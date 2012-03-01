Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 201331
ИКТ 15601
Организации 11839
Ведомства 1512
Ассоциации 1124
Технологии 3596
Системы 27092
Персоны 87931
География 3130
Статьи 1587
Пресса 1339
ИАА 760
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2855
Мероприятия 894

Sirius XM Holdings Sirius XM Radio Sirius Satellite Radio XM Satellite Radio Holdings

Sirius XM Holdings - Sirius XM Radio - Sirius Satellite Radio - XM Satellite Radio Holdings

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru


01.03.2012 Американский спутник для Sirius XM Radio останется на земле

Об этом сообщил вчера представитель Sirius XM Патрик Рейли (Patrick Reilly) в заявлении для интернет-издания Spaceflight Now. По его словам, «необходимо подтвердить, что спутник готов для старта». Спутник Sirius FM6 должен был бы
18.10.2011 Двойная польза спутникового радио

Радиовещательная компания Sirius XM, использующая преимущественно спутниковые каналы вещания, выпустила новый комплект

05.10.2006 Спутниковые радиостанции разочаровали инвесторов

Две крупнейшие конкурирующие компании спутникового радио, XM Satellite Radio Holdings и Sirius Satellite Radio, в среду выпустили квартальные отчёты, н
10.08.2006 Alltel предоставит абонентам сервис XM Satellite

Компания Alltel объявила о начале предоставления абонентам сотовой связи радиоканалов от XM Satellite Radio Holdings в рамках программы по увеличению доходов за счет предоставления н
03.08.2006 Google будет размещать рекламу на XM Satellite Radio

Google договорился в среду с компанией спутникового радиовещания XM Satellite Radio Holdings об автоматическом размещении рекламы в немузыкальных радиопрограммах. Сделка дает доступ рекламодателям Google к 7 млн слушателей. Рекламодатели, пользующиеся систем
17.05.2006 Звукозаписывающие студии США обвинили радиостанцию в оптовой краже музыки

укозаписывающей индустрии США подали иск к американскому поставщику услуг спутникового радиовещания XM Satellite. Суть претензии заключается в том, что помимо музыкального контента, радиовещате
17.05.2006 На XM Satellite Radio подали в суд

Ряд звукозаписывающих компаний подали иск против XM Satellite Radio. Заявление касается новых устройств, похожих на плееры iPod, которые могут
17.02.2006 XM Satellite Radio снова в убытке; директор уволился

Компания спутникового радио XM Satellite Radio Holdings объявила об увеличении убытков из-за роста расходов на маркетинг и привлечение абонентов. Ключевой директор Пирс Джей Робертс мл. (Pierce J. Roberts Jr.) в знак несо
13.09.2005 XM Satellite Radio купила права на трансляцию игр НХЛ

Компания XM Satellite Radio Holdings 12 сентября выкупила права на трансляцию игры Национальной Хоккей
29.08.2005 Sirius Satellite Radio представила приемник Sirius S50

Компания Sirius Satellite Radio объявила о скором выходе новой модели спутникового радиоприемника Siri
08.06.2005 Спутниковое радио и аудиокниги совместятся в плеерах

устройства, способного загружать со спутника и хранить информацию на флеш-накопителе. Представители XM Satellite Radio решили исправить эту несправедливость, и уже в следующем году в продаже по
18.04.2005 Motorola представит на рынок iRadio для мобильных телефонов

е безрекламное радиовещание, которое осуществляют спутниковые радиостанции Sirius Satellite Radio и XM Satellite Radio Holdings. Служба iRadio, с помощью которой пользователи смогут единовремен
17.09.2003 Alcatel поставит средства спутникового радиовещания для Boeing

ой радиопередающей системы, которая будет установлена на борту космических аппаратов, принадлежащих XM Satellite Radio Inc., ведущей спутниковой радиовещательной компании США, ведущей передачи

09.01.2003 Компания спутникового радиовещания XM Satellite Radio подключила 360 тыс. абонентов

Американская компания спутникового радиовещания XM Satellite Radio объявила, что её абонентская база превысила 360 тыс. человек. По словам главы компании Хью Панеро (Hugh Panero), "XM добилась замечательных результатов в 4-м квартале, подклю
02.04.2002 Число абонентов спутникового радио XM Satellite Radio растёт быстрее, чем предполагалось

Американский оператор спутникового радио XM Satellite Radio объявил о том, что в течение квартала, закончившегося 31 марта, число его

13.12.2001 XM Satellite Radio прекратила публичное предложение своих акций

Компания XM Satellite Radio, оператор спутникового радиовещания, закрыла публичное предложение своих а
29.11.2001 В Sirius Satellite назначен новый президент
02.10.2001 Курс акций XM Satellite Radio упал на 31% из-за проблем со спутниками связи

Через два дня после запуска услуг спутникового вещания в Далласе и Сан Диего компания XM Satellite Radio Inc. сообщила об обнаружении технического изъяна в конструкции спутников, в результате чего потребуется их более ранняя замена. После этого сообщения курс акций компании упал
28.09.2001 В США заработало спутниковое радио

сией по связи США выдано две лицензии на цифровое спутниковое радиовещание. Конкурент XM - компания Sirius Satellite Radio Inc. планирует начать работу в эфире в четвертом квартале этого года.
28.09.2001 В США начались трансляции первого спутникового радиовещания

Первая в США компания спутникового радиовещания (XM Satellite Radio) приступила к трансляции на территории Сан-Диего и форта Даллас. Радиоэфир
12.09.2001 XM Satellite отложила открытие службы спутникового радио в связи с терактами в США

Сегодня компания XM Satellite должна была начать коммерческую эксплуатацию своей службы спутникового радио в Сан-Диего и Далласе. Однако в связи со вчерашними террористическими актами в Нью-Йорке и Вашингтоне к
11.05.2001 XM Satellite Radio запустила второй спутник для сети спутникового радиовещания

составит $9,95 в месяц. ХМ надеется опередить в начале предоставления этих услуг своего конкурента Sirius Satellite Radio Inc., которая раньше запустила спутники, но отстает в развертывании об
20.03.2001 Запущены спутники для радиовещания XM Satellite Radio

В США запущены два спутника компании XM Satellite Radio Inc., которая будет осуществлять радиотрансляцию цифровых передач на всю т
26.02.2001 Sirius Satellite Radio продаст акций на $210 млн.

Компания Sirius Satellite Radio планирует продать 10 млн. акций по цене $21 за каждую и, таким образом, получить $210 млн. Если компании также удастся получить ссуду в $150 млн. от Lehman Brothers, то о
09.01.2001 Запуск спутника Rock and Roll для трансляции цифрового радиовещания отложен в последнюю минуту

o. за 30 секунд до запуска ракеты Zenit-3SL со спутником Rock and Roll, сконструированном компанией XM Satellite Radio Inc. специально для цифрового спутникового радиовещания, отменила старт. П
05.01.2001 IBM создала сеть хранения данных емкостью в 22 терабайта

создании самой крупной сети хранения данных в отрасли радиовещания для оператора спутникового радио XM Satellite Radio. Она состоит из 66 устройств хранения IBM Fast T500, 4 серверов и имеет ем
04.04.2000 Новый радиовещательный спутник компании Sirius Satellite Radio будет запущен с космодрома Байконур 28 июня 2000 года

Оператор спутникового радиовещания Sirius Satellite Radio объявила о том, что первый из серии трех новых спутников, Sirius1 будет запущен с космодрома Байконур в Казахстане ракетоносителем Протон 28 июня этого года. Спутники Sir
28.12.1999 Котировки Sirius Satellite взлетают после продажи пакета акций за $200 млн

Акции Sirius Satellite Radio Inc., планирующей транслировать музыку со спутников непосредственно на

Публикаций - 74, упоминаний - 102

Sirius XM Holdings и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 25842 16
Intel Corporation 12859 11
Cisco Systems 5378 7
Apple Inc 13253 6
Sony 6754 5
Nokia Bell Labs - Лаборатории Белла - Lucent Technologies - Лусент Текнолоджис - Bell Labs - Western Electric 1453 5
Lenovo Motorola 3570 5
Oracle - Sun Microsystems - Сан Майкросистемс - Май Эс Кью Эл 2254 4
Amazon Inc - Amazon.com 3298 4
IBM - International Business Machines Corp 9717 4
Oracle Corporation 7099 4
AT&T Inc 1726 4
Google LLC 12764 4
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5821 3
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9542 3
Yahoo! 3729 3
AOL Inc - America Online 1883 3
Innolux Corporation - Pioneer Corporation - Pioneer Electronics - Pioneer Computers 438 3
Best Buy 224 3
Applied Materials 305 3
Rhapsody 59 3
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 16010 2
Meta Platforms - Facebook 4631 2
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3090 2
Red Hat 1380 2
Philips 2100 2
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2693 2
HP - Hewlett-Packard 3667 2
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2666 2
Nvidia Corp 4065 2
Oracle Siebel Systems 519 2
AT&T - SBC Telecom - SBC Communications 232 2
Rambus 246 2
Earthlink 156 2
GM - Hughes - DirecTV 123 2
Boeing Satellite Development Center - Boeing Satellite Systems - Hughes Aircraft 28 2
Analog Devices - Maxim Integrated Products 19 1
Motorola - Next Level 15 1
SES Networks - SES Astra - SES Sirius - NSAB - Nordic Satellite AB 112 1
HP Autonomy - Interwoven 33 1
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2794 18
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1975 17
GM - General Motors - Джи ЭМ СНГ 480 7
Boeing 1032 6
Advent International - Maxar Technologies - SSL - Space Systems Loral 47 5
eBay Inc 1642 4
Morgan Stanley - Морган Стэнли 496 4
Merrill Lynch 454 4
Lehman Brothers Holdings - Lehman Brothers Merchant Banking Partners - Lehman Brothers Securities 245 4
Mercedes-Benz Group - Daimler AG - Даймлер АГ - Daimler-Benz - Даймлер-Бенц АГ - Daimler-Chrysler - ДаймлерКрайслер Автомобили РУС 251 3
Netflix - онлайн-кинотеатр 538 3
Global Partners Securities 42 2
BMW Group 485 2
Hyundai Motor Company 439 2
Татнефть - Банк Зенит - Банковская группа Зенит 363 2
Goldman Sachs Group - Голдман Сакс груп - Goldman Sachs & Co Bank - Goldman Sachs Credit Partners L.P. 598 2
UBS AG - Union Bank of Switzerland - Warburg Dillon Read - UBS PaineWebber - Brunswick UBS Warburg - Ю Би Эс Секьюритиз - Брансвик Ю Би Эс Варбург Номиниз - Ю Би Эс Номиниз - Ю Би Эс Банк 410 2
Walt Disney Company 648 2
Mercedes-Benz Group - Mercedes-Benz AG 205 2
Toyota Motor - Тойота Мотор Мануфэкчуринг Россия - Тойота Тсусё Техника - Toyota Tsusho - Тойота цусе 507 2
RBC Capital Markets 59 2
Stellantis - Fiat Chrysler Automobiles - FCA Rus - ЭфСиЭй Рус 127 2
Credit Suisse First Boston - CSFB - Кредит Свисс Ферст Бостон Банк 223 2
Ford Motor Company - Форд Мотор Компании 192 2
Alcoa 49 2
ILS - International Launch Services 61 2
New Millennium Group - New Millennium Advisors 20 2
Apax Partners 29 1
Jefferies Group - Jefferies & Co - Putnam Lovell Securities 82 1
PartnerRe Asset Management 15 1
Costco Wholesale Corporation 30 1
Knight Capital Group - Knight/Trimark Group - Knight Trading Group 5 1
Monsanto 16 1
Hellman & Friedman - H&F 11 1
Walnut Asset Management 3 1
FNMA - Federal National Mortgage Association - Fannie Mae 13 1
Walmart - Wal-Mart Stores 407 1
Microsoft - LinkedIn 705 1
KIA Motors - KIA Motors RUS - КИА Моторс Россия 185 1
Nissan - Nissan Motor - Jidosha-Seizo 290 1
U.S. FFIEC - Federal Financial Institution Examination Council - Federal Reserve Board of Governors, FRB - Federal Deposit Insurance Corporation, FDIC - National Credit Union Administration, NCUA - Office of the Comptroller of the Currency, OCC 401 6
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1930 4
U.S. Fed - Federal Reserve System - Федеральная резервная система, ФРС США 72 1
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство войны США - Военное министерство США - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1902 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2138 1
U.S. FCC - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 692 1
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США - НАСА 3444 1
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 1059 1
U.S. Congress Legislation - Конгресс США 652 1
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1421 1
U.S. Department of the Treasury - Министерство финансов США - Департамент казначейства США - United States Department of the Treasury 210 1
U.S. Congress House of Representatives - Конгресс США - Палата представителей 291 1
ISM - Institute for Supply Management - Институт менеджеров по снабжению 29 2
RIAA - The Recording Industry Association of America - Американская ассоциация звукозаписывающих компаний 260 1
NAPM - National Association of Purchasing Management - Национальная ассоциация менеджеров по закупкам 67 1
Ассоциация менеджеров 109 1
Радиовещание - Radio broadcasting - FM-радиовещание - FM-тюнер - FM-радиоприемник - FM-трансмиттер - FM-передатчик - ФМ-радио - УКВ - Ультракороткие волны 4020 36
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7411 31
GNSS - Global Navigation Satellite System - ГНСС - Глобальные навигационные спутниковые системы - GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, IRNSS, Galileo, QZSS 3078 27
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 10285 9
Акустические устройства - Аудиосистема - музыкальный центр - MIDI - Musical Instrument Digital Interface - Цифровой интерфейс музыкальных инструментов 4479 7
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14847 7
Медиаплеер - Media player - видеоплеер - video player - проигрыватель 4782 6
Радиосвязь и радиовещание - Радиостанция - комплекс устройств для передачи и приёма информации посредством радиоволн 1171 6
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 17076 4
Электроника - Микроэлектроника, полупроводниковые приборы, материалы - Electronics - Microelectronics, semiconductor devices - Микроэлектронная компонентная база, МЭКБ - Наноэлектроника - Nanoelectronics 4835 4
Радиосвязь и радиовещание - Сети проводного радиовещания - Радиотрансляционная сеть - Ретранслятор, ретрансляция - Repeater - оборудование связи, два или более радиопередатчика, удалённых друг от друга на большие расстояния 299 4
Автомагнитола - car radio 52 3
MP3 - ID3 - Identify an MP3 - формат файла для хранения аудиоинформации 4171 3
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29838 3
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18465 3
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 13331 3
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26492 3
Антенна - Antenna - наземная антенная система - устройство, предназначенное для излучения или приёма радиоволн 2440 3
РЛС - S-диапазон - C-диапазон - диапазон частот сантиметровых длин волн наземной и спутниковой радиосвязи 119 2
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10810 2
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18216 2
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28489 2
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33791 2
Электроника - Электронные устройства - Электронная техника - Промышленное производство и разработка электроники - Electronics - Electronic devices - Electronic equipment - Industrial production and development of electronics 3446 2
AdTech - Цифровые решения в области продвижения товаров и услуг онлайн и анализа потребительского спроса - Рекламные платформы - см также MarTech 5415 2
Наушники - Headphones 4529 2
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8868 2
РЛС - X-диапазон частот сантиметровых длин волн 8-12 ГГц, используемых в радиолокации, наземной и спутниковой радиосвязи 122 2
ПДУ - Пульт ДУ - пульт дистанционного управления - RCU - remote control unit 880 2
Zensys - Z-Wave 30 1
Flash Video - FLV - формат файлов, медиаконтейнер 1190 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13568 1
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 10002 1
IIoT - Industrial Internet of Things - Промышленный интернет вещей 1203 1
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10650 1
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 5065 1
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД - 31 марта Международный день резервного копирования - World Backup Day - День бэкапа 6775 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 27053 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 54512 1
AR - Augmented Reality - Дополненная реальность - Расширенная реальность - Assisted Reality - Вспомогательная реальность - Дополненная виртуальность 1534 1
Sirius XM Holdings - Sirius XM Radio - Sirius FM - Сириус ФМ - Radiosat - CD-Radio 9 7
Apple iPod 1554 5
Космодром Байконур 1072 5
Sea Launch - Морской старт - плавучий космодром 93 5
Oracle PeopleSoft 426 4
Роскосмос - ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - Протон РН - ракета-носитель тяжёлого класса 648 4
Apple iPhone - серия смартфонов 7677 3
Linux OS 11622 3
Apple iPhone 6 4860 3
Fujitsu ISM - Fujitsu Software Infrastructure Manager 98 3
Microsoft Windows 2000 8678 3
Rhapsody - Napster - New artist program - файлообменная пиринговая сеть 453 3
Роскосмос - ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - Бриз - семейство российских разгонных блоков 246 3
Apple iOS 8628 2
Google AdWords - Google Ads - Google Display Network 143 2
Oracle JD Edwards EnterpriseOne - JDE - JD Edwards - J.D. Edwards World Solution Company - Premisys 251 2
Apple Maps 36 2
Hyundai Genesis 9 1
AOL Music 11 1
Apple iPad 4023 1
Google Android 15325 1
Apple - App Store 3139 1
Dell InfinityEdge 20 1
Oracle Java - язык программирования 3487 1
Apple Siri - Голосовой помощник 448 1
Apple TV - Стриминговый видеосервис - Онлайн-кинотеатр 330 1
Microsoft Xbox - Игровая приставка 1944 1
Last.fm 55 1
Baidu 303 1
Google Maps - Карты Google - GMaps 709 1
Samsung Galaxy Tab - серия планшетов 445 1
Panasonic KX IP-АТС UC-платформа - Panasonic SIP-телефоны 108 1
Google Glass - гарнитура для смартфонов на базе Android 114 1
Apple iTunes Store 1119 1
Укроборонпром - ГП Антонов - АНТК Антонов - ОКБ имени О.К. Антонова - Ан-124 Руслан - транспортный самолет-гигант 69 1
Google Marketing Platform - DoubleClick - DARTmail - DARTsearch 254 1
РСК Торнадо - RSC Tornado 145 1
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5265 1
Genesys Engage - Genesys Engage Multicloud 56 1
Boeing - серия ближне-среднемагистральных пассажирских самолётов 184 1
Panero Hugh - Панеро Хью 4 4
Green Peter - Грин Питер 16 2
Reynolds Heidi - Рейнольдс Хайди 12 2
Ballmer Steve - Баллмер Стивен 579 2
Cardillo Peter - Кардильо Питер 55 2
Carty Michael - Карти Майкл 20 2
Farinelli Bob - Фаринелли Боб 1 1
O'Reilly Patrick - О’Рейлли Патрик 5 1
Davidson John - Дэвидсон Джон 15 1
Morris Doug - Моррис Дуг 4 1
Bainwol Mitch - Бейнуол Митч 6 1
Stevens Joseph - Стевенс Жозеф 20 1
Selkin Donald - Селкин Дональд 40 1
Finnerty Brian - Финнерти Брайан 13 1
Stephenson Chris - Стивенсон Крис 6 1
Heekin Tim - Хикин Тим 21 1
Riley Ned - Райли Нед 40 1
Linus Benedict Torvalds - Торвальдс Линус Бенедикт 238 1
Jobs Steve - Джобс Стив 1035 1
Buffett Warren - Баффет Уоррен 65 1
Bush George - Буш Джордж 336 1
Johnson Eric - Джонсон Эрик 7 1
Blair Tony - Блэр Тони 57 1
Greenspan Alan - Гринспен Алан 102 1
Briggs David - Бриггс Дэвид 58 1
Mancini Lariane - Манчини Лариана 1 1
Schrader Tom - Шрейдер Том 10 1
Hogan Art - Хоган Арт 47 1
Philips Robert - Филипс Роберт 3 1
Rumsfeld Donald - Рамсфельд Дональд 16 1
Margolese David - Марголезе Дэвид 1 1
Stern Howard - Штерн Говард 1 1
Twain Shania - Туэйн Шаниа 3 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54985 45
Ирак - Республика 710 6
Россия - РФ - Российская федерация 167708 5
Америка Северная - Североамериканский регион 3420 4
США - Нью-Йорк - Уолл-стрит - Wall Street 410 4
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19299 3
Европа 25014 3
Канада 5093 3
США - Нью-Йорк 3188 3
США - Калифорния - Сан-Диего 370 3
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13852 2
Южная Корея - Республика 7085 2
Япония 13839 2
США - Калифорния 4838 2
США - Колумбия - Вашингтон 1499 2
США - Техас - Даллас 187 2
Солнце - звезда Солнечной системы 5511 2
США - Калифорния - Лос-Анджелес - Эль-Сегундо 15 1
Казахстан - Республика 6088 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4221 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47919 1
Швеция - Королевство 3792 1
Финляндия - Финляндская Республика 3704 1
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3666 1
Франция - Французская Республика 8194 1
Китай - Тайвань 4283 1
Индонезия - Республика 1069 1
Испания - Королевство 3845 1
Саудовская Аравия - Королевство 674 1
Америка Латинская - латиноамериканский регион 1946 1
Румыния 753 1
Европа Западная 1497 1
Люксембург Великое Герцогство 447 1
США - Техас 1059 1
США - Иллинойс - Чикаго 442 1
США - Делавэр 177 1
Тихий океан - Тихоокеанский бассейн - Тихоокеанский регион 778 1
США - Калифорния - Пало-Альто - Palo Alto 169 1
США - Мичиган - Детройт 88 1
Франция - Тулуза 78 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18312 19
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6726 11
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 6136 9
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6852 9
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27530 6
Internet Economy - Интернет-экономика - Сетевая экономика 5891 4
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3811 4
Фондовая биржа - Blue chips - Голубые фишки - акции крупнейших компаний 536 4
Ирак - Война в Персидском заливе 224 4
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53889 4
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 6239 3
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 9146 3
U.S. SEC - ADR - American Depositary Receipt - АДР - Американская депозитарная расписка 282 3
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4814 3
Метеорология - Метеостанция - Погодная станция - Прогноз погоды - Weather forecast 1727 3
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5828 2
Страхование - Страховое дело - Insurance 6591 2
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 6092 2
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5668 2
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 6212 2
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6606 2
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 3215 2
Спорт - Баскетбол - Basketball 96 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5788 1
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3844 1
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 5031 1
Вторая мировая война - Великая Отечественная война - Операция «Барбаросса» - План нападения Германии на СССР - День Победы - 9 Мая - Парад Победы 663 1
Транспорт - АЗС - Автомобильная заправочная станция - топливный ритейл - МАЗК - многофункциональный автозаправочный комплекс 678 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21909 1
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 5146 1
Дивидендная политика - Дивиденды - Dividend Policy 1287 1
Федеральный закон 210-ФЗ - Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг 854 1
Здравоохранение - Психология - психологическая поддержка - психические расстройства - психоанализ - психическое здоровье - психоэмоциональное здоровье 1553 1
Сельское хозяйство - Агропромышленный комплекс - АПК - Агропромышленного сектор экономики - Agricultural industry - Сельскохозяйственная техника 2152 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 58223 1
ВВП - Валовой внутренний продукт - Gross domestic product 977 1
Коррупция - Коррупционные расследования - Коррупционные риски - Corruption - Corruption investigations - Corruption risks - Нулевая толерантность (терпимость) 687 1
Английский язык 7059 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8301 1
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2775 1
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia - CNN Money - CNNfn 934 18
Dow Jones - MarketWatch 334 18
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6121 9
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia - Time Warner - Warner Communications Inc - Time Inc 609 3
Spacemart 20 2
SpaceNews 73 2
Bloomberg 1640 2
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1343 2
Известия ИД 780 2
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia - AOL TW - AOL Time Warner 555 2
Newsbytes News Network 379 2
CNBC - Consumer News and Business Channel 245 1
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia CNN - Turner Broadcasting System 678 1
The Washington Post 350 1
AP - Associated Press 2008 1
Paramount Skydance - Paramount Media Networks - Paramount Network - Nashville Network - National Network - New TNN - Viacom Media Networks - Spike TV - MTV Networks - MTV Entertainment Group 273 1
Dow Jones - Barron's 26 1
Viacom - Video & Audio Communications 117 1
Space Daily 528 1
USA Today 154 1
NASA SpaceFlight - SpaceFlightNow 317 1
Internet Stock Report 994 18
S&P 500 565 6
S&P Global - Standard & Poor's - Standard and Poor’s 553 2
Thomson Financial - Thomson First Call 386 2
CPI - Consumer Price Index - Индекс потребительских цен 63 2
Bear Stearns 79 1
Conference Board - Conference Board's Consumer Research Center 75 1
UMich - UM - University of Michigan - Мичиганский университет - Университет Мичигана 335 2
U.S. Congress Library - Библиотека конгресса США 71 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7640 5
NASCAR - National Association of Stock Car Auto Racing - Национальная ассоциация гонок серийных автомобилей 32 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1472802, в очереди разбора - 724502.
Создано именных указателей - 201331.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

Техника

Обзор планшета HUAWEI MatePad Air: изящное вдохновение

Как безопасно купить смартфон с рук: советы ZOOM

Восстание машин: 7 случаев, когда ИИ вышел из-под контроля

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще