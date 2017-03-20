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Genesys Interactive Intelligence

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru


20.03.2017 На рынке контакт-центров время перемен 1
05.12.2016 Genesys завершил покупку Interactive Intelligence 1
06.09.2016 Genesys покупает поставщика облачных решений для обслуживания клиентов Interactive Intelligence за $1,4 млрд 1
24.04.2014 В украинском банке произошло первое внедрение HP Vertica в стране 1
22.06.2006 Call-центры: сравниваем решения лидеров 1
17.12.2001 Новый стандарт Mobilite составит конкуренцию WAP 1
20.08.2001 PT Asaba станет реселлером Interactive Intelligence 1

Публикаций - 8, упоминаний - 8

Genesys Interactive Intelligence и организации, системы, технологии, персоны:

Cisco Systems 5372 4
Genesys 216 4
Naumen - Наумен 752 3
Avaya Inc - Avaya Holdings Corp 1100 3
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2666 3
Oracle Corporation 7074 2
Крок - Croc 1964 2
L3Harris Technologies - Harris Corporation 90 1
Mitel Corp - Mitel Networks 60 1
Siemens AG - Siemens Group 2673 1
MightyCall - Майтиколл - Infratel - Infra TeleSystems 40 1
Microsoft Corporation 25775 1
IBM - International Business Machines Corp 9699 1
HP Inc. 5883 1
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru - Dom.ru 942 1
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 947 1
Корус Консалтинг ГК - Корус консалтинг ДМ 1476 1
НКК - ГКС - Стэп лоджик - Step Logic 204 1
SAS Institute 1082 1
AUXO - Atos SE - Атос АйТи Солюшенс энд Сервисез 265 1
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3090 1
ЦРТ ГК - Центр речевых технологий 489 1
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1440 1
Nokia Bell Labs - Лаборатории Белла - Lucent Technologies - Лусент Текнолоджис - Bell Labs - Western Electric 1453 1
Merlion - Citilink - Ситилинк - онлайн-ритейлер 782 1
CTI - Communications. Technology. Innovations. - СиТиАй - Си Ти Ай НТЦ 263 1
BlackBerry - Research In Motion (RIM) 1597 1
Триколор - Национальная спутниковая компания 389 1
Nortel Networks - Northern Telecom 1329 1
Enghouse Interactive 5 1
Гран АКЦ - аутсорсинговый контакт-центр 121 1
Совкомбанк жизнь - МетЛайф - Metlife Alico - RUS AIG - Страховая компания AIG Россия - Страховая компания АИГ Лайф - Страховая компания АЛИКО 15 1
Fried, Frank, Harris, Shriver & Jacobson 2 1
Ингосстрах СПАО 478 1
Goldman Sachs Group - Голдман Сакс груп - Goldman Sachs & Co Bank - Goldman Sachs Credit Partners L.P. 595 1
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2790 1
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 622 1
ID Finance - MoneyMan - МФК МаниМен 30 1
Интер РАО - Мосэнергосбыт АО 111 1
ПЭК - Первая Экспедиционная Компания - Авто-ПЭК - транспортная компания 89 1
Citi - Citigroup - Citigroup Global Markets - 321 1
RBC Capital Markets 59 1
Bank of America Securities - BofA Securities - Bank of America Merrill Lynch - BAML - Bank of America Capital Management 89 1
Контактный центр - Колл-центр - Call-center - Центр обработки вызовов - ЦОВ 4501 4
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 3
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 9294 3
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 9357 3
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 8264 3
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13714 3
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26307 2
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - голос по IP - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8699 2
CaaS - Collaboration as a Service - Совместная работа как услуга 24 2
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16978 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 2
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 7062 2
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 2
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24410 2
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 3582 2
HRM - WFM - Workforce Management - Планирование, учет и оптимизация рабочего времени сотрудников - Time Management - Тайм-менеджмент 1064 2
GPRS - General Packet Radio Service - пакетная радиосвязь общего пользования - надстройка над технологией мобильной связи GSM 2280 1
БТиЭ - Потребительская электроника - Электронные приборы - Электронная техника - Consumer Electronics 785 1
Multimedia - Мультимедиа - Мультимедийный комплекс - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 5920 1
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 6027 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 1
Chat - Чат - средство обмена сообщениями по компьютерной сети в режиме реального времени - текстовый канал связи 2721 1
Проектирование - процесс определения архитектуры, компонентов, интерфейсов и других характеристик системы или её части 1693 1
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14769 1
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - IP-трансформация - Софтфон - Software Telephone - программный телефон 178 1
CDPD - Cellular Digital Packet Data - сотовая цифровая пакетная передача данных - протокол передачи данных в мобильных телефонах стандарта AMPS. 20 1
EA - Enterprise Architecture - Enterprise Services - Enterprise-решения - Бизнес-приложение - Business Application - Информационные бизнес-системы - Прикладное программное обеспечение для корпоративного сектора 2366 1
Fax - facsimile - Факс - факсимильная связь - факсимильный аппарат - факсимильные сообщения 1013 1
Контактный центр - Outbound-услуги - сервис выполнения исходящих телефонных вызовов - Автодозвон - Предиктивный обзвон 430 1
Сервер приложений - Application server 357 1
On-premise - Он-премис - модель локального развёртывания программного обеспечения 1280 1
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9923 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22559 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 1
Wireless headphones - Bluetooth Handsfree Profile - Bluetooth Headset - Bluetooth-наушники - Беспроводные наушники/гарнитура - Bluetooth-колонки 1741 1
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД - 31 марта Международный день резервного копирования - World Backup Day - День бэкапа 6684 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 1
Data Analytics - Наука о данных - Data science - Даталогия - Datalogy 787 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 1
IP-сеть - TCP - Transmission Control Protocol - Протокол управления передачей - TCP/IP - Сетевая модель передачи данных, представленных в цифровом виде 1010 1
Microsoft Windows 2000 8678 2
Genesys PureCloud Platform 5 2
Avaya Interaction Center - AIC 16 1
Access Co. - ACCESS PalmSource - Palm OS - Garnet OS 470 1
IBM Tivoli - Micromuse Netcool 316 1
Cisco AVVID - Cisco Architecture for Voice, Video and Integrated Data - архитектура для голоса, видео и интегрированных данных 26 1
HP Vertica Analytics Platform - HP HAVEn 51 1
Nortel Networks - Nortel Contact Center 5 1
IBM DB2 396 1
Terrasoft Creatio 109 1
Naumen Contact Center IP-АТС - Naumen CC - Naumen Phone - Naumen Skorozvon - Наумен Скорозвон - сервис для холодных продаж 185 1
Oracle Siebel CRM On Demand - Oracle Siebel Customer Relationship Management 310 1
VK - Mail.Ru Infra 44 1
Microsoft Windows Mobile OS - Microsoft Windows CE - Microsoft WinCE - Microsoft Windows Compact Edition - Microsoft Pocket PC - Microsoft Handheld PC - Microsoft HPC - Microsoft Palm-size PC 2429 1
Яндекс.Метрика - Yandex.Metrika - Webvisor - Вебивизор 362 1
Microsoft Windows Server 2003 571 1
Cisco UCCE - Cisco Unified Contact Center Enterprise - Cisco UCCX - Cisco Unified Contact Center Express - Cisco PCCE - Cisco Packaged Contact Center Enterprise - Cisco IPCC - Cisco IP Contact Center 60 1
Cloudera CDH - Cloudera Distribution Including Apache Hadoop 15 1
Unify OpenScape UC Suite - Unify OpenScape Voice UC Application - OpenScape Unified Communication - HiPath 96 1
Садовский Алексей 12 1
Белошицкий Алексей 2 1
Ученов Александр 4 1
Мартиросян Самвел 16 1
Segre Paul - Сегре Пол 9 1
Brown Donald - Браун Дональд 1 1
Зайцев Андрей 50 1
Морозов Вячеслав 17 1
Пархоменко Александр 17 1
Теплов Павел 17 1
Россия - РФ - Российская федерация 166168 3
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 3
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 2
США - Индианаполис 41 1
Европа 24964 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 1
Азия - Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1833 1
Канада 5082 1
Германия - Федеративная Республика 13221 1
Франция - Французская Республика 8177 1
Украина 7928 1
Испания - Королевство 3840 1
Америка Латинская - латиноамериканский регион 1939 1
США - Калифорния 4829 1
США - Индиана 123 1
США - Северная Каролина 328 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 3
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18149 3
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8491 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12307 2
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16058 2
U.S. Bankruptcy Code - Кодекс США о банкротстве 34 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8249 1
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7523 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8839 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 4019 1
CRM - Клиентоориентированность - Клиентоориентированный сервис - Клиентоцентричность 374 1
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6692 1
Консалтинг управленческий - Реструктуризация - Restructuring - Реорганизация - Reorganization 2391 1
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4605 1
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5471 1
Работодатель - Один из субъектов трудового права 3088 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11686 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 1
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6095 1
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1339 1
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 692 1
Datamonitor 83 1
Thomson Reuters - Yankee Group - Yankee Research Group 186 1
Gartner - AMR Research 48 1
Gartner Magic Quadrant Contact Center Infrastructure - Gartner Magic Quadrant Contact Center as a Service 11 1
Gartner - Гартнер 3658 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3961 1
PU - Purdue University - Университет Пердью 144 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
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