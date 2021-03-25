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Genesys Routing Genesys Predictive Routing

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


25.03.2021 Стратегия маршрутизации обращений как инструмент повышения лояльности клиента 1
03.07.2018 Genesys представила новые возможности решения для прогнозной маршрутизации вызовов Predictive Routing 2
12.02.2015 Оптимизация в кризис: как повысить эффективность контакт-центра 1
19.11.2014 Банк «Хоум Кредит» оптимизировал работу контактного центра на базе используемого ПО Genesys 1

Публикаций - 5, упоминаний - 6

Genesys Routing и организации, системы, технологии, персоны:

Genesys 216 4
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2666 1
Merlion - Citilink - Ситилинк - онлайн-ритейлер 782 1
AUXO - Atos SE - Атос АйТи Солюшенс энд Сервисез 265 1
Триколор - Национальная спутниковая компания 389 1
ССК Консалтинг 1 1
Naumen - Наумен 752 1
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1440 1
Крок - Croc 1964 1
Avaya Inc - Avaya Holdings Corp 1100 1
НКК - ГКС - Стэп лоджик - Step Logic 204 1
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 947 1
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru - Dom.ru 942 1
Cisco Systems 5372 1
Совкомбанк - Хоум банк - Банк Хоум Кредит - ХКФ-банк - ХКБанк - Home Credit and Finance Bank 362 2
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 622 1
ID Finance - MoneyMan - МФК МаниМен 30 1
ПЭК - Первая Экспедиционная Компания - Авто-ПЭК - транспортная компания 89 1
Ингосстрах СПАО 478 1
Маршрутизация - Routing 607 3
Контактный центр - Колл-центр - Call-center - Центр обработки вызовов - ЦОВ 4501 3
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26307 3
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - голос по IP - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8699 2
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22559 2
HRM - WFM - Workforce Management - Планирование, учет и оптимизация рабочего времени сотрудников - Time Management - Тайм-менеджмент 1064 2
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 9294 2
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11803 1
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 8264 1
Бот - Bot - Программа, выполняющая автоматически / по расписанию действия через интерфейсы, предназначенные для людей 2785 1
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 9357 1
IVR - Interactive Voice Response - Interactive Voice Control - Интерактивное голосовое меню 727 1
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса - Пользовательский путь 6298 1
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 1
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8650 1
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13714 1
On-premise - Он-премис - модель локального развёртывания программного обеспечения 1280 1
OEM - Предустановленное программное обеспечение - Pre-installed software - программное обеспечение в комплекте - crapware 636 1
Service level - Уровень сервиса - Уровень обслуживания 571 1
Chat - Чат - средство обмена сообщениями по компьютерной сети в режиме реального времени - текстовый канал связи 2721 1
MarTech - Telemarketing - Телемаркетинг 167 1
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная, проактивная) аналитика 3822 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 1
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 6569 1
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 1
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9923 1
Genesys Outbound Voice - Genesys Outbound Predictive - Genesys Outbound Engagement - Genesys Outbound IVR 10 2
Genesys Inbound Voice 7 2
Terrasoft Creatio 109 1
Genesys PureEngage 8 1
Genesys WFM - Genesys Workforce Management 10 1
Genesys PureConnect Platform 7 1
Genesys PureCloud Platform 5 1
Genesys Composer 1 1
Genesys StatServer 1 1
Genesys JTAPI - Genesys Java Telephony Application Program Interface 2 1
Genesys CX Platform - Genesys Customer Experience - Genesys Customer Engagement Platform - Genesys Customer Interaction Portal - Genesys CIM Platform - Genesys Customer Interaction Management Platform 20 1
Genesys Kate - Виртуальный ассистент 1 1
Буйницкий Егор 3 2
Валиев Рустам 1 1
Саушкин Олег 31 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 3
Россия - РФ - Российская федерация 166168 2
США - Теннесси - Нашвилл 15 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 1
Германия - Федеративная Республика 13221 1
KPI - Key Performance Indicators - КПИ - Ключевые индикаторы производительности - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 1666 3
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 2
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4605 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 1
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 6079 1
FCR - First Call Resolution - процент решенных задач при первом обращении клиента - решение вопроса абонента с первого обращения 26 1
Человеческие ресурсы - Трудовые ресурсы - Управление человеческими ресурсами - Рынок труда - Безработица 1729 1
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 3477 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18149 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8249 1
Fortune Global 500 295 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
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