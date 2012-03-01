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Sirius XM Holdings Sirius XM Radio Sirius Satellite Radio XM Satellite Radio Holdings
СОБЫТИЯ
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|01.03.2012
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Американский спутник для Sirius XM Radio останется на земле
Об этом сообщил вчера представитель Sirius XM Патрик Рейли (Patrick Reilly) в заявлении для интернет-издания Spaceflight Now. По его словам, «необходимо подтвердить, что спутник готов для старта». Спутник Sirius FM6 должен был бы
|18.10.2011
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Двойная польза спутникового радио
Радиовещательная компания Sirius XM, использующая преимущественно спутниковые каналы вещания, выпустила новый комплект
|05.10.2006
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Спутниковые радиостанции разочаровали инвесторов
Две крупнейшие конкурирующие компании спутникового радио, XM Satellite Radio Holdings и Sirius Satellite Radio, в среду выпустили квартальные отчёты, н
|10.08.2006
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Alltel предоставит абонентам сервис XM Satellite
Компания Alltel объявила о начале предоставления абонентам сотовой связи радиоканалов от XM Satellite Radio Holdings в рамках программы по увеличению доходов за счет предоставления н
|03.08.2006
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Google будет размещать рекламу на XM Satellite Radio
Google договорился в среду с компанией спутникового радиовещания XM Satellite Radio Holdings об автоматическом размещении рекламы в немузыкальных радиопрограммах. Сделка дает доступ рекламодателям Google к 7 млн слушателей. Рекламодатели, пользующиеся систем
|17.05.2006
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Звукозаписывающие студии США обвинили радиостанцию в оптовой краже музыки
укозаписывающей индустрии США подали иск к американскому поставщику услуг спутникового радиовещания XM Satellite. Суть претензии заключается в том, что помимо музыкального контента, радиовещате
|17.05.2006
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На XM Satellite Radio подали в суд
Ряд звукозаписывающих компаний подали иск против XM Satellite Radio. Заявление касается новых устройств, похожих на плееры iPod, которые могут
|17.02.2006
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XM Satellite Radio снова в убытке; директор уволился
Компания спутникового радио XM Satellite Radio Holdings объявила об увеличении убытков из-за роста расходов на маркетинг и привлечение абонентов. Ключевой директор Пирс Джей Робертс мл. (Pierce J. Roberts Jr.) в знак несо
|13.09.2005
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XM Satellite Radio купила права на трансляцию игр НХЛ
Компания XM Satellite Radio Holdings 12 сентября выкупила права на трансляцию игры Национальной Хоккей
|29.08.2005
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Sirius Satellite Radio представила приемник Sirius S50
Компания Sirius Satellite Radio объявила о скором выходе новой модели спутникового радиоприемника Siri
|08.06.2005
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Спутниковое радио и аудиокниги совместятся в плеерах
устройства, способного загружать со спутника и хранить информацию на флеш-накопителе. Представители XM Satellite Radio решили исправить эту несправедливость, и уже в следующем году в продаже по
|18.04.2005
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Motorola представит на рынок iRadio для мобильных телефонов
е безрекламное радиовещание, которое осуществляют спутниковые радиостанции Sirius Satellite Radio и XM Satellite Radio Holdings. Служба iRadio, с помощью которой пользователи смогут единовремен
|17.09.2003
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Alcatel поставит средства спутникового радиовещания для Boeing
ой радиопередающей системы, которая будет установлена на борту космических аппаратов, принадлежащих XM Satellite Radio Inc., ведущей спутниковой радиовещательной компании США, ведущей передачи
|09.01.2003
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Компания спутникового радиовещания XM Satellite Radio подключила 360 тыс. абонентов
Американская компания спутникового радиовещания XM Satellite Radio объявила, что её абонентская база превысила 360 тыс. человек. По словам главы компании Хью Панеро (Hugh Panero), "XM добилась замечательных результатов в 4-м квартале, подклю
|02.04.2002
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Число абонентов спутникового радио XM Satellite Radio растёт быстрее, чем предполагалось
Американский оператор спутникового радио XM Satellite Radio объявил о том, что в течение квартала, закончившегося 31 марта, число его
|13.12.2001
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XM Satellite Radio прекратила публичное предложение своих акций
Компания XM Satellite Radio, оператор спутникового радиовещания, закрыла публичное предложение своих а
|29.11.2001
|В Sirius Satellite назначен новый президент
|02.10.2001
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Курс акций XM Satellite Radio упал на 31% из-за проблем со спутниками связи
Через два дня после запуска услуг спутникового вещания в Далласе и Сан Диего компания XM Satellite Radio Inc. сообщила об обнаружении технического изъяна в конструкции спутников, в результате чего потребуется их более ранняя замена. После этого сообщения курс акций компании упал
|28.09.2001
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В США заработало спутниковое радио
сией по связи США выдано две лицензии на цифровое спутниковое радиовещание. Конкурент XM - компания Sirius Satellite Radio Inc. планирует начать работу в эфире в четвертом квартале этого года.
|28.09.2001
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В США начались трансляции первого спутникового радиовещания
Первая в США компания спутникового радиовещания (XM Satellite Radio) приступила к трансляции на территории Сан-Диего и форта Даллас. Радиоэфир
|12.09.2001
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XM Satellite отложила открытие службы спутникового радио в связи с терактами в США
Сегодня компания XM Satellite должна была начать коммерческую эксплуатацию своей службы спутникового радио в Сан-Диего и Далласе. Однако в связи со вчерашними террористическими актами в Нью-Йорке и Вашингтоне к
|11.05.2001
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XM Satellite Radio запустила второй спутник для сети спутникового радиовещания
составит $9,95 в месяц. ХМ надеется опередить в начале предоставления этих услуг своего конкурента Sirius Satellite Radio Inc., которая раньше запустила спутники, но отстает в развертывании об
|20.03.2001
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Запущены спутники для радиовещания XM Satellite Radio
В США запущены два спутника компании XM Satellite Radio Inc., которая будет осуществлять радиотрансляцию цифровых передач на всю т
|26.02.2001
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Sirius Satellite Radio продаст акций на $210 млн.
Компания Sirius Satellite Radio планирует продать 10 млн. акций по цене $21 за каждую и, таким образом, получить $210 млн. Если компании также удастся получить ссуду в $150 млн. от Lehman Brothers, то о
|09.01.2001
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Запуск спутника Rock and Roll для трансляции цифрового радиовещания отложен в последнюю минуту
o. за 30 секунд до запуска ракеты Zenit-3SL со спутником Rock and Roll, сконструированном компанией XM Satellite Radio Inc. специально для цифрового спутникового радиовещания, отменила старт. П
|05.01.2001
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IBM создала сеть хранения данных емкостью в 22 терабайта
создании самой крупной сети хранения данных в отрасли радиовещания для оператора спутникового радио XM Satellite Radio. Она состоит из 66 устройств хранения IBM Fast T500, 4 серверов и имеет ем
|04.04.2000
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Новый радиовещательный спутник компании Sirius Satellite Radio будет запущен с космодрома Байконур 28 июня 2000 года
Оператор спутникового радиовещания Sirius Satellite Radio объявила о том, что первый из серии трех новых спутников, Sirius1 будет запущен с космодрома Байконур в Казахстане ракетоносителем Протон 28 июня этого года. Спутники Sir
|28.12.1999
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Котировки Sirius Satellite взлетают после продажи пакета акций за $200 млн
Акции Sirius Satellite Radio Inc., планирующей транслировать музыку со спутников непосредственно на
Sirius XM Holdings и организации, системы, технологии, персоны:
|UMich - UM - University of Michigan - Мичиганский университет - Университет Мичигана 335 2
|U.S. Congress Library - Библиотека конгресса США 71 1
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