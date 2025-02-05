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Vertica

Vertica


05.02.2025 30% российских компаний планируют увеличить инвестиции в развитие big data проектов 1
20.06.2024 Молотком или отверткой? Как компании выбирают между специализированными и универсальными СУБД 1
28.09.2023 Максим Пустовой, Arenadata: Рынок дата-решений сегодня является одним из самых инвестиционно привлекательных в стране 1
10.08.2023 Новая версия Arenadata Streaming поддерживает Astra Linux 1
21.11.2022 Как ИТ-отделы ритейлеров справляются с неприятностями 1
07.09.2022 Сергей Золотарёв -

Сергей Золотарёв, Arenadata: Многие крупные организации на волне импортозамещения пытаются «поиграть» в ИТ-производителей

 1
23.08.2022 «Полиматика» делает шаг в сторону открытой BI-системы 1
03.02.2022 VK Cloud Solutions первой в России откроет доступ к аналитической базе данных Vertica в облаке 1
13.04.2021 Системы хранения НРЕ сокращают простои в ритейле до 30 секунд в год 1
03.09.2020 «Барс груп» обновила платформу бизнес-аналитики Alpha BI 1
03.08.2018 EasyData стала официальным поставщиком коммерческой версии СУБД VoltDB в России 1
23.04.2018 Зачем телекому большие данные 1
13.03.2017 Знаменитый создатель SUSE Linux купил у HPE облачные разработки 1
02.09.2016 Hewlett-Packard распадется еще раз: HPE продает активы по разработке ПО 1
18.05.2016 Navicon займется внедрением решений на базе продуктов Tableau Software 1
24.07.2015 Банк «Открытие» построит единый центр по комплаенсу на базе HP Vertica 1
23.12.2014 ITSM в России внедряют в основном провайдеры ИТ-услуг 1
02.12.2014 Платформа HP для анализа «Больших Данных» доступна теперь и в «облаке» 1
06.10.2014 Проект iCore сохранил клиенту инвестиции в BI за 10 лет 1
03.09.2014 Новый пакет услуг и сервисов от HP предлагает комплексный подход к аналитике 1
04.08.2014 HP и Hortonworks расширяют стратегическое партнерство в сфере «Больших «Данных» 1
03.06.2014 HP представила аналитическую платформу HP Vertica Dragline 1
24.04.2014 В украинском банке произошло первое внедрение HP Vertica в стране 1
02.04.2014 Платформы для Big Data: сравнение вендоров 1
31.01.2014 Сколько стоит Big Data? 1
23.01.2014 «Глория Джинс» начала анализировать Big Data 1
20.01.2014 «Глория Джинс» принимает бизнес-решения с помощью HP Vertica 1
18.12.2013 HP представила новые решения HP Converged System и HP Converged Storage для ЦОД 1
17.12.2013 Банк «Открытие» внедрил решение HP Vertica для анализа «Больших Данных» 1
16.12.2013 3 обновления платформы HAVEn облегчат работу с Big Data 1
13.12.2013 Платформа HP для анализа «Больших Данных» поможет сохранить нашу планету зеленой 1
02.12.2013 HP представила новое поколение платформы HP Vertica Analytics 1
18.12.2012 HP завершила 2012 финансовый год с доходом в $120 млрд 1
05.12.2012 Новые решения HP помогают повысить «окупаемость информационных активов» 1
02.10.2012 НР помогла Yota повысить эффективность бизнес-процессов 1
15.06.2012 Autonomy анонсировала новые решения для управления «Большими Данными» в «облаках» 1
14.06.2012 HP анонсировала решения по информационной оптимизации для эффективной обработки «Больших Данных» 1
25.05.2012 HP намерена повысить эффективность бизнеса и сэкономить до $3,5 млрд до конца 2014 г. 1
16.12.2008 EMC открыла экспертный центр по аналитическим системам и хранилищам данных 1

Публикаций - 39, упоминаний - 39

Vertica и организации, системы, технологии, персоны:

HP Inc. 5689 23
HP Autonomy 82 10
Oracle Corporation 6700 8
IBM - International Business Machines Corp 9443 6
Broadcom - VMware - Greenplum 98 6
HPE - Hewlett Packard Enterprise 629 5
Teradata 212 5
HPE Enterprise Services 54 5
OpenText - Micro Focus 108 4
Microsoft Corporation 24645 4
SAS Institute 973 4
ГПБ - ГС-инвест - Arenadata - Аренадата Софтвер 231 4
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1637 3
Cloudera 58 3
HP Software 51 3
SAP SE 5280 3
Dell EMC 5032 2
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1483 2
Salesforce.com - Tableau Software 110 2
Cloudera - Hortonworks 27 2
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3925 2
Yandex - Яндекс 7373 2
GitHub 825 2
Broadcom - VMware - Pivotal Software - GoPivotal - Pivotal Technologies 82 2
EasyData 8 2
BSS - Банк Софт Системс - БСС 669 1
Huawei 3942 1
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5680 1
Комплит - Complete 94 1
БАРС Груп 545 1
Mitsubishi Electric - Мицубиси Электрик 365 1
Ростех - Росэлектроника - НЦИ - Национальный центр информатизации 422 1
Canonical 202 1
VK - Mail.ru Group 3456 1
FrontRange Solutions 19 1
Navicon - Навикон 287 1
Meta Platforms - Facebook 4441 1
Intel Corporation 12204 1
X Corp - Twitter 2847 1
Softline - Софтлайн 2826 1
РЖД - Российские железные дороги 1905 3
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 532 3
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2808 2
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 660 2
Gloria Jeans - Глория Джинс 39 2
Правительство Республики Татарстан - Алабуга ОЭЗ ППТ - Особая экономическая зона промышленно-производственного типа в Елабужском районе Республики Татарстан 44 1
Barclays 120 1
Транснефть 300 1
Goldman Sachs Group - Голдман Сакс груп - Goldman Sachs & Co Bank - Goldman Sachs Credit Partners L.P. 578 1
Ростех - Вертолеты России 168 1
UMG - Universal Music Group - UMG Recordings 271 1
Thoma Bravo 14 1
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 465 1
Лента - Сеть розничной торговли 2088 1
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 514 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7342 1
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 1031 1
X5 Group - Перекрёсток 548 1
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 465 1
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 492 1
Citi - Citigroup - Citigroup Global Markets - 313 1
Citi - Citibank - Ситибанк 319 1
Татэнерго - Производственно-энергетическое объединение Республики Татарстан 43 1
ВТБ - ВТБ24 665 1
Walmart - Wal-Mart Stores 377 1
Tesco 82 1
Росатом РИР - Квадра ПАО - ТГК-4 - Белгородская, Губкинская, Елецкая, Данковская, Тамбовская, Калужская, Алексинская, Ефремовская, Дягилевская, Орловская, Ливенская ТЭЦ, Курская ТЭЦ-1,4; ГТ ТЭЦ «Луч», ТЭЦ СЗР, Смоленская ТЭЦ-2, Воронежская ТЭЦ-1,2, Липецк 43 1
Яндекс.Драйв - Яндекс.Каршеринг - Оператор каршеринга 199 1
DPD Group - Dynamic Parcel Distribution - ДПД Рус - Армадилло бизнес-посылка 121 1
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 926 1
ВкусВилл - Избёнка 157 1
McDonald’s - Макдоналдс 198 1
Zenden Group - Дом одежды 65 1
Останкино ТТЦ ФГУП - Телевизионный технический центр - Останкинская телебашня - Телецентр Останкино - технопарк 124 1
Cersanit - Церсанит Трейд 20 1
Красный квадрат 10 1
Carlyle Group 23 1
OTP Group - ОТП Банк - Инвестсбербанк 241 1
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1635 1
Газпром ГПМХ - Insight People - Инсайт Люди 4 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1378 1
Минприроды РФ - Рослесхоз - Федеральное агентство лесного хозяйства 128 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2186 1
ФСФР - Федеральная служба по финансовым рынкам 162 1
ООН ЮНЕСКО - Учреждение по вопросам образования, науки и культуры - UNESCO - The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization 286 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1665 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4762 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2894 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1968 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4976 1
Федеральное казначейство России 1780 1
Минэнерго РФ - Министерство энергетики 232 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11672 1
Госдума РФ - Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи 308 1
ЦСР - Центр стратегических разработок 138 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2718 1
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 209 1
Совет рынка НП - Совет рынка по организации эффективной системы оптовой и розничной торговли электрической энергией и мощностью - Некоммерческое партнерство 4 1
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Linux OS 9978 3
Yandex ClickHouse - Кликхаус - колоночная аналитическая СУБД с открытым кодом 141 3
ГПБ - ГС-инвест - Arenadata DB - Arenadata DataBase - ADB - Распределенная СУБД 99 3
HPE Helion OpenStack 29 2
Amazon EC2 - Amazon ECC - Amazon Elastic Compute Cloud 141 2
HP Autonomy IDOL - Intelligent Data Operating Layer 6 2
HP AppSystem 6 2
Apache HTTP Server - Apache Web Server 573 2
Intel x86 - архитектура процессора 1858 2
HPE ConvergedSystems - HPE Converged Cloud - HPE Edgeline Converged Edge System - HPE Converged Infrastructure Architecture - HP Converged Storage 43 2
HPE 3PAR 102 2
HPE Telco Blueprints - HPE Telco Big Data and Analytics - HPE Telco Cloud 3 2
БАРС.Alpha BI 39 1
Firebird - кроссплатформенная реляционная система управления базами данных - СУБД 76 1
Ingres - СУБД 17 1
VoltDB - СУБД класса newSQL и in-memory database 8 1
HP ProActive Insight - HP Proactive Customer Care - HP Proactive 24 Services 9 1
Microsoft Windows 8 - Microsoft Windows RT 1415 1
IBM DB2 371 1
Intel Xeon - Серия серверных микропроцессоров 1340 1
Naumen SD - Naumen Service Desk - NauRP - NauServiceDesk 163 1
HPE InfoSight 22 1
Qlik Qlikview 116 1
SUSE openSUSE 93 1
HPE Integrity - серия серверов 134 1
HPE Service Manager - HPSM 45 1
HP Roadmap Service 2 1
HP UX - Hewlett Packard Unix 229 1
HPE Helion Eucalyptus Business Applications - HPE Helion Eucalyptus Development Platform 18 1
Cloud Foundry - облачная PaaS-платформа разработки ПО с открытым исходным кодом как услуга 35 1
IBM Informix СУБД 135 1
Google Analytics - Google Universal Analytics 102 1
Qlik QlikView Discovery 28 1
Whitman Margaret - Whitman Meg - Уитмен Маргарет - Уитмэн Мег - Уитман Мэг - Уитмен Мег 134 4
Благирев Алексей 24 3
Stonebraker Michael - Стоунбрейкер Майкл 11 1
Ибрагимов Рустем 21 1
Кузнецов Сергей 154 1
Ованесян Георгий 15 1
Микоян Александр 43 1
Разуваев Владимир 18 1
Сафонов Андрей 5 1
Солощев Владимир 4 1
Будник Александр 5 1
Демидов Руслан 10 1
Шаров Владимир 32 1
Воронков Алексей 10 1
Сафронов Андрей 5 1
Белошицкий Алексей 2 1
Лазаренко Дмитрий 51 1
Степанов Евгений 29 1
Александров Александр 70 1
Меденцев Константин 98 1
Теплицкий Дмитрий 73 1
Пустарнаков Роман 45 1
Харитонов Дмитрий 51 1
Свиридов Владимир 28 1
Слесаренко Марина 23 1
Солопов Вячеслав 37 1
Трофимов Дмитрий 41 1
Феоктистов Вадим 35 1
Абакумов Евгений 206 1
Чаркин Владимир 16 1
Богданов Андрей 41 1
Чурсин Дмитрий 61 1
Свинцов Андрей 45 1
Сергеев Сергей 138 1
Чаркин Евгений 296 1
Натрусов Артем 284 1
Бабкин Николай 24 1
Ильина Наталья 18 1
Верисов Михаил 22 1
Тятюшев Максим 98 1
Россия - РФ - Российская федерация 144756 18
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52162 6
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17426 4
Украина 7619 3
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14129 3
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 2968 3
Германия - Федеративная Республика 12695 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43289 2
Франция - Французская Республика 7855 2
Азербайджан - Азербайджанская Республика 1032 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13327 1
США - Калифорния 4631 1
Азия - Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1777 1
США - Массачусетс 505 1
США - Калифорния - Санта-Клара 180 1
Россия - СФО - Новосибирск 4309 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2254 1
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток 1576 1
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2748 1
Россия - ПФО - Башкортостан - Уфа 1142 1
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Нижневартовск 214 1
Европа 21785 1
Азия - Азиатский регион 5543 1
Польша - Республика 1963 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 1962 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи - Сочинский регион 1571 1
Европа Восточная 3077 1
Болгария - Республика 774 1
Сербия - Республика 337 1
Сербия - Белград 57 1
Франция - Гренобль 63 1
Азия Юго-Восточная - ЮВА - Индокитай 1117 1
Беларусь - Белоруссия 5679 1
Армения - Республика 2285 1
Таджикистан - Республика 861 1
Казахстан - Республика 5540 1
Узбекистан - Республика 1729 1
Молдавия - Республика Молдова 709 1
Америка Южная 853 1
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