Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 196166
ИКТ 15119
Организации 11639
Ведомства 1501
Ассоциации 1100
Технологии 3573
Системы 26879
Персоны 85585
География 3090
Статьи 1576
Пресса 1295
ИАА 758
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2805
Мероприятия 894

Oracle JD Edwards EnterpriseOne JDE JD Edwards J.D. Edwards World Solution Company Premisys

Oracle JD Edwards EnterpriseOne - JDE - JD Edwards - J.D. Edwards World Solution Company - Premisys

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


12.11.2014 Oracle представила новинки в линейке бизнес-приложений JD Edwards EnterpriseOne

Корпорация Oracle анонсировала новинки в линейке бизнес-приложений JD Edwards EnterpriseOne с целью помочь заказчикам повышать прибыль и оптимизировать бизнес-п
05.08.2014 Oracle выпустила 57 мобильных приложений для JD Edwards

Корпорация Oracle выпустила 57 новых мобильных бизнес-приложений Oracle JD Edwards EnterpriseOne Mobile Enterprise Applications. Новые приложения для управлен
19.05.2014 Обновленные Oracle BI Applications расширяют понимание процессов закупок и управления талантами

трументы интеграции («коннекторы») между решением Oracle Procurement and Spend Analytics и системой Oracle JD Edwards. Кроме того, Oracle представила новый аналитический модуль Oracle Human Res
25.04.2014 Новое приложение Oracle In-Memory Application позволит изучать спрос и предложение в реальном времени

Корпорация Oracle представила приложение Oracle JD Edwards EnterpriseOne In-Memory Planning Advisor, призванное помочь специалистам по
11.06.2013 Oracle начала продажи новых бизнес-приложений JD Edwards EnterpriseOne In-Memory Applications

шения на базе технологии вычислений в оперативной памяти, объявила о начале продаж новых приложений Oracle JD Edwards EnterpriseOne In-Memory Applications для ERP-системы Oracle JD Edwards

21.02.2013 В ERP-системе JD Edwards Enterprise One закрыта уязвимость спустя 3 года с момента обнаружения

Digital Security оказала содействие корпорации Oracle в устранении опасной уязвимости в ERP-системе JD Edwards Enterprise One — в части использования толстого клиента на рабочих станциях. Уязви
22.05.2012 ERP-система Oracle JD Edwards EnterpriseOne обновлена до версии 9.1

Корпорация Oracle объявила о выпуске новой версии системы управления предприятием Oracle JD Edwards EnterpriseOne, призванной помочь организациям во всех отраслях и регионах с
27.03.2012 Oracle представила мобильное приложение для управления отчетами о расходах

Корпорация Oracle анонсировала приложение Oracle JD Edwards EnterpriseOne Mobile Expense Management, которое упрощает и оптимизирует уп
20.02.2012 Oracle представила новые мобильные бизнес-приложения для Oracle JD Edwards EnterpriseOne

Корпорация Oracle анонсировала мобильные бизнес-приложения для Oracle JD Edwards EnterpriseOne. Новые решения включают Oracle JD Edwards EnterpriseOn
06.07.2010 Oracle интегировала систему управления перевозками Transportation Management 6.1 с ERP-комплексом JD Edwards EnterpriseOne 9.0

ии системы управления глобальными перевозками Oracle Transportation Management 6.1 с ERP-комплексом Oracle JD Edwards EnterpriseOne 9.0, за счет чего удалось расширить функциональные возможност
12.04.2010 Oracle представила интеграционное решение для управления проектами проектирования и строительства

Корпорация Oracle представила интеграционное решение Oracle JD Edwards EnterpriseOne Integration to Primavera Contract Management, призванное помо
19.06.2009 «Алиди» перевела все филиалы на Oracle JD Edwards EnterpriseOne

шении проекта по переводу всех филиалов компании на единую систему управления ресурсами предприятия Oracle JD Edwards EnterpriseOne. Проект внедрения единой ERP-системы продолжался около года с
18.05.2007 «СД Фудс» внедрила Oracle JD Edwards EnterpriseOne

Robertson & Blums Corporation-Russia (RBC — Russia) внедряет Oracle JD Edwards EnterpriseOne в компании «СД Фудс» — договор о поставке был подписан в
02.03.2007 InterStep планирует удвоить рыночную долю вместе с Oracle JDE

В феврале 2007 года в компании InterStep завершен основной этап внедрения новой информационной системы Oracle JDE. После внедрения данной модели планирования, разработанной совместно с Deloitte, InterStep планирует увеличить размер рыночной доли на 50%. Решение о внедрении Oracle JDE было
21.02.2007 AD Smartec внедряет Oracle JD Edwards EnterpriseOne

Robertson & Blums Corporation-Russia внедряет Oracle JD Edwards EnterpriseOne в компании AD Smartec — договор о поставке и внедрении продук
04.12.2006 R&K Consulting: вышла в Центральную Азию

казахстанских и российских предприятий, специалисты R&K Consulting представили специальное решение Oracle JD Edwards & GESTORI Retail. Решение для управления розницей было разработано R&K Cons
05.06.2006 Oracle выпустила новую версию JD Edwards EnterpriseOne 8.12

Корпорация Oracle объявила о выпуске новой версии — JD Edwards EnterpriseOne 8.12. Последний релиз предлагает дополнительные модули и расширенные
26.04.2005 "Сантехкомплект" внедрит Oracle JD Edwards EnterpriseOne

Компания R&K Consulting объявляет о начале проекта по внедрению ERP-системы Oracle JD Edwards EnterpriseOne в компании «Сантехкомплект». Длительность проекта составит од
06.04.2005 "Связной" внедрит Oracle JD Edwards EnterpriseOne

Группа компаний «Связной» начала внедрение информационного решения корпорации Oracle — JD Edwards EnterpriseOne, которое проходит при поддержке консалтинговой компании «Делойт и Ту
16.03.2005 Oracle обнародовал планы выпуска продуктов Oracle-PeopleSoft

чшую функциональность, шаблоны бизнес-процессов и опыт использования продуктов Oracle, PeopleSoft и JD Edwards. Руководство Oracle планирует сохранить примерно 90% сотрудников подразделений раз
02.07.2004 PeopleSoft поддержит Linux с EnterpriseOne

Компания Peoplesoft объявила о предстоящем релизе пакета инструментов, который позволит EnterpriseOne работать с ОС Linux и платформами WebLogic. EnterpriseOneTools 8.93 также снижа
17.06.2004 PeopleSoft явился в Москву перекроить ERP-рынок?

системы ПО PeopleSoft EnterpriseOne. Напомним, что изначально этот продукт был разработан компанией JD Edwards, которая была приобретена PeopleSoft год назад. С того момента это программное обе
23.03.2004 PeopleSoft готовит к выпуску новый EnterpriseOne

Electronic Product code. Также компания обновила набор инструментария World, приобретенный вместе с JD Edwards в прошлом году, внеся туда около 250 улучшений и изменений. Все они вошли в пакет

26.02.2004 PeopleSoft добавил новые компоненты в EnterpriseOne

На этой неделе компания PeopleSoft представляет три важных компонента для системы EnterpriseOne – пакета управления взаимоотношениями с поставщиками. PeopleSoft представит два компонента, сделанных в виде портала для SRM-пакета, которые позволят производителям «забирать» мат
09.09.2003 PeopleSoft представил планы по поддержке ПО от JD Edwards

PeopleSoft опубликовал новый план выпуска своих продуктов с учетом вновь приобретенной компании JD Edwards, из которого видно, что объединенная компания четко разграничила имеющийся в ее распоряжении ассортимент ПО. Компания собирается уделить основное внимание двум линиям продуктов: Peop
01.09.2003 PeopleSoft завершил выкуп акций J.D. Edwards

29 августа PeopleSoft сообщил о том, что, следуя заключенному 18 июля соглашению с J.D. Edwards & Company, выкупил все оставшиеся акции, не предложенные к проводившемуся People
18.07.2003 PeopleSoft и J.D.Edwards завершают слияние

До конца дня 17 июля в PeopleSoft подсчитывали количество акций, которые обмениваются на бумаги J. D. Edwards. Каждая акция J. D. Edwards, по оценкам специалистов PeopleSoft, оценивается примерно в $14,74 — немного выше цифры в $14,36, которая называлась около месяца назад при
16.07.2003 PeopleSoft разрешили купить J.D. Edwards

Государственные антимонопольные органы окончательно разрешили PeopleSoft приобретение J.D. Edwards за $1,75 млрд., которые будут выплачены наличными и в виде акций. Одновременно с этим у Oracle, все еще рассчитывающего приобрести PeopleSoft вместе с J.D. Edwards или без,

30.06.2003 Клиенты JD Edwards за слияние с PeopleSoft, но против Oracle

Как показал последний опрос мнений, заказчики JD Edwards практически единодушно выступают против поглощения ее компанией Oracle, однако положительно относятся к слиянию с PeopleSoft. Почти 96% опрошенных пользователей отрицательно отнеслис
19.06.2003 SAP пошел в атаку на альянс PeopleSoft-J.D.Edwards

Компания SAP начала глобальную рекламную кампанию по переманиваю клиентов PeopleSoft и J.D. Edwards, которые занервничали в результате действий компании Oracle, также положившей глаз на PeopleSoft. Немецкий поставщик корпоративного ПО планирует разместить в крупнейших газетах мир
18.06.2003 Oracle vs. PeopleSoft: ответный удар корпорации

. Всего 4 дня до того – 2 июня – PeopleSoft заявил о поглощении другого своего конкурента, компании J.D.Edwards, за $1,7 млрд. Объединившаяся компания станет вторым (после SAP) по величине в ми
16.06.2003 PeopleSoft vs Oracle: судебные иски множатся

. Представители PeopleSoft обвиняют Oracle в попытке сорвать $1,85-миллиардное слияние PeopleSoft и J.D.Edwards, в результате которого объединившаяся компания станет вторым (после SAP) по велич
03.06.2003 Крупное слияние на рынке корпоративного ПО

Приобретение J.D.Edwards состоится путем обмена ее акций на бумаги PeopleSoft в соотношении 1:0,86. Таким

03.06.2003 PeopleSoft покупает J.D. Edwards

PeopleSoft сообщил о покупке своего конкурента J.D. Edwards & Co. за $1,6 млрд. в акциях в целях улучшения своих позиций в конкурентной борь
31.03.2003 J.D.Edwards: новое решение для управления спросом

роса, является составной частью новой версии системы Supply Chain Management 9.0 (SCM 9.0) компании J.D.Edwards. Новый модуль, ориентированный на коллективную работу всех функциональных подразд
29.01.2003 JD Edwards выпустил CRM 2.0

Известный поставщик решений для среднего бизнеса компания JD Edwards выпустила вторую версию своего пакета CRM. В CRM 2.0 более 175 улучшений и расширений по сравнению с предыдущей версией, а также усилена интеграция с другими решениями компании, в пе
26.11.2002 Началось внедрение ERP-системы J.D. Edwards OneWorld на Чебоксарском агрегатном заводе

Чебоксарский агрегатный завод выбрал систему J.D. Edwards OneWorld для совершенствования процессов управления предприятием и повышения эфф
24.06.2002 J.D. Edwards объявила о поддержке новой операционной среды Sun Solaris 9

системы UNIX, предоставляемой корпорацией Sun Microsystems, Solaris 9, для программного обеспечения J.D. Edwards OneWorld Xe. Операционная среда Solaris 9 предоставляет разработчикам программно
17.06.2002 Началась эксплуатация системы J.D. Edwards OneWorld в компании "Рамзай"

ера. Внедрение системы осуществляют специалисты компании Robertson&Blums - бизнес-партнера компании J.D. Edwards & Co на территории России, стран СНГ и Балтии. С момента начала проекта внедрени
10.06.2002 J.D. Edwards & Company выпустила 5 версию своего решения J.D. Edwards

Корпорация J.D. Edwards & Company объявила о выходе на рынок решения J.D. Edwards 5, нового семей

Публикаций - 251, упоминаний - 488

Oracle JD Edwards EnterpriseOne и организации, системы, технологии, персоны:

Oracle Corporation 7044 168
SAP SE 5567 77
Oracle Siebel Systems 519 42
Microsoft Corporation 25662 37
IBM - International Business Machines Corp 9666 34
Robertson&Blums - Робертсон и Блумс Корпорейшн - Робертсон и Блумс Корпорейшн-Раша 58 18
Oracle Россия и СНГ - Оракл компьютерное оборудование - Оракл Нидерланд Б. В. - Оракл Корпорейшн Номиниз Лимитед - Data Prime - Дата Прайм 264 15
Intel Corporation 12752 13
9448 13
Oracle - Retek 35 10
РиК Компьютерс - R&K Computers - РиК Консалтинг - R&K Consulting - РИК R.&K. 19 9
SAP - TomorrowNow 18 8
Галактика - Корпорация 1536 8
Microsoft Business Solutions Division - MBS - Navision - Damgaard - Microsoft Business Development and Evangelism 303 7
HPE Compaq Computer Corp - HP Compaq Global Services 1965 7
HP - Hewlett-Packard 3662 7
Армада - РБК софт - РБК ИС - РБК Информационные Системы - RBC Solutions 903 6
IFS - Industrial and Financial Systems 75 5
Deloitte - ДРТ - Деловые решения и технологии - Делойт и Туш СНГ 126 5
Infor - Lawson Software 26 5
Oracle - Sun Microsystems - Сан Майкросистемс - Май Эс Кью Эл 2252 5
HP Inc. 5868 5
Deloitte - Deloitte Touche Tohmatsu 360 5
Softline - Borlas - Борлас - Консалтинговая группа - Борлас Ай-Би-Си - Borlas Info Business Consulting 541 5
OpenText - Vignette 61 4
Infor - Extensity - Geac - Comshare 59 4
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15460 4
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9434 4
Philips 2094 4
Ciena 221 4
Google LLC 12573 3
Nvidia Corp 3921 3
Softline - BeringPro - BearingPoint - БерингПоинт - KPMG Consulting - КПМГ Консалтинг 97 3
Epicor Software Corporation 165 3
Verizon - WorldCom 501 3
Oracle - BEA Systems 162 3
Panasonic - Blue Yonder - JDA Software Group - Manugistics 19 3
QAD 40 3
Cisco Systems 5337 3
Accenture plc 714 3
JD.com - Jingdong Mall 100 21
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2783 15
S7 Airlines - авиакомпания Сибирь - S7 Group - Группа компаний С7 144 8
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1971 7
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3118 6
Ингосстрах СПАО 471 6
Morgan Stanley - Морган Стэнли 492 6
ГУМ ТД - Государственный универсальный магазин - Верхние торговые ряды 65 5
Связной ГК 1396 5
ФосАгро 171 5
Credit Suisse First Boston - CSFB - Кредит Свисс Ферст Бостон Банк 222 4
Логика молока - ЛМ - Health&Nutrition - H&N - ЭЙЧ ЭНД ЭН - Danone - Данон Россия - Данон Индустрия - Юнимилк 167 4
Walmart - Wal-Mart Stores 401 4
UniCredit - ЮниКредит Банк - Международный Московский Банк 254 3
Главстрой 18 3
Caterpillar - 90 3
ОГК-2 - ОГК-6 - Красноярская ГРЭС-2 - Вторая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии - Рязанская, Псковская, Новомичуринская, Новочеркасская, Сургутская, Череповецкая, Ставропольская, Киришская, Серовская ГРЭС, ГРЭС-24 57 3
Казцинк 6 3
Миэль ГК 38 3
СТК - Сантехкомплект 6 3
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8693 3
Netflix - онлайн-кинотеатр 521 3
X5 Group - Перекрёсток 632 3
ММК - Магнитогорский металлургический комбинат - Магнитогорский меткомбинат 272 3
Nestle Group - Нестле ГК - Nestle Food - Нестле Фуд - Шёллер Айскрем 131 3
Детский мир - Сеть магазинов товаров для детей 294 3
Deutsche Bank - Дойче Банк 421 3
Еврохим МХК - EuroChem Group AG - международная химическая компания - минерально-химическая компания 189 3
Интер РАО - Мосэнергосбыт АО 109 3
ВБД - Вимм-Билль-Данн 71 3
Citi - Citigroup - Citigroup Global Markets - 320 2
Merrill Lynch 454 2
GM - General Motors - Джи ЭМ СНГ 476 2
Лента - Окей - О'Кей - РФБ-Ритейл - Гипермаркет 238 2
36,6 - аптечная сеть 95 2
Lockheed Martin 777 2
Toyota Motor - Тойота Мотор Мануфэкчуринг Россия - Тойота Тсусё Техника - Toyota Tsusho - Тойота цусе 501 2
RBC Capital Markets 59 2
Barnes & Noble 171 2
Dixis - Диксис - Dиксис 371 2
U.S. District Court - Федеральные окружные суды США 509 4
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 1053 4
U.S. FFIEC - Federal Financial Institution Examination Council - Federal Reserve Board of Governors, FRB - Federal Deposit Insurance Corporation, FDIC - National Credit Union Administration, NCUA - Office of the Comptroller of the Currency, OCC 400 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5568 2
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5382 2
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2120 2
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 775 2
U.S. Department of Justice - DOJ - Минюст США - Министерство юстиции США 625 2
U.S. FDA - Food and Drug Administration, USFDA - Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США 124 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5908 1
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1084 1
Судебная власть - Judicial power 2469 1
U.S. Department of Defense - United States Navy, USN - ВМФ США - Военно-морские силы США - United States Marine Corps, USMC - Корпус морской пехоты США 665 1
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1664 1
Правительство Казахстана - Министерство финансов Казахстана - Министерство государственных доходов Казахстана 21 1
U.S. Department of Defense - United States Army - Армия США - Сухопутные войска США 631 1
Минцифры РФ - РИФИКТ - Росинфокомивест - Российский инвестиционный фонд информационно-коммуникационных технологий 23 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3267 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3783 1
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 802 1
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1189 1
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство войны США - Военное министерство США - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1888 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4920 1
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1204 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3396 1
Федеральное казначейство России 1935 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2828 1
Минприроды РФ - Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации 158 1
ЦСР - Центр стратегических разработок 180 1
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1399 1
Минсельхоз РФ - Министерство сельского хозяйства Российской Федерации - Минсельхозпрод РФ 272 1
U.S. Department of Energy - Министерство энергетики США 195 1
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 279 2
TCG - Trusted Computing Group 31 1
IFPI - International Federation of the Phonographic Industry - International Standard Recording Code - Международная федерация производителей фонограмм - Международная федерация индустрии фонограмм 129 1
ISM - Institute for Supply Management - Институт менеджеров по снабжению 27 1
Ассоциация мобильных технологий 2 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6498 1
Linux Foundation 196 1
НАДТ - Национальная Ассоциация Дистанционной Торговли 24 1
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7702 84
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 63810 61
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12882 50
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 35567 49
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 8108 40
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33015 34
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12023 29
SCM - Supply Chain Management - Системы управления цепочками поставок - SCP - Supply Chain Planning - DDMRP - Demand Driven Material Requirements Planning - SCE - Supply Chain Execution - DRP - Distribution Resources Planning - Управление снабжением 1623 27
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 27043 27
EA - Enterprise Architecture - Enterprise Services - Enterprise-решения - Бизнес-приложение - Business Application - Информационные бизнес-системы - Прикладное программное обеспечение для корпоративного сектора 2308 23
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5548 22
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27935 20
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24022 20
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная, проактивная) аналитика 3742 19
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12015 15
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12761 15
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8480 15
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3539 14
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 17873 13
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 60702 13
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 24995 13
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 15795 12
PLM - Product Lifecycle Management - Управление жизненным циклом изделия 2020 12
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13787 12
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12675 12
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 7549 11
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12635 11
SRM - Supplier Relationship Management - Управление взаимоотношениями с поставщиками - Система управления и планирования закупками 1145 11
SOA - Service-Oriented Architecture - СОА - Сервис-ориентированная архитектура - Интеграционная платформа 704 10
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5903 10
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10512 10
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34127 10
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7762 10
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 12999 10
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 4158 10
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4824 9
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 10186 9
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10083 9
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13440 9
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - ИБ-дефект - Exploit - Эксплоиты (эксплойты), использующие уязвимости в ПО 7447 9
Oracle PeopleSoft 420 126
Oracle E-Business Suite - OEBS - Oracle EBS 617 67
Oracle Siebel CRM On Demand - Oracle Siebel Customer Relationship Management 299 32
Oracle Database - Oracle DB СУБД - объектно-реляционная система управления базами данных 1307 26
Oracle Fusion Middleware - Oracle FMW - Oracle Analytics for Fusion Applications - Oracle Fusion Succession Planning - Oracle Fusion Tap 238 23
Oracle Java - язык программирования 3441 16
Oracle Business Analytics - Oracle BI Suite - Oracle Business Intelligence Suite - Oracle BI Applications 188 15
Infor ERP LN - Infor ERP Enterprise - SSA ERP LN 210 14
Oracle Exadata Database Machine - Линейка машин баз данных 237 14
Microsoft SQL Server - MS SQL - MSSQL 1771 13
Oracle Enterprise Manager - Oracle Enterprise Manager Database Express - Oracle Enterprise Manager CloudControl - Oracle Real User Experience Insight 145 13
Oracle Agile PLM - Oracle Agile Product Lifecycle Management - Oracle Product Value Chain - Oracle Product Hub - Oracle AutoVue Enterprise Visualization - Oracle Product Data Quality 47 12
Microsoft Dynamics AX - Microsoft Business Solutions Axapta 949 12
HCL WebSphere - IBM WebSphere 533 11
Oracle Applications 90 11
Linux OS 11377 11
Oracle Retail - Oracle Retail Demand Forecasting - Oracle Retail Predictive Application Server, Oracle RPAS - Oracle Retail Planning and Optimization - Oracle Retail Regular Price Optimization - Oracle Retail Assortiment Planning - Oracle Retail Data Ware 64 11
Oracle Financial Services Software - OFSS - Oracle Financial Services Governance & Compliance Management - Oracle Financial Analytics - Oracle Financial Statement Planning - Oracle Financial Consolidation and Close Cloud Service 84 10
Oracle - Sun Solaris SPARC - Scalable Processor Architecture - масштабируемая архитектура процессора 1016 10
SAP S/4HANA - High-Performance Analytic Appliance ERP - ранее SAP R/3 577 10
Microsoft Dynamics NAV - Microsoft Business Solutions Navision - Attain 563 10
Oracle SCM - Oracle Supply Chain Management - Oracle Advanced Supply Chain Planning, ASCP - Oracle Supply Chain Management Cloud, SCM Cloud - Oracle Demantra Supply Chain Management - Oracle Mobile Supply Chain Applications - Oracle Value Chain Planning 46 10
Microsoft Windows 2000 8678 9
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5590 9
Oracle Exalogic 73 8
Oracle Utilities 38 8
Oracle EPM System - Oracle Enterprise Performance Management System - Oracle Hyperion Enterprise Performance Management System - Oracle EPM Cloud - Oracle Enterprise Performance Management Cloud - Oracle Hyperion Workforce Planning - Oracle Hyperion Perfo 78 8
Oracle WebLogic Suite - Oracle WebLogic Application Server - BEA WebLogic Server - BEA WebLogic Enterprise Platform 214 8
IBM Cognos BI - IBM Cognos Business Intelligence 308 7
Oracle Fusion Cloud Applications - Oracle Fusion ERP Cloud - Oracle Fusion SaaS 38 7
Oracle AIA - Oracle Application Integration Architecture - Oracle PIP - Oracle Process Integration Pack 17 7
Oracle Database In-Memory - Oracle TimesTen In-Memory Database - Oracle In-Memory Applications 44 7
IBM DB2 394 7
Microsoft Windows 16755 7
Oracle Certified - Oracle Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 86 6
Oracle RAC - Oracle Real Application Clusters 130 6
Oracle Communications - Oracle Communications Global Business Unit - OCCAS - Oracle Communications Converged Application Server - Oracle BRP - Oracle Communications Billing and Revenue Management - Oracle Communications Operations Support Systems 45 6
Microsoft Office 4111 6
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2525 6
Oracle Hyperion 259 6
Ellison Larry - Ellison Lawrence Joseph - Эллисон Ларри - Эллисон Лоуренс Джозеф 320 20
Conway Craig - Конвэй Крэйг 20 7
Phillips Charles - Филипс Чарльз 42 6
Сараев Алексей 14 4
Miranda Steve - Миранда Стив 6 4
Henley Jeff - Хенли Джефф 23 4
Catz Safra - Катц Сафра 42 3
Phillips Charles - Филлипс Чарльз 22 3
Kagermann Henning - Cagermann Henning - Кагерманн Хеннинг 32 3
Rodwick Paul - Родвик Пол 12 3
Игнатов Сергей 78 3
Воронин Павел 193 2
Кулюкина Светлана 4 2
Орловская Мария 13 2
Поляков Александр 54 2
Cardillo Peter - Кардильо Питер 55 2
Wettemann Rebecca - Веттеманн Ребекка 5 2
Rizvi Hasan - Ризви Хасан 18 2
Piper Tad - Пайпер Тэд 2 2
Sarwal Richard - Сарвал Ричард 8 2
Rigas John - Ригас Джон 4 2
Hyman Barry - Хайман Барри 40 2
Reynolds Heidi - Рейнольдс Хайди 12 2
Gates William Henry - Гейтс Уильям Генри - Гейтс Билл 931 2
Оганесян Ашот 148 2
Аитов Тимур 197 2
Hurd Mark - Херд Марк 97 2
Ноготков Максим 53 2
Литошенко Владимир 7 1
Новиков Владимир 36 1
Дубовиков Дмитрий 1 1
Юдин Дмитрий 34 1
Калмыков Дмитрий 5 1
Шеленцов Сергей 18 1
Зимненко Игорь 6 1
Федорова Анна 3 1
Farish Robert - Фариш Роберт 44 1
Бутова Елена 1 1
Leone Chris - Леоне Крис 6 1
Щербаков Борис 47 1
Россия - РФ - Российская федерация 163976 85
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54333 44
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14743 44
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47170 24
Германия - Федеративная Республика 13127 23
Европа 24879 15
Прибалтика - Балтия - Балтийский регион 1375 12
Украина 7899 12
Казахстан - Республика 5983 10
США - Колорадо - Денвер 121 8
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19323 8
США - Калифорния 4803 8
США - Калифорния - Северная Калифорния - Сан-Франциско 1454 8
США - Колорадо 385 7
Индия - Bharat 5827 6
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1886 5
Америка Северная - Североамериканский регион 3405 5
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4437 4
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3302 4
Ближний Восток 3129 4
Франция - Французская Республика 8122 4
США - Нью-Йорк - Уолл-стрит - Wall Street 406 4
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13739 3
Земля - планета Солнечной системы 10824 3
Япония 13740 3
Беларусь - Белоруссия 6234 3
Европа Восточная 3136 3
Америка - Американский регион 2203 3
Африка - Африканский регион 3624 3
Италия - Итальянская Республика 4488 3
Россия - СФО - Новосибирск 4827 3
Испания - Королевство 3816 3
Азербайджан - Азербайджанская Республика 1101 3
Европа Западная 1495 3
США - Миннесота - Миннеаполис 68 2
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4177 2
Южная Корея - Республика 7000 2
Азия - Азиатский регион 5875 2
Швеция - Королевство 3764 2
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8461 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 52833 64
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4771 40
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26924 40
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8418 34
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12135 29
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17954 21
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2442 21
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 56930 18
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3526 17
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6513 17
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15794 17
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33234 16
Страхование - Страховое дело - Insurance 6426 15
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7666 15
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 3097 14
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2723 11
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 3410 11
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5498 11
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3274 10
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 9060 10
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11623 9
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6551 9
Машиностроение - Машиностроительные предприятия - Mechanical engineering - Machine-building enterprises 716 9
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6646 9
Internet Economy - Интернет-экономика - Сетевая экономика 5869 9
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6501 9
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8140 8
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8746 8
Пищевая промышленность - Пищевое производство - Продукты питания - Food Industry - Food products - Продовольственные товары - Продовольствие 1183 8
Логистика сбытовая - Сбыт 2547 8
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21299 8
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 6089 8
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8695 7
Бизнес-модель - концептуальное описание предпринимательской деятельности 2145 7
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 7279 7
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 3625 7
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 6124 6
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6509 6
Энергетика - Energy - Energetically 5764 6
Металлургия - Металлургическая промышленность - Metallurgical industry - День металлурга - третье воскресенье июля - металлоторговля 716 6
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6070 15
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia - CNN Money - CNNfn 934 8
Dow Jones - MarketWatch 334 6
VNUNet.com 214 5
Silicon.com 364 4
Vnunet 224 3
Computer Weekly 376 3
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11529 3
cw360 84 2
Газпром ГПМ - НТВ - Телекомпания 511 2
AP - Associated Press 2007 2
Известия ИД 747 2
Telegraph 199 1
Sputnik 59 1
Dow Jones - Barron's 26 1
InformationWeek 241 1
SecurityLab - Секьюрити лаб 242 1
Silicon 493 1
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia - AOL TW - AOL Time Warner 555 1
NewsFactor 127 1
EWDN - East-West Digital News 8 1
The Channel Company - Computing.co.uk 31 1
E-Commerce Times 69 1
Dow Jones - Factiva 7 1
The Register - The Register Hardware 1771 1
Ведомости 1422 1
NYT - The New York Times 1097 1
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 680 1
IDC - International Data Corporation 4966 15
Gartner - Гартнер 3647 15
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8514 14
Internet Stock Report 994 8
Gartner - AMR Research 48 7
Forrester Research 832 5
Informa - Ovum - Omdia 151 2
S&P Global - Standard & Poor's - Standard and Poor’s 552 2
Nucleus Research 13 2
Мировой ИТ-рынок - Мировой рынок информационных технологий 146 2
ARC Advisory Group 20 2
S&P Global Inc - S&P Global Market Intelligence - McGraw Hill Financial - McGraw–Hill Companies 19 1
S&P 500 564 1
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей - Индекс счастья клиента 835 1
Constellation Research 5 1
eMarketer 206 1
Gartner - Dataquest 353 1
Datamonitor 83 1
Bear Stearns 79 1
Thomson Reuters - Yankee Group - Yankee Research Group 186 1
Thomson Financial - Thomson First Call 386 1
CPI - Consumer Price Index - Индекс потребительских цен 62 1
Fortune Global 1000 51 1
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 365 1
DSecRG - DSec Research Group - Digital Security Research Group 26 1
Gartner - Giga Information Group 32 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3900 1
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 375 1
Caltech - California Institute of Technology - Калтех - Калифорнийский технологический институт 253 1
UMich - UM - University of Michigan - Мичиганский университет - Университет Мичигана 335 1
Harvard University - HBS - Harvard Business School - Гарвардская школа бизнеса 44 1
Dartmouth College - Дартмутский колледж - Tuck School of Business - Dartmouth Business School 29 1
Oracle University 6 1
CNews Школа ИТ - CNews Школа Информационных Технологий 31 1
РАН - Российская академия наук 2091 1
Oracle AppsForum 24 7
Oracle OpenWorld 65 5
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 3
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2640 2
МАКС - Международный авиационно-космический салон 224 1
Docflow 148 1
Softool - Софтул - Софтулийские Игры 90 1
Black Hat - Конференция 119 1
SAP Forum - SAP Индустриальный Форум 75 1
Oracle Modern Cloud Day 10 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1450132, в очереди разбора - 728268.
Создано именных указателей - 196166.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

Техника

Умные программы SmartCook AI Technology от DEMIAND: алгоритм идеального ужина

Лучшие держатели в машину с беспроводной зарядкой: хиты продаж

Всегда под рукой: самые полезные гаджеты и приспособления для дома

Показать еще

Наука

Астрономы наконец нашли границу у Млечного пути и нанесли ее на карту

Тайна каменного века: древний ДНК раскрывает причины исчезновения целого народа

Идеально просверленный зуб возрастом 60 000 лет свидетельствует, что неандертальцы практиковали стоматологию в Сибири
Показать еще