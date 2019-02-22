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Hellman & Friedman H&F
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru
|22.02.2019
|Genesys признали лидером рынка облачных контакт-центров Северной Америки 1
|23.04.2015
|Nokia хочет продать свои карты компании Apple 1
|22.04.2015
|Названы 4 компании, пожелавшие купить картографический сервис Nokia Here 1
|02.11.2011
|Yahoo купила разработчика инновационной рекламной платформы за $270 млн 1
|06.10.2011
|Microsoft может приобрести Yahoo 1
|03.10.2011
|Китайская Alibaba Group хочет купить Yahoo 1
|20.09.2010
|Фонд Hellman & Friedman купит Internet Brands за $640 млн 1
|27.02.2008
|Компанию Getty Images продали за $2,4 млрд. 1
|04.04.2007
|Google предложил за DoubleClick больше Microsoft 1
|28.03.2007
|DoubleClick ищет покупателя и ведёт переговоры с Microsoft 1
|29.12.2006
|Ловенстейн устроился на новую работу 1
Hellman & Friedman и организации, системы, технологии, персоны:
|Pieper Juergen - Пайпер Юрген 1 1
|Морозов Вячеслав 17 1
|Jamison Nancy - Джеймисон Нэнси 3 1
|Ma Jack - Ма Джек 27 1
|Levinsohn Ross - Левинсон Росс 9 1
|Rohan Jordan - Роан Джордан 1 1
|Klein Jonathan - Кляйн Джонатан 3 1
|Bloomberg 1659 2
|Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6137 2
|The Register - The Register Hardware 1804 1
|TechCrunch - TechCrunch Network - TechCrunch Distrupt - TechCrunch Awards 1324 1
|Frost & Sullivan 208 1
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