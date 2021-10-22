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Genesys PureConnect Platform

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


22.10.2021 «Инфосистемы джет» разработала коннектор для Genesys Pureconnect и CRM-системы Terrasoft Creatio 3
09.04.2021 Genesys выступает золотым спонсором Customer Contacts World Forum 2021 и приглашает выступить клиентов и партнеров 2
22.02.2019 Genesys признали лидером рынка облачных контакт-центров Северной Америки 1
12.02.2019 Омниканальное обслуживание позволяет удерживать 90% клиентов 1
03.07.2018 Genesys представила новые возможности решения для прогнозной маршрутизации вызовов Predictive Routing 1
09.06.2017 Genesys анонсировала G-Nine — новый этап развития своей омниканальной платформы 1

Публикаций - 7, упоминаний - 10

Genesys PureConnect Platform и организации, системы, технологии, персоны:

Genesys 216 6
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1440 3
X Corp - Twitter 2938 2
Meta Platforms - Facebook 4621 2
Vodafone Germany - Vodafone D2 - Mannesmann AG - Mannesmann Mobilfunk - Mannesmann Arcor - Mannesmann Atecs - Mannesmann Rexroth - Mannesmann Demag 148 1
Cisco Systems 5372 1
IBM - International Business Machines Corp 9699 1
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru - Dom.ru 942 1
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 947 1
НКК - ГКС - Стэп лоджик - Step Logic 204 1
AUXO - Atos SE - Атос АйТи Солюшенс энд Сервисез 265 1
Крок - Croc 1964 1
Telegram Group 2940 1
Naumen - Наумен 752 1
Avaya Inc - Avaya Holdings Corp 1100 1
Vodafone Group 1412 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 1
Merlion - Citilink - Ситилинк - онлайн-ритейлер 782 1
Terrasoft - Террасофт 206 1
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2666 1
Триколор - Национальная спутниковая компания 389 1
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 622 2
Hellman & Friedman - H&F 11 1
DPD Group - Dynamic Parcel Distribution - ДПД Рус - Армадилло бизнес-посылка 148 1
Ингосстрах СПАО 478 1
Coca-Cola Company 261 1
ID Finance - MoneyMan - МФК МаниМен 30 1
ПЭК - Первая Экспедиционная Компания - Авто-ПЭК - транспортная компания 89 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22559 6
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 5
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 8264 4
Контактный центр - Колл-центр - Call-center - Центр обработки вызовов - ЦОВ 4501 4
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 9294 3
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 6569 3
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 9357 3
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 7062 3
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24410 3
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11803 3
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13714 3
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26307 2
OEM - Предустановленное программное обеспечение - Pre-installed software - программное обеспечение в комплекте - crapware 636 2
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9923 2
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - голос по IP - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8699 2
Бот - Bot - Программа, выполняющая автоматически / по расписанию действия через интерфейсы, предназначенные для людей 2785 2
Искусственный интеллект - Голосовой бот - Голосовой роботизированный помощник (ассистент) - Voice assistant - Интеллектуальные помощники - Speech Attendant 3583 2
Омниканальность - Omni channel - омниканальные коммуникации - многоканальная коммуникации - мультиканальность 1313 2
Речевые технологии - VoiceTech - ASR - Automatic Speech Recognition - Автоматическое распознавание речи - Speech Analytics - Речевая аналитика - Инструменты анализа речи - Аудиоаналитика 1105 1
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 6027 1
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12200 1
Chat - Чат - средство обмена сообщениями по компьютерной сети в режиме реального времени - текстовый канал связи 2721 1
Контактный центр - Callback - call back - обратный звонок - обратный вызов - автоматический перезвон - автоматический дозвон 315 1
Маршрутизация - Routing 607 1
On-premise - Он-премис - модель локального развёртывания программного обеспечения 1280 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6480 1
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26797 1
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7871 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 1
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 7210 1
IVR - Interactive Voice Response - Interactive Voice Control - Интерактивное голосовое меню 727 1
NPS - Net Promoter Score - Индекс потребительской лояльности 275 1
QoS - Quality of service - QoE - Quality of Experience - Качество обслуживания 3371 1
HRM - WFM - Workforce Management - Планирование, учет и оптимизация рабочего времени сотрудников - Time Management - Тайм-менеджмент 1064 1
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - сим-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 5385 1
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 4280 1
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12944 1
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8650 1
Cloud Management Platform, CMP - Управление облачной средой - Cloud Data Management, CDM - Управление облачными данными - Cloud Security Posture Management, CSPM - Управление гибридными и мультиоблачными средами - Cloud Native Platforms 623 1
Genesys PureEngage 8 3
Genesys PureCloud Platform 5 2
Terrasoft Creatio 109 2
Genesys Routing - Genesys Predictive Routing 5 1
Genesys Kate - Виртуальный ассистент 1 1
Salesforce Einstein 2 1
Genesys CX Platform - Genesys Customer Experience - Genesys Customer Engagement Platform - Genesys Customer Interaction Portal - Genesys CIM Platform - Genesys Customer Interaction Management Platform 20 1
Genesys JTAPI - Genesys Java Telephony Application Program Interface 2 1
Genesys Hub 1 1
Meta - Facebook - Instagram - Инстаграм 925 1
IBM Watson - IBM Watson Research Center 166 1
Rakuten Viber 665 1
Meta Platforms - WhatsApp Messenger 1287 1
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2125 1
Tencent - WeChat - мессенджер 177 1
Slack - Мессенджер - Searchable Log of All Conversation and Knowledge - Журнал бесед и данных с функцией поиска 249 1
Meta - Facebook Messenger - FB Messenger - Мессенджер 177 1
Depositphotos - фотобанк 405 1
Genesys Engage - Genesys Engage Multicloud 56 1
Левицкая Галина 6 1
Морозов Вячеслав 17 1
Jamison Nancy - Джеймисон Нэнси 3 1
Россия - РФ - Российская федерация 166168 3
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 3
США - Теннесси - Нашвилл 15 1
Германия - Федеративная Республика 13221 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 1
Америка Северная - Североамериканский регион 3414 1
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 3477 2
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16058 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8249 1
HRM - Корпоративная культура - Организационная культура - Corporate culture 370 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18149 1
Финансовые показатели - Financial indicators 2893 1
Internet Economy - Интернет-экономика - Сетевая экономика 5884 1
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4605 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 6527 1
Федеральный закон 210-ФЗ - Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг 850 1
FCR - First Call Resolution - процент решенных задач при первом обращении клиента - решение вопроса абонента с первого обращения 26 1
Harvard Business Review 22 1
Gartner - Гартнер 3658 1
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 375 1
Frost & Sullivan 207 1
CCWF - Call Center World Forum 39 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
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