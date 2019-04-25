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Genesys PureEngage

СОБЫТИЯ

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25.04.2019 «Ситилинк» открыл второй контакт-центр в Оренбурге 1
22.02.2019 Genesys признали лидером рынка облачных контакт-центров Северной Америки 1
21.12.2018 «Ситилинк» перевел контакт-центр на омниканальную платформу от Genesys 2
17.12.2018 «ЭР-Телеком» повысил эффективность обслуживания в цифровых каналах с помощью Genesys 1
18.07.2018 Банк «Восточный» внедрил решение для контакт-центров Genesys PureEngage 2
03.07.2018 Genesys представила новые возможности решения для прогнозной маршрутизации вызовов Predictive Routing 2
09.06.2017 Genesys анонсировала G-Nine — новый этап развития своей омниканальной платформы 1

Публикаций - 8, упоминаний - 11

Genesys PureEngage и организации, системы, технологии, персоны:

Genesys 216 7
Merlion - Citilink - Ситилинк - онлайн-ритейлер 782 3
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru - Dom.ru 942 2
Крок - Croc 1964 2
Altuera - Альтуэра 20 1
Cisco Systems 5372 1
IBM - International Business Machines Corp 9699 1
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 947 1
НКК - ГКС - Стэп лоджик - Step Logic 204 1
AUXO - Atos SE - Атос АйТи Солюшенс энд Сервисез 265 1
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1440 1
Naumen - Наумен 752 1
Avaya Inc - Avaya Holdings Corp 1100 1
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2666 1
Триколор - Национальная спутниковая компания 389 1
ПЭК - Первая Экспедиционная Компания - Авто-ПЭК - транспортная компания 89 1
Hellman & Friedman - H&F 11 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 1
Ингосстрах СПАО 478 1
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 622 1
Восточный Банк - Восточный экспресс банк - Дальвнешторгбанк 391 1
ID Finance - MoneyMan - МФК МаниМен 30 1
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 9357 5
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11803 5
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26307 4
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22559 4
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 9294 4
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 7062 4
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 8264 4
Контактный центр - Колл-центр - Call-center - Центр обработки вызовов - ЦОВ 4501 3
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 6569 3
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 3
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12944 2
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13714 2
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 3127 2
Chat - Чат - средство обмена сообщениями по компьютерной сети в режиме реального времени - текстовый канал связи 2721 2
OEM - Предустановленное программное обеспечение - Pre-installed software - программное обеспечение в комплекте - crapware 636 2
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9923 2
IVR - Interactive Voice Response - Interactive Voice Control - Интерактивное голосовое меню 727 2
QoS - Quality of service - QoE - Quality of Experience - Качество обслуживания 3371 2
Бот - Bot - Программа, выполняющая автоматически / по расписанию действия через интерфейсы, предназначенные для людей 2785 2
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24410 2
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 3582 2
HRM - WFM - Workforce Management - Планирование, учет и оптимизация рабочего времени сотрудников - Time Management - Тайм-менеджмент 1064 2
Омниканальность - Omni channel - омниканальные коммуникации - многоканальная коммуникации - мультиканальность 1313 2
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8650 1
Cloud Management Platform, CMP - Управление облачной средой - Cloud Data Management, CDM - Управление облачными данными - Cloud Security Posture Management, CSPM - Управление гибридными и мультиоблачными средами - Cloud Native Platforms 623 1
Кибербезопасность - PSIM - Physical Security Information Management - Интеграция нескольких несвязанных приложений и устройств безопасности и управления ими через единый пользовательский интерфейс 414 1
QMS - Quality Management System - СМК - Система менеджмента качества - eQMS - Electronic Quality Management System 287 1
Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 4344 1
MarTech - Telemarketing - Телемаркетинг 167 1
Call Recorder - Запись звонков - запись разговора 74 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16236 1
On-premise - Он-премис - модель локального развёртывания программного обеспечения 1280 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 5280 1
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 5209 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6480 1
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 1
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД - 31 марта Международный день резервного копирования - World Backup Day - День бэкапа 6684 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12904 1
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7871 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 1
Genesys PureConnect Platform 7 3
Genesys PureCloud Platform 5 2
Genesys Routing - Genesys Predictive Routing 5 1
Genesys Kate - Виртуальный ассистент 1 1
Salesforce Einstein 2 1
Genesys CX Platform - Genesys Customer Experience - Genesys Customer Engagement Platform - Genesys Customer Interaction Portal - Genesys CIM Platform - Genesys Customer Interaction Management Platform 20 1
Genesys JTAPI - Genesys Java Telephony Application Program Interface 2 1
Genesys Hub 1 1
IBM Watson - IBM Watson Research Center 166 1
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2125 1
Terrasoft Creatio 109 1
Apple iPhone 6 4861 1
Tencent - WeChat - мессенджер 177 1
Slack - Мессенджер - Searchable Log of All Conversation and Knowledge - Журнал бесед и данных с функцией поиска 249 1
Meta - Facebook Messenger - FB Messenger - Мессенджер 177 1
Depositphotos - фотобанк 405 1
Морозов Вячеслав 17 2
Кодуа Нино 2 1
Варго Александр 1 1
Замыцкий Михаил 6 1
Пономарева Ксения 7 1
Jamison Nancy - Джеймисон Нэнси 3 1
Россия - РФ - Российская федерация 166168 3
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 2
США - Теннесси - Нашвилл 15 1
Россия - ЮФО - Волгоградская область - Волгоград 1192 1
Америка Северная - Североамериканский регион 3414 1
Россия - ПФО - Оренбургская область - Оренбург 485 1
Торговля розничная - Дискаунтер (магазин) - Аутлет - Outlet center - Дрогери - die Drogerie - магазин-дискаунтер в формате самообслуживания 119 2
Торговля розничная - Чёрная пятница (распродажи) 351 1
FCR - First Call Resolution - процент решенных задач при первом обращении клиента - решение вопроса абонента с первого обращения 26 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8249 1
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7523 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18149 1
Финансовые показатели - Financial indicators 2893 1
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 3477 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8491 1
Федеральный закон 230-ФЗ - О защите прав и законных интересов физлиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон 13 1
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 3129 1
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4605 1
Frost & Sullivan 207 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
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