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Genesys PureCloud Platform

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


22.02.2019 Genesys признали лидером рынка облачных контакт-центров Северной Америки 1
03.07.2018 Genesys представила новые возможности решения для прогнозной маршрутизации вызовов Predictive Routing 1
05.12.2016 Genesys завершил покупку Interactive Intelligence 1
06.09.2016 Genesys покупает поставщика облачных решений для обслуживания клиентов Interactive Intelligence за $1,4 млрд 1

Публикаций - 5, упоминаний - 5

Genesys PureCloud Platform и организации, системы, технологии, персоны:

Genesys 216 4
Genesys Interactive Intelligence 8 2
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2666 1
Merlion - Citilink - Ситилинк - онлайн-ритейлер 782 1
Naumen - Наумен 752 1
Триколор - Национальная спутниковая компания 389 1
L3Harris Technologies - Harris Corporation 90 1
НКК - ГКС - Стэп лоджик - Step Logic 204 1
Avaya Inc - Avaya Holdings Corp 1100 1
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1440 1
Крок - Croc 1964 1
AUXO - Atos SE - Атос АйТи Солюшенс энд Сервисез 265 1
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 947 1
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru - Dom.ru 942 1
Cisco Systems 5372 1
Goldman Sachs Group - Голдман Сакс груп - Goldman Sachs & Co Bank - Goldman Sachs Credit Partners L.P. 595 1
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 622 1
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2790 1
RBC Capital Markets 59 1
Citi - Citigroup - Citigroup Global Markets - 321 1
ПЭК - Первая Экспедиционная Компания - Авто-ПЭК - транспортная компания 89 1
ID Finance - MoneyMan - МФК МаниМен 30 1
Fried, Frank, Harris, Shriver & Jacobson 2 1
Bank of America Securities - BofA Securities - Bank of America Merrill Lynch - BAML - Bank of America Capital Management 89 1
Ингосстрах СПАО 478 1
Hellman & Friedman - H&F 11 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22559 3
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 2
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 9294 2
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24410 2
Контактный центр - Колл-центр - Call-center - Центр обработки вызовов - ЦОВ 4501 2
CaaS - Collaboration as a Service - Совместная работа как услуга 24 2
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 6569 2
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 8264 1
Бот - Bot - Программа, выполняющая автоматически / по расписанию действия через интерфейсы, предназначенные для людей 2785 1
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11803 1
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 9357 1
HRM - WFM - Workforce Management - Планирование, учет и оптимизация рабочего времени сотрудников - Time Management - Тайм-менеджмент 1064 1
Cloud Management Platform, CMP - Управление облачной средой - Cloud Data Management, CDM - Управление облачными данными - Cloud Security Posture Management, CSPM - Управление гибридными и мультиоблачными средами - Cloud Native Platforms 623 1
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13714 1
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8650 1
On-premise - Он-премис - модель локального развёртывания программного обеспечения 1280 1
OEM - Предустановленное программное обеспечение - Pre-installed software - программное обеспечение в комплекте - crapware 636 1
Chat - Чат - средство обмена сообщениями по компьютерной сети в режиме реального времени - текстовый канал связи 2721 1
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 6027 1
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 1
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9923 1
Genesys PureEngage 8 2
Genesys PureConnect Platform 7 2
Яндекс.Метрика - Yandex.Metrika - Webvisor - Вебивизор 362 1
Depositphotos - фотобанк 405 1
Genesys JTAPI - Genesys Java Telephony Application Program Interface 2 1
Genesys Kate - Виртуальный ассистент 1 1
Terrasoft Creatio 109 1
Genesys Routing - Genesys Predictive Routing 5 1
Jamison Nancy - Джеймисон Нэнси 3 1
Морозов Вячеслав 17 1
Segre Paul - Сегре Пол 9 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 2
Россия - РФ - Российская федерация 166168 2
США - Северная Каролина 328 1
США - Индиана 123 1
США - Индианаполис 41 1
Америка Северная - Североамериканский регион 3414 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 1
США - Калифорния 4829 1
США - Теннесси - Нашвилл 15 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18149 2
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4605 1
FCR - First Call Resolution - процент решенных задач при первом обращении клиента - решение вопроса абонента с первого обращения 26 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8839 1
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6692 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8491 1
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 3477 1
Финансовые показатели - Financial indicators 2893 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8249 1
Работодатель - Один из субъектов трудового права 3088 1
Frost & Sullivan 207 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
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