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Hellman & Friedman H&F

Hellman & Friedman - H&F

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru


22.02.2019 Genesys признали лидером рынка облачных контакт-центров Северной Америки 1
23.04.2015 Nokia хочет продать свои карты компании Apple 1
22.04.2015 Названы 4 компании, пожелавшие купить картографический сервис Nokia Here 1
02.11.2011 Yahoo купила разработчика инновационной рекламной платформы за $270 млн 1
06.10.2011 Microsoft может приобрести Yahoo 1
03.10.2011 Китайская Alibaba Group хочет купить Yahoo 1
20.09.2010 Фонд Hellman & Friedman купит Internet Brands за $640 млн 1
27.02.2008 Компанию Getty Images продали за $2,4 млрд. 1
04.04.2007 Google предложил за DoubleClick больше Microsoft 1
28.03.2007 DoubleClick ищет покупателя и ведёт переговоры с Microsoft 1
29.12.2006 Ловенстейн устроился на новую работу 1

Публикаций - 12, упоминаний - 12

Hellman & Friedman и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 25896 5
Alibaba Group 482 3
Yahoo! 3730 3
Meta Platforms - Facebook 4638 2
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5825 2
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2666 2
Google LLC 12831 2
HERE Technologies 113 2
HERE Technologies - NAVTEQ Corp - Navigation Technologies - Nokia L&C - Nokia Location & Commerce 157 2
Amazon Inc - Amazon.com 3313 1
Apple Inc 13320 1
Genesys 215 1
Nokia Networks - Nokia Mobile Networks - Nokia Mobile Entry Solutions - Nokia Fixed Networks - Nokia Solutions and Networks Oy, NSN - Nokia Siemens Networks 354 1
Nokia Technologies 12 1
Siemens AG - Siemens Group 2676 1
Sirius XM Holdings - Sirius XM Radio - Sirius Satellite Radio - XM Satellite Radio Holdings 74 1
Internet Brands 2 1
Silver Lake Partners - Silver Lake Ventures 82 3
Mercedes-Benz Group - Daimler AG - Даймлер АГ - Daimler-Benz - Даймлер-Бенц АГ - Daimler-Chrysler - ДаймлерКрайслер Автомобили РУС 251 2
BMW Group 485 2
Bain Group - Bain Capital - Bain Capital Partners - Bain Capital Ventures - Bain Analyses 66 2
DST Global - Digital Sky Technologies 229 2
Blackstone Group 48 2
Volkswagen Audi Group 234 2
Uber 365 2
Carlyle Group 24 2
Mercedes-Benz Group - Daimler Trucks and Buses - Thomas Built 5 1
Volkswagen Group - VW 312 1
Morgan Stanley - Морган Стэнли 496 1
Continental AG - Континентал Тайрс Рус 82 1
KKR - Kohlberg Kravis Roberts 38 1
Mercedes-Benz Group - Mercedes-Benz AG 205 1
Getty Images 29 1
FSE - Frankfurt Stock Exchange - Deutsche Börse Group - Deutsche Börse Frankfurt - Clearstream - Франкфуртская фондовая биржа 175 1
Andreessen Horowitz - Венчурный фонд 70 1
Providence Equity Partners 20 1
BMW - Rolls-Royce Motor Cars 76 1
General Atlantic - GA 28 1
Mercedes-Benz Group - Daimler - Maybach 10 1
Mitsubishi Fuso Truck and Bus Corporation - MFTBC 5 1
Apax Partners 29 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 27241 2
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18542 2
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 24223 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 55097 1
GNSS - Global Navigation Satellite System - ГНСС - Глобальные навигационные спутниковые системы - GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, IRNSS, Galileo, QZSS 3098 1
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 6742 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36954 1
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13854 1
DMP - Data Management Platform - Платформа управления данными 2951 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24891 1
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11994 1
AdTech - Цифровые решения в области продвижения товаров и услуг онлайн и анализа потребительского спроса - Рекламные платформы - см также MarTech 5453 1
Firmware - Прошивка - Встроенное программное обеспечение 2808 1
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13841 1
Cloud Management Platform, CMP - Управление облачной средой - Cloud Data Management, CDM - Управление облачными данными - Cloud Security Posture Management, CSPM - Управление гибридными и мультиоблачными средами - Cloud Native Platforms 633 1
Search engine - поисковая система - поисковые технологии - поисковый робот - поисковый портал 3240 1
Multimedia - Мультимедиа - Мультимедийный комплекс - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 5949 1
Apple iOS 8668 2
Google Marketing Platform - DoubleClick - DARTmail - DARTsearch 254 2
Apple iPhone - серия смартфонов 7729 1
Google Android 15396 1
Apple - App Store 3155 1
Microsoft Windows Phone OS - Microsoft Windows Smartphone - Microsoft WP-смартфон 1641 1
Baidu 303 1
Google Maps - Карты Google - GMaps 710 1
Depositphotos - фотобанк 407 1
Google Dart 66 1
Genesys PureEngage 8 1
Apple Maps 36 1
Genesys PureConnect Platform 7 1
Genesys PureCloud Platform 5 1
HERE Maps 54 1
Nokia Ovi Maps - Nokia Maps 88 1
Nokia Nseries 539 1
Pieper Juergen - Пайпер Юрген 1 1
Морозов Вячеслав 17 1
Jamison Nancy - Джеймисон Нэнси 3 1
Ma Jack - Ма Джек 27 1
Levinsohn Ross - Левинсон Росс 9 1
Rohan Jordan - Роан Джордан 1 1
Klein Jonathan - Кляйн Джонатан 3 1
Россия - РФ - Российская федерация 169099 3
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19433 3
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 55162 3
Азия - Азиатский регион 5962 2
Финляндия - Финляндская Республика 3710 2
Америка - Американский регион 2211 1
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3679 1
Германия - Федеративная Республика 13316 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14881 1
Америка Северная - Североамериканский регион 3423 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18477 6
Internet Economy - Интернет-экономика - Сетевая экономика 5899 2
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 6202 2
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 22134 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 54288 1
Финансовые показатели - Financial indicators 2968 1
AdTech - Баннеры - Баннерная реклама - Banner advertising - Интернет-реклама 1715 1
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6758 1
Bloomberg 1659 2
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6137 2
The Register - The Register Hardware 1804 1
TechCrunch - TechCrunch Network - TechCrunch Distrupt - TechCrunch Awards 1324 1
Frost & Sullivan 208 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1481054, в очереди разбора - 724464.
Создано именных указателей - 203075.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

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