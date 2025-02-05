Vertica
Vertica и организации, системы, технологии, персоны:
|Whitman Margaret - Whitman Meg - Уитмен Маргарет - Уитмэн Мег - Уитман Мэг - Уитмен Мег 134 4
|Благирев Алексей 24 3
|Stonebraker Michael - Стоунбрейкер Майкл 11 1
|Ибрагимов Рустем 21 1
|Кузнецов Сергей 154 1
|Ованесян Георгий 15 1
|Микоян Александр 43 1
|Разуваев Владимир 18 1
|Сафонов Андрей 5 1
|Солощев Владимир 4 1
|Будник Александр 5 1
|Демидов Руслан 10 1
|Шаров Владимир 32 1
|Воронков Алексей 10 1
|Сафронов Андрей 5 1
|Белошицкий Алексей 2 1
|Лазаренко Дмитрий 51 1
|Степанов Евгений 29 1
|Александров Александр 70 1
|Меденцев Константин 98 1
|Теплицкий Дмитрий 73 1
|Пустарнаков Роман 45 1
|Харитонов Дмитрий 51 1
|Свиридов Владимир 28 1
|Слесаренко Марина 23 1
|Солопов Вячеслав 37 1
|Трофимов Дмитрий 41 1
|Феоктистов Вадим 35 1
|Абакумов Евгений 206 1
|Чаркин Владимир 16 1
|Богданов Андрей 41 1
|Чурсин Дмитрий 61 1
|Свинцов Андрей 45 1
|Сергеев Сергей 138 1
|Чаркин Евгений 296 1
|Натрусов Артем 284 1
|Бабкин Николай 24 1
|Ильина Наталья 18 1
|Верисов Михаил 22 1
|Тятюшев Максим 98 1
|FT - Financial Times 1224 1
|Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 5912 1
|ZDnet 660 1
|InformationWeek 241 1
|PCWorld - PC World 45 1
|IDG - International Data Group 115 1
|TechMedia - Habr - Хабр - Хабрахабр 110 1
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