D. Edwards & Co на территории России, стран СНГ и Балтии. С момента начала проекта внедрени